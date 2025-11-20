МААЕ настоява Иран незабавно да предостави данни за обогатения уран и ударените ядрени обекти

Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) одобри днес резолюция, която задължава Иран незабавно да предостави информация за състоянието на запасите си от обогатен уран, както и за ядрени обекти, ударени през юни от Съединените щати. Това съобщиха дипломати, присъствали на закритото заседание, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Документът основно обновява и разширява мандата на МААЕ да наблюдава и докладва по ключови аспекти от иранската ядрена програма. В резолюцията обаче се подчертава също, че Техеран трябва в най-кратки срокове да осигури исканите отговори и достъп до съответните съоръжения - пет месеца след въздушните удари, извършени от Израел и САЩ.