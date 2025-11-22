Откровени и конструктивни! САЩ и Китай преговаряха за морската сигурност

Американската и китайската армия проведоха "откровени и конструктивни" разговори за морската сигурност тази седмица, съобщи китайският военноморски флот, цитиран от "Ройтерс".

Двете суперсили постепенно възстановяват комуникациите помежду си след няколко месеца търговско напрежение.

По информация на ВМС на Народноосвободителната армия срещите на работно ниво са се провели от 18 до 20 ноември в Хавай.

Преди това американските и китайските военни представители проведоха разговори през април - това бе първата подобна среща на работно ниво по военни въпроси от началото на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп. Разговорите, провеждани два пъти годишно, са известни като работна група по военно-морското консултативно споразумение.

"Двете страни проведоха откровен и конструктивен обмен на мнения относно текущата ситуация в морската и въздушната сигурност между Китай и САЩ", уточниха от китайския военноморски флот.

Пекин разкритикува операциите на САЩ за свобода на корабоплаване. Те често се извършват в Тайванския проток и Южнокитайско море - международни води, над които Китай претендира за суверенитет.

"Китай решително се противопоставя на всяко нарушение и провокация", заявиха китайските военноморски сили, визирайки транзитното преминаване на по море и въздух на американските сили.

Двете страни обсъдиха и "типични случаи на военноморски и въздушни срещи между двете армии, за да помогнат на фронтовите военноморски и военновъздушни сили на Китай и САЩ да взаимодействат по-професионално и безопасно", се допълва в изявлението.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет изрази загриженост относно китайската активност в Южнокитайско море и около Тайван на среща с китайския министър на отбраната Дон Джун миналия месец.

Китай непрекъснато увеличава разполагането на военновъздушни, военноморски и брегови охранителни сили около демократично управлявания Тайван, който счита за своя територия. Тайванското правителство отхвърля претенциите на Китай за суверенитет над острова.

Пентагонът настоява за подобряване на комуникацията с Китай относно военната му модернизация и регионалната му позиция и призовава за по-голяма прозрачност относно натрупването на ядрени оръжия и повече дискусии с военните командири.

Работната група ще проведе последваща среща през 2026 г.