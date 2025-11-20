Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски се срещна с американски военни: Искам да обсъдя новия мирен план лично с Доналд Тръмп
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски се срещна с американски военни: Искам да обсъдя новия мирен план лично с Доналд Тръмп

20 Ноември, 2025 21:41, обновена 20 Ноември, 2025 22:13 3 610 55

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • ракети-
  • дронове

Според офиса на Володимир Зеленски документът съдържа идеи, които могат да активизират дипломацията и да очертаят потенциален път към прекратяване на бойните действия

Володимир Зеленски се срещна с американски военни: Искам да обсъдя новия мирен план лично с Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с министъра на сухопътните войски на САЩ начините за постигане на мир, съобщи Ройтерс.

Зеленски обеща двете страни да работят по точките от плана за прекратяването на войната с Русия.

"Екипите на Украйна и САЩ ще работят по точките от плана за прекратяването на войната", написа Зеленски в канала си в приложението "Телеграм", след като днес се срещна с министъра на сухопътните войски на САЩ Даниъл Дрискол, който е на посещение в Украйна.

"Готово сме за конструктивна, честна и бърза работа", добави украинският президент.

Канцеларията на Зеленски не коментира по същество съдържанието на плана от 28 точки, който все още не е представен официално, но заяви, че украинският лидер е подчертал "фундаменталните принципи, които са важни за украинския народ".

"В следващите дни президентът на Украйна очаква да обсъди с президента Тръмп съществуващите дипломатически възможности и ключовите точки, необходими за постигането на мир", заяви канцеларията на Володимир Зеленски.

Междувременно Белият дом заяви, че през последната седмица високопоставени представители на администрацията на Тръмп са се срещнали с украински представители, за да обсъдят плана.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред репортери, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният американски пратеник Стив Уиткоф са участвали в срещите и че Вашингтон е имал добра комуникация с Русия и Украйна по въпроса как да бъде прекратена войната.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски официално е получил от американската страна проект за мирен план, който според Вашингтон може да даде нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Това съобщи президентската администрация в Киев в изявление в Telegram, цитирано от Би Би Си.

Според офиса на Зеленски документът съдържа идеи, които могат да "активизират дипломацията" и да очертаят потенциален път към прекратяване на бойните действия.

"Президентът на Украйна очерта принципните основи, важни за нашия народ, и въз основа на резултатите от днешната среща бе договорено да работим върху пунктовете от плана така, че той да осигури достойно приключване на войната", се казва в съобщението.

Администрацията подчертава, че Киев подкрепя всички смислени инициативи, които могат да приближат "истинския мир".

"Украйна от първите секунди на руската инвазия се стреми към мир и подкрепяме всички съдържателни предложения, способни да го приближат. Още от началото на тази година подкрепяхме предложенията на президента Тръмп за прекратяване на кръвопролитието. Готови сме и сега конструктивно да работим с американската страна и партньорите ни в Европа и света, така че резултатът да бъде мир", заявяват от офиса на Зеленски.

Украинският президент очаква в следващите дни да проведе разговор с президента Доналд Тръмп, за да обсъдят наличните дипломатически възможности и основните точки, които според Киев са необходими за постигането на устойчиво мирно споразумение.

Междувременно европейските външни министри реагираха предпазливо на новините за американския план. Външнополитическият ръководител на ЕС Кая Калас заяви, че "никакво решение не е възможно без Украйна и Европа на масата", подчертавайки, че за ЕС е ключово "мирът да бъде справедлив, а не резултат от принуда". Според Калас в конфликта има "един агресор и една жертва" и не може да става дума за отстъпки само от украинска страна.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро предупреди, че "мир не може да означава капитулация", а редица други европейски министри заявиха, че все още не са виждали плана и очакват повече информация от Вашингтон. Полският външен министър Радослав Сикорски подчерта, че Европа трябва да бъде "пълноправен участник" в преговорите и настоя агресорът, а не жертвата да бъде ограничаван.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗЗ топ

    58 6 Отговор
    Дигай белият байрак! Нямаш време!

