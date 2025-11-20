Новини
Украйна получи телата на 1000 свои войници от Русия
  Тема: Украйна

Украйна получи телата на 1000 свои войници от Русия

20 Ноември, 2025 14:25 2 704 75

  • украйна-
  • войници-
  • русия

Киев ще извърши идентификация и разследване на върнатите тела в рамките на обмените по време на войната

Украйна получи телата на 1000 свои войници от Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е получила от Русия телата на 1000 свои убити войници, съобщи днес украинският Център за координация на военнопленниците, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Разследващи от правоприлагащите органи, заедно със специализираните звена на Министерството на вътрешните работи, скоро ще извършат всички необходими процедури и ще идентифицират върнатите тела“, се посочва в публикация на Центъра в Телеграм.

Киев и Москва са извършвали множество размени на тела на убити войници по време на войната, започнала с пълномащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.

В миналото Украйна е обвинявала Русия, че връща телата по безразборен начин, понякога включително и тела на убити руски войници - твърдение, което Москва отрича.


  • 1 Pyccкий Карлик

    5 51 Отговор
    Пачему украинските трупове са със скоч на очите и ръцете ? 😁

    Коментиран от #27, #43, #52

    14:28 20.11.2025

  • 2 Кит

    88 5 Отговор
    Масовото руско производство на украински тленни останки в Украйна продължава със засилващи се темпове.
    Жалко за украинските момчета, които гинат в полза на хората, които захлебват от проливането на тяхната кръв!

    Коментиран от #7, #67

    14:28 20.11.2025

  • 3 Атина Палада

    78 6 Отговор
    При размяната Украйна е получила телата на 1000 свои войници ...А ще ни обадите ли Русия,колко тела е получила на свои войници? Нали все пак е размяна...

    Коментиран от #5, #6, #13, #18, #50, #73

    14:28 20.11.2025

  • 4 Гошо

    58 2 Отговор
    Мир е нужен и за Украйна и за Русия!

    14:30 20.11.2025

  • 5 ПРусия е плучила

    64 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    30 - тридесет - тела

    1000 на 30

    Коментиран от #9

    14:30 20.11.2025

  • 6 Да го напишат...но не им стиска

    69 3 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Днес Русия и Украйна проведоха пореден обмен на телата на военнослужещи.

    Украйна е получила 1000 тела, Русия – 30.

    Коментиран от #17

    14:32 20.11.2025

  • 7 Атина Палада

    68 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кит":

    Вече не загиват украинци.В началото бяха бандеровците.Изтрепаха ги и сега това са чужди наемници..Хванатите по спирките украинци на фронта ,веднага се предават и дезертират ..
    Но вече на Запад е все по трудно да наема наемници за фронта ,затова и САЩ развяват бялото знаме...Искат мир вече при руските условия.

    14:33 20.11.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    60 2 Отговор
    А как скачаха,скачаха замечательно !

    14:33 20.11.2025

  • 9 Атина Палада

    30 1 Отговор

    До коментар #5 от "ПРусия е плучила":

    Благодаря :)

    Коментиран от #14

    14:34 20.11.2025

  • 10 Тома

    2 47 Отговор
    Слава на Украйна

    Коментиран от #24, #47

    14:35 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 пешо

    44 1 Отговор
    не е верно урките са безмъртни

    14:35 20.11.2025

  • 13 не може да бъде

    50 2 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Има още един сериозен въпрос -колко още такива украински тела има в руските хладилници!?Има тук -там разни индикации които ме карат да мисля че са доста повече от 1000!?

    Коментиран от #23, #71

    14:36 20.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А на Франция и Германия

    37 1 Отговор
    Утре! Великобритания в понеделник

    14:36 20.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Атина Палада

    45 2 Отговор

    До коментар #6 от "Да го напишат...но не им стиска":

    1000 срещу 30 ,което значи,че аз съм права ,че срещу Русия не воюват украинци а западняци( чужди наемници) Срещу руски руснаци може да воюват и да бъдат равностойни само украински руснаци! А това 1000 на 30 не е равностойно,а направо размазващо!

    14:37 20.11.2025

  • 18 1000/30

    44 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Съотношението е 1:33 в полза на руснаците.

