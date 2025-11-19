Новини
Свят »
Русия »
Гордостта на руската бойна авиация! Новият изтpeбитeл Cy-75 "Шахмат" вече е пред изпитaния "нa cтeнд"

Гордостта на руската бойна авиация! Новият изтpeбитeл Cy-75 "Шахмат" вече е пред изпитaния "нa cтeнд"

19 Ноември, 2025 16:53 9 898 154

  • русия-
  • изтребител-
  • бойна авиация-
  • нато-
  • пентагон-
  • ф-35

Изтpeбитeлят зa пъpви път бeшe пpeдcтaвeн oфициaлнo пpeз юли 2021 г. пo вpeмe нa aвиocaлoнa MAKC-2021

Гордостта на руската бойна авиация! Новият изтpeбитeл Cy-75 "Шахмат" вече е пред изпитaния "нa cтeнд" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Money.bg Money.bg

Cĸopo зaпoчвaт изпитaниятa "нa cтeнд" нa нoвия pycĸи eднoмoтopeн изтpeбитeл oт пeтo пoĸoлeниe Cy-75 Сhесkmаtе, oбяви гeнepaлният диpeĸтop нa "Pocтex" Cepгeй Чeмeзoв, cъoбщи "Koмepcaнт".

Πpи изпитaния "нa cтeнд" ce пpaвят cтaтични изпитaния, зa дa ce тecтвaт ocнoвни ĸoмпoнeнти, зa дa ce гapaнтиpa, чe мoгaт дa издъpжaт нa eĸcтpeмни нaтoвapвaния, вибpaции и тeмпepaтypa, бeз пoвpeди. Haпpимep мнoгoĸpaтнo ce cимyлиpaт циĸли нa излитaнe, пoлeт и ĸaцaнe, зa дa ce гapaнтиpa, чe мaтepиaлът щe издъpжи нa гoдини yпoтpeбa.

"Paзpaбoтвaнeтo нa нoв бoeн caмoлeт изиcĸвa дocтa вpeмe - cpeднo oт 10 дo 15 гoдини. Ha пpaĸтиĸa cмe нa eтaп пpeди (тecтoв) пoлeт", ĸaзвa тoй.

Cпopeд Чeмeзoв, нoвият изтpeбитeл щe бъдe тъpceн в чyжбинa, тъй ĸaтo тoй щe e cpaвнитeлнo eвтин и щe имa дocтaтъчнo въopъжeниe, зa дa yнищoжaвa ĸaĸтo въздyшни, тaĸa и нaзeмни цeли. Πo дyмитe нa шeфa нa "Pocтex", oт глeднa тoчĸa нa eфeĸтивнocт, цeнa и ĸaчecтвo, caмoлeтът щe бъдe дocтa дoбъp.

Изтpeбитeлят зa пъpви път бeшe пpeдcтaвeн oфициaлнo пpeз юли 2021 г. пo вpeмe нa aвиocaлoнa MAKC-2021. Toгaвa Чeмeзoв oтбeлязa, чe бoйният caмoлeт ce paзpaбoтвa бeз дъpжaвнo финaнcиpaнe и e opиeнтиpaн ocнoвнo ĸъм изнoc в чyжбинa.

Oщe тoгaвa бeшe oбявeнo, чe Сhесkmаtе щe мoжe дa извъpшвa пpoдължитeлeн cвpъxзвyĸoв пoлeт и e cпocoбeн дa пopaзявa дo шecт въздyшни, мopcĸи и нaзeмни цeли. Πлaниpaнo e пpoизвoдcтвo в бъдeщe и нa нeгoвa бeзпилoтнa вepcия. Сhесkmаtе щe мoжe дa нocи цялoтo въopъжeниe нa изтpeбитeля Cy-57, ĸoйтo e пpeднaзнaчeн зa pycĸия пaзap.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 70 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руска наглост

    110 105 Отговор
    Ще пада свободно от небето и той. Московски убийци.

