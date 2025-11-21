Новини
Зеленски за мирния план на САЩ: Искаме мир, независимост и зачитане на достойнството ни ВИДЕО
  Тема: Украйна

Зеленски за мирния план на САЩ: Искаме мир, независимост и зачитане на достойнството ни ВИДЕО

21 Ноември, 2025 04:50, обновена 21 Ноември, 2025 05:14 2 918 57

  • зеленски-
  • украйна-
  • сащ-
  • даниел дрискол-
  • мир-
  • преговори

Няма да правя гръмки изявления, а ще работя с американците и партньорите им в Европа, заяви украинският президент

Зеленски за мирния план на САЩ: Искаме мир, независимост и зачитане на достойнството ни ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за сериозен разговор с представители на САЩ относно плана за прекратяване на конфликта.

След срещата той написа в своя Telegram канал., че Украйна няма да прави никакви гръмки изявления, а вместо това ще се съсредоточи върху ефективната работа със САЩ и техните партньори в Европа за прекратяване на конфликта.

Той подчерта, че Украйна се нуждае от мир „с условия, които зачитат нашата независимост, нашия суверенитет и достойнство“. Президентът отбеляза, че е очертал важни точки за Украйна пред САЩ.

„Няма да правим никакви грандиозни изявления и сме ангажирани с ясна, честна работа – Украйна, Съединените щати и нашите приятели и партньори в Европа и света“, написа Зеленски.

Той добави, че води активни преговори с европейските лидери, позовавайки се на скорошен разговор с финландския президент Александър Стуб, както и на текущите контакти с френския президент Еманюел Макрон.

„Планирам да разговарям с президента Доналд Тръмп през следващите дни“, добави украинският лидер.

Според Axios, Зеленски и шефът на сухопътните войски на САЩ Даниел Дрискол са постигнали споразумение на 20 ноември в Киев да подпишат нов план за мирно разрешаване на конфликта в Украйна възможно най-скоро. Зеленски е изразил готовност да сътрудничи с администрацията на Тръмп за разработването на този документ.

Украинският депутат Олексий Гончаренко по-късно публикува предложения от американската страна мирен план. Той включва 28 точки, включително отказ на Украйна да се присъедини към НАТО, провеждане на избори в страната 100 дни след подписването на споразумението и де факто осигуряване на руски контрол върху Крим, Луганск и Донецк.

По-рано Axios съобщи, че САЩ разработват нов план от 28 точки за мирно уреждане на украинския конфликт. Според NBC този план е одобрен от президента Тръмп. Белият дом потвърди, че САЩ преговарят както с Русия, така и с Украйна. Условията за уреждане на конфликта трябва да бъдат приемливи и за двете страни.

Тръмп очаква Зеленски незабавно да подпише новия мирен план. Financial Times, позовавайки се на украински официални лица, съобщи, че САЩ очакват това да стане преди Деня на благодарността следващия четвъртък, 27 ноември.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 34 гласа.
  • 3 зеления

    44 20 Отговор
    пак е ударил една линия.

    05:10 21.11.2025

  • 4 Какво достойнство

    60 5 Отговор
    Може да има един наркоман?!
    Изби синовете на един народ!
    Разстрел!

    05:10 21.11.2025

  • 8 наркоман

    33 4 Отговор
    безкрайни лъжи

    05:15 21.11.2025

  • 9 Зеления

    45 5 Отговор
    Ще клекне и ще изчезне! Това са решили Великите сили!

    05:18 21.11.2025

  • 10 Българин

    45 4 Отговор
    ТИК - ТАК...ТИК - ТАК...Времето на клоуна изтича...

    05:19 21.11.2025

  • 11 Винкело

    52 5 Отговор
    Основните страхове на хунтата вече са други - пазарлъкът е за собствените им кожи. Тресе ги див страх от някой съвременен Нюрнбергски процес. Не знам - дали още ги бесят по военните закони, или се притесняват, че ще падат от високите етажи на затворите, въпреки решетките?

    05:24 21.11.2025

  • 12 Реалист

    44 5 Отговор
    Времето на фантазиите и манипулациите свърши , Шмърко отлита с двеста … всички измишльотини и видения на панелените фашаги отекоха у канала ..

    05:26 21.11.2025

  • 13 Пха ха ха ха

    27 4 Отговор
    Искам си златния кинеф

    05:29 21.11.2025

  • 14 Ирландска поговорка

    48 6 Отговор
    "Ако видите двама братя съседи, да се карат и почнат да се колят един друг,- бъдете сигурни, че на един от двамата, наскоро англичанин му е бил на гости!"

    /Борис Джонсън/

    Коментиран от #18

    05:29 21.11.2025

  • 17 Уфф

    33 6 Отговор
    При този марионетен, нацистки режим украинците няма да видят нито мир, нито независимост, а още по малко достойнство.

    05:33 21.11.2025

  • 18 Освен това

    19 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ирландска поговорка":

    истински независими, могат да бъдат само неутралните държави.

    05:35 21.11.2025

  • 19 Па съм я бе

    16 5 Отговор
    😁😁😁.Мърдайте още,той ще ви влезе!После сме ние на чвора съветски

    05:39 21.11.2025

  • 23 По себе си съдиш ,нали копейко мaлoyмна?

    18 13 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Тежки спомени ,а?

    Коментиран от #27, #33

    05:43 21.11.2025

  • 28 Стеф

    6 8 Отговор

    До коментар #21 от "Да е ясно !":

    Така щеше да бъде , ако "държеше картите"

    05:49 21.11.2025

  • 30 ООрана държава

    23 9 Отговор
    Прекалено много искате и прекалено много пари окрадохте и изхарчихте, грабвай голямата писалка и тичай да подписваш

    05:51 21.11.2025

  • 32 ЗЕЛЕНИЯ УТРЕ ЩЕ ПРИКАЗВА ДРУГО!

    19 5 Отговор
    НЕ БЪРЗАЙТЕ ДА МУ ВЯРВАТЕ НА ТОВА НАРКОТЕЛЕ, НЕКА ИЗЧКАМЕ ДО УТРЕ !! РОЖШВОТО ЛАЙНОБТРИТЧЕ МОЖЕ ПАК ДА СЕ ЗАСИЛИ ПРИ НЕГО И ПАК ДА СКЪСА ДОГОВОРА . ЧАКАТ НИ ИЗНЕНАДИ ДО МОМЕНТА 27 .11. НЕ БЪТЗАЙТЕ ДА МУ ВЯРВАТЕ НА ЛРИКАЗКИТЕ , ТО Е НЕВМЕНЯЕМО НАРКОТЕЛЕ!!

    05:54 21.11.2025

  • 33 а бе центар

    13 6 Отговор

    До коментар #23 от "По себе си съдиш ,нали копейко мaлoyмна?":

    Ша имали баничка тая сутрин , а ? Дай реви по силно , може да ти дадат и две .

    05:55 21.11.2025

  • 36 От пилешки мозък на русофил

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    друго не може да се очаква .

    05:58 21.11.2025

  • 37 Тиху

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "само питам":

    е глуп-ак

    05:59 21.11.2025

  • 38 А пък

    8 14 Отговор

    До коментар #31 от "а два купона за хляб да искате бе потник":

    рускитеСвине си мрат.

    06:02 21.11.2025

  • 40 Къв си ти бе?

    4 10 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Калъф.

    Коментиран от #49

    06:08 21.11.2025

  • 41 ха ха ...гладен козляк, баничка сънува

    9 5 Отговор

    До коментар #34 от "Киев за два дня.":

    Кози , свири ли на тънката жица . А потника сънува ли го ?

    06:12 21.11.2025

  • 43 кози работи

    16 5 Отговор

    До коментар #39 от "3 години и 9 месеца руски позор.":

    Хем нас ... рани , хем засмяни... Туй атлантиците не сте като хората .

    06:15 21.11.2025

  • 46 Факт

    4 2 Отговор
    С мафията не се преговаря!

    06:38 21.11.2025

  • 50 Едно е да искаш

    6 2 Отговор
    Друго е да го можеш....то и аз искам България на 3 морета ама не става . То е Наполеон и мустакатия друго са мислили и искали но колата се обърнала

    07:20 21.11.2025

  • 51 Ццц

    12 2 Отговор
    Дедо Дончо, тоя май не те уважава! Викай го във Вашингтон да ти се извинява публично и да проси помощ. Да му видим колко му е достойнството. 🤣

    07:21 21.11.2025

  • 52 Добруджанец

    13 2 Отговор
    Цирка Укра свърши .....

    07:22 21.11.2025

  • 54 ами

    2 0 Отговор
    ха ха ха ще подпише ама друг път - оти ручаха жабето и разсипаха цялата държава - оставете украинците да се бият таман да победят и мирен договор, заради този план няма да могат да победят русия

    08:37 21.11.2025

  • 55 Хахаха

    4 2 Отговор
    Искал бил...
    Какво иска палячото- никой не му обпъща внимание...
    Щото нема карти...
    А и победените - ИЗПЪЛНЯВАТ

    08:38 21.11.2025

  • 56 Новичокът е готов

    3 2 Отговор
    Това нагло и корумпирано укро джудже заслужава само едно - обесване!

    08:38 21.11.2025

  • 57 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Късно е либе за китка ...считам че това е подходящо да се каже на г-н Зеленски ..мир независимост и достойнство можеше да има един път през 2014 г-от Минските споразумения ..след това по-малко и мир и независимост .и достойнство през 2022 г / но все пак приемливо/ -преговорите в Истанбул ..какво може да получи сега -най-доброто е почетна капитулация опакована в луксозна опаковка!?....Но има и по-лошо -пълна и безусловна капитулация!?

    12:15 21.11.2025

