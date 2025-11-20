Новини
Зеленски: Съдбата на 22 души остава неизвестна, спасителните екипи в Тернопол работят денонощно
Зеленски: Съдбата на 22 души остава неизвестна, спасителните екипи в Тернопол работят денонощно

20 Ноември, 2025 12:59, обновена 20 Ноември, 2025 13:02

Над 230 спасители работят сред разрушенията след руския удар; 26 загинали и десетки ранени

Зеленски: Съдбата на 22 души остава неизвестна, спасителните екипи в Тернопол работят денонощно - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че спасителните екипи продължават да работят в Тернопол, където местонахождението на 22 души все още не е установено. Информацията той публикува в четвъртък сутринта в своя канал в Telegram, предава Interfax-Украйна, цитирана от Фокус.

По думите му спасителните действия са продължили през цялата нощ и остават в ход и в момента. В издирването са включени над 230 служители от девет украински области. В някои участъци операциите се извършват единствено ръчно заради сериозните разрушения и разпокъсаните конструкции, което значително затруднява работата.

„Към тази минута са потвърдени 26 жертви, сред които и три деца. Изказвам съболезнования към близките на загиналите. Благодаря на всички, които почти денонощно работят на мястото - спасителите, медиците, полицаите. Важно е нашите граждани да знаят, че въпреки руските атаки и целия терор, помощта винаги идва“, подчерта Зеленски.

По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, ударът е отнел живота на 26 души, включително 3 деца, ранил е 93, сред тях 18 деца, а 46 души са били извадени живи от разрушенията.


Украйна
Оценка 2.5 от 38 гласа.
  • 1 Наблюдател

    113 11 Отговор
    Защо ли не ви вярваме на писаниците вече???
    Давали ли сте повод за съмнения при поднасяне на информация?
    Обективни ли сте?
    Представяте ли всички гледни точки?

    Коментиран от #11

    13:05 20.11.2025

  • 2 пешо

    99 9 Отговор
    доста натовци са дали фира

    Коментиран от #57

    13:05 20.11.2025

  • 3 Пич

    104 9 Отговор
    Ауу......артиста колко артистично жали десетина украинци...!!! И колко бездушно и безчовечно изпраща стотици хиляди на сиурна смърт !!!

    13:05 20.11.2025

  • 4 Пълна изолация на Русия

    9 98 Отговор
    Санкции, санкции, санкции. Прекратяване на търговските взаимоотношения с Русия. На всякакви взаимоотношения, дори и на семейни и роднински. Конфискация на руски активи навсякъде.

    Коментиран от #34

    13:07 20.11.2025

  • 5 Лоши

    40 14 Отговор
    Бог да прости тези невинни хора!
    Лоша работа е войната. Данобда свърши час по-скоро. Но ако ЕС продължава въоръжаването на Украйона, войната бяха да спре.
    В Ръсия също загиватжвсеки ден невинни граждани. Богжда ги прости!

    Коментиран от #147

    13:07 20.11.2025

  • 6 И Киев е Руски

    61 9 Отговор
    Убавец мисли за твоята кожа и кой ще с ..е в златните ке..ги вместо теб

    13:08 20.11.2025

  • 7 Америка са лицемери

    8 73 Отговор
    САЩ загубиха правото да искат каквото и да било. Държавите не са длъжни да се съобразяват с САЩ след като не признават границите на държавите. Народите и държавите трябва да се обединят в противовес на империите. Украйна има пълното право да се защитава, както сметне за добре. Дори ако това да означава пък омашабни удари срещу Москва и Русия. Русия ще капитулира.

    Коментиран от #10, #49, #110

    13:08 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Руснаците прилагат хитлеро нациски

    10 76 Отговор
    Практики да изстрелват ракети по мирни градове
    Затова ще загубят специалната военна операция

    Коментиран от #12, #27, #31

    13:10 20.11.2025

  • 10 Бива бива

    46 5 Отговор

    До коментар #7 от "Америка са лицемери":

    Простак но чак пък такъв?

    Коментиран от #13

    13:11 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Папуц

    75 7 Отговор
    Този си загроби милиони сънародници слушайки англосаксите, милиони пък избягаха от страната му, но сега "страдал" за 22-ма, които билио в неизвестност ???
    Е то бива лицемерие, ама това вече прекрачва всякакви граници!
    Хвърляй кърпата , късак - докато още можеш!

    13:13 20.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 22 души

    57 6 Отговор
    Я виж Палестина бре неблагодарник !

    13:13 20.11.2025

  • 18 Съдбоносен похид

    33 8 Отговор
    А твоята иазвстна ли е не наркоманннн???

    13:13 20.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Много ли са

    49 7 Отговор
    26 загинали и десетки ранени на фона на Гааза, Ливан, Сирия и западният бряг ?

