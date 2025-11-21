Зеленски за мирния план на САЩ: Искаме мир, независимост и зачитане на достойнството ни ВИДЕО

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за сериозен разговор с представители на САЩ относно плана за прекратяване на конфликта.

След срещата той написа в своя Telegram канал., че Украйна няма да прави никакви гръмки изявления, а вместо това ще се съсредоточи върху ефективната работа със САЩ и техните партньори в Европа за прекратяване на конфликта.

Той подчерта, че Украйна се нуждае от мир „с условия, които зачитат нашата независимост, нашия суверенитет и достойнство“. Президентът отбеляза, че е очертал важни точки за Украйна пред САЩ.

„Няма да правим никакви грандиозни изявления и сме ангажирани с ясна, честна работа – Украйна, Съединените щати и нашите приятели и партньори в Европа и света“, написа Зеленски.

Той добави, че води активни преговори с европейските лидери, позовавайки се на скорошен разговор с финландския президент Александър Стуб, както и на текущите контакти с френския президент Еманюел Макрон.

„Планирам да разговарям с президента Доналд Тръмп през следващите дни“, добави украинският лидер.

Според Axios, Зеленски и шефът на сухопътните войски на САЩ Даниел Дрискол са постигнали споразумение на 20 ноември в Киев да подпишат нов план за мирно разрешаване на конфликта в Украйна възможно най-скоро. Зеленски е изразил готовност да сътрудничи с администрацията на Тръмп за разработването на този документ.

Украинският депутат Олексий Гончаренко по-късно публикува предложения от американската страна мирен план. Той включва 28 точки, включително отказ на Украйна да се присъедини към НАТО, провеждане на избори в страната 100 дни след подписването на споразумението и де факто осигуряване на руски контрол върху Крим, Луганск и Донецк.

По-рано Axios съобщи, че САЩ разработват нов план от 28 точки за мирно уреждане на украинския конфликт. Според NBC този план е одобрен от президента Тръмп. Белият дом потвърди, че САЩ преговарят както с Русия, така и с Украйна. Условията за уреждане на конфликта трябва да бъдат приемливи и за двете страни.

Тръмп очаква Зеленски незабавно да подпише новия мирен план. Financial Times, позовавайки се на украински официални лица, съобщи, че САЩ очакват това да стане преди Деня на благодарността следващия четвъртък, 27 ноември.