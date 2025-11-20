Украйна получи телата на 1000 свои войници от Русия

Украйна е получила от Русия телата на 1000 свои убити войници, съобщи днес украинският Център за координация на военнопленниците, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Разследващи от правоприлагащите органи, заедно със специализираните звена на Министерството на вътрешните работи, скоро ще извършат всички необходими процедури и ще идентифицират върнатите тела“, се посочва в публикация на Центъра в Телеграм.
Киев и Москва са извършвали множество размени на тела на убити войници по време на войната, започнала с пълномащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.
В миналото Украйна е обвинявала Русия, че връща телата по безразборен начин, понякога включително и тела на убити руски войници - твърдение, което Москва отрича.
1 Pyccкий Карлик
14:28 20.11.2025
2 Кит
Жалко за украинските момчета, които гинат в полза на хората, които захлебват от проливането на тяхната кръв!
14:28 20.11.2025
3 Атина Палада
14:28 20.11.2025
4 Гошо
14:30 20.11.2025
5 ПРусия е плучила
До коментар #3 от "Атина Палада":30 - тридесет - тела
1000 на 30
14:30 20.11.2025
6 Да го напишат...но не им стиска
До коментар #3 от "Атина Палада":Днес Русия и Украйна проведоха пореден обмен на телата на военнослужещи.
Украйна е получила 1000 тела, Русия – 30.
14:32 20.11.2025
7 Атина Палада
До коментар #2 от "Кит":Вече не загиват украинци.В началото бяха бандеровците.Изтрепаха ги и сега това са чужди наемници..Хванатите по спирките украинци на фронта ,веднага се предават и дезертират ..
Но вече на Запад е все по трудно да наема наемници за фронта ,затова и САЩ развяват бялото знаме...Искат мир вече при руските условия.
14:33 20.11.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
14:33 20.11.2025
9 Атина Палада
До коментар #5 от "ПРусия е плучила":Благодаря :)
14:34 20.11.2025
10 Тома
14:35 20.11.2025
12 пешо
14:35 20.11.2025
13 не може да бъде
До коментар #3 от "Атина Палада":Има още един сериозен въпрос -колко още такива украински тела има в руските хладилници!?Има тук -там разни индикации които ме карат да мисля че са доста повече от 1000!?
14:36 20.11.2025
15 А на Франция и Германия
14:36 20.11.2025
17 Атина Палада
14:37 20.11.2025
18 1000/30
До коментар #3 от "Атина Палада":Съотношението е 1:33 в полза на руснаците.
14:37 20.11.2025
19 Събират ги с комбайн Беларус
14:38 20.11.2025
20 Балирани
14:39 20.11.2025
14:41 20.11.2025
23 Атина Палада
До коментар #13 от "не може да бъде":А индикациите пък мен ме карат да мисля,че това не са украинци а западни наемници .Руснаците не могат да имат такова смазващо превъзходство над руснаци ,па макар и наричани украинци .
Такова смазващо превъзходство руснаците могат да имат само над НЕ руснаци ...
Коментиран от #56, #65
14:42 20.11.2025
24 Орк
До коментар #10 от "Тома":Амин
14:42 20.11.2025
25 зелко да кляка: жалко за убитите укр
въпреки че зелкови раздуват за милион
14:42 20.11.2025
26 всяка седмица по 1000
14:43 20.11.2025
27 мушмул
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":За да не бягат от повторната мобилизация! Иначе въпроса ти е тъп!
14:43 20.11.2025
28 Това е положението
- Атмосферата в Киев е много тежка, - казва приятел от Киев. - Улиците са пълни с психопати, сакати, агресивни хора в униформи, контролно-пропускателни пунктове - на всяка крачка. В метрото - има разхвърляни парцали, сгъваеми столове, смърдящи чужди матраци, върху които са се настанили бездомници. Подземието (проклетото наследство на Съветския съюз) е избрано от войници-инвалиди, които охотно просят. На Хрещатик расте импровизирано гробище от жълто-сини знамена. Консерваторията дава операта „Фауст“, в която, както е известно, „хората умират за метал“.
14:44 20.11.2025
30 прибират мрьша ГРУЗ да не мърси полето
До коментар #21 от "ГРУЗ 200":и връщат на урк
14:45 20.11.2025
31 Pyccкий Карлик
До коментар #27 от "мушмул":Смениха снимката, а беше очень интересна 😁
14:45 20.11.2025
34 Цвете
14:47 20.11.2025
35 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
14:47 20.11.2025
37 Цвете
14:48 20.11.2025
38 т-п трол соpocoиден
До коментар #31 от "Pyccкий Карлик":Нали в Покровск загиват хиляди руснаци и града е във владение на бандерите, къде са им телата, козяк?
