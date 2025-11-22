Новини
В неделя Франция, Германия, Великобритания, ЕС, САЩ и Украйна ще разговарят в Женева за мирния план на Тръмп
В неделя Франция, Германия, Великобритания, ЕС, САЩ и Украйна ще разговарят в Женева за мирния план на Тръмп

22 Ноември, 2025

Франция, Великобритания и Германия имат неформален съюз за сигурност

В неделя Франция, Германия, Великобритания, ЕС, САЩ и Украйна ще разговарят в Женева за мирния план на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия ще се срещнат в неделя в Женева с представители на Европейския съюз, САЩ и Украйна, за да обсъдят предложения от Вашингтон мирен план, целящ да сложи край на войната, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на официални представители в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург.

Франция, Великобритания и Германия имат неформален съюз за сигурност, наречен E3, припомни БТА.

Американски представител заяви, че министърът на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол вече е кацнал в Женева за преговорите, а украинската делегация ще пристигне тази вечер. Очаква се и пристигането на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и държавния секретар Марко Рубио.

Източник от германското правителство добави, че европейски проект за мирен план, базиран на предложението на САЩ, е бил изпратен на Киев и Вашингтон.


  • 1 БайДънчо:

    65 10 Отговор
    В неделя отново ще има Сметки без кръчмар!

    Коментиран от #3, #7

    19:18 22.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    60 14 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации на победителите САЩ, Русия, Китай и КНДР.

    19:18 22.11.2025

  • 3 Тръмп

    48 9 Отговор

    До коментар #1 от "БайДънчо:":

    Ще им пратя сметката.

    19:19 22.11.2025

  • 4 Гончар Романенко

    59 11 Отговор
    По-точно САЩ ще разговарят, а останалите ще мълчат и ще си записват! :))

    19:20 22.11.2025

  • 5 Гост

    37 6 Отговор
    Ааааа, нясой пита ли руснаците, и техния главен редактор?

    Коментиран от #11

    19:22 22.11.2025

  • 6 Курд Околянов

    51 11 Отговор
    Без руска делегация ще има пак празни приказки.

    Коментиран от #61

    19:23 22.11.2025

  • 7 бебето

    6 41 Отговор

    До коментар #1 от "БайДънчо:":

    Кръчмаря фалира блатната кръчма.

    19:23 22.11.2025

  • 8 А господин Тръмп

    41 8 Отговор
    дали се интересува от мнението на урси и розови понита и президенти под чехъл на баби учителки бивши.
    Едва ли.
    Президентът е прагматик и се интересува от пари които влизат в съединените щати и американската икономика. Европейския съюз остана без средства които да вкарват там Русия има толкова много злато и редкоземни полезни изкопаеми.
    Европа може да предложи само синьо виолетови индивиди които са я напълзяли като бълхи и ние плащаме за да продължават да ни смучат.

    Коментиран от #14, #20

    19:23 22.11.2025

  • 9 0001

    29 7 Отговор
    Ще счупим и този съюз. ще счупим и НАТО!!! На Нас никой не може да ни се опре! Ние сме! Другите не са!!!

    Коментиран от #17

    19:24 22.11.2025

  • 10 Подлогите, каквото и да

    34 6 Отговор
    коментират плана на рижавия ветропоказател. Те могат само да изпълняват. Нямат право на глас, за това са и подлоги. Лошото е, че и ние сме в този смърделски кюп, на най-низшето ниво.

    19:24 22.11.2025

  • 12 без име

    35 4 Отговор
    нашия хотелиер нещо писал, и той подкрепял, тоест и той и тези са за продължаване на войната, която бавно но сигурно ще спечели Русия

    19:25 22.11.2025

  • 13 Ленчето

    40 6 Отговор
    ПАНИКА ОТ МИРА

    Зеленски и Европа са обезпокоени от мирния план.

    Сега вече на всички е ясно кой не ниска мир.

    Коментиран от #35

    19:25 22.11.2025

  • 14 Последния Софиянец

    24 3 Отговор

    До коментар #8 от "А господин Тръмп":

    Ще има нов план Маршал за Европа за да могат да си платят репарациите.

    Коментиран от #137

    19:26 22.11.2025

  • 15 Агенция Голям Тур

    Айде,тези пак купон ще правят

    19:26 22.11.2025

  • 16 име

    25 6 Отговор
    Много прости същества живеят в континентална Европа. Още от времето на великите географски открития и съперничеството в пиратството и робовладението, островните poдocмеcители искат слаби европейски държави, които са им конкуренти. И при Наполеон и умишеното назначаване на наследници на бурбоните за да е слаба Франция, и при кримската война за да порежат Русия, при ПСВ и подхранването на шизофненните паранои на вилхем, при ВСВ и насъскването на хитлер на изток, мръсните номера с Испания...винаги островните poдocмеcители целят да отслабят някоя еропейска държава, а европейците така и не си научиха урока че на островитянин вяра не трябва да имаш никога.