    Коментиран от #23

    13:15 20.11.2025

  • 21 Лудият от портиерната

    54 5 Отговор
    Зелю, когато слушате англосаксите на това дередже ще сте винаги. Путин още 2008 г. ви предупреждаваше какво ще последва

    13:16 20.11.2025

  • 22 Кашпировски:

    52 7 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    13:16 20.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Маша алкаша

    8 29 Отговор
    Ние не сме виновни, това не е наша ракета.хи хи хи, но аз съм доволна, Коня моя шеф е доволен и вожда ни също.

    Коментиран от #29

    13:17 20.11.2025

  • 25 Умников

    43 5 Отговор

    До коментар #11 от "Гледна точка":

    Хубаво им го каза - браво.
    Да започнем със тези, за които казваш, че издават заповедите,войната да продължава:
    Макрон,Мерц, Урсула, Калас, Георг, Паси, Поптодорова,Запрянов, Тагарев. . .
    Помагй, че не мога сам да изброя имента .

    13:18 20.11.2025

  • 26 Шмъркалото

    41 5 Отговор
    Да слага белите прашки и да се разходи из фронта с бели токчета и войната ще спре за миг.И на малките деца стана ясно, че този обикаля света за да краде кеш.За него човешкият живот струва 0.

    13:18 20.11.2025

  • 27 БАРС

    35 5 Отговор

    До коментар #9 от "Руснаците прилагат хитлеро нациски":

    ТОВА ИИ МИРИШЕ НА НЯКОЛКО СИТУАЦИИ.ЕДНА ОТ КОИТО Е ,ЧЕ УКРИТЕ СП УДАРИЛИ ГЕРАНА И ТОЙ Е ПАДНАЛ НА ТОЗИ БЛОК.ДРУГО МОЖЕ И УКРИТЕ КАТО СА ИЗТРЕЛЯЛИ ПВО РАКЕТА ДА Е УЦЕЛИЛА БЛОКА КАКТО ЧЕСТО СЕ СЛУЧВА ПРИ ТЯХ.И ТРЕТО ТОВА 100% НЕ УМИШЛЕННО.ВЗЕМИ КАРТАТА И ВИЖ ДЕ СЕ НАМИРА ТЕРГОПОЛ.АЗ ЗНАМ КЪДЕЕ ПРЕДИ МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА БЯХ ТАМ ,А СЪМ БИЛ ТАМ СИГУРНО 1000 ПЪТИ И ЗНАМ ТОВА МЕСТО.ТА МИСЪЛТА ИИ Е ЗАЩО РАШКИТЕ ДА БИЯТ ЧАК ДО ТЕРНОПОЛ БЛОК КАТО ПРЕДИ ТЕРНОПОЛ ТМА МНООООГО ГРАДОВЕ ДАЖЕ И КИЕВ.ДОКПЗАНО ПРЕПИСВАТ ВСИЧКО ЗА УМИШЛЕННО УКРИТЕ.

    13:19 20.11.2025

  • 28 Кибуц

    14 4 Отговор
    26,,,трябва да са само до обяд,,, всекидневно!

    13:20 20.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И Киев е Руски

    14 6 Отговор
    Маша: бях в бъл.а..ия там има само два ваксинирани"мъжкаря"

    13:22 20.11.2025

  • 31 Лопата с чип

    31 5 Отговор

    До коментар #9 от "Руснаците прилагат хитлеро нациски":

    Викаш, стрелят по плажове с почиващи, и пазари с пазаруващи,а?
    Еййй , лоши руснаци, ей!

    13:23 20.11.2025

  • 32 Атина Палада

    35 5 Отговор
    Две години преди Президентските избори в Украйна,когато Зеленски е избран за Президент,той (Зеленски) взима руско гражданство.. Купува апартамент в баровски квартал на Москва..И впоследствие се явява на избори ,където ги печели благодарение на руснаците в Донбас .Целият Донбас поголовно е гласувал за Зеленски! Или поне така са преброени бюлетините от онези,които са ги броили тогава..
    Децата на Зеленски след изборите в Украйна заминават да живеят в Москва,където живеят и до ден днешен..А жена му ..тя си обикаля света ..Ама то е казано,че жени много,ама децата са си деца...

    13:24 20.11.2025

  • 33 Тернопол е в

    12 19 Отговор
    Западна Украйна, доста далеч от фронта.От написаното се предполага, че е ударена жилищна сграда.

    Коментиран от #36, #54

    13:24 20.11.2025

  • 34 Хи хи хи

    32 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пълна изолация на Русия":

    Ти пък кой беше ???!

    13:26 20.11.2025

  • 35 Ай ле ле

    37 6 Отговор
    Как така са я пропуснали тази 60м6а/ракета? Обикновено всичко свалят,че и отгоре, а сега ще си свалят гащите Путин да им го нахули

    13:27 20.11.2025

  • 36 Мнеее

    39 5 Отговор

    До коментар #33 от "Тернопол е в":

    гръмнаха им завод за оръжия с натювски инж. Затова квичи тоя.

    13:28 20.11.2025

  • 37 Зелен Наркоманов

    33 4 Отговор
    Най вероятно е било пълно с наемници общежитие и английски тъй наречени натовски учители

    Коментиран от #60

    13:35 20.11.2025

  • 38 Поредните укро лъжи

    30 4 Отговор
    и евтина укро пропаганда на която вече никой нормален човек не се връзва.

    13:36 20.11.2025

  • 39 Майор Мишев

    30 3 Отговор
    Еееей много е човечен този В.Путин ,свещи за дълъг живот и здраве дълги години да му палите .Ако бяха янките на мястото на руснаците ,известно време след като пристигнат спасителните екипи и пожарната ,обикновенно следва втори удар на същото място и се нарича Дъблл Таеп .Американска запазена марка !

    13:37 20.11.2025

  • 40 Постни украински лъжи на

    22 4 Отговор
    които вече никой не се връзва.

    13:39 20.11.2025

  • 41 123456

    24 4 Отговор
    Може за малко да го пуснала дрогата и да осъзнава колко безмислени жертви има заради него .

    13:42 20.11.2025

  • 42 Ъхъъъъъ.....

    14 3 Отговор
    помощта винаги идва“, подчерта Зеленски.

    13:51 20.11.2025

  • 43 Ако

    28 4 Отговор
    вместо руската армия, Украина воюваше със САЩ, досега половин Украина щеше да е изпепелена и вместо оръжие най-необходимия "материал" за доставка на Киев щяха да бъдат йодните таблетки.

    Коментиран от #53

    13:54 20.11.2025

  • 44 Голяма атака на Украйна срещу Русия

    15 3 Отговор
    Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана на Русия са прехванали и унищожили 65 Украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 18 над територията на Воронежка област, 16 над територията на Рязанска област, 14 над територията на Белгородска област, 7 над територията на Тулска област, 4 над територията на Брянска област, 3 над територията на Липецка област, 2 над територията на Тамбовска област", се казва в източника. Щеше ли да има жертви с убити и ранени, ако не беше извършено това сваляне на дронове? Зеленски знае най-добре.

    Коментиран от #67

    14:10 20.11.2025

  • 45 Най-после

    9 1 Отговор
    Войната започна

    14:12 20.11.2025

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 3 Отговор
    Днес са обменени тела.
    Украйна е получила 1000 , Русия 30.
    При предните обмениваться на тела е идентифициран руски войник върнат без сърце,най вероятно извадено за трансплантация

    Коментиран от #51

    14:13 20.11.2025

  • 47 Госあ

    16 2 Отговор
    Какви 22 души ве, наркоман злокобен ? Разката съдбата на белия украински народ ! И виновниците са само хунтата в Киев ! Кой какво подшушнал, кой какво обещал, няма абсолютно никакво значение !

    14:14 20.11.2025

  • 48 Днес Украинската защита не е успяла

    17 2 Отговор
    да отблъсне и задържи Въоръжените сили на Русия и е освободено с.Веселе в Запорожка област от Киевския режим.

    Коментиран от #56

    14:15 20.11.2025

  • 49 Антитрол

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "Америка са лицемери":

    "Украйна има пълното право да се защитава, както сметне за добре"

    Ха ха ха без помощта от краварника украинската хунта отдавна да е предала богу дух - не виждаш ли че хунтата е на дистанционно управление от краварника - те тъкмо за това я сложиха на власт след кървавия преврат.

    Колко мислиш ще издържат укрите без помощта от запада.

    14:15 20.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 гост

    2 9 Отговор

    До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това си е компромат,мислиш ли че ще го върнат без сърце,та да може някой като теб да го коментира...ама като знам от къде ти е информацията.....хич не съм учуден....

    14:17 20.11.2025

  • 52 Макробиолог

    11 2 Отговор
    Неква делегация от амер генерали е в Киев, бъбъсъ твърди ,за да убеждават зеленио , че целия Донбас за Москва, съкращаване на укр армията 2,5 пъти и никво НАТО си е добра оферта предвид сегашното положение и перспективите на фронта.Маже и да са прави---от космоса всичко се вижда кат на длан.

    14:19 20.11.2025

  • 53 Руснаков

    1 8 Отговор

    До коментар #43 от "Ако":

    Такъв филм няма,има други филми с руски режисьори...специално с такава тематика...

    14:19 20.11.2025

  • 54 Украинец

    17 1 Отговор

    До коментар #33 от "Тернопол е в":

    "доста далеч от фронта.От написаното се предполага, че е ударена жилищна сграда"

    Ами те заводите за производство на оръжия не са на фронта ами обикновено са в западна Украйна - там разполагат и така наречените западни "съветници". Ама от посолството не ви ги разясняват тези работи.

    Коментиран от #68

    14:20 20.11.2025

  • 55 Днес е извършена размяна и

    15 2 Отговор
    Русия отново е предала на Украйна 1000 тела на загинали войници от Въоръжените сили на Украйна, а Украинската страна е предала само 30 тела на загинали Руски войници поради липса на повече.

