Украйна получи телата на 1000 свои войници от Русия

Украйна е получила от Русия телата на 1000 свои убити войници, съобщи днес украинският Център за координация на военнопленниците, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Разследващи от правоприлагащите органи, заедно със специализираните звена на Министерството на вътрешните работи, скоро ще извършат всички необходими процедури и ще идентифицират върнатите тела“, се посочва в публикация на Центъра в Телеграм.

Още новини от Украйна

Киев и Москва са извършвали множество размени на тела на убити войници по време на войната, започнала с пълномащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.

В миналото Украйна е обвинявала Русия, че връща телата по безразборен начин, понякога включително и тела на убити руски войници - твърдение, което Москва отрича.