    16:55 19.11.2025

  • 2 нано

    95 110 Отговор
    Урсулите могат само да си мечтаят за подобна техника!

    Коментиран от #48, #81, #107, #114, #139

    16:55 19.11.2025

  • 3 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    109 85 Отговор
    Мосфилм сега ще избарат един клип с AI и нашите копейки ще има да въздишат поне месец на поредния безаналогов макет . 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #47, #67

    16:55 19.11.2025

  • 4 коко

    75 63 Отговор
    А ще може ли да лети?

    Коментиран от #62

    16:56 19.11.2025

  • 5 Пич

    48 37 Отговор
    Урсула:
    - Това е много изостанало , има ли как да го карат бременни жени , А...?

    16:56 19.11.2025

  • 6 Хаха

    69 53 Отговор
    Союзмултфилм пак ще имат занимания...

    Коментиран от #26

    16:56 19.11.2025

  • 7 Даа...

    69 49 Отговор
    Чува се, че робот-хуманоид с руски изкуствен интелект ще го управлява .. само чакат да изтрезнее.

    Коментиран от #54

    16:57 19.11.2025

  • 8 Я пък тоя

    35 25 Отговор
    И за какво им е?
    Ще го изнасят в чужбина, за да ги бомбят!
    Нищо не разбирам 🤔

    16:57 19.11.2025

  • 9 Копейко

    33 30 Отговор
    Като го гледам получавам оргазъм, даже няма следи от топора!

    16:58 19.11.2025

  • 10 На урсулите им остана само

    45 45 Отговор
    да лаят и бабуват.

    16:58 19.11.2025

  • 11 Питащ

    44 35 Отговор
    И това ли чудо на чудесата е като рибата алкохолик?

    16:59 19.11.2025

  • 12 Гощо

    51 33 Отговор
    Ще трябва да помислят с какво ще го дърпат като не запали! Както Армата който също беше чудо на техниката ама руско!

    16:59 19.11.2025

  • 13 Горски

    45 33 Отговор
    Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на Украйна на оборудване за поддръжка на системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и свързано оборудване на стойност 105 милиарда долара, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд заем за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години. После си купи хотел с водопад в безводна България! Така, живеят от 36 години фалшива демокрация слугите на англосаксонските колонизатори. Ако ЕС реши да използва замразените резерви на Руската централна банка, за да помогне на Украйна, какъвто план има Европейската комисия, Кремъл веднага ще национализира и продаде чуждестранните активи, замразени в Русия. Указът предвижда ускорена процедура, за оценката на иззетите активи ще се отделят не повече от десетина дни. За разпродажбата ще отговаря държавната банка ПСБ, която обслужва руския военно-промишлен комплекс. В указа директно се казва и, че мерките са в отговор на "неприятелските действия на САЩ и други чужди държави". УРСУЛА ФОН ПФАЙЗЕР.

    Коментиран от #39, #124, #140

    16:59 19.11.2025

  • 14 Питащ

    44 26 Отговор
    Армата издърпаха ли я от червеният площад?

    17:00 19.11.2025

  • 15 Лудият от портиерната

    38 21 Отговор
    С чипове от пераля е сглобен според урсулита

    17:00 19.11.2025

  • 16 Зико

    41 28 Отговор
    Па той е по голяма смешка и от Су-57

    Коментиран от #56

    17:01 19.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩

    47 29 Отговор
    Ауууу, уплашиха света с поредния си макет.
    Явно BaтeHките и копейки се впечатлява от такива научно-фантастични новини от блатото.
    Обичат да ги лъжат.

    Коментиран от #27

    17:01 19.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Русофил

    38 21 Отговор
    до редакцията:Нарочно ли пускате такива руски небивалици за да се подиграват на "братята".

    Коментиран от #97

    17:02 19.11.2025

  • 22 Само

    18 29 Отговор
    дето е 6-то поколение, а не 5-то.