    Коментиран от #22

    21:42 20.11.2025

  • 2 Един

    52 7 Отговор
    Подписвай и не мрънкай, че утрешния план ще е по-лош!

    21:42 20.11.2025

  • 3 Пич

    46 5 Отговор
    Край , Зелю ептем пропадна ! Пристрастил се е към секса с побоищата и униженията !!!

    21:43 20.11.2025

  • 4 Шопо

    45 5 Отговор
    Плана на САЩ и Велика Британия е капитулацията на Украйна да я подпише Залужни.

    21:44 20.11.2025

  • 5 Факт

    21 2 Отговор
    Приятни сънища!

    21:44 20.11.2025

  • 6 Хохо Бохо

    41 3 Отговор
    Подписвай, че ще си направите нива бандерия на змийския остров по модел на Тайван.

    21:44 20.11.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    37 3 Отговор
    Русите настъпват вече и към Киев и тоя Маркос няма вече време да овърта!

    Коментиран от #17

    21:45 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    30 2 Отговор
    Радата взе решение да спре работатапна правителството заради корупционния скандал, който е само върха на сладоледа, съвсем леко предупреждение от Тръмп какво очаква киевската хунта ако продължи да се съпротивлява. На теория трабва да започнат консултации за нова коалиция и временно правителство, което да подготви страната за избори и подписване на мирно споразумение. Но бандерите ще се опитат открито да озурпират властта, което ще настори още повече хора срещу тях и неонациската върхухка от ЕССР, която ги спонсорира.

    21:46 20.11.2025

  • 10 Чупки в кръста

    28 2 Отговор
    но настоява да го обсъди лично с Доналд Тръмп...

    21:46 20.11.2025

  • 11 А господин Тръмп

    30 2 Отговор
    е силно заинтригуван от корупционния скандал който самият той предизвика за да накара зелената жаба да кротне в блатото и да престане да квака.
    Трите сфери на влияние в съвременния свят Съединени щати Русия Китай.
    Европа е няма в никаква схема и..........
    За съжаление и ми е попадаме в нея.

    21:48 20.11.2025

  • 12 И после ще има :

    21 4 Отговор
    Киев падна? Москва пусна клип, на който се вижда как руски войници се придвижват в руините на украинския град (ВИДЕО)

    21:51 20.11.2025

  • 13 интересно

    32 2 Отговор
    Що никой не казва, че Купянск е освободен?

    21:51 20.11.2025

  • 14 Механик

    5 20 Отговор
    Божкеееее... Американски генерали дойдоха да уговарят Зеленски да спре да избива руснаци.

    21:52 20.11.2025

  • 15 Смешки и въртележки

    13 3 Отговор
    Зеленски обеща двете страни да работят по точките от плана....

    21:52 20.11.2025

  • 16 Дани кучето

    3 8 Отговор
    Рижавия договори тази война с Путин, смяташе, че ще направи много оръжейни сделки, ако застраши ЕС

    Коментиран от #33

    21:53 20.11.2025

  • 17 Сметаах, сметах

    2 21 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Вече трябваше да са около Лисабон.

    Коментиран от #46

    21:53 20.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хи хи

    16 2 Отговор
    малкия, но мнооо прос зеля сега трябва да тренира подписването на документа. Ако ръчичката му трепери, някой трябва да му помага !!

    21:54 20.11.2025

  • 20 Баш Балък

    9 1 Отговор
    Аз искам видео от обсъждането.

