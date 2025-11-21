Новини
Свят »
Бангладеш »
Земетресение с магнитуд 5,7 удари Бангладеш, усетено и в Индия

Земетресение с магнитуд 5,7 удари Бангладеш, усетено и в Индия

21 Ноември, 2025 08:54, обновена 21 Ноември, 2025 08:56 668 2

  • земетресение-
  • бангладеш

Трусът в епицентър близо до Дака предизвика паника сред жителите, няма съобщения за сериозни щети

Земетресение с магнитуд 5,7 удари Бангладеш, усетено и в Индия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано днес в Бангладеш, предаде Ройтерс, като се позова на информация на Германския изследователски център по геонауки (GFZ), предава БТА.

В епицентъра си трусът е с дълбочина 10 километра, уточнява центърът.

Земетресението беше усетено и в източни щати на съседна Индия, но на този етап няма информация за значителни щети, според местните власти.

Службата за геоложки изследвания на САЩ посочва, че епицентърът е близо до град Нарсингди, на 40 километра източно от столицата на Бангладеш - Дака.

Жителите на Дака излизали панически от домовете си, докато сгради са се клатели и някои временни постройки са се срутили, съобщава Ройтерс, позовавайки се на очевидци.

„Никога не съм преживявал такъв трус. Бяхме в служебния офис, когато мебелите започнаха да се клатят. Втурнахме се към стълбите, за да излезем по-бързо на улицата, и видяхме, че там вече има струпани хора“, разказа Садман Сахиб, служител в частна фирма в Дака.

Местни медии публикуваха кадри с хора, които носят на ръце деца и помагат на възрастни граждани да излязат бързо от жилищата си.


Бангладеш
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А нас ни

    1 0 Отговор
    Удари еврото

    08:57 21.11.2025

  • 2 ха-ха

    3 0 Отговор
    Прави ли ви впечатление , че новините за падането и на Купянск и всичко негативно за зеления се качва по нощите ?! Защо ли ?! Защото - ще четат по-малко хора и коментиращите няма да са толкова активни , както през светлата част на деня !

    09:04 21.11.2025