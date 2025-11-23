Новини
Свят »
Турция »
Ердоган не се отказва от спорния си план: Турция ще разположи войски в рамките на международните сили в Газа

Ердоган не се отказва от спорния си план: Турция ще разположи войски в рамките на международните сили в Газа

23 Ноември, 2025 20:57 1 080 7

  • турция-
  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • палестина-
  • реджеп ердоган-
  • бенямин нетаняху

Турция изигра ключова роля в преговорите за прекратяване на огъня в Газа, като стана една от страните, подписали споразумението от Египет, припомня агенция Ройтерс

Ердоган не се отказва от спорния си план: Турция ще разположи войски в рамките на международните сили в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция все още обмисля как потенциално да разположи силите си за сигурност в рамките на планирани международни стабилизиращи сили в Газа, като допълни, че решение ще бъде взето след тези обсъждания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Турция изигра ключова роля в преговорите за прекратяване на огъня в Газа, като стана една от страните, подписали споразумението от Египет, припомня агенцията. Тя се зарече да следи за неговото прилагане и изрази желание да се присъедини към планираните стабилизиращи сили.

На пресконференция днес след срещата на върха на Г-20 в Южна Африка Ердоган повтори мнението си, че атаките в Газа представляват "геноцид" и че израелският премиер Бенямин Нетаняху е отговорен за тях. Израел отхвърля обвиненията в геноцид, отбелязва Ройтерс.

Ердоган говори също и за Судан.

Той заяви, че „суданските братя“ искат Турция да бъде включена в усилията за постигане на мир в страната и продължаващата война, като допълни, че Анкара ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта.

Конфликтът в Судан избухна през 2023 г. на фона на борба за власт между суданските въоръжени сили и Силите за бърза подкрепа (СБП), чието неотдавнашно превземане на Ел Фашер – един от най-големите градове в Судан – породи опасения относно масови убийства, припомня Ройтерс.

Турция подкрепя правителството на Судан и призова за прекратяване на войната.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 3 Отговор
    До последният палестинец и до последният окраинец!🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    21:00 23.11.2025

  • 3 По-скоро

    2 0 Отговор
    НАТО ще разположи сили в Украйна отколкото това

    21:07 23.11.2025

  • 4 Каквото и да си мисли Ердоган

    3 4 Отговор
    Каквото и да си мисли Ердоган Газа е територия на Израел. Граничи само с Израел. Половината Газа е заета от ЦАХАЛ. Турците ще трябва да влизат с бой.

    Коментиран от #6

    21:55 23.11.2025

  • 5 ДанчоПолицая

    5 2 Отговор
    Пълна подкрепа за Ердоган, нямаме търпение да се възстанови еничарския корпус.

    22:03 23.11.2025

  • 6 Дааа

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Каквото и да си мисли Ердоган":

    Ако се наложи ще влезат но тогава дали ще я има исраила

    Коментиран от #7

    22:18 23.11.2025

  • 7 Дж. Борн

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дааа":

    Може и да влезат, обаче няма да излезат!

    23:03 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания