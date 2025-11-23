Ердоган не се отказва от спорния си план: Турция ще разположи войски в рамките на международните сили в Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция все още обмисля как потенциално да разположи силите си за сигурност в рамките на планирани международни стабилизиращи сили в Газа, като допълни, че решение ще бъде взето след тези обсъждания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Турция изигра ключова роля в преговорите за прекратяване на огъня в Газа, като стана една от страните, подписали споразумението от Египет, припомня агенцията. Тя се зарече да следи за неговото прилагане и изрази желание да се присъедини към планираните стабилизиращи сили.
На пресконференция днес след срещата на върха на Г-20 в Южна Африка Ердоган повтори мнението си, че атаките в Газа представляват "геноцид" и че израелският премиер Бенямин Нетаняху е отговорен за тях. Израел отхвърля обвиненията в геноцид, отбелязва Ройтерс.
Ердоган говори също и за Судан.
Той заяви, че „суданските братя“ искат Турция да бъде включена в усилията за постигане на мир в страната и продължаващата война, като допълни, че Анкара ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта.
Конфликтът в Судан избухна през 2023 г. на фона на борба за власт между суданските въоръжени сили и Силите за бърза подкрепа (СБП), чието неотдавнашно превземане на Ел Фашер – един от най-големите градове в Судан – породи опасения относно масови убийства, припомня Ройтерс.
Турция подкрепя правителството на Судан и призова за прекратяване на войната.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Mими Кучева🐕🦺
21:00 23.11.2025
3 По-скоро
21:07 23.11.2025
4 Каквото и да си мисли Ердоган
Коментиран от #6
21:55 23.11.2025
5 ДанчоПолицая
22:03 23.11.2025
6 Дааа
До коментар #4 от "Каквото и да си мисли Ердоган":Ако се наложи ще влезат но тогава дали ще я има исраила
Коментиран от #7
22:18 23.11.2025
7 Дж. Борн
До коментар #6 от "Дааа":Може и да влезат, обаче няма да излезат!
23:03 23.11.2025