Модерна бойна авиация! Израел запазва военно предимство в небето дори и след сделката на САЩ за F-35 със Саудитска Арабия

Израел очаква да запази достъпа си до по-модерно американско оръжие, заяви говорител на правителството в четвъртък, когато беше попитан за плана на Вашингтон да продаде военни самолети F-35 на Саудитска Арабия, предава "Ройтерс".
Израел е единствената страна от Близкия изток, която използва F-35, един от най-модерните бойни самолети, създавани някога. Законът на САЩ гарантира на Израел "качествено военно предимство" в региона.
"Съединените щати и Израел имат дългогодишно разбирателство, а именно, че Израел запазва качественото предимство, когато става въпрос за неговата отбрана", заяви говорителят Шош Бедросян пред репортери.
"Това беше вярно вчера, това беше вярно днес и премиерът Бенямин Нетаняху вярва, че това ще бъде вярно утре и в бъдеще", каза тя.
Коментарите на говорителя бяха първият официален коментар от израелското правителство относно продажбата на Саудитска Арабия, обявена по-рано тази седмица от президента Доналд Тръмп.
Саудитска Арабия не признава официално държавата Израел. Престолонаследникът Мохамед бин Салман, фактическият владетел на Саудитска Арабия, заяви по време на посещение във Вашингтон тази седмица, че кралството иска официални връзки с Израел, но също така иска да осигури ясен път за решение с две държави и палестинска независимост.
Израелският премиер Нетаняху категорично се противопоставя на палестинската държавност.
Американски представители заявиха, че саудитските самолети няма да имат превъзходни характеристики, характерни за израелските изтребители F-35, които включват усъвършенствани оръжейни системи и оборудване за електронна война.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО
20:04 20.11.2025
2 Да,бе
20:18 20.11.2025
3 Далавера Импекс
Коментиран от #5
20:34 20.11.2025
4 Принц Салман
20:35 20.11.2025
5 Българските турци
До коментар #3 от "Далавера Импекс":(Законът на САЩ гарантира на Израел "качествено военно предимство" в региона.)
След ударите на Израел над столицата на Катар,Турция заяви, че са засекли "невидимите"Ф-35 на Израел още при операцията срещу Иран и отправиха ултиматум на американците , че при една следваща операция с израелски Ф-35 в региона, всички ще бъдат свалени с турски ракети ... и , че това ще е краят на мита за неуловимия стелт Ф-35 и край на продажбите му !...Затова Ердоган беше при Тръмп за да му докаже с данни, че Турция разполага с възможности да изпълни заканата си !..Турция даде и сигнал за промяна - ТРК (Турция+Русия+Китай)коалиция за да спрат терора на Израел в Близкия изток по идея на Девлет Бахчели !...Хакан Фидан паралелно обявява коалиция Турция+Египет+Иран + династиите на Персийския залив и Пакистан !...Тръмп загуби Индия и вижда че и Турция ще им се изплъзне !...Настоящето в Близкия изток е налице !...Да...САЩ и Израел определят настоящето в Близкия изток.. но бъдещето на региона ще определят страните от региона начело с Турция и турския АСКЕР зад тях !!!...Сега става ли ясно "как тези отношения вредят на позицията на Вашингтон по отношение на близкия изток" ?...Става ли ясно защо Ердоган беше при Тръмп !...Ф-35 , Ф-16 , Боинг моинг са "димна завеса" за "мижи да се лажем" !...
20:53 20.11.2025
6 Дик диверсанта
21:07 20.11.2025
7 Израел Смля
Путин видя през сълзи на очи
21:11 20.11.2025