    Коментиран от #58, #61, #62, #91

    14:20 20.11.2025

  • 56 гост

    1 16 Отговор

    До коментар #48 от "Днес Украинската защита не е успяла":

    утре ако руските въоръжени сили ....освободят...Поморие...ти сигурно ще ръкопляскаш...сво....странно разбиране за освобождение имаш...

    Коментиран от #72

    14:21 20.11.2025

  • 57 Те фирата

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Не я дават А им я вземат

    14:22 20.11.2025

  • 58 Кривоверен алкаш

    1 8 Отговор

    До коментар #55 от "Днес е извършена размяна и":

    така си мислиш...не знаеш колко чувала с амониева и троен суперфосфат са произведени...работят на три смени...

    14:23 20.11.2025

  • 59 Жител на село Нова Таволжанка,

    14 1 Отговор
    Белгородска област в Русия е получил тежко нараняване от минен взрив и осколкови рани в резултат на атака на Украински безпилотен апарат срещу граждански автомоби. Това е съобщил губернаторът Вячеслав Гладков в Русия.

    14:25 20.11.2025

  • 60 Кривоверен алкаш

    10 2 Отговор

    До коментар #37 от "Зелен Наркоманов":

    Имало е 5 Хаймарса...Три Насамс....35 Леопарда и към 5 хил натовски генерали и полковници...деца и цивилни изобщо е нямало...

    14:26 20.11.2025

  • 61 Читател

    13 1 Отговор

    До коментар #55 от "Днес е извършена размяна и":

    Еми 1000 на 30 разменени убити и вече колко размени си е така обаче нашите козячета продължават с опорката за "огромните" руски загуби защото вече няма за какво друго да се хванат - укрите губят и отстъпват по целия фронт отделно че дезертьорите им надхвърлиха 20 000 на месец.

    Коментиран от #66, #70

    14:26 20.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Малко ви е, нацисти

    13 0 Отговор
    Всеки ден да е така! Най-вече в Киев и Лвов!

    Коментиран от #69

    14:26 20.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Иван Вазов

    11 1 Отговор
    Русите са наши братя наша кръв и наша плът

    Коментиран от #75, #76

    14:27 20.11.2025

  • 66 Тикво

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Читател":

    Украинските жертви са в окупираните земи. Ама колко проста тиква.

    14:27 20.11.2025

  • 67 В резултат на нощните удари

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Голяма атака на Украйна срещу Русия":

    на Въоръжените сили на Украйна по електроцентралите в граничните райони на Курскска област, над 16 хиляди души са останали без електричество. Това е заявил губернаторът на региона Александър Хинщаин в Русия.

    Коментиран от #80, #95

    14:28 20.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Сигурно

    0 10 Отговор

    До коментар #63 от "Малко ви е, нацисти":

    Си или болен от шизофрения или корумпиран негодник, който живее на гърба на съгражданите си. И изпитва удоволствие от грабежите и териора на другите.

    Коментиран от #74

    14:29 20.11.2025

  • 70 име

    10 0 Отговор

    До коментар #61 от "Читател":

    Не са 20 хил, а 30 хиляди дезертирали за Октомври месец. И това са само тези, които дезиртират за втори път и са официално записани. Щото хунтата прие, че първото дезертиране не е престъпление и няма да бъдат преследвани ако се върнат доброволно.

    14:29 20.11.2025

  • 71 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Загрижил се за 22-ма....а за съдбата на 22 млн. дето погуби-"загрижи" ли се?!

    14:30 20.11.2025

  • 72 Антитрол

    13 1 Отговор

    До коментар #56 от "гост":

    "утре ако руските въоръжени сили ....освободят...Поморие"

    Ха ха ха това ли ви е страхът - май ви е страх че ще останете без господари на които да се кланяте защото "руски въоръжени сили" нямаше в България даже и преди 1989 за разлика от сега когато има "американски въоръжени сили" на наша територия и вие много се радвате че сме окупирана държава.

    14:31 20.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Болен Волен

    0 10 Отговор

    До коментар #65 от "Иван Вазов":

    Това не е вярно. Руснаците са най-големите българофоби. И това историята го доказва.

    14:34 20.11.2025

  • 76 Иван Вазов

    2 10 Отговор

    До коментар #65 от "Иван Вазов":

    Има и друго исказване по време на ПСВ когато уските пълчища нахлуха в Добруджа и славния ген.Колев ги помете заедно с румънците и влезе в,Букурещ, а РИ престана да съществува
    Прочети го копейка има цяло стихотворение.

    Коментиран от #81, #103

    14:34 20.11.2025

  • 77 Учуден

    8 1 Отговор

    До коментар #62 от "Нали знаеш":

    "кажи сега как украинците да идат да съберат руски крачета"

    Ха ха ха ами нали "смелите" укри ужким според пропагандата унищожавали всички "орки" които ги нападали - и защо не напредват ами се изнасят назад. Редно е след като унищожиш противника да напреднеш и да събереш не само "руските крачета" ами и крачетата на другарите си.

