Зеленски: Съдбата на 22 души остава неизвестна, спасителните екипи в Тернопол работят денонощно

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че спасителните екипи продължават да работят в Тернопол, където местонахождението на 22 души все още не е установено. Информацията той публикува в четвъртък сутринта в своя канал в Telegram, предава Interfax-Украйна, цитирана от Фокус.
По думите му спасителните действия са продължили през цялата нощ и остават в ход и в момента. В издирването са включени над 230 служители от девет украински области. В някои участъци операциите се извършват единствено ръчно заради сериозните разрушения и разпокъсаните конструкции, което значително затруднява работата.
„Към тази минута са потвърдени 26 жертви, сред които и три деца. Изказвам съболезнования към близките на загиналите. Благодаря на всички, които почти денонощно работят на мястото - спасителите, медиците, полицаите. Важно е нашите граждани да знаят, че въпреки руските атаки и целия терор, помощта винаги идва“, подчерта Зеленски.
По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, ударът е отнел живота на 26 души, включително 3 деца, ранил е 93, сред тях 18 деца, а 46 души са били извадени живи от разрушенията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Давали ли сте повод за съмнения при поднасяне на информация?
Обективни ли сте?
Представяте ли всички гледни точки?
Коментиран от #11
13:05 20.11.2025
2 пешо
Коментиран от #57
13:05 20.11.2025
3 Пич
13:05 20.11.2025
4 Пълна изолация на Русия
Коментиран от #34
13:07 20.11.2025
5 Лоши
Лоша работа е войната. Данобда свърши час по-скоро. Но ако ЕС продължава въоръжаването на Украйона, войната бяха да спре.
В Ръсия също загиватжвсеки ден невинни граждани. Богжда ги прости!
Коментиран от #147
13:07 20.11.2025
6 И Киев е Руски
13:08 20.11.2025
7 Америка са лицемери
Коментиран от #10, #49, #110
13:08 20.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Руснаците прилагат хитлеро нациски
Затова ще загубят специалната военна операция
Коментиран от #12, #27, #31
13:10 20.11.2025
10 Бива бива
До коментар #7 от "Америка са лицемери":Простак но чак пък такъв?
Коментиран от #13
13:11 20.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Папуц
Е то бива лицемерие, ама това вече прекрачва всякакви граници!
Хвърляй кърпата , късак - докато още можеш!
13:13 20.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 22 души
13:13 20.11.2025
18 Съдбоносен похид
13:13 20.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Много ли са
Коментиран от #23
13:15 20.11.2025
21 Лудият от портиерната
13:16 20.11.2025
22 Кашпировски:
13:16 20.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Маша алкаша
Коментиран от #29
13:17 20.11.2025
25 Умников
До коментар #11 от "Гледна точка":Хубаво им го каза - браво.
Да започнем със тези, за които казваш, че издават заповедите,войната да продължава:
Макрон,Мерц, Урсула, Калас, Георг, Паси, Поптодорова,Запрянов, Тагарев. . .
Помагй, че не мога сам да изброя имента .
13:18 20.11.2025
26 Шмъркалото
13:18 20.11.2025
27 БАРС
До коментар #9 от "Руснаците прилагат хитлеро нациски":ТОВА ИИ МИРИШЕ НА НЯКОЛКО СИТУАЦИИ.ЕДНА ОТ КОИТО Е ,ЧЕ УКРИТЕ СП УДАРИЛИ ГЕРАНА И ТОЙ Е ПАДНАЛ НА ТОЗИ БЛОК.ДРУГО МОЖЕ И УКРИТЕ КАТО СА ИЗТРЕЛЯЛИ ПВО РАКЕТА ДА Е УЦЕЛИЛА БЛОКА КАКТО ЧЕСТО СЕ СЛУЧВА ПРИ ТЯХ.И ТРЕТО ТОВА 100% НЕ УМИШЛЕННО.ВЗЕМИ КАРТАТА И ВИЖ ДЕ СЕ НАМИРА ТЕРГОПОЛ.АЗ ЗНАМ КЪДЕЕ ПРЕДИ МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА БЯХ ТАМ ,А СЪМ БИЛ ТАМ СИГУРНО 1000 ПЪТИ И ЗНАМ ТОВА МЕСТО.ТА МИСЪЛТА ИИ Е ЗАЩО РАШКИТЕ ДА БИЯТ ЧАК ДО ТЕРНОПОЛ БЛОК КАТО ПРЕДИ ТЕРНОПОЛ ТМА МНООООГО ГРАДОВЕ ДАЖЕ И КИЕВ.ДОКПЗАНО ПРЕПИСВАТ ВСИЧКО ЗА УМИШЛЕННО УКРИТЕ.