    14:37 20.11.2025

  • 19 Събират ги с комбайн Беларус

    37 2 Отговор
    Балират ги и им ги пращат

    14:38 20.11.2025

  • 20 Балирани

    27 2 Отговор
    по безразборен начин....

    14:39 20.11.2025

  • 21 ГРУЗ 200

    4 55 Отговор
    Руските орки не прибират тяхната си мрьша.Няма мрьша-няма обезщетения за Наташка,Няма вдовишка пенсийка.

    Коментиран от #30, #54, #72

    14:41 20.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Атина Палада

    33 3 Отговор

    До коментар #13 от "не може да бъде":

    А индикациите пък мен ме карат да мисля,че това не са украинци а западни наемници .Руснаците не могат да имат такова смазващо превъзходство над руснаци ,па макар и наричани украинци .
    Такова смазващо превъзходство руснаците могат да имат само над НЕ руснаци ...

    Коментиран от #56, #65

    14:42 20.11.2025

  • 24 Орк

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    Амин

    14:42 20.11.2025

  • 25 зелко да кляка: жалко за убитите укр

    28 3 Отговор
    но е важно че не казват за върнати тела на Руснаци
    въпреки че зелкови раздуват за милион

    14:42 20.11.2025

  • 26 всяка седмица по 1000

    33 1 Отговор
    това е от тази седмица

    14:43 20.11.2025

  • 27 мушмул

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    За да не бягат от повторната мобилизация! Иначе въпроса ти е тъп!

    Коментиран от #31

    14:43 20.11.2025

  • 28 Това е положението

    40 1 Отговор
    ЖЕСТОКАТА ИСТИНА ЗА Киев
    - Атмосферата в Киев е много тежка, - казва приятел от Киев. - Улиците са пълни с психопати, сакати, агресивни хора в униформи, контролно-пропускателни пунктове - на всяка крачка. В метрото - има разхвърляни парцали, сгъваеми столове, смърдящи чужди матраци, върху които са се настанили бездомници. Подземието (проклетото наследство на Съветския съюз) е избрано от войници-инвалиди, които охотно просят. На Хрещатик расте импровизирано гробище от жълто-сини знамена. Консерваторията дава операта „Фауст“, в която, както е известно, „хората умират за метал“.

    14:44 20.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 прибират мрьша ГРУЗ да не мърси полето

    23 3 Отговор

    До коментар #21 от "ГРУЗ 200":

    и връщат на урк

    14:45 20.11.2025

  • 31 Pyccкий Карлик

    4 22 Отговор

    До коментар #27 от "мушмул":

    Смениха снимката, а беше очень интересна 😁

    Коментиран от #38

    14:45 20.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Цвете

    2 33 Отговор
    ТРАГЕДИЯТА Е ОГРОМНА. ТОВА ЛИ ЗАСЛУЖАВАТ УКРАИНЦИТЕ? МОЖЕ ЛИ В 21 ВЕК ТОЗИ, КОЙТО Е НА ДОСТА ГОДИНИ, ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЕРОРИЗИРА ОСВЕН УКРАИНСКИЯТ НАРОД, А И ЦЯЛА ЕВРОПА? СПРИ СЕ ЧОВЕЧЕ, ПОГЛЕДНИ КАКВИ ПОРАЖЕНИЯ СИ ДОПРИНЕСЪЛ С ТВОЙТО БЕЗРАСЪДСТВО, ТА И НА ТВОИТЕ ПОБРАТИМИ.ОТКАЖИ СЕ. НЯМА ДА СПЕЧЕЛИШ, НЕ ГО ЛИ РАЗБРА?

    14:47 20.11.2025

  • 35 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    28 4 Отговор
    А урккия е върнала 30 що не го пишете?

