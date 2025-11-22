Пиротехниката за смъртоносния пожар в Кочани е купена от България

Пиротехническите изделия, причинили смъртоносния пожар в дискотека "Пулс" в град Кочани, са били закупени от България. Това стана ясно от обвинителния акт по делото, което започна тази седмица в Скопие, съобщи bTV.
Трагедията, която се разигра през март 2025 година, отне живота на 63-ма млади хора и остави над 200 ранени. Сега, осем месеца по-късно, 35 обвиняеми се изправиха пред съда, за да отговарят за действията и бездействията си.
Според документацията по делото, която е в обем от 42 страници, фойерверките за шоуто в дискотеката са били внесени от България. Разследващите твърдят, че загиналите и пострадалите са били наясно с рисковете, но обвинението категорично посочва сериозни нарушения на правилата за безопасност.
"Шоуто се превърна в буре с барут," коментират експерти, запознати с разследването.
В съдебната зала напрежението ескалира, когато полицаите въведоха собственика на дискотека "Пулс". Почернените родители го посрещнаха с викове "Убиец". Обвинението твърди, че контролът в заведението е бил драстично занижен, а правилата за пожарна безопасност – пренебрегнати.
Сред жертвите е и младият футболист Андрей Лазаров. Неговата майка, Васка Лазарова, сподели своята болка пред медиите. Тя е научила ужасната вест, докато е била на екскурзия в Турция.
"Два месеца по-рано го видях, когато си дойде, защото беше футболист и не беше постоянно вкъщи. Отново си е дошъл и му отредиха смърт и аз не го видях," споделя през сълзи почернената майка.
Друга жертва на огнения ад е синът на Томчо Стоянов, който е загинал само три дни преди да навърши 26 години.
Паралелно с основното дело се водят и две други разследвания – за бездействието на полицейските служители и на данъчните инспектори. Според данните, дискотеката е трябвало да бъде затворена много преди инцидента, тъй като не е отговаряла на изискванията за работа.
Тази събота родителите на загиналите деца организират нови протестни шествия. Те излизат по улиците със снимките на своите близки и с ясно послание към властите в Северна Македония: "63 сенки ви следват!".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