    21:54 20.11.2025

  • 21 Това е еволюция

    13 4 Отговор
    Този път няма да влачи цялото стадо в Белият дом. (лично с Доналд Тръмп).... Ама пък сега ще ревнат онея Макрюн, Мерц и Стар Мър ...че и те искат

    21:55 20.11.2025

  • 22 Видьо Видев

    5 28 Отговор

    До коментар #1 от "ЗЗ топ":

    Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    Коментиран от #34, #36

    21:55 20.11.2025

  • 23 стоян георгиев

    27 3 Отговор
    ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ЗАПАДНИ МЕДИИ ПИШАТ И ИНФОРМИРАТ,ЧЕ ТОЗИ ПЛАН НА ПРАКТИКА Е ПЪЛНА КАПИТУЛАЦИЯ ЗА УКРАЙНА И ЕС...
    ВСИЧКО КАКВОТО ИСКАШЕ МОСКВАПРЕДИ СВО,СЕГА ГО ПОЛУЧАВА...
    ИСТИНАТА Е,ЧЕ
    С КРАЯ НА ЗЕЛЕНИЯ НАДРУСАН ХАЗАРСКИ НАРКОМАН И ХУНТАТА МУ ИДВА И КРАЯ НА УРСУЛИ ,МЕРЦОВЦИ,МАКРОНОВЦИ,СТЪРМЪРИ И ЦЯЛАТА БРЮКСЕЛСКАТА ЛИБЕРАСТКА $ГАН И С ТЯХ СИ ОТИВАТ И НАШЕНСКИТЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ШОПАРИ -БОКУ ТИКВАТА,ПРАСЕЕВСКИ,ГОЛИЯ ОХЛЮВ ОТ ХОТЕЛ ХАЯШИ,ФРИТЮРНИКА И ЧАЛГАРЯ...

    21:56 20.11.2025

  • 24 Доналд Тръмп

    6 5 Отговор
    Как го издържа още тоя досадник само се чудя. Съвсем ще се скапе тоя САЩ

    21:57 20.11.2025

  • 25 Косач

    4 20 Отговор
    Зеленски знае какво иска и как да го постигне, за разлика от кремълския фюрер.

    21:58 20.11.2025

  • 26 Пит

    8 2 Отговор
    Зеленски иска лично да благодари на Тръмп.
    И да му целуне ръка
    За мирния план

    21:58 20.11.2025

  • 27 Точно така!

    12 2 Отговор
    Европа трябва да бъде "пълноправен участник" и да плаща репарации после

    22:00 20.11.2025

  • 28 Никой не е....... Нато за нищо

    15 2 Отговор
    Всичките се гъбаркат с Нато, никой не ги приема на сериозно-нито Тръмп, нито Путин-жалка пасмина са натовци те, руснаците си взеха своето

    22:02 20.11.2025

  • 29 А това пък е супер смешно и нелепо

    7 1 Отговор
    министъра на сухопътните войски на САЩ Даниъл Дрискол на посещение в Украйна...... сухопътните войски на САЩ.....

    22:03 20.11.2025

  • 30 лично с Доналд Тръмп

    6 2 Отговор
    А има ли още какво да подарява на Тръмп ? Данък сгради и такса смет за 100 години вероятно. С празни ръце няма да стане

    22:05 20.11.2025

  • 31 Донбас или цялата

    9 3 Отговор
    Тръмп се опитва да спаси повече от Украйна.

    Коментиран от #43

    22:05 20.11.2025

  • 32 В историята няма случай например

    8 1 Отговор
    победителя да се съобразява с исканията на победения т.е. на загубилия на фронта битката.

    22:11 20.11.2025

  • 33 😄😄😄😄😄

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дани кучето":

    Колко си "умен"
    Сигурно "рижия" беше президент като избухна войната

    22:12 20.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Военен експерт Сивков в Русия

    11 1 Отговор
    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    22:16 20.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Артилерист

    15 1 Отговор
    Зеленски е пътуващ артист. Той се среща и забавлява основно западната висша политическа публика. И тя си плаща, разбира се. Но напоследък представленията на клоуна стават все по-чести и по-скъпи, а парите на западняците силно намаляха. Намаляха и посещенията на Зеленски на фронта, защото където и да отиде да се снема, следват много драматични поражения за укроармията на тази част от фронта. Не е чудно, че Зеленски не отива да избира на оръжейното изложение в Дубай, защото там Русия е с подавляващо представителство с 850 експоната. И всичките по-добри от другите. Например, американците са се отказали от демонстрация на ф-35, понеже руският СУ-57Е се оказал отчайващо по-добър...

