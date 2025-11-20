Володимир Зеленски се срещна с американски военни: Искам да обсъдя новия мирен план лично с Доналд Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с министъра на сухопътните войски на САЩ начините за постигане на мир, съобщи Ройтерс.

Зеленски обеща двете страни да работят по точките от плана за прекратяването на войната с Русия.



"Екипите на Украйна и САЩ ще работят по точките от плана за прекратяването на войната", написа Зеленски в канала си в приложението "Телеграм", след като днес се срещна с министъра на сухопътните войски на САЩ Даниъл Дрискол, който е на посещение в Украйна.

"Готово сме за конструктивна, честна и бърза работа", добави украинският президент.

Канцеларията на Зеленски не коментира по същество съдържанието на плана от 28 точки, който все още не е представен официално, но заяви, че украинският лидер е подчертал "фундаменталните принципи, които са важни за украинския народ".



"В следващите дни президентът на Украйна очаква да обсъди с президента Тръмп съществуващите дипломатически възможности и ключовите точки, необходими за постигането на мир", заяви канцеларията на Володимир Зеленски.

Междувременно Белият дом заяви, че през последната седмица високопоставени представители на администрацията на Тръмп са се срещнали с украински представители, за да обсъдят плана.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред репортери, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният американски пратеник Стив Уиткоф са участвали в срещите и че Вашингтон е имал добра комуникация с Русия и Украйна по въпроса как да бъде прекратена войната.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски официално е получил от американската страна проект за мирен план, който според Вашингтон може да даде нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Това съобщи президентската администрация в Киев в изявление в Telegram, цитирано от Би Би Си.

Според офиса на Зеленски документът съдържа идеи, които могат да "активизират дипломацията" и да очертаят потенциален път към прекратяване на бойните действия.

"Президентът на Украйна очерта принципните основи, важни за нашия народ, и въз основа на резултатите от днешната среща бе договорено да работим върху пунктовете от плана така, че той да осигури достойно приключване на войната", се казва в съобщението.

Администрацията подчертава, че Киев подкрепя всички смислени инициативи, които могат да приближат "истинския мир".

"Украйна от първите секунди на руската инвазия се стреми към мир и подкрепяме всички съдържателни предложения, способни да го приближат. Още от началото на тази година подкрепяхме предложенията на президента Тръмп за прекратяване на кръвопролитието. Готови сме и сега конструктивно да работим с американската страна и партньорите ни в Европа и света, така че резултатът да бъде мир", заявяват от офиса на Зеленски.

Украинският президент очаква в следващите дни да проведе разговор с президента Доналд Тръмп, за да обсъдят наличните дипломатически възможности и основните точки, които според Киев са необходими за постигането на устойчиво мирно споразумение.

Междувременно европейските външни министри реагираха предпазливо на новините за американския план. Външнополитическият ръководител на ЕС Кая Калас заяви, че "никакво решение не е възможно без Украйна и Европа на масата", подчертавайки, че за ЕС е ключово "мирът да бъде справедлив, а не резултат от принуда". Според Калас в конфликта има "един агресор и една жертва" и не може да става дума за отстъпки само от украинска страна.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро предупреди, че "мир не може да означава капитулация", а редица други европейски министри заявиха, че все още не са виждали плана и очакват повече информация от Вашингтон. Полският външен министър Радослав Сикорски подчерта, че Европа трябва да бъде "пълноправен участник" в преговорите и настоя агресорът, а не жертвата да бъде ограничаван.