    Коментиран от #33, #61

    17:02 19.11.2025

  • 23 Истината

    39 22 Отговор
    Може да се бие редом до кораба Москва! Какви славни времена очакват Марушка!

    17:02 19.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 си дзън

    16 25 Отговор
    Су-61ГЗ свали вече 11 броя Ф-16.

    17:02 19.11.2025

  • 26 Ми като Холивуд

    21 24 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    и лунните мииси на Аполо...

    17:03 19.11.2025

  • 27 Няма край руският резил

    38 19 Отговор

    До коментар #19 от "BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩":

    Няма.

    17:03 19.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дик диверсанта

    30 12 Отговор
    Ало, пропагандистите, знаете ли между "стенд" и бойно използване колко е времето?
    А 45 месеца нещо говорят ли ви?

    17:03 19.11.2025

  • 30 Голям смях

    35 18 Отговор
    Като им видях робота хомоноид- представям си какъв ще им е изтребителя

    Коментиран от #51

    17:03 19.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Какво

    38 22 Отговор
    стана със Су-57? Май единствено сигурно е че са го пенсионирали. Разработка от 90те години, така и не влезе в серийно производство. Никой не пожела да го купи, само индийците за малко да се хванат ама като видяха колко е зле в бойните действия в Украйна и тотално се отказаха от договора. Сега нов проект!
    И той ще свърши като Су-57, Армата, Солнцепек и останалите безаналогови баклюци

    Коментиран от #120

    17:04 19.11.2025

  • 33 си дзън

    32 11 Отговор

    До коментар #22 от "Само":

    Ще го пилотира робота AIdol, като изтрезнее.

    17:04 19.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Руски летец

    33 11 Отговор
    А колко литра чист спирт има в резервоара? Питам само...

    Коментиран от #119

    17:04 19.11.2025

  • 36 Ае копейките

    28 10 Отговор
    Лукойл руски ли е?Последно?

    17:05 19.11.2025

  • 37 Ха,ха

    32 9 Отговор
    Да не е като робота, ох спуках се от смях, да са живи и здрави руснаците.

    17:05 19.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Tётя Мyтpaфановна

    23 10 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Молодец, так держать cyka!

    Коментиран от #101

    17:05 19.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Шиков

    28 9 Отговор
    Ан-2 ли ще го дърпа да запали?

    17:06 19.11.2025

  • 42 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    14 30 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #49

    17:06 19.11.2025

  • 43 Информбюро

    28 13 Отговор
    Средна продължителност на живота на руски войник в Украйна е 12 дни.

    17:07 19.11.2025

  • 44 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    11 25 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    17:07 19.11.2025

  • 45 Руски робот

    23 9 Отговор
    Няма да го гледам, да не падна от смях !

    17:07 19.11.2025

  • 46 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    10 29 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:07 19.11.2025

  • 47 по точно ти излизаш от там

    13 23 Отговор

    До коментар #3 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    а старите коннсерви за който платихме милиарди не стават дори за пръскане на селскостопнска продукция демек тотал щета като теб платен соросид на отворено общество

    17:07 19.11.2025

  • 48 Улав

    18 7 Отговор

    До коментар #2 от "нано":

    За робота ли пишеш. Хаха

    17:08 19.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Това железо

    19 7 Отговор
    Не го ли пробваха още преди 2 години?

    Коментиран от #58

    17:08 19.11.2025

  • 51 Е как какъв

    30 12 Отговор

    До коментар #30 от "Голям смях":

    като предшественика Су-57, то е ясно! 35 години го мъчиха и след 20 произведени бройки го прекратиха. А за напъните им в гражданската авиация със Сухой Суперджет 100 и МС-21 пък да бе говорим, там батакът е пълен. Безнадеждни са...

    17:08 19.11.2025

  • 52 До СъВетскияТ

    16 3 Отговор
    А своите кога ?

