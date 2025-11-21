Земетресение с магнитуд 5,7 удари Бангладеш, усетено и в Индия

Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано днес в Бангладеш, предаде Ройтерс, като се позова на информация на Германския изследователски център по геонауки (GFZ), предава БТА.

В епицентъра си трусът е с дълбочина 10 километра, уточнява центърът.

Земетресението беше усетено и в източни щати на съседна Индия, но на този етап няма информация за значителни щети, според местните власти.

Службата за геоложки изследвания на САЩ посочва, че епицентърът е близо до град Нарсингди, на 40 километра източно от столицата на Бангладеш - Дака.

Жителите на Дака излизали панически от домовете си, докато сгради са се клатели и някои временни постройки са се срутили, съобщава Ройтерс, позовавайки се на очевидци.

„Никога не съм преживявал такъв трус. Бяхме в служебния офис, когато мебелите започнаха да се клатят. Втурнахме се към стълбите, за да излезем по-бързо на улицата, и видяхме, че там вече има струпани хора“, разказа Садман Сахиб, служител в частна фирма в Дака.

Местни медии публикуваха кадри с хора, които носят на ръце деца и помагат на възрастни граждани да излязат бързо от жилищата си.