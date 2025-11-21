Президентът на Иран: Трябва да преместим столицата, нямаме избор

Иран трябва да премести столицата си от Техеран, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан на публична среща в провинция Казвин, предаде IRNA.
„Днес реалността е, че вече нямаме избор; преместването на столицата е необходимост“, каза той.
Според държавния глава причината за това са значителни проблеми с водоснабдяването, които, съчетани с нарастващото градско население, биха могли да създадат хуманитарна катастрофа.
През март иранските власти се сблъскаха със сериозна водна криза в четири провинции – Разави Хорасан, Язд, Исфахан и Техеран – поради години на суша в тези райони.
Основният проблем, пред който е изправено иранското правителство в тези региони, е пресъхването на реки, блата и язовири, както и намаляващата ефективност на язовирите.
1 Обезсоляване на вода
04:07 21.11.2025
2 оня с коня
Коментиран от #7
04:10 21.11.2025
3 Георги
06:22 21.11.2025
4 чалма акъл
06:49 21.11.2025
5 да изучат нашия опит
07:23 21.11.2025
7 Тттттт
До коментар #2 от "оня с коня":Не господ наказва Иран, а системата Харп!
07:42 21.11.2025
8 Тттттт
07:42 21.11.2025
9 Баба Гошка
12:51 21.11.2025
10 топла фанта
19:12 21.11.2025