    19:27 22.11.2025

    24 5 Отговор

    До коментар #9 от "0001":

    съюз участваме всиче се разпада. Кво да праиш съдба, да разпадаме съюзи.

    Коментиран от #26

    19:27 22.11.2025

  • 18 Важно е

    6 24 Отговор
    Оръжието за Украйна да не спира, другото е без значение...

    19:28 22.11.2025

  • 19 Kaлпазанин

    23 5 Отговор
    Чакалите на банкет ,оФцете ще им го плащаме

    19:28 22.11.2025

  • 20 Ганчев

    7 28 Отговор

    До коментар #8 от "А господин Тръмп":

    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #63

    19:28 22.11.2025

  • 21 СЪБРАНИЕ НА ПУДЕЛИТЕ

    15 4 Отговор
    Ще им набиват канчето.

    19:29 22.11.2025

  • 22 Криворазбрана цивилизация

    30 5 Отговор
    Тези,верно ли не разбират,че без Русия, всеки план е безмислен

    Коментиран от #36

    19:29 22.11.2025

  • 23 тома

    21 4 Отговор
    А дали ще пуснат записа където има един дрезгав глас който прилича на бати зеле да разпределят доларите и еврото

    Коментиран от #30, #32

    19:29 22.11.2025

  • 24 0001

    24 5 Отговор
    Няма по-глупави хора от европейците - готови са трета световна да се води пак на тяхна територия!

    Коментиран от #27, #70

    19:30 22.11.2025

  • 25 Захарова

    2 13 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    + 50 рубли! Лично от мен!

    19:30 22.11.2025

  • 26 Разпадна са. СССР и СОЦА

    5 17 Отговор

    До коментар #17 от "Да то ние в който":

    Иначе ЕС си е добре а НАТОВСКО ОРЪЖИЕ трепе путинисти....вервай ми.

    19:30 22.11.2025

  • 27 Я пъ тоа

    5 12 Отговор

    До коментар #24 от "0001":

    То войната са води и на руска територия....

    19:31 22.11.2025

  • 28 Мирния план на Тръмп

    10 3 Отговор
    Пълният текст на мирния план на Тръмп, който американската армия показа на Володимир Зеленски в Киев и той се съгласи на ускорен график за подписване и одобрение: 1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден
    2. Ще бъде сключено пълно и всеобхватно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и Европа. Всички неясноти от последните 30 години ще бъдат считани за разрешени
    3. Очаква се Русия да не нахлуе в съседни държави, а НАТО няма да се разширява допълнително
    4. Ще се проведе диалог между НАТО и Русия с посредничеството на Съединените щати, за да се адресират всички въпроси на сигурността и да се създадат условия за деескалация с цел гарантиране на глобалната сигурност и увеличаване на възможностите за взаимодействие и бъдещо икономическо развитие
    5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност
    6. Броят на Въоръжените сили на Украйна ще бъде ограничен до 600 000 души
    7. Украйна се съгласява да запише в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в своите устави разпоредба, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще 8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна
    9. Европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша
    10. US Гаранция:
    ▪️ САЩ да бъдат обезщетени за гаранция
    ▪️ Ако Украйна нахлуе в Русия, ще з

    19:31 22.11.2025

  • 29 Руски колхозник

    16 3 Отговор
    Ще се подготвят, как Путин ще им го на6ие с макарите 6ез вазелин

    Коментиран от #31

    19:32 22.11.2025

  • 30 Тва е

    4 12 Отговор

    До коментар #23 от "тома":

    Гласа на Путин...след запой, ма

    19:32 22.11.2025

  • 31 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    4 14 Отговор

    До коментар #29 от "Руски колхозник":

    Кой на кого ли го набива.....

    Коментиран от #41, #43, #44

    19:33 22.11.2025

  • 32 Брачед

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "тома":

    Ще пускат запис на Веско Маринов 💦

    19:33 22.11.2025

  • 33 Да се знае !☝️

    17 13 Отговор
    Тръмп изобщо не е виждал този "план" а сляпо се е доверил на лузъра Уиткоф и пудела на Путлер (Дмитриев)...

    19:33 22.11.2025

  • 34 седесарко

    14 8 Отговор
    евракомпанията пак си придава важност, демек ние караме влака, ама са в последния вагон вече....

    19:34 22.11.2025

  • 35 !!!?

    9 11 Отговор

    До коментар #13 от "Ленчето":

    Не видяхме Путлер да е във възторг от мирния план на Тръмп...а и Копейките не скачат от радост !!!?

