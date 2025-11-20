Володимир Зеленски се срещна с американски военни: Искам да обсъдя новия мирен план лично с Доналд Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с министъра на сухопътните войски на САЩ начините за постигане на мир, съобщи Ройтерс.
Зеленски обеща двете страни да работят по точките от плана за прекратяването на войната с Русия.
"Екипите на Украйна и САЩ ще работят по точките от плана за прекратяването на войната", написа Зеленски в канала си в приложението "Телеграм", след като днес се срещна с министъра на сухопътните войски на САЩ Даниъл Дрискол, който е на посещение в Украйна.
"Готово сме за конструктивна, честна и бърза работа", добави украинският президент.
Канцеларията на Зеленски не коментира по същество съдържанието на плана от 28 точки, който все още не е представен официално, но заяви, че украинският лидер е подчертал "фундаменталните принципи, които са важни за украинския народ".
"В следващите дни президентът на Украйна очаква да обсъди с президента Тръмп съществуващите дипломатически възможности и ключовите точки, необходими за постигането на мир", заяви канцеларията на Володимир Зеленски.
Междувременно Белият дом заяви, че през последната седмица високопоставени представители на администрацията на Тръмп са се срещнали с украински представители, за да обсъдят плана.
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред репортери, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният американски пратеник Стив Уиткоф са участвали в срещите и че Вашингтон е имал добра комуникация с Русия и Украйна по въпроса как да бъде прекратена войната.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски официално е получил от американската страна проект за мирен план, който според Вашингтон може да даде нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Това съобщи президентската администрация в Киев в изявление в Telegram, цитирано от Би Би Си.
Според офиса на Зеленски документът съдържа идеи, които могат да "активизират дипломацията" и да очертаят потенциален път към прекратяване на бойните действия.
"Президентът на Украйна очерта принципните основи, важни за нашия народ, и въз основа на резултатите от днешната среща бе договорено да работим върху пунктовете от плана така, че той да осигури достойно приключване на войната", се казва в съобщението.
Администрацията подчертава, че Киев подкрепя всички смислени инициативи, които могат да приближат "истинския мир".
"Украйна от първите секунди на руската инвазия се стреми към мир и подкрепяме всички съдържателни предложения, способни да го приближат. Още от началото на тази година подкрепяхме предложенията на президента Тръмп за прекратяване на кръвопролитието. Готови сме и сега конструктивно да работим с американската страна и партньорите ни в Европа и света, така че резултатът да бъде мир", заявяват от офиса на Зеленски.
Украинският президент очаква в следващите дни да проведе разговор с президента Доналд Тръмп, за да обсъдят наличните дипломатически възможности и основните точки, които според Киев са необходими за постигането на устойчиво мирно споразумение.
Междувременно европейските външни министри реагираха предпазливо на новините за американския план. Външнополитическият ръководител на ЕС Кая Калас заяви, че "никакво решение не е възможно без Украйна и Европа на масата", подчертавайки, че за ЕС е ключово "мирът да бъде справедлив, а не резултат от принуда". Според Калас в конфликта има "един агресор и една жертва" и не може да става дума за отстъпки само от украинска страна.
Френският външен министър Жан-Ноел Баро предупреди, че "мир не може да означава капитулация", а редица други европейски министри заявиха, че все още не са виждали плана и очакват повече информация от Вашингтон. Полският външен министър Радослав Сикорски подчерта, че Европа трябва да бъде "пълноправен участник" в преговорите и настоя агресорът, а не жертвата да бъде ограничаван.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗЗ топ
Коментиран от #22
21:42 20.11.2025
2 Един
21:42 20.11.2025
3 Пич
21:43 20.11.2025
4 Шопо
21:44 20.11.2025
5 Факт
21:44 20.11.2025
6 Хохо Бохо
21:44 20.11.2025
7 БОЛШЕВИК
Коментиран от #17
21:45 20.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 име
21:46 20.11.2025
10 Чупки в кръста
21:46 20.11.2025
11 А господин Тръмп
Трите сфери на влияние в съвременния свят Съединени щати Русия Китай.
Европа е няма в никаква схема и..........
За съжаление и ми е попадаме в нея.