    Май опорките ви не вървят а

    Коментиран от #83

    14:35 20.11.2025

  • 78 Срещата между Стив Уиткоф и Володимир

    6 0 Отговор
    Зеленски в Анкара, Турция е била отменена по искане на Зеленски който е заявил, че Киев отказа да обсъжда мирен план, подготвен от администрацията на Доналд Тръмп.

    14:36 20.11.2025

  • 79 Нацисти

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Малко ти е, нацист":

    Нацисти и фашисти сте всички вие които укривате пари за хотели и апартаменти. Такива сте всички които криете печалби, доходи, осигуровки, данъци, ниски заплати. Всички, които изнасяте пари зад граница, за апартаменти в Малта.

    Коментиран от #85, #87

    14:37 20.11.2025

  • 80 В резултат на ридовните удари

    8 0 Отговор

    До коментар #67 от "В резултат на нощните удари":

    На въоръжените сили на рускота федерация, на цялата територия на република Бандеристан вече цял месец няма ток, вода, парно, интернет, телевизия, телефони и радио! Ай, честито!

    14:37 20.11.2025

  • 81 Зевзек

    9 1 Отговор

    До коментар #76 от "Иван Вазов":

    "Има и друго исказване по време на ПСВ когато уските пълчища нахлуха в Добруджа"

    Сега последно руските или украинските пълчища - нали според опорките ви украинците са ни освободили от турско робство.

    14:38 20.11.2025

  • 82 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Гадно е, че ще го напиша, ама на тия не им ли свършиха децата

    14:38 20.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Хамсал

    9 0 Отговор
    Украинските военни дават в сводката си за рудките удари свалени 41 от 48 ракети. В същото време разпространяват видео, на което се вижда как 9 ракети удрят обекти в Термопол. Нещо сметките не излизат, или укрите лъжат за свалените ракети, или две ракети са на ...извънземните!

    Коментиран от #88

    14:39 20.11.2025

  • 85 Малко ти е, нацист

    9 0 Отговор

    До коментар #79 от "Нацисти":

    Укриват пари киевските нацисти и тяхните спонсори от ЕССР, те купуват имоти зад граница, слагат си златни тоалетни, пълнят офшорни сметки, крадат от народа на Украйна, от европейските данъкоплатци.

    Коментиран от #89

    14:39 20.11.2025

  • 86 Тома

    7 0 Отговор
    Ако има много линейки значи са туристи от Англия,Франция,Полша и Румъния

    14:39 20.11.2025

  • 87 Украинец

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Нацисти":

    "Нацисти и фашисти сте всички вие които укривате пари за хотели и апартаменти"

    Обаче ако е за златни тоалетни може нали?

    14:41 20.11.2025

  • 88 НАТО НИ ПАЗИ

    8 1 Отговор

    До коментар #84 от "Хамсал":

    На видеата от ударите по Лвов и Термопол не се вижда нитакво ПВО да работи и да се опита да прихване крилатите ракети и дроновете. НАТОвското ПВО е най-доброто ПВО. По-добро от него е само северномокедонското!

    14:42 20.11.2025

  • 89 Нацисти

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Малко ти е, нацист":

    Вие сте фашисти и нацисти. Вие това го правите в България. Над вашите съграждани, мафиоти корумпирани. Нацисти и фашисти сте всички, които безделничат на държавата хранилка, пробутани от мама и тате, които са пак също храненици. Съд, прокуратура, адвокати, ченгета, все храненичета. Които защитават мафията и се гаврят с правото.

    Коментиран от #96

    14:42 20.11.2025

  • 90 т-п трол copoсоиден

    7 1 Отговор

    До коментар #83 от "Неее":

    Нали в Покровск загиват хиляди руснаци и града е във владение на бандерите, къде са им телата, козяк?

    14:45 20.11.2025

  • 91 Украйна краде органи от пленени руснаци

    8 1 Отговор

    До коментар #55 от "Днес е извършена размяна и":

    На 19 ноември силите за сигурност на Руската федерация са съобщили, че тялото на Руския военнослужещ Евгений С., починал в украински плен, е върнато по време на размяната, но аутопсията е показала липса на сърце в тялото. Според източника, смъртта на войника е настъпила в резултат на масова кръвозагуба. На тялото е бил открит стар хирургичен разрез в областта на сърцето, което показва отстраняването на органа. Самоличността на тялото е била установена чрез изследване на пръстови отпечатъци. Според служителя по сигурността, "ние сме във война с истински звяр и продажник."

