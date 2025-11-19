Как Тръмп реабилитира принц Салман за убийството на Кашоги

Обещанието за инвестиции в САЩ в размер до един трилион долара подейства: Доналд Тръмп прие с почести саудитския принц Мохамед бин Салман, когото побърза да оневини за жестокото убийство на дисидента Джамал Кашоги.

Убийството на саудитския журналист и дисидент Джамал Кашоги в саудитското консулство в Истанбул през 2018 година беляза тежко отношенията между САЩ и традиционния им съюзник Саудитска Арабия.

По време на предизборната кампания през 2019 година Джо Байдън заплаши Рияд, че ще бъде превърнат в „парий" на световната сцена заради нарушаването на човешките права. Шест години по-късно обаче престолонаследникът Мохамед бин Салман посети Вашингтон, където беше топло посрещнат от Доналд Тръмп .

"Случило се е"

Тръмп се обърна към него с ласкателства. Американският президент го определи като „невероятен по отношение на правата на човека и всичко останало" и реагира остро на въпроса на журналистка за случая с Кашоги. „Случили са се някакви неща, но той не е знаел нищо за тях и можем да оставим нещата", каза Тръмп, след като обвини журналистката, че работи за медия, която разпространява „фалшиви новини". Убитият журналист е бил „изключително противоречив", подчерта президентът.

Бин Салман определи убийството на журналиста като „грешка". „Правим всичко възможно, за да не се случва нещо подобно отново", заяви престолонаследникът.

Кашоги имаше дългогодишна кариера като критик на властите в Саудитска Арабия. Той работеше и като колумнист за „Вашингтон пост". Журналистът бе убит в саудитското консулство през 2018 година, а след това трупът му бе нарязан на парчета. Тялото на дисидента така и не е открито и до днес, а американските служби стигнаха до заключението, че убийството е било одобрено от Бин Салман.

Вдовицата на Кашоги - Ханан Елатр Кашоги - определи срещата между Бин Салман и Тръмп като болезнена. „Надявам се, че - освен всички сделки и продажбата на оръжие - ще бъдат взети предвид и американските ценности за правата на човека", коментира тя пред Си Ен Ен. Според нея до момента не е постигната „истинска справедливост" за убийството на съпругата ѝ.

По-важна ли е Саудитска Арабия за САЩ от Израел?

По време на разговорите в Белия Дом Бин Салман показа готовност за подобряване на отношенията на страната му с Израел. В същото време престолонаследникът настоява за прилагане на решението за две държави , което да осигури независимост и на Палестина. Израелското правителство отхвърля такъв сценарий. „Ню Йорк Таймс" коментира в тази връзка, че и този път Рияд е успял да отклони ангажимент за присъединяване към Авраамовите споразумения - поредицата от договори, които бяха подписани през 2020 година и целят нормализирането на отношенията между Израел и арабските държави. „Искаме да бъдем част от Аврамоовите споразумения, но също така искаме да сме сигурни, че ще осигурим път към решение на принципа на двете държави ", подчерта Бин Салман.

В рамките на срещата Бин Салман обяви също, че страната му планира инвестиции в САЩ до един трилион долара. Тръмп пък позволи продажбата на нови изтребители на Саудитска Арабия и определи страната като „най-важния партньор извън НАТО".

Доставката на най-модерните американски изтребители ще бележи сериозна промяна в Близкия изток, пише АРД . Досега модерните самолети са доставяни само на близкия съюзник на САЩ Израел, който е против предоставянето на такава военна техника на Рияд. Израелската армия използва подобни бойни самолети и при атаките си срещу цели в Иран в последните месеци.

САЩ и Саудитска Арабия сключиха и споразумение за партньорство в развиването на атомната енергия. Саудитска Арабия иска да използва американска технология, но това подлежи на строги правила. Очаква се американският Конгрес да разгледа детайлно подобно споразумение. Саудитска Арабия подчертава, че страната не се стреми към придобиване на ядрени оръжия, обобщава АРД.

Повечето наблюдатели са единодушни, че посрещането на Мохамед бин Салман е сериозен дипломатически и политически успех за него. Но поведението на Тръмп не е изненадващо в една администрация, където отношенията се измерват с подаръци, а не с договори, както отбелязва Дейвид Сангър от „Ню Йорк Таймс".

„Форбс" припомня , че отношенията между американския президент и Рияд датират от десетилетия, като само в последните няколко години той и семейството му са сключили поне 9 сделки със саудитски инвеститори. Сделките, сключени през 2019 година, се оценяват на около 50 милиона долара.