МААЕ настоява Иран незабавно да предостави данни за обогатения уран и ударените ядрени обекти

Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) одобри днес резолюция, която задължава Иран незабавно да предостави информация за състоянието на запасите си от обогатен уран, както и за ядрени обекти, ударени през юни от Съединените щати. Това съобщиха дипломати, присъствали на закритото заседание, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
Документът основно обновява и разширява мандата на МААЕ да наблюдава и докладва по ключови аспекти от иранската ядрена програма. В резолюцията обаче се подчертава също, че Техеран трябва в най-кратки срокове да осигури исканите отговори и достъп до съответните съоръжения - пет месеца след въздушните удари, извършени от Израел и САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От Иран
13:58 20.11.2025
2 Аятолах Хаменей
Коментиран от #7, #10
13:58 20.11.2025
3 Бай той Толстой
14:00 20.11.2025
4 Чорбара
Коментиран от #9
14:03 20.11.2025
5 Сатана Z
14:05 20.11.2025
6 Учуден
Нали Тръмп и Натаняхо се кълняха че са ги унищожили - сега какво искате.
14:05 20.11.2025
7 Мадуро
До коментар #2 от "Аятолах Хаменей":И моя до твоя,колега!
14:05 20.11.2025
8 данни за обогатения уран
14:07 20.11.2025
9 Запознат
До коментар #4 от "Чорбара":Ами нали МААЕ са тъкмо евреите - каква информация да искат от себе си. Все едно МВФ и световната банка да искат информация от федералния резерв.
14:09 20.11.2025
10 Абе,
До коментар #2 от "Аятолах Хаменей":Те тебе отдавна и много, а и още ще има.
14:14 20.11.2025
11 Краварите да знаят къде да сипят бомбите
14:15 20.11.2025
12 За Израел да видим първо
14:18 20.11.2025
13 МААЕ никога инспекция
14:20 20.11.2025
14 Феникс
14:22 20.11.2025
15 Салваторе
15:22 20.11.2025
16 Шопо
Те си купуват Плутонии от Русия
15:22 20.11.2025
17 Да питат Мосад
18:40 20.11.2025