13:19 20.11.2025
28 Кибуц
13:20 20.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И Киев е Руски
13:22 20.11.2025
31 Лопата с чип
До коментар #9 от "Руснаците прилагат хитлеро нациски":Викаш, стрелят по плажове с почиващи, и пазари с пазаруващи,а?
Еййй , лоши руснаци, ей!
13:23 20.11.2025
32 Атина Палада
Децата на Зеленски след изборите в Украйна заминават да живеят в Москва,където живеят и до ден днешен..А жена му ..тя си обикаля света ..Ама то е казано,че жени много,ама децата са си деца...
13:24 20.11.2025
33 Тернопол е в
Коментиран от #36, #54
13:24 20.11.2025
34 Хи хи хи
До коментар #4 от "Пълна изолация на Русия":Ти пък кой беше ???!
13:26 20.11.2025
35 Ай ле ле
13:27 20.11.2025
36 Мнеее
До коментар #33 от "Тернопол е в":гръмнаха им завод за оръжия с натювски инж. Затова квичи тоя.
13:28 20.11.2025
37 Зелен Наркоманов
Коментиран от #60
13:35 20.11.2025
38 Поредните укро лъжи
13:36 20.11.2025
39 Майор Мишев
13:37 20.11.2025
40 Постни украински лъжи на
13:39 20.11.2025
41 123456
13:42 20.11.2025
42 Ъхъъъъъ.....
13:51 20.11.2025
43 Ако
Коментиран от #53
13:54 20.11.2025
44 Голяма атака на Украйна срещу Русия
Коментиран от #67
14:10 20.11.2025
45 Най-после
14:12 20.11.2025
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Украйна е получила 1000 , Русия 30.
При предните обмениваться на тела е идентифициран руски войник върнат без сърце,най вероятно извадено за трансплантация
Коментиран от #51
14:13 20.11.2025
47 Госあ
14:14 20.11.2025
48 Днес Украинската защита не е успяла
Коментиран от #56
14:15 20.11.2025
49 Антитрол
До коментар #7 от "Америка са лицемери":"Украйна има пълното право да се защитава, както сметне за добре"
Ха ха ха без помощта от краварника украинската хунта отдавна да е предала богу дух - не виждаш ли че хунтата е на дистанционно управление от краварника - те тъкмо за това я сложиха на власт след кървавия преврат.
Колко мислиш ще издържат укрите без помощта от запада.
14:15 20.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 гост
До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това си е компромат,мислиш ли че ще го върнат без сърце,та да може някой като теб да го коментира...ама като знам от къде ти е информацията.....хич не съм учуден....
14:17 20.11.2025
52 Макробиолог
14:19 20.11.2025
53 Руснаков
До коментар #43 от "Ако":Такъв филм няма,има други филми с руски режисьори...специално с такава тематика...
14:19 20.11.2025
54 Украинец
До коментар #33 от "Тернопол е в":"доста далеч от фронта.От написаното се предполага, че е ударена жилищна сграда"
Ами те заводите за производство на оръжия не са на фронта ами обикновено са в западна Украйна - там разполагат и така наречените западни "съветници". Ама от посолството не ви ги разясняват тези работи.
