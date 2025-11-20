Новини
Конгресмен от Флорида обвинена в присвояване на милиони от федерални фондове за COVID-19

20 Ноември, 2025 12:24 1 047 8

САЩ разследват използване на средства за бедствия за подпомагане на политическа кампания

Конгресмен от Флорида обвинена в присвояване на милиони от федерални фондове за COVID-19 - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи в сряда, че конгресменът Шийла Черфилус-Маккормик от Флорида е обвинена в кражба на 5 милиона долара от федерални фондове за бедствия и в използването на част от тези средства за подкрепа на кампанията ѝ през 2021 г., предава NPR, предава News.bg.

Демократката е обвинена, че е получила надплащания чрез Федералната агенция за управление на извънредни ситуации, предоставени на семейната ѝ здравна компания чрез договор за персонал за ваксинации срещу COVID-19, финансиран от федералното правителство. Част от тези пари след това са били насочени за кампанията ѝ чрез дарения, твърдят федералните прокурори.

„Използването на средства за помощ при бедствия за лично обогатяване е особено егоистично и цинично престъпление“, заяви главният прокурор Пам Бонди. „Никой не е над закона, най-малко пък влиятелни хора, които присвояват данъкоплатците за лична изгода. Ще проследим фактите и ще възтържествуваме.“

Черфилус-Маккормик беше избрана за първи път в Конгреса през 2022 г. за 20-ти район на Флорида, обхващащ части от окръзите Броуърд и Палм Бийч, след специални избори за мястото на покойния конгресмен Алси Хейстингс.

През декември 2024 г. агенция на щата Флорида заведе дело срещу компанията на семейството ѝ, твърдейки, че тя е надценила щата с близо 5,8 милиона долара за работа по време на пандемията и отказва да върне парите.

Отделът за управление на извънредни ситуации на Флорида установи, че е извършил серия от надплащания на Trinity Healthcare Services през 2021 г., след като ги е наел за регистрация на хора за ваксинации срещу COVID-19. Проблемът бил забелязан, след като едно надплащане от 5 милиона долара привлякло внимание. По това време Черфилус-Маккормик е била главен изпълнителен директор на Trinity.

Доклад от януари на Службата за конгресна етика показа, че доходите ѝ през 2021 г. са над 6 милиона долара по-високи от тези през 2020 г., в резултат на близо 5,75 милиона долара консултантски такси и разпределение на печалбата от Trinity Healthcare Services.

През юли Комисията по етика на Камарата на представителите единодушно гласува да преупълномощи разследваща подкомисия, която да разгледа твърденията, свързани с Черфилус-Маккормик.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 10 гласа.