    17:09 19.11.2025

  • 53 Варненец

    25 9 Отговор
    При блатните всичко е Ще, ще пробваме, ще стане, ама може и да не стане. Накрая само макети и анимация🤣

    Коментиран от #69

    17:11 19.11.2025

  • 54 колко си умен розав еднорог

    10 26 Отговор

    До коментар #7 от "Даа...":

    днес с колко наденици ти набутаха до картофите ?ти гледай консервата ф16 която за нищо не става ама какво се случва оправиха ли теча на единия и платката на другия че нещо само на земята седят в хангарите като музейни експонати

    Коментиран от #76

    17:11 19.11.2025

  • 55 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 16 Отговор

    До коментар #49 от "От Карлуково":

    Споко, не плачи. Следващия път ще ти дам да си поиграеш с набора

    17:11 19.11.2025

  • 56 Механик

    23 5 Отговор

    До коментар #16 от "Зико":

    А видя ли новата УаЗ-ка? Същата като преди 60 години.

    17:11 19.11.2025

  • 57 Слава на НАТО

    25 11 Отговор
    На МАКС -21 беше представено едно менте . С истински колесници -това му беше истинското.
    И един кокпит окичен с битови китайски таблети ,но не водещи към нищо. Датчици изобщо нямаше ,корпуса беше от фибро стъкло ,двигател нямаше.
    След провелите на Буревестник и Пасейдонь сега извадиха нова партенка за развяване. Ама и тя е нефелна .

    За сметка на това Ф-35 е напълно реален ,има вече над 1000 бройки произведени и може вече да носи ядрени бомби .

    17:12 19.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ?????

    22 14 Отговор
    Много глупости от хора нямащи си понятие от авиация.
    Су-75 всъщност е скопен Су-57 с един двигател.
    Евтин лек боен изтребител предназначен най-вече за износ.
    Айде упражнявайте се по-нататък.

    Коментиран от #65

    17:12 19.11.2025

  • 60 Вот что

    20 3 Отговор
    Ето на что такое имени е макет. Су-75. Коя петилетка?

    17:13 19.11.2025

  • 61 Хм Хм

    14 2 Отговор

    До коментар #22 от "Само":

    Само дето не е 6-то поколение. Жокер - V-образна опашка.

    17:14 19.11.2025

  • 62 тома

    8 14 Отговор

    До коментар #4 от "коко":

    Ще питаш запрянката когато литнат нашите ф16

    17:15 19.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 си дзън

    13 4 Отговор

    До коментар #59 от "?????":

    Нещо за Су-61ГЗ ?

    Коментиран от #74

    17:17 19.11.2025

  • 66 Картон

    14 3 Отговор
    КАРТОН

    17:17 19.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 тука има - тука нема...

    12 9 Отговор
    Колкото и да не им се воюва на всички, да търсят начин да избегнат участие в пряк сблъсък с Путин, няма тази война да приключи без да се разрасне до въвличане на НАТО и Трета световна. Единствения друг вариант е само ако преди това в самата Русия настъпи хаос, размирици, защо не и разпад на федерацията.

    17:18 19.11.2025

  • 69 Тихо

    7 17 Отговор

    До коментар #53 от "Варненец":

    Слабоумен! Тоя лаф съм го измислил аз за Урсулианците, и има право да го ползва само още един човек!

    Коментиран от #77

    17:18 19.11.2025

  • 70 Ако Путин имаше

    21 10 Отговор
    всичките неща, с които се фали, СВУ да е свършила преди да е започнала.
    Ама не. Стоят в окопа като абдали.

    17:18 19.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Феникс

    20 1 Отговор
    Туй сега летяща пералня ли е, центрофуга ли е , или е високотехнологична миялна машина? :)

    Коментиран от #90

    17:19 19.11.2025

  • 73 пРосия

    22 9 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #75

    17:19 19.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Значи

    8 9 Отговор

    До коментар #73 от "пРосия":

    Там живееш!

    Коментиран от #82

    17:20 19.11.2025

  • 76 На нас самолети ни не требват

    17 8 Отговор

    До коментар #54 от "колко си умен розав еднорог":

    От кой ще се пазим?
    Русия се спихна, а друг враг немаме.

    Коментиран от #96

    17:20 19.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 до всички треторазрядни джендъри

    6 12 Отговор
    ще има много копейски бахур за всички меки китки

    17:21 19.11.2025

  • 79 Съсел

    6 15 Отговор
    Укрите акомискат да победят, трябва да си кипят от тези изтребители. Колко му е, на Зеления Сопол откраднатите пари ще стигнат за около 100тина

    17:22 19.11.2025

  • 80 Урсула

    5 9 Отговор

    До коментар #63 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    А така, кажи им, галфонино! Дас ис найн модерно като нашите бутилки с капачки, Яа...

    Коментиран от #84

    17:23 19.11.2025

  • 81 Хахахаха

    17 13 Отговор

    До коментар #2 от "нано":

    Пич, докато урсилите правят неща с които живееш всекидневно, мирно и добре, рашите правят неща с които да убиват. Ей това е разликата. Сега се огледай около теб и намери нещо руско, което ползваш вкъщи!

    Коментиран от #93, #94

    17:24 19.11.2025

  • 82 Там

    6 2 Отговор

    До коментар #75 от "Значи":

    единствения нормален съм, щото съм българче.

    17:24 19.11.2025

  • 83 Тизи

    5 6 Отговор

    До коментар #77 от "А ти кой си бе":

    Който ви прави хахави паветниците.

    17:25 19.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 много скоро и България ще го има

    7 16 Отговор
    за да охранява и пази въздушното пространство на България от НАТО

    Коментиран от #87, #88

    17:26 19.11.2025

  • 86 Слава на НАТО

    18 4 Отговор
    На МАКС -21 беше представено един фейк . С истински колесници -това му беше истинското.
    И един кокпит окичен с битови китайски таблети ,но не водещи към нищо. Датчици изобщо нямаше , радари нямаше ,корпуса беше от фибро стъкло ,двигател нямаше. Все едно рисунка да покажат и да твърдят ,че е самолет .
    Аз даже се съмнявам ,че това е реален проект ,повече прилича на Пунта Мара . Не съм сигурен дали изобщо по нещо се работи . Пък и темповете
    тая рисунка я показаха 2021 година ,сега сме 2025 изтича Чемезов казва скоро ЩЕ започнат. Може догодина ,може по догодина ,един Господ и умрелите баби знаят
    Ама срок конкретен казва ли - НЕ . За какво му е -излишни усложнения . Все някой ден .

    Коментиран от #92

    17:27 19.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ХА ХА

    12 2 Отговор

    До коментар #72 от "Феникс":

    Туи сега е картинка, контуперна картинка.

    17:38 19.11.2025

  • 91 Споко

    9 3 Отговор
    Безаналогов е.

    17:39 19.11.2025

  • 92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 16 Отговор

    До коментар #86 от "Слава на НАТО":

    Напролет са първите полети. Тогава ще си затвориш устата.Ако нямаш с какво- пиши

    Коментиран от #103

    17:39 19.11.2025

  • 93 Рубин

    6 15 Отговор

    До коментар #81 от "Хахахаха":

    Смарт телевизор, тостер, пералня, часовник . А сега ти кажи какво произведено в европа ползваш?

    17:40 19.11.2025

  • 94 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 21 Отговор

    До коментар #81 от "Хахахаха":

    Тока ти е от руска, Съветска атомна аец.Заварката е изобретена от руснак, радиото също, първата крушка с въглищен електрод е руска.

    Коментиран от #152

    17:42 19.11.2025

  • 95 Поредната

    15 5 Отговор
    Жалка имитация на Ф-35.