Коментиран от #68
14:20 20.11.2025
55 Днес е извършена размяна и
Коментиран от #58, #61, #62, #91
14:20 20.11.2025
56 гост
До коментар #48 от "Днес Украинската защита не е успяла":утре ако руските въоръжени сили ....освободят...Поморие...ти сигурно ще ръкопляскаш...сво....странно разбиране за освобождение имаш...
Коментиран от #72
14:21 20.11.2025
57 Те фирата
До коментар #2 от "пешо":Не я дават А им я вземат
14:22 20.11.2025
58 Кривоверен алкаш
До коментар #55 от "Днес е извършена размяна и":така си мислиш...не знаеш колко чувала с амониева и троен суперфосфат са произведени...работят на три смени...
14:23 20.11.2025
59 Жител на село Нова Таволжанка,
14:25 20.11.2025
60 Кривоверен алкаш
До коментар #37 от "Зелен Наркоманов":Имало е 5 Хаймарса...Три Насамс....35 Леопарда и към 5 хил натовски генерали и полковници...деца и цивилни изобщо е нямало...
14:26 20.11.2025
61 Читател
До коментар #55 от "Днес е извършена размяна и":Еми 1000 на 30 разменени убити и вече колко размени си е така обаче нашите козячета продължават с опорката за "огромните" руски загуби защото вече няма за какво друго да се хванат - укрите губят и отстъпват по целия фронт отделно че дезертьорите им надхвърлиха 20 000 на месец.
Коментиран от #66, #70
14:26 20.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Малко ви е, нацисти
Коментиран от #69
14:26 20.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Иван Вазов
Коментиран от #75, #76
14:27 20.11.2025
66 Тикво
До коментар #61 от "Читател":Украинските жертви са в окупираните земи. Ама колко проста тиква.
14:27 20.11.2025
67 В резултат на нощните удари
До коментар #44 от "Голяма атака на Украйна срещу Русия":на Въоръжените сили на Украйна по електроцентралите в граничните райони на Курскска област, над 16 хиляди души са останали без електричество. Това е заявил губернаторът на региона Александър Хинщаин в Русия.
Коментиран от #80, #95
14:28 20.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Сигурно
До коментар #63 от "Малко ви е, нацисти":Си или болен от шизофрения или корумпиран негодник, който живее на гърба на съгражданите си. И изпитва удоволствие от грабежите и териора на другите.
Коментиран от #74
14:29 20.11.2025
70 име
До коментар #61 от "Читател":Не са 20 хил, а 30 хиляди дезертирали за Октомври месец. И това са само тези, които дезиртират за втори път и са официално записани. Щото хунтата прие, че първото дезертиране не е престъпление и няма да бъдат преследвани ако се върнат доброволно.
14:29 20.11.2025
71 Последния Софиянец
14:30 20.11.2025
72 Антитрол
До коментар #56 от "гост":"утре ако руските въоръжени сили ....освободят...Поморие"
Ха ха ха това ли ви е страхът - май ви е страх че ще останете без господари на които да се кланяте защото "руски въоръжени сили" нямаше в България даже и преди 1989 за разлика от сега когато има "американски въоръжени сили" на наша територия и вие много се радвате че сме окупирана държава.
14:31 20.11.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Болен Волен
До коментар #65 от "Иван Вазов":Това не е вярно. Руснаците са най-големите българофоби. И това историята го доказва.
14:34 20.11.2025
76 Иван Вазов
До коментар #65 от "Иван Вазов":Има и друго исказване по време на ПСВ когато уските пълчища нахлуха в Добруджа и славния ген.Колев ги помете заедно с румънците и влезе в,Букурещ, а РИ престана да съществува
Прочети го копейка има цяло стихотворение.
Коментиран от #81, #103
14:34 20.11.2025
77 Учуден
До коментар #62 от "Нали знаеш":"кажи сега как украинците да идат да съберат руски крачета"
Ха ха ха ами нали "смелите" укри ужким според пропагандата унищожавали всички "орки" които ги нападали - и защо не напредват ами се изнасят назад. Редно е след като унищожиш противника да напреднеш и да събереш не само "руските крачета" ами и крачетата на другарите си.