14:48 20.11.2025
39 Мас
14:49 20.11.2025
41 Ачо
14:52 20.11.2025
42 Ъхъъъъъ.....
14:52 20.11.2025
43 Пепи
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Щото това са убити от руснаците цивилни в Донбас.
14:54 20.11.2025
44 Гняc
До коментар #39 от "Мас":Нали в Покровск загиват хиляди руснаци и града е във владение на бандерите, къде са им телата, козяк?
14:54 20.11.2025
45 СЛОНА
14:54 20.11.2025
47 Гатанка
До коментар #10 от "Тома":Ако киевската хунта мобилизира по 30 хил на месец, за 44 месеца от началото на денацификацията това прави 1.3 милиона, плюс над 700 хилядна армия преди началото, трябва на фронта да има два милиона войника. Къде са те?
14:55 20.11.2025
48 Уса
14:55 20.11.2025
49 Мишел
14:59 20.11.2025
50 Чуй Чуй
До коментар #3 от "Атина Палада":Неугодно е пропагандата да каже, че русите връщат 1000 тела а укрите нищо. Нормално е, русите ценят живота на всеки един войник а укрите не.
15:00 20.11.2025
51 Жива да Не бях
Объркал е двата лагера сладура ха ха ха
15:02 20.11.2025
52 Тихо тихо
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Не ти се сърдим, болестта е тежка.
15:03 20.11.2025
55 Дедо ви...
15:07 20.11.2025
56 Правилата на играта
До коментар #23 от "Атина Палада":Наемниците ги копат общо. Укрите ги връщат защото повечето са рускоговорящи изпратени на сила в окопа.
15:10 20.11.2025
57 Украйна краде органи от пленени руснаци
15:11 20.11.2025
58 нннн
15:16 20.11.2025
59 Праведната пропаганда
15:16 20.11.2025
60 Украйна не краде човешки органи
До коментар #57 от "Украйна краде органи от пленени руснаци":от никакви пленници.Чисто и просто с някой по-сочни месарии от тях,си храни домашните любимци,тъй като Русия постоянно бомбардира населени райони и хората се страхува да отдат до магазин,за да си купят храна за кучета и котки.Както знаем,там зимата е по-дълга и студена,а храната,особано за домашни и дворни животни не достига.Така че е напълно разбираемо някои частни стопани да са се запасили с трупове или живи планници,като източник на зимни запаси.Питам,какво толкова лошо има в това.Война е.Трябва някак си да оцелеят.Не ги винете.
15:22 20.11.2025
63 лиз ач евроатлантик
До коментар #37 от "Цвете":Обясни как точно Русия тероризира Европа
16:17 20.11.2025
64 Пфу
Да те уловят на улицата като бездомно куче докато си купуваш хляб, да те хвърлят на фронта и да загинеш на втория ден за да могат някави изв.рат.еняци да сеР.ат в златни тоалетни?! А после същите тия нег.од.ници да те пишат за герой и да викат Слава героям! Пфу!
16:18 20.11.2025
65 Паладке,
До коментар #23 от "Атина Палада":не бъркай броя на върнатите тела с броя на жертвите във войната. Руснаците макар и бавно, но напредват и събират телата на свои и украински. Голяма част от руските трупове се заравят в братски могили, а друга част се изгарят в мобилни инсенератори. Водят се безследно изчезнали за да не се изплащат обещетения и военна пенсия на вдовиците. Украинците отстъпвайки не могат да събират трупове, евакуират само ранените.
16:27 20.11.2025
66 стоян георгиев
16:31 20.11.2025
67 Да бъдем хора
До коментар #2 от "Кит":Господ да упокои душите на падналите войничвта и от двете страни! Запада подлъга и Украйна и Русия и до сега продължава да залива огъня с бензин. Това ттрябва са спре.
16:57 20.11.2025
68 война ше има
До коментар #67 от "Да бъдем хора":щот инак ще има криза. четете англ. полит. иконом.
вече има български лаф:
едно време говореха разни работи за комунизма. сичко се оказа лъжа. това което говореха за капитализма, излезе истина.
17:15 20.11.2025
69 Безсилие
До коментар #66 от "стоян георгиев":Само толкова ли можеш?
17:28 20.11.2025
70 Михаил
17:34 20.11.2025
71 Ами над 10 000 бяха само от
До коментар #13 от "не може да бъде":Курска област,от тези 3 чувала в които руснаците ежедневно пълнят по 200 чувала само от котлите,а като сложим и тези които ги пращат на помощ и биват унищожени по пътя преди да стигнат местоназначението си нещата загрубяват много.
17:51 20.11.2025
73 Отреазвяващ
До коментар #3 от "Атина Палада":30 тела са върнати на Рф.
19:08 20.11.2025
74 ?????
Кво да му коментираш?
19:14 20.11.2025
75 Путин не обича педалите
21:32 20.11.2025