Модерна бойна авиация! Израел запазва военно предимство в небето дори и след сделката на САЩ за F-35 със Саудитска Арабия

Израел очаква да запази достъпа си до по-модерно американско оръжие, заяви говорител на правителството в четвъртък, когато беше попитан за плана на Вашингтон да продаде военни самолети F-35 на Саудитска Арабия, предава "Ройтерс".

Израел е единствената страна от Близкия изток, която използва F-35, един от най-модерните бойни самолети, създавани някога. Законът на САЩ гарантира на Израел "качествено военно предимство" в региона.

"Съединените щати и Израел имат дългогодишно разбирателство, а именно, че Израел запазва качественото предимство, когато става въпрос за неговата отбрана", заяви говорителят Шош Бедросян пред репортери.

"Това беше вярно вчера, това беше вярно днес и премиерът Бенямин Нетаняху вярва, че това ще бъде вярно утре и в бъдеще", каза тя.

Коментарите на говорителя бяха първият официален коментар от израелското правителство относно продажбата на Саудитска Арабия, обявена по-рано тази седмица от президента Доналд Тръмп.

Саудитска Арабия не признава официално държавата Израел. Престолонаследникът Мохамед бин Салман, фактическият владетел на Саудитска Арабия, заяви по време на посещение във Вашингтон тази седмица, че кралството иска официални връзки с Израел, но също така иска да осигури ясен път за решение с две държави и палестинска независимост.

Израелският премиер Нетаняху категорично се противопоставя на палестинската държавност.

Американски представители заявиха, че саудитските самолети няма да имат превъзходни характеристики, характерни за израелските изтребители F-35, които включват усъвършенствани оръжейни системи и оборудване за електронна война.