    17:44 19.11.2025

  • 96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 10 Отговор

    До коментар #76 от "На нас самолети ни не требват":

    Е как се спихна? Нали ще напада ЕС и НАТО, нали така ревете?

    17:44 19.11.2025

  • 97 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 16 Отговор

    До коментар #21 от "Русофил":

    Да, нарочно, за да оплюват руснаците. Който похвали руснаците , го трият.

    17:47 19.11.2025

  • 98 Определение

    14 4 Отговор
    Советская партенка.

    17:50 19.11.2025

  • 99 Русофилите започнаха да мастурбират

    15 6 Отговор
    на снимката на този пореден руски кюнец!

    17:50 19.11.2025

  • 100 Ганя Путинофила

    11 10 Отговор
    А дано с този кюнец превземат Покровск!

    Коментиран от #102

    17:52 19.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Покровск

    5 10 Отговор

    До коментар #100 от "Ганя Путинофила":

    е превзет бе Гуджук

    17:57 19.11.2025

  • 103 Слава на НАТО

    13 5 Отговор

    До коментар #92 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    На баба ти хвърчилото . Коя пролет ? 2036 г. ли ?
    Само да ти кажа САЩ тестват вече 6то поколение в реални полети . F-47 се казва самолета , Боинг го произвежда .

    Коментиран от #104

    17:58 19.11.2025

  • 104 Ха ХаХа

    4 11 Отговор

    До коментар #103 от "Слава на НАТО":

    Марш при старите консерви Ф 16

    17:59 19.11.2025

  • 105 споко че ще спукаш някоя кална

    1 7 Отговор

    До коментар #77 от "А ти кой си бе":

    вена от многотоебане с което е

    18:05 19.11.2025

  • 106 ПИЙАНИЦАТА ОТ СТОЧНА ГАРА

    11 2 Отговор
    АААА ДААМИ И ГООСПОДА
    НЕ СТЕ ПРАВИ....
    НАЙ ВЕЛИКОТО НЕЩО СА СЪЗДАДЕНИ от тези
    А Л К ОХ О Л И З М А....И РУС.САЛАТА.....

    Коментиран от #151

    18:06 19.11.2025

  • 107 Кирил

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "нано":

    Те един автомобил не могат да направят. ШАХМАТ колко S 57 направиха до скоро бяха десетина бройки. Никой не купува дори Индия се токаза от тяхните самолети.

    18:06 19.11.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Кирил

    12 4 Отговор
    Много интересно как правят самолети като един автомобил не са в състояние да направят. Аз не знам нещо Руско да съм си купувал през последните 35 години .

    18:09 19.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Цвете

    13 4 Отговор
    ТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ БОЙНИ САМОЛЕТИ? ЯВНО СИ ВЪОБРАЗЯВАТ, ЧЕ СКОРО ВОЙНАТА НЯМА ДА ПРИКЛЮЧИ? ТАКА ЛИ ЩЕ БЪДЕ? ТОЗИ ГНОМ НЕ СИ СЕДНА НА ЗАДНИКА. КАК САМ СИ ТЪРСИ ПРОТИВНИЦИ. СОЛЕНО ЩЕ МУ ИЗЛЕЗЕ ВСИЧКО. ЩЕ СИ ПЛАТИ СТОКРАТНО ЗА МИЛИОНИТЕ ЖЕРТВИ. 👎

    18:11 19.11.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    14 3 Отговор
    циирам..Πo дyмитe нa шeфa нa "Pocтex", oт глeднa тoчĸa нa eфeĸтивнocт, цeнa и ĸaчecтвo, caмoлeтът щe бъдe дocтa дoбъp...Яснооо..пореднияана логовнет..тия па не се спреха. Никой не им иска ковчезите, ама те били най-добрите, видиш ли..

    18:15 19.11.2025

  • 114 Бай Ставри

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "нано":

    Руската техника е допотопна , всеизвестен факт .

    Коментиран от #115

    18:15 19.11.2025

  • 115 И. Уж имат ИМПЕРСКИ СЛАВЯНСКИ ЯЗИК

    10 5 Отговор

    До коментар #114 от "Бай Ставри":

    А СИЧКИТЕ им ,ИЗДЕЛИЯ,,, НА ЛАТИНИЦА НАПИСАНИ....

    18:18 19.11.2025

  • 116 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 4 Отговор
    15 години изпитания, чертежи и 11та година боксуват в донбас ватите, това е блатната орда!

    Коментиран от #144

    18:19 19.11.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Руски палячо

    15 4 Отговор
    Така ще си остане на "стенда" фърчолета...

    18:19 19.11.2025

  • 119 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    6 9 Отговор

    До коментар #35 от "Руски летец":

    Нула, всичкия самагон е на фронта да зобат ватата, иначе ги е страх да излязат от землянката!

    18:21 19.11.2025

  • 120 Мишел

    10 14 Отговор

    До коментар #32 от "Какво":

    Су 57 е в серийно производство в 2 руски завода, годишно над 27 самолета, които активно участват в боевете в Украйна. Су 57Е се изнася за Алжир- поръчка за 2-3 ескадрили, първите самолети са доставени. Готов е договор за лицензионно производство. Индия отказа огромна поръчка за F35, строи завод за Су57Е по лиценз. Това са подписаните досега договори.

    Коментиран от #123, #125

    18:25 19.11.2025

  • 121 Инженер от ТУ

    13 5 Отговор
    То и един модулен, руски, супер танк не беше пред изпитaния "нa cтeнд",а го беше и минал, но си остана близко до стенда, май за винаги. Поредния руски, гениален кюнец май ще последва неговата съдба. За тия работи трябват много пари, достъп до специфична електроника и време. А Китай, който е превзел РФ всякак / видях и го изпитах лично / няма файда от този самолет, стига да не му открадне конструкторите, което е много лесно.

    18:25 19.11.2025

  • 122 Асен

    14 4 Отговор
    Рашистките макети нямат край!

    18:31 19.11.2025

  • 123 Вин Дизел

    14 7 Отговор

    До коментар #120 от "Мишел":

    Колко ,колко ?Алжир 14 самолета купи . Питай ги дали са доволни от бараката . Кошмар !

    18:39 19.11.2025

  • 124 стоян

    11 6 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    До 13 ком - за толкова писане още на 4000 ли си или ти намалиха заплатата защото денги нет

    Коментиран от #142

    18:40 19.11.2025

  • 125 Точно така!!! 👍👍

    6 13 Отговор

    До коментар #120 от "Мишел":

    Нека научат нещо соросоидите, розови жълтопаветници !!! 🤣🤣🤣

    18:47 19.11.2025

  • 126 Кривоверен алкаш

    12 5 Отговор
    Може и там да си остане.....на стенда...

    18:48 19.11.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Крокодил Гена

    13 5 Отговор
    Ясно че е най- добрия и без аналог в Галактиката, не стана ясно може ли да лети?

    18:58 19.11.2025

  • 130 Живко Йорданов

    12 8 Отговор
    Ако е като най-новия танк, както и най-новия робот, значи може и въобще да не може да излети! Или ако излети то веднага, незабавно ще............ падне. Като робота дето се изсипа на сцената. Руснаците казаха - "Ние се учим от грешките си"! хи хи хи! Само дето грешките станаха прекалено много. Орешник щеше да е хиперзвукова неуловима ракета, а Пейтриът си я свалят без проблеми. Танка бил последна дума на техниката, а се оказа че е префасониран Т- 80! Може би и самолета ще е нещо подобно. Още преди войната БВП на Русия беше 1,8 % срещу 24 % за САШ и 14 за Китай. Сега може би е и по-малък. Как тогава да направят самолет като F 35 например???!!!

    19:06 19.11.2025

  • 131 Като Москвич

    12 5 Отговор
    на трупчета....