    14:45 20.11.2025

  • 92 Търновец

    4 1 Отговор
    Допреди 35 Руси и Украинци бяха братски Съветски народи, между тях големи разлики няма с в ЕС има поне милион Украинци които се отклоняват от военна служба . Има и много Руси. А в Германия канцлерът Мерц вече няма пълна подкрепа на своите младежи депутати по бюджетни закони - младежите не искат нов държавен дълг, а Мерц иска намаляване на финансирането на Украинци

    Коментиран от #94

    14:45 20.11.2025

  • 93 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Неее":

    "Руските крачета са в окупираните земи"

    Ами точно де - според опорките ви укрите са избили над милион "руски крачета" обаче въпреки това руснаците окупират земи и напредват. Излиза че "смелите" украинци избиват всички "орки" които нападат както и унищожават техниката им и вместо да освободят "временно окупираните територии" когато няма никой срещу тях те се изнасят в посока запад на "по удобни" позиции и всеки ден някое село или град губят "стратегическо значение"

    Така ли си ги представяте бойните действия или не е баш така ама опорките трябва да се следват колкото и фалшиви да са.

    Коментиран от #98

    14:48 20.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Малко ти е, нацист

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "Нацисти":

    Кражбите на шайката в България са дребна работа в дравнение със стотиците милиарди, които киевската хунта отмъкна от данъкоплатци от цял свят!

    Коментиран от #101

    14:52 20.11.2025

  • 97 ей, мишок

    5 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ти ли бе":

    Бегай да мачкаш ушанки на фронта в Бандеристан, кво само ми църкаш по сайтовете!

    14:53 20.11.2025

  • 98 Какво се чудиш

    0 4 Отговор

    До коментар #93 от "Учуден":

    Кое са опорки? Русия са от страната, които са нахлули на чужда земя и настъпват? Украинците в отстъп ги сечат колкото могат. Какво има за чудене? Има места където украинците си връщат земя. Русия ще си получи заслуженото. Тази последна все още дишаща скапана империйка.

    14:54 20.11.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #96 от "Малко ти е, нацист":

    Киевската хунта не е отмъкнала стотици милиарди от цял свят ,а само от Западния свят ,който векове крадеше и тероризираше останалия свят,включително и от Украйна.
    И сега да рИвем за Западния свят,че дойде ден и от него да откраднат ли?

    Коментиран от #111

    14:57 20.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Иван Вазов

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Иван Вазов":

    Чел съм и другото стихотворение само руският войник гледал чуден настървените българи които вместо да се им благодарни стрелят срещу тях
    Нека не забравяме Как през първата световна война много случаи има от двете страни на окопите войниците на воюващите страни да се побратимяват

    14:57 20.11.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Сядай на столчето и подписвай капитулацията ,че заради теб изгинА сума ти народ,Зелен пигмей!

    Коментиран от #114

    14:59 20.11.2025

  • 106 Войната

    4 0 Отговор
    Едва сега започва

    14:59 20.11.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Трол

    0 3 Отговор

    До коментар #104 от "Антитрол":

    И двата вида се достатъчно глупави екземпляри, които крадат собствения си народ. Но да не забравяме, че слугите на Кремъл, минаха на служба на Брюксел. Не знам защо намесвате постоянно Америка. Те в България нямат голямо влияние. Опитаха се чрез ПП да променят това, но не се получи. Хората си избраха същата задкулисна мафия която 35 години се правеше на европейци, пък отдоле чисто извратени комунисти. Америка се оттегли от България с идването на Тръмп. По времето на Байдън се подхванаха онези плъхове, които са в "Книгата на Магнитски".

    Коментиран от #115

    15:04 20.11.2025

  • 109 Теслатъ

    5 1 Отговор
    В западните медии пак шъ съ появят некролози на загинали "бивши натовски военни", в планината, аквалангисти под водата, пътни катастрофи, битови инциденти - токов удар докато гладил с ютията, удавел се във ваната, паднала керемидка.... Тц,тц,тц..., ми да внимават, бе!

    15:05 20.11.2025

  • 110 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Америка са лицемери":

    С какво самочустви Тръмп може да даде гаранции сега когато гаранциите от 1994 г в Буда Пеща ги няма?

    Коментиран от #112

    15:05 20.11.2025

  • 111 Украинец

    3 0 Отговор

    До коментар #101 от "Атина Палада":

    "И сега да рИвем за Западния свят,че дойде ден и от него да откраднат ли?"

    Само където киевската хунта разсипа държавата си и затри цяло поколение мъже от населението си за да може да открадне малко от запада за златни тоалетни - а каква държава беше Украйна преди кървавия преврат.

    Реално киевската хунта не краде запада а краде собствения си народ защото запада за това им плаща да пращат народа си да умира за техните интереси а те са да отслабят Русия - запада не го интересува Украйна - кога ще ви стане ясно.

    Коментиран от #117

    15:05 20.11.2025

  • 112 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "Лука":

    "гаранциите от 1994 г в Буда Пеща ги няма"

    Гаранциите важат за законното правителство на Украйна и не важат за неонацистка хунта дошла на власт след кървав преврат.

    Пък и защо ли никое козяче не реве за гаранциите дадени от САЩ на Китай че признават Тайван като неразделна част от Китай.

