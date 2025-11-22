Новини
Свят »
Северна Македония »
Пиротехниката за смъртоносния пожар в Кочани е купена от България

Пиротехниката за смъртоносния пожар в Кочани е купена от България

22 Ноември, 2025 18:19 1 698 24

  • кочани-
  • дискотека-
  • пожар-
  • жертви-
  • пиротехника-
  • българия

"Шоуто се превърна в буре с барут," коментират експерти, запознати с разследването

Пиротехниката за смъртоносния пожар в Кочани е купена от България - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пиротехническите изделия, причинили смъртоносния пожар в дискотека "Пулс" в град Кочани, са били закупени от България. Това стана ясно от обвинителния акт по делото, което започна тази седмица в Скопие, съобщи bTV.

Трагедията, която се разигра през март 2025 година, отне живота на 63-ма млади хора и остави над 200 ранени. Сега, осем месеца по-късно, 35 обвиняеми се изправиха пред съда, за да отговарят за действията и бездействията си.

Според документацията по делото, която е в обем от 42 страници, фойерверките за шоуто в дискотеката са били внесени от България. Разследващите твърдят, че загиналите и пострадалите са били наясно с рисковете, но обвинението категорично посочва сериозни нарушения на правилата за безопасност.

"Шоуто се превърна в буре с барут," коментират експерти, запознати с разследването.

В съдебната зала напрежението ескалира, когато полицаите въведоха собственика на дискотека "Пулс". Почернените родители го посрещнаха с викове "Убиец". Обвинението твърди, че контролът в заведението е бил драстично занижен, а правилата за пожарна безопасност – пренебрегнати.

Сред жертвите е и младият футболист Андрей Лазаров. Неговата майка, Васка Лазарова, сподели своята болка пред медиите. Тя е научила ужасната вест, докато е била на екскурзия в Турция.

"Два месеца по-рано го видях, когато си дойде, защото беше футболист и не беше постоянно вкъщи. Отново си е дошъл и му отредиха смърт и аз не го видях," споделя през сълзи почернената майка.

Друга жертва на огнения ад е синът на Томчо Стоянов, който е загинал само три дни преди да навърши 26 години.

Паралелно с основното дело се водят и две други разследвания – за бездействието на полицейските служители и на данъчните инспектори. Според данните, дискотеката е трябвало да бъде затворена много преди инцидента, тъй като не е отговаряла на изискванията за работа.

Тази събота родителите на загиналите деца организират нови протестни шествия. Те излизат по улиците със снимките на своите близки и с ясно послание към властите в Северна Македония: "63 сенки ви следват!".


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Илиянци

    22 0 Отговор
    Ама е от Китай.

    Коментиран от #9

    18:20 22.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    32 1 Отговор
    Айде пак антибългарска пропаганда!

    18:21 22.11.2025

  • 3 смях

    25 0 Отговор
    А така, знаех, че българите пак ще са виновни.

    18:22 22.11.2025

  • 4 Как

    12 0 Отговор
    Закупена е от гръмналите складове.

    18:23 22.11.2025

  • 5 🤜🏻🇲🇰🔫

    2 4 Отговор
    Аз гърмя с пищова, пиратките са за дечорлига.

    Коментиран от #17

    18:24 22.11.2025

  • 6 Един

    6 2 Отговор
    Сега ще поискат,да им плащаме и обезщетения.

    18:26 22.11.2025

  • 7 мдаааа

    17 0 Отговор
    Македонците се оплакали на Господ , що всички народи са произлезли от маймуните , а сал те - от българите ...

    Коментиран от #10

    18:26 22.11.2025

  • 8 Макетата не разбраха ли

    3 0 Отговор
    че всички шикалки са китайски.
    Затова са толкоз качествени.

    18:36 22.11.2025

  • 9 Пешо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Илиянци":

    Тия са болни...всичко очернят и свързват и де оправдават с нас.

    18:36 22.11.2025

  • 10 Демо версия крадец = демокрад

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "мдаааа":

    браво
    добре им го каза

    18:36 22.11.2025

  • 11 Ко речи?

    2 0 Отговор
    Пффффф, да не ви пука....

    18:37 22.11.2025

  • 12 Мдаааа

    11 0 Отговор
    И какво от това? Ножове легално се продават по магазините. Това, че няой е извършил престъпление с даден нож, означава ли че магазинът (производителят) има вина?!?

    18:39 22.11.2025

  • 13 Яне

    7 3 Отговор
    Те и загиналите са Българи. Населението там са роболепни като всички българи, търпят сръпското иго, както ние европийското.

    18:52 22.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Всички са знаели, че това е обор, а не дискотека. Сега собственикът виновен. Няма значение от къде са фойерверките. Мястото им не е в обора. Виновен е този който ги е внесъл и запалил.

    18:52 22.11.2025

  • 15 И кво?

    10 0 Отговор
    То и мицкоски е българин ама го търпят

    19:04 22.11.2025

  • 16 Ало,сайта?

    6 0 Отговор
    Много некоректно...сензация ли търсите?...ами производителя е Китай, но нищо не казвате. Мисирки д0лни.

    19:08 22.11.2025

  • 17 ВиК

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "🤜🏻🇲🇰🔫":

    С водния ли?

    19:09 22.11.2025

  • 18 Фори

    3 0 Отговор
    150 000 издадени ( продадени) български паспорта а на преброяването 2800 са нарекоха българи. Какво вписване в конституцията? Все едно ние да впишем копанарите!

    19:11 22.11.2025

  • 19 Какво от това

    6 0 Отговор
    Да не са маймуни с пиратка? Само не разбрах защо ги лекувахме за наша сметка, а аз доплащам за операция на дете, държавата мрази децата ни, а лекува чужди.

    19:16 22.11.2025

  • 20 ,,,,,,

    7 0 Отговор
    Ми следващия път купувайте от албания

    19:31 22.11.2025

  • 21 овчи мозъци

    8 0 Отговор
    За каква дискотека говорят тия нищожества в македонията .Като го гледам тази сграда ми прилича повече на изостанала плевня и обор за селскостопански животни .Не ви ли е срам да наричате ттази постройка дискотека .Виновни са държавните служители и собственика .Никой друг

    19:33 22.11.2025

  • 22 оня с коня

    2 0 Отговор
    Тъпите и Неблагодарни на Господ Макета не разбират че ако Пиротехниката бе закупена от Русия,Македония нямаше да я има!

    20:18 22.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания