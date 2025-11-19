Гордостта на руската бойна авиация! Новият изтpeбитeл Cy-75 "Шахмат" вече е пред изпитaния "нa cтeнд"

Тежки въпроси към Нетаняху у дома: Защо позволи на Тръмп да продаде на Саудитска Арабия изтребители Ф-35?

Израелската опозиция разкритикува днес правителството на Бенямин Нетаняху заради новината, че САЩ ще продадат на Саудтиска Арабия изтребители Ф-35, ...