    14:47 20.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Цвете

    2 33 Отговор
    ТРАГЕДИЯТА Е ОГРОМНА. ТОВА ЛИ ЗАСЛУЖАВАТ УКРАИНЦИТЕ? МОЖЕ ЛИ В 21 ВЕК ТОЗИ, КОЙТО Е НА ДОСТА ГОДИНИ, ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЕРОРИЗИРА ОСВЕН УКРАИНСКИЯТ НАРОД, А И ЦЯЛА ЕВРОПА? СПРИ СЕ ЧОВЕЧЕ, ПОГЛЕДНИ КАКВИ ПОРАЖЕНИЯ СИ ДОПРИНЕСЪЛ С ТВОЙТО БЕЗРАСЪДСТВО, ТА И НА ТВОИТЕ ПОБРАТИМИ.ОТКАЖИ СЕ. НЯМА ДА СПЕЧЕЛИШ, НЕ ГО ЛИ РАЗБРА?

    Коментиран от #63

    14:48 20.11.2025

  • 38 т-п трол соpocoиден

    35 2 Отговор

    До коментар #31 от "Pyccкий Карлик":

    Нали в Покровск загиват хиляди руснаци и града е във владение на бандерите, къде са им телата, козяк?

    14:48 20.11.2025

  • 39 Мас

    1 33 Отговор
    Масовото руско производство на руски трупове в Украйна продължава с усилени темпове. Жалко за руските момчета отишли да гинат за да може Путин да изкара още някоя и друга годинка живот.

    Коментиран от #44

    14:49 20.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ачо

    3 25 Отговор
    Руснаците ги копат общо с багер. Накуп. Копане от нов вид. Затова не може да им се хване точната бройка.

    14:52 20.11.2025

  • 42 Ъхъъъъъ.....

    22 2 Отговор
    Кая Калас: За да приключи войната, украинците и европейците трябва да одобрят условията

    14:52 20.11.2025

  • 43 Пепи

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Щото това са убити от руснаците цивилни в Донбас.

    14:54 20.11.2025

  • 44 Гняc

    23 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мас":

    Нали в Покровск загиват хиляди руснаци и града е във владение на бандерите, къде са им телата, козяк?

    14:54 20.11.2025

  • 45 СЛОНА

    18 2 Отговор
    ЗА КОЛЕДА ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ!!!

    14:54 20.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гатанка

    24 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    Ако киевската хунта мобилизира по 30 хил на месец, за 44 месеца от началото на денацификацията това прави 1.3 милиона, плюс над 700 хилядна армия преди началото, трябва на фронта да има два милиона войника. Къде са те?

    14:55 20.11.2025

  • 48 Уса

    20 0 Отговор
    Медиите в САЩ му викат СВО на Русия.Забранено е Русия да бъде наричана агресор Спазвайте разпоредбите на господарите

    14:55 20.11.2025

  • 49 Мишел

    24 0 Отговор
    До тук обмен на над 6000 украински за 136 руски. Русия предлага още над 3000украински, но Украйна няма нищо за обмяна.

    14:59 20.11.2025

  • 50 Чуй Чуй

    23 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Неугодно е пропагандата да каже, че русите връщат 1000 тела а укрите нищо. Нормално е, русите ценят живота на всеки един войник а укрите не.

    15:00 20.11.2025

  • 51 Жива да Не бях

    20 0 Отговор
    Тука един капацитет се репчеше, че имало милиони руски жертви ха ха ха ха
    Объркал е двата лагера сладура ха ха ха

    15:02 20.11.2025

  • 52 Тихо тихо

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Не ти се сърдим, болестта е тежка.

    15:03 20.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дедо ви...

    17 0 Отговор
    Както и при предните случаи обмена е 1000:30. Що така бе , бандерите нали побеждават....?!?!

    15:07 20.11.2025

  • 56 Правилата на играта

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Наемниците ги копат общо. Укрите ги връщат защото повечето са рускоговорящи изпратени на сила в окопа.

    15:10 20.11.2025

  • 57 Украйна краде органи от пленени руснаци

    23 0 Отговор
    На 19 ноември силите за сигурност на Руската федерация са съобщили, че тялото на Руския военнослужещ Евгений С., починал в украински плен, е върнато по време на размяната, но аутопсията е показала липса на сърце в тялото. Според източника, смъртта на войника е настъпила в резултат на масова кръвозагуба. На тялото е бил открит стар хирургичен разрез в областта на сърцето, което показва отстраняването на органа. Самоличността на тялото е била установена чрез изследване на пръстови отпечатъци. Според служителя по сигурността, "ние сме във война с истински звяр."

    Коментиран от #60

    15:11 20.11.2025

  • 58 нннн

    12 1 Отговор
    Киев нищо ли не даде на Москва? Путин за кой ли път се минава.

    15:16 20.11.2025

  • 59 Праведната пропаганда

    11 1 Отговор
    Факти боксуват в блатото наречено Украйна без ботуши. Окаляли са се да шията вече…

    15:16 20.11.2025

  • 60 Украйна не краде човешки органи

    2 12 Отговор

    До коментар #57 от "Украйна краде органи от пленени руснаци":

    от никакви пленници.Чисто и просто с някой по-сочни месарии от тях,си храни домашните любимци,тъй като Русия постоянно бомбардира населени райони и хората се страхува да отдат до магазин,за да си купят храна за кучета и котки.Както знаем,там зимата е по-дълга и студена,а храната,особано за домашни и дворни животни не достига.Така че е напълно разбираемо някои частни стопани да са се запасили с трупове или живи планници,като източник на зимни запаси.Питам,какво толкова лошо има в това.Война е.Трябва някак си да оцелеят.Не ги винете.

    15:22 20.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 лиз ач евроатлантик

    11 1 Отговор

    До коментар #37 от "Цвете":

    Обясни как точно Русия тероризира Европа

    16:17 20.11.2025

  • 64 Пфу

    13 1 Отговор
    Хора. украинци! Защо допуснахте тази шайка психопати на власт? Защо не мислихте по-рано с главите си?!
    Да те уловят на улицата като бездомно куче докато си купуваш хляб, да те хвърлят на фронта и да загинеш на втория ден за да могат някави изв.рат.еняци да сеР.ат в златни тоалетни?! А после същите тия нег.од.ници да те пишат за герой и да викат Слава героям! Пфу!

    16:18 20.11.2025

  • 65 Паладке,

    2 11 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    не бъркай броя на върнатите тела с броя на жертвите във войната. Руснаците макар и бавно, но напредват и събират телата на свои и украински. Голяма част от руските трупове се заравят в братски могили, а друга част се изгарят в мобилни инсенератори. Водят се безследно изчезнали за да не се изплащат обещетения и военна пенсия на вдовиците. Украинците отстъпвайки не могат да събират трупове, евакуират само ранените.

    16:27 20.11.2025

  • 66 стоян георгиев

    1 10 Отговор
    До сега в сво няма загинал нито един руснак.такива са инструкциите от москва.

    Коментиран от #69

    16:31 20.11.2025

  • 67 Да бъдем хора

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кит":

    Господ да упокои душите на падналите войничвта и от двете страни! Запада подлъга и Украйна и Русия и до сега продължава да залива огъня с бензин. Това ттрябва са спре.

    Коментиран от #68

    16:57 20.11.2025

  • 68 война ше има

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "Да бъдем хора":

    щот инак ще има криза. четете англ. полит. иконом.
    вече има български лаф:
    едно време говореха разни работи за комунизма. сичко се оказа лъжа. това което говореха за капитализма, излезе истина.

    17:15 20.11.2025

  • 69 Безсилие

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    Само толкова ли можеш?

    17:28 20.11.2025

  • 70 Михаил

    3 0 Отговор
    Защо агенцията не даде пълна информация за обмена? "Москва предаде на Киев 1000 тела на войници от ВСУ, а в замяна взе телата на 30 военнослужещи от ВС на РФ."

    17:34 20.11.2025

  • 71 Ами над 10 000 бяха само от

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "не може да бъде":

    Курска област,от тези 3 чувала в които руснаците ежедневно пълнят по 200 чувала само от котлите,а като сложим и тези които ги пращат на помощ и биват унищожени по пътя преди да стигнат местоназначението си нещата загрубяват много.

    17:51 20.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Отреазвяващ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    30 тела са върнати на Рф.

    19:08 20.11.2025

  • 74 ?????

    4 0 Отговор
    1000 : 30
    Кво да му коментираш?

    19:14 20.11.2025

  • 75 Путин не обича педалите

    2 0 Отговор
    Руснаците са благородни събират мършата из полето и показват че неса загубили вяра в доброто нека убитите за каузата на един наркоман тежат на урсулите и зеления

    21:32 20.11.2025

