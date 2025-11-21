Новини
Президентът на Иран: Трябва да преместим столицата, нямаме избор

21 Ноември, 2025 03:54, обновена 21 Ноември, 2025 03:58 3 511 10

Причината за това са значителни проблеми с водоснабдяването, които, съчетани с нарастващото градско население, биха могли да създадат хуманитарна катастрофа

Милен Ганев

Иран трябва да премести столицата си от Техеран, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан на публична среща в провинция Казвин, предаде IRNA.

„Днес реалността е, че вече нямаме избор; преместването на столицата е необходимост“, каза той.

Според държавния глава причината за това са значителни проблеми с водоснабдяването, които, съчетани с нарастващото градско население, биха могли да създадат хуманитарна катастрофа.

През март иранските власти се сблъскаха със сериозна водна криза в четири провинции – Разави Хорасан, Язд, Исфахан и Техеран – поради години на суша в тези райони.

Основният проблем, пред който е изправено иранското правителство в тези региони, е пресъхването на реки, блата и язовири, както и намаляващата ефективност на язовирите.


  • 1 Обезсоляване на вода

    8 18 Отговор
    На сто километра са от Каспийско море

    04:07 21.11.2025

  • 2 оня с коня

    19 39 Отговор
    Лично Господ наказва Иран за подкрепата на Руските нашественици и финансирането на Хусите които причиниха толкова усложнения на Морския Търговски трафик.

    Коментиран от #7

    04:10 21.11.2025

  • 3 Георги

    26 4 Отговор
    Време е Пловдив да стане столица,да видим как ще се отрази това на софийските брокери на недвижими имоти

    06:22 21.11.2025

  • 4 чалма акъл

    8 9 Отговор
    Цялата работа е в забраната на алкохола. Смекчават я и световните пивоварни ще ги напоят, че чак удавят с бира.

    06:49 21.11.2025

  • 5 да изучат нашия опит

    7 9 Отговор
    Имат толкова джамии. Да си построят и минерална баня с чучури и статуя на Авицена.

    07:23 21.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тттттт

    17 8 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Не господ наказва Иран, а системата Харп!

    07:42 21.11.2025

  • 8 Тттттт

    12 9 Отговор
    Не господ наказва Иран, а системата Харп!

    07:42 21.11.2025

  • 9 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    А да си държат онази работа в боксерките случайно да им е идвало на ума? Множат се като градски плъхоци снасят по десетина грозни кафеви деца, после олелемалеле, нямало вода. Няма и да има. да се съкратят от 92 милиона на 10 милиона и ще има вода за всички. Всяка година имат над милион ръст на населението и ни ги пращат да ги търпим тези нагли, тъъппи отвратенняци.

    12:51 21.11.2025

  • 10 топла фанта

    0 1 Отговор
    за всички руслями

    19:12 21.11.2025