21:48 20.11.2025
12 И после ще има :
21:51 20.11.2025
13 интересно
21:51 20.11.2025
14 Механик
21:52 20.11.2025
15 Смешки и въртележки
21:52 20.11.2025
16 Дани кучето
Коментиран от #33
21:53 20.11.2025
17 Сметаах, сметах
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Вече трябваше да са около Лисабон.
Коментиран от #46
21:53 20.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хи хи
21:54 20.11.2025
20 Баш Балък
21:54 20.11.2025
21 Това е еволюция
21:55 20.11.2025
22 Видьо Видев
До коментар #1 от "ЗЗ топ":Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!
Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
Коментиран от #34, #36
21:55 20.11.2025
23 стоян георгиев
ВСИЧКО КАКВОТО ИСКАШЕ МОСКВАПРЕДИ СВО,СЕГА ГО ПОЛУЧАВА...
ИСТИНАТА Е,ЧЕ
С КРАЯ НА ЗЕЛЕНИЯ НАДРУСАН ХАЗАРСКИ НАРКОМАН И ХУНТАТА МУ ИДВА И КРАЯ НА УРСУЛИ ,МЕРЦОВЦИ,МАКРОНОВЦИ,СТЪРМЪРИ И ЦЯЛАТА БРЮКСЕЛСКАТА ЛИБЕРАСТКА $ГАН И С ТЯХ СИ ОТИВАТ И НАШЕНСКИТЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ШОПАРИ -БОКУ ТИКВАТА,ПРАСЕЕВСКИ,ГОЛИЯ ОХЛЮВ ОТ ХОТЕЛ ХАЯШИ,ФРИТЮРНИКА И ЧАЛГАРЯ...
21:56 20.11.2025
24 Доналд Тръмп
21:57 20.11.2025
25 Косач
21:58 20.11.2025
26 Пит
И да му целуне ръка
За мирния план
21:58 20.11.2025
27 Точно така!
22:00 20.11.2025
28 Никой не е....... Нато за нищо
22:02 20.11.2025
29 А това пък е супер смешно и нелепо
22:03 20.11.2025
30 лично с Доналд Тръмп
22:05 20.11.2025
31 Донбас или цялата
Коментиран от #43
22:05 20.11.2025
32 В историята няма случай например
22:11 20.11.2025
33 😄😄😄😄😄
До коментар #16 от "Дани кучето":Колко си "умен"
Сигурно "рижия" беше президент като избухна войната
22:12 20.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Военен експерт Сивков в Русия
22:16 20.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Артилерист
22:18 20.11.2025
38 Асамблея " Знаме на мира"
22:20 20.11.2025
39 пешо
22:24 20.11.2025
40 Не,че нещо,ама...
22:25 20.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ами
Коментиран от #50
22:35 20.11.2025
43 Далавера Импекс
До коментар #31 от "Донбас или цялата":Опитва се да спаси уговорена американска част.6оли го 🎺 за украинците
22:37 20.11.2025
44 Интереса клати...феса
22:41 20.11.2025
45 Интереса клати...феса
22:42 20.11.2025
46 Математика
До коментар #17 от "Сметаах, сметах":Споко , има време...трудните задачи се решават бавно
22:43 20.11.2025
47 Фен
22:50 20.11.2025
48 Иван
23:21 20.11.2025
49 тома
23:50 20.11.2025
50 Питам
До коментар #42 от "ами":Казваш , че е най добре да ги оставят да се бият само , че наглосаксоюдеите либерасти се набутаха като хитрата сврака в капана с двата крака . Заринаха от 2014 година до сега в Бандеристан сигурно вече над трилион долара в надежда да унищожат Русия икономически и предизвикат вътрешен преврат който да доведе до нейният разпад . И след като я оглозгат да подпукат Китай . Наложиха на Русия над 80 хиляди санкции и даже краварят Рубио онзи ден заяви , че вече се чудят какви нови санкции да налагат , защото старите нямат ефект . И как да имат , след като Китай не позволява да ударят Русия в гръб ? БРИКС и ШОС са на страната на Русия защото знаят , че Русия воюва за тях.
00:27 21.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Анонимен
05:07 21.11.2025
53 Анонимен
05:08 21.11.2025
54 Анонимен
05:09 21.11.2025
55 Истина
13:40 21.11.2025