    19:08 19.11.2025

  • 132 Федя

    12 5 Отговор
    с пилот,робот....

    19:09 19.11.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 започваш нов продукт

    11 2 Отговор
    И наблягаш първо на ефтинийката...все едно почваш къща но пестиш за евтино от "майстори" и материали резултата е ясен от сега.

    19:20 19.11.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Глупости

    14 4 Отговор
    Руснаците не могат да направят и нямат самолет пето поколение. Това е мнението на Ауслендер, не е мое. Има видео в тубата по тази тема. Който желае да гледа.
    Новината е плод на руската пропаганда.

    20:28 19.11.2025

  • 139 Мииии

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "нано":

    Руснаците си мечтаят и разпространяват лъжи за шаранчета

    20:29 19.11.2025

  • 140 Глупости

    11 7 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Никакъв кредит за Украйна Желязков не тегли и няма да тегли. Така че не разпространявай руски лъжи.

    20:31 19.11.2025

  • 141 Ротмистър

    11 2 Отговор
    Беше представен пластмасов макет на самолет, не тиражирайте глупавите лъжи на москалите!!!

    22:13 19.11.2025

  • 142 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #124 от "стоян":

    Един път защитаваш Украйна друг пър Русия. Не мога да те разбера, или според наддаването.

    00:31 20.11.2025

  • 143 Вин Дизел

    4 0 Отговор
    Тоя ще е по калпав и от робота

    01:39 20.11.2025

  • 144 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Моля, изтрийте 116 - крадец на моя ник!

    07:21 20.11.2025

  • 145 Рускиня

    5 1 Отговор
    Не ни занимавайте с алкохолици.

    09:19 20.11.2025

  • 146 Ха ха ха

    4 2 Отговор
    Тия нямат миксер, камоли самолет.

    09:21 20.11.2025

  • 147 Вододав

    2 1 Отговор
    Чакай чакай, какво стана с безаналоговия Су-57 стелт мега гига супер дупер тресене на запада от страх, който така и не полетя, който май не е стелт и който Китайците снимаха как му се разлепят пластините и му се виждат болтовете. Вече преминахме на Су-75 Още по-безаналогов. Този даже няма да има физическа форма, ще остане рисунка, да не го открадне някой завистлив гниещ западняк. ТОЛКОВА СТЕ ЖАЛКИ, и Империята на злото и безбройните копейки и тролове които пишат в този сайт, че не е реално!

    11:32 20.11.2025

  • 148 Комунист

    3 2 Отговор
    Слава на Русия. Скоро ще го тестват над Париж и Брюксел.

    11:49 20.11.2025

  • 149 РаZплутин

    3 1 Отговор
    Добре са го подпряли, за да не се обърне като хуманоидното роботче с паркинсон!!!
    А за тука нямат толкова голяма завеса за да го скрият, завалиите.....
    Препоръчвам да му сложат клатещ механъзъм с монети и да се радват децата....

    12:31 20.11.2025

  • 150 56346632899243

    1 1 Отговор
    скоро ...някъде към 2041

    12:53 20.11.2025

  • 151 руската салата

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "ПИЙАНИЦАТА ОТ СТОЧНА ГАРА":

    не е тяхна . Френска е - " Оливие " За водката е спорно , полячетата друго казват

    13:19 20.11.2025

  • 152 Както и

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Гулаг, нали!

    13:22 20.11.2025

  • 153 Поредната бутафория

    0 0 Отговор
    на джуджето, която никога няма да види бял свят, също като новия Москвия, новата Лада и т.н. руски боклуци. Аман от тази псевдо държава, която само заради това, че навремето някой корумпиран американец им е продал ноу-хау-то за атомната бомба, още съществува.

    16:55 20.11.2025

  • 154 Пловдив

    0 0 Отговор
    Много шум за нещо в някакво бъдеще,
    Рибата в морето те тигана на печката слагат.
    Бг поговорка ааа бегайте от тука!

    17:34 20.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания