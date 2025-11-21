Президентът на Иран: Трябва да преместим столицата, нямаме избор

Иран трябва да премести столицата си от Техеран, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан на публична среща в провинция Казвин, предаде IRNA.

„Днес реалността е, че вече нямаме избор; преместването на столицата е необходимост“, каза той.

Според държавния глава причината за това са значителни проблеми с водоснабдяването, които, съчетани с нарастващото градско население, биха могли да създадат хуманитарна катастрофа.

През март иранските власти се сблъскаха със сериозна водна криза в четири провинции – Разави Хорасан, Язд, Исфахан и Техеран – поради години на суша в тези райони.

Основният проблем, пред който е изправено иранското правителство в тези региони, е пресъхването на реки, блата и язовири, както и намаляващата ефективност на язовирите.