Май опорките ви не вървят а
Коментиран от #83
14:35 20.11.2025
78 Срещата между Стив Уиткоф и Володимир
14:36 20.11.2025
79 Нацисти
До коментар #74 от "Малко ти е, нацист":Нацисти и фашисти сте всички вие които укривате пари за хотели и апартаменти. Такива сте всички които криете печалби, доходи, осигуровки, данъци, ниски заплати. Всички, които изнасяте пари зад граница, за апартаменти в Малта.
Коментиран от #85, #87
14:37 20.11.2025
80 В резултат на ридовните удари
До коментар #67 от "В резултат на нощните удари":На въоръжените сили на рускота федерация, на цялата територия на република Бандеристан вече цял месец няма ток, вода, парно, интернет, телевизия, телефони и радио! Ай, честито!
14:37 20.11.2025
81 Зевзек
До коментар #76 от "Иван Вазов":"Има и друго исказване по време на ПСВ когато уските пълчища нахлуха в Добруджа"
Сега последно руските или украинските пълчища - нали според опорките ви украинците са ни освободили от турско робство.
14:38 20.11.2025
82 Я пък тоя
14:38 20.11.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Хамсал
Коментиран от #88
14:39 20.11.2025
85 Малко ти е, нацист
До коментар #79 от "Нацисти":Укриват пари киевските нацисти и тяхните спонсори от ЕССР, те купуват имоти зад граница, слагат си златни тоалетни, пълнят офшорни сметки, крадат от народа на Украйна, от европейските данъкоплатци.
Коментиран от #89
14:39 20.11.2025
86 Тома
14:39 20.11.2025
87 Украинец
До коментар #79 от "Нацисти":"Нацисти и фашисти сте всички вие които укривате пари за хотели и апартаменти"
Обаче ако е за златни тоалетни може нали?
14:41 20.11.2025
88 НАТО НИ ПАЗИ
До коментар #84 от "Хамсал":На видеата от ударите по Лвов и Термопол не се вижда нитакво ПВО да работи и да се опита да прихване крилатите ракети и дроновете. НАТОвското ПВО е най-доброто ПВО. По-добро от него е само северномокедонското!
14:42 20.11.2025
89 Нацисти
До коментар #85 от "Малко ти е, нацист":Вие сте фашисти и нацисти. Вие това го правите в България. Над вашите съграждани, мафиоти корумпирани. Нацисти и фашисти сте всички, които безделничат на държавата хранилка, пробутани от мама и тате, които са пак също храненици. Съд, прокуратура, адвокати, ченгета, все храненичета. Които защитават мафията и се гаврят с правото.
Коментиран от #96
14:42 20.11.2025
90 т-п трол copoсоиден
До коментар #83 от "Неее":Нали в Покровск загиват хиляди руснаци и града е във владение на бандерите, къде са им телата, козяк?
14:45 20.11.2025
91 Украйна краде органи от пленени руснаци
До коментар #55 от "Днес е извършена размяна и":На 19 ноември силите за сигурност на Руската федерация са съобщили, че тялото на Руския военнослужещ Евгений С., починал в украински плен, е върнато по време на размяната, но аутопсията е показала липса на сърце в тялото. Според източника, смъртта на войника е настъпила в резултат на масова кръвозагуба. На тялото е бил открит стар хирургичен разрез в областта на сърцето, което показва отстраняването на органа. Самоличността на тялото е била установена чрез изследване на пръстови отпечатъци. Според служителя по сигурността, "ние сме във война с истински звяр и продажник."
14:45 20.11.2025
92 Търновец
Коментиран от #94
14:45 20.11.2025
93 Учуден
До коментар #83 от "Неее":"Руските крачета са в окупираните земи"
Ами точно де - според опорките ви укрите са избили над милион "руски крачета" обаче въпреки това руснаците окупират земи и напредват. Излиза че "смелите" украинци избиват всички "орки" които нападат както и унищожават техниката им и вместо да освободят "временно окупираните територии" когато няма никой срещу тях те се изнасят в посока запад на "по удобни" позиции и всеки ден някое село или град губят "стратегическо значение"
Така ли си ги представяте бойните действия или не е баш така ама опорките трябва да се следват колкото и фалшиви да са.
Коментиран от #98
14:48 20.11.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Малко ти е, нацист
До коментар #89 от "Нацисти":Кражбите на шайката в България са дребна работа в дравнение със стотиците милиарди, които киевската хунта отмъкна от данъкоплатци от цял свят!
Коментиран от #101
14:52 20.11.2025
97 ей, мишок
До коментар #94 от "Ти ли бе":Бегай да мачкаш ушанки на фронта в Бандеристан, кво само ми църкаш по сайтовете!
14:53 20.11.2025
98 Какво се чудиш
До коментар #93 от "Учуден":Кое са опорки? Русия са от страната, които са нахлули на чужда земя и настъпват? Украинците в отстъп ги сечат колкото могат. Какво има за чудене? Има места където украинците си връщат земя. Русия ще си получи заслуженото. Тази последна все още дишаща скапана империйка.
14:54 20.11.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Атина Палада
До коментар #96 от "Малко ти е, нацист":Киевската хунта не е отмъкнала стотици милиарди от цял свят ,а само от Западния свят ,който векове крадеше и тероризираше останалия свят,включително и от Украйна.
И сега да рИвем за Западния свят,че дойде ден и от него да откраднат ли?
Коментиран от #111
14:57 20.11.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Иван Вазов
До коментар #76 от "Иван Вазов":Чел съм и другото стихотворение само руският войник гледал чуден настървените българи които вместо да се им благодарни стрелят срещу тях
Нека не забравяме Как през първата световна война много случаи има от двете страни на окопите войниците на воюващите страни да се побратимяват
14:57 20.11.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Сатана Z
Коментиран от #114
14:59 20.11.2025
106 Войната
14:59 20.11.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Трол
До коментар #104 от "Антитрол":И двата вида се достатъчно глупави екземпляри, които крадат собствения си народ. Но да не забравяме, че слугите на Кремъл, минаха на служба на Брюксел. Не знам защо намесвате постоянно Америка. Те в България нямат голямо влияние. Опитаха се чрез ПП да променят това, но не се получи. Хората си избраха същата задкулисна мафия която 35 години се правеше на европейци, пък отдоле чисто извратени комунисти. Америка се оттегли от България с идването на Тръмп. По времето на Байдън се подхванаха онези плъхове, които са в "Книгата на Магнитски".
Коментиран от #115
15:04 20.11.2025
109 Теслатъ
15:05 20.11.2025
110 Лука
До коментар #7 от "Америка са лицемери":С какво самочустви Тръмп може да даде гаранции сега когато гаранциите от 1994 г в Буда Пеща ги няма?
Коментиран от #112
15:05 20.11.2025
111 Украинец
До коментар #101 от "Атина Палада":"И сега да рИвем за Западния свят,че дойде ден и от него да откраднат ли?"
Само където киевската хунта разсипа държавата си и затри цяло поколение мъже от населението си за да може да открадне малко от запада за златни тоалетни - а каква държава беше Украйна преди кървавия преврат.
Реално киевската хунта не краде запада а краде собствения си народ защото запада за това им плаща да пращат народа си да умира за техните интереси а те са да отслабят Русия - запада не го интересува Украйна - кога ще ви стане ясно.
Коментиран от #117
15:05 20.11.2025
112 Запознат
До коментар #110 от "Лука":"гаранциите от 1994 г в Буда Пеща ги няма"
Гаранциите важат за законното правителство на Украйна и не важат за неонацистка хунта дошла на власт след кървав преврат.
Пък и защо ли никое козяче не реве за гаранциите дадени от САЩ на Китай че признават Тайван като неразделна част от Китай.
15:09 20.11.2025
113 Независим
15:09 20.11.2025
114 Лука
До коментар #105 от "Сатана Z":Заповедния тон запази за родителите си !Р Рашистите са агресора ,те трябва да спрат войната.
Коментиран от #118
15:10 20.11.2025
115 Антитрол
До коментар #108 от "Трол":"Не знам защо намесвате постоянно Америка. Те в България нямат голямо влияние"
Да бе изобщо никакво влияние нямат - те НПО-тата плащащи на медии и козячета са на аборигените от Тимбукту, четирите бази са на папуасите от Нова Гвинея, и от посолството на Вануату назначават началници на служби. Мутрата изобщо не ни я натресоха една "германска" фондацийка ама на издръжка на краварите.
От къде ви намират такива
Коментиран от #119
15:15 20.11.2025
116 Независим
15:16 20.11.2025
117 Атина Палада
До коментар #111 от "Украинец":Безспорно си прав.Да, Украйна беше използвана от Запада за война срещу Русия. Но вярваш ли,че Киевската хунта водена от Зеленски е имала контрол над разните там...бандеровци,десен сектор ли кви бяха и пр.подобни подразделения..? Аз не вярвам в това
Да,знам,че Украйна преди преврата беше на светлинни години пред държави като България,Гърция, Унгария , Румъния и останалите от бившия соц.лагер,които влязоха в ЕС.
Да,в Украйна има корупция,но в сравнение с тази в Брюксел са си в детската градина .;)))
15:16 20.11.2025
118 Антитрол
До коментар #114 от "Лука":"Рашистите са агресора ,те трябва да спрат войната"
Обаче евреите и краварите не са агресори нали и те могат да си почват колкото си искат войни - все пак в канчето на работодателите не може да се гледа.
15:18 20.11.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Украинец
Не знам в какво вярваш но тъкмо тези реално направиха преврата (последващите месеци) защото имаше много протести против самия преврат и хунтата. Нали тъкмо те запалиха протестиращите в Одеса и тъкмо те избиваха цивилни в Донбас - не беше армията. А киевската хунта им даде привилегии и ги включи в армията много преди Путин да нападне Украйна. Ако киевската хунта не контролираше неонацистите тя нямаше да се задържи на власт въпреки преврата. Ако и сега не ги контролира просто армията ще се обърне назад и ще измете хунтата но заградителните отряди са от неонацисти.
Коментиран от #125
15:27 20.11.2025
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Ха ха
15:33 20.11.2025
125 Атина Палада
До коментар #122 от "Украинец":Киевската хунта е говорител.Тя не може да включва или изключва някой в нещо .
Войната е между Западняците и Русия.И като такава разпорежданията в Киев идват от западняците .
Коментиран от #127, #129
15:34 20.11.2025
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Атина Палада
До коментар #127 от "Обаче":Сладур,не ми се разправя с теб:)))
15:41 20.11.2025
129 Украинец
До коментар #125 от "Атина Палада":"И като такава разпорежданията в Киев идват от западняците"
Е накрая ще дойдем на моето - че киевската хунта и неонацистите са едно цяло назначено от запада да изпълнява техните нареждания а то е да пращат украинците да умират за техните мераци да отслабят Русия.
Неонацистите без киевската хунта не могат да съществуват както и хунтата без неонацистите не може да съществува - така че не ги слагай отделно - те са едно цяло.
Коментиран от #139
15:46 20.11.2025
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Трол
До коментар #126 от "Антитрол":И продължаваш? Правиш ли разлика ли на кой е Дойче веле? Чувам и други подобни небивалици. Като бъркането на Америка с Англия. Първо си изяснете кои са Европа и Америка. После се опитвайте да разсъждавате. Корумпираната партия ГЕРБ е германски проект. Кой не знае че германските престъпници работят с руските пресръпници? И си поделят икономически България? Това на теб, това на мен, като по този начин държат и пазят своите корумпирани проекти в България, през които работят с местните български престъпници и не ги закачат. Обаче Америка тръгна да ги закача с Магнитски. И благодарение и на невежество на българското население, което го накараха да гласува за фалшиви патриоти се обединиха шарлатаните и се върнаха. Тоест вие ги върнахте. Гласуваш за Тошето от ИТН, той ти гони децата от държавата. Не са само те, това е стандарта тук, това е нормата на селяндур докопал се до държавата хранилка. Цели семейства са, цели поколения са. Както писах, цяла мафиотска мрежа. И ти миришеш на един от тях? Но истина ли е?
Коментиран от #141
15:52 20.11.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 И още
До коментар #137 от "Не мога да рабера":Чечения? Армения Азербайджан? Ами всичките републики които за завладяли в състава на руската федерация? Яка дрога взимате, направо мозък изпарява.
Коментиран от #142
16:00 20.11.2025
139 Атина Палада
До коментар #129 от "Украинец":Не съм много на това мнение! Може и да греша ,разбира се..Но вътрешното ми усещане е друго..
А интуицията ми почти никога не ме е лъгала..
Коментиран от #144
16:00 20.11.2025
140 Руснаков
16:05 20.11.2025
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Атина Палада
До коментар #138 от "И още":Армения и Азербайджан не са в РФ!
16:08 20.11.2025
143 Историк
До коментар #137 от "Не мога да рабера":Тихоо прррррр ∆ льооо ,тихо ,не си компетентен !Защо нищо не каза за враговете на България от време оно Малобритания които винаги са били срещу нас,или за Дойчланд юбър алес който ни вкара в две световни войни с две национални катастрофи след това и още ни дължат равностойноста на $40 млрд за доставки на стоки от ВСВ и не са си платили .Кажи прррррцццц.
16:12 20.11.2025
144 Украинец
До коментар #139 от "Атина Палада":"А интуицията ми почти никога не ме е лъгала.."
Щом разчиташ на интуиция а не на разум все някога ще останеш излъгана - гледай кой какво прави а не кой какво казва. Ако киевската хунта искаше да се отърве от неонацистите нямаше поне да вдига (именно тя) паметници на Бандера в Киев или да приема нацистки символи в знамето си. Да не говорим че лека-полека можеше да се отърве от тях - даже войната щеше да им помогне - просто да ги пращат на предните линии а не да ги държат отзад като заградителни отряди.
16:15 20.11.2025
145 Зевзек
До коментар #137 от "Не мога да рабера":"какво са ви навряло е очите да не виждате какво Русия е правила на българите"
Така е само лоши работи са направили руснаците на българите:
- взеха че ни освободиха от турско робство а как ви се искаше сега Ердоган да ни управлява
- взеха че ни направиха държава а всяка себеуважаваща се империя от това време просто присъединяваше завладените земи към себе си.
- взеха че ни дадоха сан Стефанска България а тя много голяма и добре че бяха "западните ни съюзници" да я разелят на парчета че щяхме да се чудим какво да я правим.
- взеха че се застъпиха за нас след ВСВ че ние се окъкахме като "съюзници" на грешната страна сегашните ни "съюзници" да не ни раздадат на съседните държави и Чърчил да си направи картофена нива в "равното софийско поле".
- взеха че ни направиха индустриална държава след това и ни направиха заводи, електроцентрали, язовири и всичко което имаме сега.
Абе все лоши работи - иначе сегашната дрога е много хубава - всички "евроатлантици" са радостни че изчезваме като нация и сме на 111-то място по качество на живот някъде след Гана.
16:28 20.11.2025
146 маке
16:52 20.11.2025
147 урко
До коментар #5 от "Лоши":пиши като хората бе, китаец ли си или сарацин?
16:53 20.11.2025
148 МНОГО МУ Е МЪКА , ВЕРВАТЕ ЛИ МУ ,БЕ??
МНОГО СПЕЦИАЛНИ ЩЕ ДА СА , НАТОВСКИ ИЗЧАДИЯ , А ??
18:15 20.11.2025
149 Танев
11:33 21.11.2025