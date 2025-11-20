Зеленски: Съдбата на 22 души остава неизвестна, спасителните екипи в Тернопол работят денонощно

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че спасителните екипи продължават да работят в Тернопол, където местонахождението на 22 души все още не е установено. Информацията той публикува в четвъртък сутринта в своя канал в Telegram, предава Interfax-Украйна, цитирана от Фокус.

По думите му спасителните действия са продължили през цялата нощ и остават в ход и в момента. В издирването са включени над 230 служители от девет украински области. В някои участъци операциите се извършват единствено ръчно заради сериозните разрушения и разпокъсаните конструкции, което значително затруднява работата.

„Към тази минута са потвърдени 26 жертви, сред които и три деца. Изказвам съболезнования към близките на загиналите. Благодаря на всички, които почти денонощно работят на мястото - спасителите, медиците, полицаите. Важно е нашите граждани да знаят, че въпреки руските атаки и целия терор, помощта винаги идва“, подчерта Зеленски.

По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, ударът е отнел живота на 26 души, включително 3 деца, ранил е 93, сред тях 18 деца, а 46 души са били извадени живи от разрушенията.