    22:18 20.11.2025

  • 38 Асамблея " Знаме на мира"

    7 1 Отговор
    Ще питаш Путин, наркоман смотан

    22:20 20.11.2025

  • 39 пешо

    12 1 Отговор
    едни умират на фронта други пикаят в златни толетни

    22:24 20.11.2025

  • 40 Не,че нещо,ама...

    8 1 Отговор
    Нали някакви укази подписа,забраняващи всякакви преговори с Русия? Защо иска мир? Тръмп му скръцна със зъби и тоя клекна за 🎺

    22:25 20.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ами

    4 2 Отговор
    най добре да ги оставят да се бият - насила хубост не става

    Коментиран от #50

    22:35 20.11.2025

  • 43 Далавера Импекс

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Донбас или цялата":

    Опитва се да спаси уговорена американска част.6оли го 🎺 за украинците

    22:37 20.11.2025

  • 44 Интереса клати...феса

    4 1 Отговор
    Интересно, САЩ колко украинци прие на тяхна територия и при какви условия?

    22:41 20.11.2025

  • 45 Интереса клати...феса

    4 1 Отговор
    Интересно, САЩ колко украинци прие на тяхна територия и при какви условия?

    22:42 20.11.2025

  • 46 Математика

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сметаах, сметах":

    Споко , има време...трудните задачи се решават бавно

    22:43 20.11.2025

  • 47 Фен

    0 1 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂

    22:50 20.11.2025

  • 48 Иван

    4 2 Отговор
    Ционистката проститутка Доналд Тръмп веднага ще се срещне с гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски, в противен случай нацисткият сатанински хазарски психопат Бенямин Нетаняху ще поръча убийството на Доналд Тръмп.

    23:21 20.11.2025

  • 49 тома

    3 1 Отговор
    Бай дончо в момента е зает да слуша записи как хунтата на зеле са крали с г.за си пари от америка и европа

    23:50 20.11.2025

  • 50 Питам

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "ами":

    Казваш , че е най добре да ги оставят да се бият само , че наглосаксоюдеите либерасти се набутаха като хитрата сврака в капана с двата крака . Заринаха от 2014 година до сега в Бандеристан сигурно вече над трилион долара в надежда да унищожат Русия икономически и предизвикат вътрешен преврат който да доведе до нейният разпад . И след като я оглозгат да подпукат Китай . Наложиха на Русия над 80 хиляди санкции и даже краварят Рубио онзи ден заяви , че вече се чудят какви нови санкции да налагат , защото старите нямат ефект . И как да имат , след като Китай не позволява да ударят Русия в гръб ? БРИКС и ШОС са на страната на Русия защото знаят , че Русия воюва за тях.

    00:27 21.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Анонимен

    0 0 Отговор
    Май вече си никой нали те опоскаха

    05:07 21.11.2025

  • 53 Анонимен

    0 0 Отговор
    Великите сили няма да се карат за теб

    05:08 21.11.2025

  • 54 Анонимен

    0 0 Отговор
    Май си зад борда

    05:09 21.11.2025

  • 55 Истина

    0 0 Отговор
    Дойде му на акъла ,но загинаха стотици хиляди. И защо беше всичко това? От самото начало беше ясно,че няма как да прави парад в Москва. Освен него има още много виновни в Украйна и в Европа и в Америка и най вече в Англия . Всички трябва си понесат отговорността за невинните жертви в този конфликт.

    13:40 21.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания