Зеленски за мирния план на САЩ: Искаме мир, независимост и зачитане на достойнството ни ВИДЕО

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за сериозен разговор с представители на САЩ относно плана за прекратяване на конфликта.
След срещата той написа в своя Telegram канал., че Украйна няма да прави никакви гръмки изявления, а вместо това ще се съсредоточи върху ефективната работа със САЩ и техните партньори в Европа за прекратяване на конфликта.
Той подчерта, че Украйна се нуждае от мир „с условия, които зачитат нашата независимост, нашия суверенитет и достойнство“. Президентът отбеляза, че е очертал важни точки за Украйна пред САЩ.
„Няма да правим никакви грандиозни изявления и сме ангажирани с ясна, честна работа – Украйна, Съединените щати и нашите приятели и партньори в Европа и света“, написа Зеленски.
Той добави, че води активни преговори с европейските лидери, позовавайки се на скорошен разговор с финландския президент Александър Стуб, както и на текущите контакти с френския президент Еманюел Макрон.
„Планирам да разговарям с президента Доналд Тръмп през следващите дни“, добави украинският лидер.
Според Axios, Зеленски и шефът на сухопътните войски на САЩ Даниел Дрискол са постигнали споразумение на 20 ноември в Киев да подпишат нов план за мирно разрешаване на конфликта в Украйна възможно най-скоро. Зеленски е изразил готовност да сътрудничи с администрацията на Тръмп за разработването на този документ.
Украинският депутат Олексий Гончаренко по-късно публикува предложения от американската страна мирен план. Той включва 28 точки, включително отказ на Украйна да се присъедини към НАТО, провеждане на избори в страната 100 дни след подписването на споразумението и де факто осигуряване на руски контрол върху Крим, Луганск и Донецк.
По-рано Axios съобщи, че САЩ разработват нов план от 28 точки за мирно уреждане на украинския конфликт. Според NBC този план е одобрен от президента Тръмп. Белият дом потвърди, че САЩ преговарят както с Русия, така и с Украйна. Условията за уреждане на конфликта трябва да бъдат приемливи и за двете страни.
Тръмп очаква Зеленски незабавно да подпише новия мирен план. Financial Times, позовавайки се на украински официални лица, съобщи, че САЩ очакват това да стане преди Деня на благодарността следващия четвъртък, 27 ноември.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 зеления
05:10 21.11.2025
4 Какво достойнство
Изби синовете на един народ!
Разстрел!
05:10 21.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 наркоман
05:15 21.11.2025
9 Зеления
05:18 21.11.2025
10 Българин
05:19 21.11.2025
11 Винкело
05:24 21.11.2025
12 Реалист
05:26 21.11.2025
13 Пха ха ха ха
05:29 21.11.2025
14 Ирландска поговорка
/Борис Джонсън/
Коментиран от #18
05:29 21.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Уфф
05:33 21.11.2025
18 Освен това
До коментар #14 от "Ирландска поговорка":истински независими, могат да бъдат само неутралните държави.
05:35 21.11.2025
19 Па съм я бе
05:39 21.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 По себе си съдиш ,нали копейко мaлoyмна?
До коментар #1 от "оня с коня":Тежки спомени ,а?
Коментиран от #27, #33
05:43 21.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Стеф
До коментар #21 от "Да е ясно !":Така щеше да бъде , ако "държеше картите"
05:49 21.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ООрана държава
05:51 21.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЗЕЛЕНИЯ УТРЕ ЩЕ ПРИКАЗВА ДРУГО!
05:54 21.11.2025
33 а бе центар
До коментар #23 от "По себе си съдиш ,нали копейко мaлoyмна?":Ша имали баничка тая сутрин , а ? Дай реви по силно , може да ти дадат и две .
05:55 21.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 От пилешки мозък на русофил
До коментар #1 от "оня с коня":друго не може да се очаква .
05:58 21.11.2025
37 Тиху
До коментар #27 от "само питам":е глуп-ак
05:59 21.11.2025
38 А пък
До коментар #31 от "а два купона за хляб да искате бе потник":рускитеСвине си мрат.
06:02 21.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Къв си ти бе?
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Калъф.
Коментиран от #49
06:08 21.11.2025
41 ха ха ...гладен козляк, баничка сънува
До коментар #34 от "Киев за два дня.":Кози , свири ли на тънката жица . А потника сънува ли го ?
06:12 21.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 кози работи
До коментар #39 от "3 години и 9 месеца руски позор.":Хем нас ... рани , хем засмяни... Туй атлантиците не сте като хората .
06:15 21.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Факт
06:38 21.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Едно е да искаш
07:20 21.11.2025
51 Ццц
07:21 21.11.2025
52 Добруджанец
07:22 21.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ами
08:37 21.11.2025
55 Хахаха
Какво иска палячото- никой не му обпъща внимание...
Щото нема карти...
А и победените - ИЗПЪЛНЯВАТ
08:38 21.11.2025
56 Новичокът е готов
08:38 21.11.2025
57 не може да бъде
12:15 21.11.2025