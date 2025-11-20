Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
МААЕ настоява Иран незабавно да предостави данни за обогатения уран и ударените ядрени обекти

20 Ноември, 2025 13:55 894 17

  • иран-
  • маае-
  • обогатен уран-
  • ядрени обекти-
  • резолюция

Новата резолюция изисква ускорен достъп и пълна информация пет месеца след атаките на САЩ и Израел

МААЕ настоява Иран незабавно да предостави данни за обогатения уран и ударените ядрени обекти - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) одобри днес резолюция, която задължава Иран незабавно да предостави информация за състоянието на запасите си от обогатен уран, както и за ядрени обекти, ударени през юни от Съединените щати. Това съобщиха дипломати, присъствали на закритото заседание, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Документът основно обновява и разширява мандата на МААЕ да наблюдава и докладва по ключови аспекти от иранската ядрена програма. В резолюцията обаче се подчертава също, че Техеран трябва в най-кратки срокове да осигури исканите отговори и достъп до съответните съоръжения - пет месеца след въздушните удари, извършени от Израел и САЩ.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Иран

    24 3 Отговор
    Данни ли? ...ето ви данни🍌

    13:58 20.11.2025

  • 2 Аятолах Хаменей

    25 3 Отговор
    И6aл съм ва

    Коментиран от #7, #10

    13:58 20.11.2025

  • 3 Бай той Толстой

    17 3 Отговор
    😁😁😁😁Ей сега ще стане.

    14:00 20.11.2025

  • 4 Чорбара

    26 3 Отговор
    А от еврейте няма ли да поискат?

    Коментиран от #9

    14:03 20.11.2025

  • 5 Сатана Z

    22 3 Отговор
    МААЕ да изисква същото и от Еврейска държава,а не да си прави оглушки!

    14:05 20.11.2025

  • 6 Учуден

    27 3 Отговор
    "Иран незабавно да предостави информация за състоянието на запасите си от обогатен уран, както и за ядрени обекти"

    Нали Тръмп и Натаняхо се кълняха че са ги унищожили - сега какво искате.

    14:05 20.11.2025

  • 7 Мадуро

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Аятолах Хаменей":

    И моя до твоя,колега!

    14:05 20.11.2025

  • 8 данни за обогатения уран

    19 3 Отговор
    На Израел кога? А?

    14:07 20.11.2025

  • 9 Запознат

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Чорбара":

    Ами нали МААЕ са тъкмо евреите - каква информация да искат от себе си. Все едно МВФ и световната банка да искат информация от федералния резерв.

    14:09 20.11.2025

  • 10 Абе,

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Аятолах Хаменей":

    Те тебе отдавна и много, а и още ще има.

    14:14 20.11.2025

  • 11 Краварите да знаят къде да сипят бомбите

    13 2 Отговор
    Тези са смешни

    14:15 20.11.2025

  • 12 За Израел да видим първо

    10 2 Отговор
    "Новата резолюция изисква ...."

    14:18 20.11.2025

  • 13 МААЕ никога инспекция

    14 1 Отговор
    В нацистки Израел не са правили. Това трябва да е темата

    14:20 20.11.2025

  • 14 Феникс

    4 1 Отговор
    Наскоро попаднах на документи на мосад в дълбоката мрежа които показват разични методи за подслушване на иранските телекомуникации, все още се чудя дали да ги изпратя до Иранското посолство!

    14:22 20.11.2025

  • 15 Салваторе

    7 1 Отговор
    Данните не бяха ли предоставени от Дони Тръмп. Обектите за обогатяване са унищожени. Обогатеният уран е ликвидиран.

    15:22 20.11.2025

  • 16 Шопо

    8 1 Отговор
    На Иран не им трябва Уран
    Те си купуват Плутонии от Русия

    15:22 20.11.2025

  • 17 Да питат Мосад

    0 0 Отговор
    Мосад знаят къде е

    18:40 20.11.2025