    15:09 20.11.2025

  • 113 Независим

    3 4 Отговор
    Руските уроди ще бъдат наказани и котилото на злато кремъл ще бъде унищожено.

    15:09 20.11.2025

  • 114 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #105 от "Сатана Z":

    Заповедния тон запази за родителите си !Р Рашистите са агресора ,те трябва да спрат войната.

    Коментиран от #118

    15:10 20.11.2025

  • 115 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #108 от "Трол":

    "Не знам защо намесвате постоянно Америка. Те в България нямат голямо влияние"

    Да бе изобщо никакво влияние нямат - те НПО-тата плащащи на медии и козячета са на аборигените от Тимбукту, четирите бази са на папуасите от Нова Гвинея, и от посолството на Вануату назначават началници на служби. Мутрата изобщо не ни я натресоха една "германска" фондацийка ама на издръжка на краварите.

    От къде ви намират такива

    Коментиран от #119

    15:15 20.11.2025

  • 116 Независим

    0 2 Отговор
    Всички путинофили които оправдават действията на руските уроди ще получат същото наказание от Бога като на тия които оправдават.

    15:16 20.11.2025

  • 117 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #111 от "Украинец":

    Безспорно си прав.Да, Украйна беше използвана от Запада за война срещу Русия. Но вярваш ли,че Киевската хунта водена от Зеленски е имала контрол над разните там...бандеровци,десен сектор ли кви бяха и пр.подобни подразделения..? Аз не вярвам в това
    Да,знам,че Украйна преди преврата беше на светлинни години пред държави като България,Гърция, Унгария , Румъния и останалите от бившия соц.лагер,които влязоха в ЕС.
    Да,в Украйна има корупция,но в сравнение с тази в Брюксел са си в детската градина .;)))

    15:16 20.11.2025

  • 118 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #114 от "Лука":

    "Рашистите са агресора ,те трябва да спрат войната"

    Обаче евреите и краварите не са агресори нали и те могат да си почват колкото си искат войни - все пак в канчето на работодателите не може да се гледа.

    15:18 20.11.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Украинец

    0 0 Отговор
    "Но вярваш ли,че Киевската хунта водена от Зеленски е имала контрол над разните там...бандеровци,десен сектор ли кви бяха и пр.подобни подразделения..? Аз не вярвам в това"

    Не знам в какво вярваш но тъкмо тези реално направиха преврата (последващите месеци) защото имаше много протести против самия преврат и хунтата. Нали тъкмо те запалиха протестиращите в Одеса и тъкмо те избиваха цивилни в Донбас - не беше армията. А киевската хунта им даде привилегии и ги включи в армията много преди Путин да нападне Украйна. Ако киевската хунта не контролираше неонацистите тя нямаше да се задържи на власт въпреки преврата. Ако и сега не ги контролира просто армията ще се обърне назад и ще измете хунтата но заградителните отряди са от неонацисти.

    Коментиран от #125

    15:27 20.11.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Ха ха

    2 0 Отговор
    Зеленски,разкажи как не разрешихте изтегляне на войските си от Покровск и Купянск след като бяха в обкръжение?Не им разрешихте със Сирски и да се предадат.Ваши войски са избили своите,заснето е от руски дронове.Вие сте фашисти!Да избиеш свои с цел по добри преговорни позиции и просене на пари.Един ден ще отговаряте пред международен съд

    15:33 20.11.2025

  • 125 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #122 от "Украинец":

    Киевската хунта е говорител.Тя не може да включва или изключва някой в нещо .
    Войната е между Западняците и Русия.И като такава разпорежданията в Киев идват от западняците .

    Коментиран от #127, #129

    15:34 20.11.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Обаче":

    Сладур,не ми се разправя с теб:)))

    15:41 20.11.2025

  • 129 Украинец

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Атина Палада":

    "И като такава разпорежданията в Киев идват от западняците"

    Е накрая ще дойдем на моето - че киевската хунта и неонацистите са едно цяло назначено от запада да изпълнява техните нареждания а то е да пращат украинците да умират за техните мераци да отслабят Русия.

    Неонацистите без киевската хунта не могат да съществуват както и хунтата без неонацистите не може да съществува - така че не ги слагай отделно - те са едно цяло.

    Коментиран от #139

    15:46 20.11.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Трол

    1 1 Отговор

    До коментар #126 от "Антитрол":

    И продължаваш? Правиш ли разлика ли на кой е Дойче веле? Чувам и други подобни небивалици. Като бъркането на Америка с Англия. Първо си изяснете кои са Европа и Америка. После се опитвайте да разсъждавате. Корумпираната партия ГЕРБ е германски проект. Кой не знае че германските престъпници работят с руските пресръпници? И си поделят икономически България? Това на теб, това на мен, като по този начин държат и пазят своите корумпирани проекти в България, през които работят с местните български престъпници и не ги закачат. Обаче Америка тръгна да ги закача с Магнитски. И благодарение и на невежество на българското население, което го накараха да гласува за фалшиви патриоти се обединиха шарлатаните и се върнаха. Тоест вие ги върнахте. Гласуваш за Тошето от ИТН, той ти гони децата от държавата. Не са само те, това е стандарта тук, това е нормата на селяндур докопал се до държавата хранилка. Цели семейства са, цели поколения са. Както писах, цяла мафиотска мрежа. И ти миришеш на един от тях? Но истина ли е?

    Коментиран от #141

    15:52 20.11.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 И още

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Не мога да рабера":

    Чечения? Армения Азербайджан? Ами всичките републики които за завладяли в състава на руската федерация? Яка дрога взимате, направо мозък изпарява.

    Коментиран от #142

    16:00 20.11.2025

  • 139 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Украинец":

    Не съм много на това мнение! Може и да греша ,разбира се..Но вътрешното ми усещане е друго..
    А интуицията ми почти никога не ме е лъгала..

    Коментиран от #144

    16:00 20.11.2025

  • 140 Руснаков

    6 0 Отговор
    Не разбрахте ли че Зельоньй Папугай срещу пари изпраща осраинците на заколение и освобождава място за жителите на Новия Ерусалим на територията на древната Хазария ...

    16:05 20.11.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "И още":

    Армения и Азербайджан не са в РФ!

    16:08 20.11.2025

  • 143 Историк

    4 1 Отговор

    До коментар #137 от "Не мога да рабера":

    Тихоо прррррр ∆ льооо ,тихо ,не си компетентен !Защо нищо не каза за враговете на България от време оно Малобритания които винаги са били срещу нас,или за Дойчланд юбър алес който ни вкара в две световни войни с две национални катастрофи след това и още ни дължат равностойноста на $40 млрд за доставки на стоки от ВСВ и не са си платили .Кажи прррррцццц.

    16:12 20.11.2025

  • 144 Украинец

    3 0 Отговор

    До коментар #139 от "Атина Палада":

    "А интуицията ми почти никога не ме е лъгала.."

    Щом разчиташ на интуиция а не на разум все някога ще останеш излъгана - гледай кой какво прави а не кой какво казва. Ако киевската хунта искаше да се отърве от неонацистите нямаше поне да вдига (именно тя) паметници на Бандера в Киев или да приема нацистки символи в знамето си. Да не говорим че лека-полека можеше да се отърве от тях - даже войната щеше да им помогне - просто да ги пращат на предните линии а не да ги държат отзад като заградителни отряди.

    16:15 20.11.2025

  • 145 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #137 от "Не мога да рабера":

    "какво са ви навряло е очите да не виждате какво Русия е правила на българите"

    Така е само лоши работи са направили руснаците на българите:
    - взеха че ни освободиха от турско робство а как ви се искаше сега Ердоган да ни управлява
    - взеха че ни направиха държава а всяка себеуважаваща се империя от това време просто присъединяваше завладените земи към себе си.
    - взеха че ни дадоха сан Стефанска България а тя много голяма и добре че бяха "западните ни съюзници" да я разелят на парчета че щяхме да се чудим какво да я правим.
    - взеха че се застъпиха за нас след ВСВ че ние се окъкахме като "съюзници" на грешната страна сегашните ни "съюзници" да не ни раздадат на съседните държави и Чърчил да си направи картофена нива в "равното софийско поле".
    - взеха че ни направиха индустриална държава след това и ни направиха заводи, електроцентрали, язовири и всичко което имаме сега.

    Абе все лоши работи - иначе сегашната дрога е много хубава - всички "евроатлантици" са радостни че изчезваме като нация и сме на 111-то място по качество на живот някъде след Гана.

    16:28 20.11.2025

  • 146 маке

    4 0 Отговор
    три деца, пет бебета и 10 неродени в коремчетата на войниците....дрогаааааа, дрогаа, чудеса прави. Ама и тия, дето пишат статиите, трябва да си направят тест за наркотици))

    16:52 20.11.2025

  • 147 урко

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лоши":

    пиши като хората бе, китаец ли си или сарацин?

    16:53 20.11.2025

  • 148 МНОГО МУ Е МЪКА , ВЕРВАТЕ ЛИ МУ ,БЕ??

    2 0 Отговор
    ЯЯЯЯЯЯЯЯ, ГЛЕДАЙ ТИ ,КАКВА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ТРЗИ 22 В НЕИЗВЕСТНОСТ !!!!! ЗА УБИТИТЕ ОКОЛО 2 МИЛОНА ,УБИЕЦА ЗА ТЕЗИ НА ФРОНТА , НЕ Е ЖАЛИ , А ЗА ТЕЗИ 22 -ДА???
    МНОГО СПЕЦИАЛНИ ЩЕ ДА СА , НАТОВСКИ ИЗЧАДИЯ , А ??

    18:15 20.11.2025

  • 149 Танев

    1 0 Отговор
    Не трябва да изпращат дронове чак там, близо до Лвов! Все пак това са полски територии, окупирани от украйна!

    11:33 21.11.2025