    Коментиран от #38

    19:34 22.11.2025

  • 36 То па е така

    0 8 Отговор

    До коментар #22 от "Криворазбрана цивилизация":

    И без Украйна.....ама айде.

    19:34 22.11.2025

  • 37 нннн

    14 5 Отговор
    Само че, Франция, Германия, Великобритания, ЕС не са поканени.

    19:34 22.11.2025

  • 38 Путине, Путине...

    5 15 Отговор

    До коментар #35 от "!!!?":

    Приемай плана на Тръмп.....по добър нема да има. Не забравяй кво стана с ...Иран.

    19:35 22.11.2025

  • 39 значи ,

    11 2 Отговор
    Пак ще се правят сметки без кръчмаря , ще си побъбрят и ще си тръгнат кой откъде е .....А зеля пак ще го бъхтят като бръшлян чувал или по нашенски казано - както циганин не си бие кучето .

    Коментиран от #42

    19:35 22.11.2025

  • 40 Мирния план на Тръмп

    10 3 Отговор
    ▪️ Ако Русия нахлуе в Украйна, освен решителен и координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на нова територия и всички други ползи от тази сделка ще бъдат отменени
    ▪️ Ако Украйна изстреля ракета по Москва или Санкт Петербург без причина, гаранцията за сигурност ще бъде счетена за невалидна
    11. Украйна има право на членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато този въпрос се разглежда
    12. Силен глобален пакет за възстановяване на Украйна, включително, но не само:
    а. Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции в високоразвиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и изкуствен интелект
    б. Съединените щати ще работят с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизиране и експлоатация на газовата инфраструктура на страната, включително тръбопроводи и складови съоръжения
    в. Съвместни усилия за рехабилитация на засегнатите от войната райони с цел рехабилитация, реконструкция и модернизация на градове и жилищни райони
    г. Развитие на инфраструктурата
    д. Добив на минерали и природни ресурси
    Световната банка ще разработи специален пакет за финансиране, за да ускори тези усилия
    13. Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика:
    а. Премахването на санкциите ще бъде обсъждано и договорено на етапи и индивидуално
    б. Съединените щати ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество за взаимно развитие в области

    Коментиран от #49

    19:35 22.11.2025

  • 41 Видьо Видев

    2 11 Отговор

    До коментар #31 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    И така ще бъде, докато изборите са по руски, а не както са в ЕС!
    Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
    Да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
    За заблуда наричани "мъртви души"!

    19:35 22.11.2025

  • 42 Я пъ тоа

    2 9 Отговор

    До коментар #39 от "значи ,":

    Падат още оръжие на Украйна....за избиване на руснаци....

    Коментиран от #51

    19:36 22.11.2025

  • 43 Руски колхозник

    14 3 Отговор

    До коментар #31 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    Доста натовска кръв и пари изтекоха.Ще клекнат пред Путин, запомни.

    Коментиран от #45, #50

    19:36 22.11.2025

  • 44 Хи хи

    8 5 Отговор

    До коментар #31 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    Лее се руска кръв, но Русия печели територии! А нато никви територии не печели, !!

    Коментиран от #47

    19:37 22.11.2025

  • 46 Браво

    9 4 Отговор
    Урсулити щът не щът ще подпишкът хехе

    Коментиран от #53

    19:37 22.11.2025

  • 47 Територии

    3 6 Отговор

    До коментар #44 от "Хи хи":

    Се връщат, живот...никога, вервай ми...

    Коментиран от #57

    19:38 22.11.2025

  • 48 Архимандрисандрит Бибиян

    1 10 Отговор
    Путилифонът батю Путйо сподели каде за слива че даде да го бритват ма никой не ще! Пратил е на многома портрети, да го не забрават на какво прилича, шо е на Ромсiа най голем пича!

    19:38 22.11.2025

  • 49 Мирния план на Тръмп

    10 3 Отговор

    До коментар #40 от "Мирния план на Тръмп":

    в. Русия ще бъде поканена да се върне в Г8
    14. Замразените средства ще се използват по следния начин:
    100 милиарда долара замразени руски активи ще бъдат инвестирани в усилия за възстановяване и инвестиции в Украйна, водени от САЩ. Съединените щати ще получат 50% от печалбите от това начинание. Европа ще добави 100 милиарда долара, за да увеличи наличните инвестиции за възстановяването на Украйна. Замразените европейски средства ще бъдат размразени. Останалите замразени руски средства ще бъдат инвестирани в отделен инвестиционен инструмент между САЩ и Русия, който ще реализира съвместни проекти в определени области. Този фонд ще има за цел да укрепи отношенията и да увеличи общите интереси, за да създаде силна мотивация да не се връщаме към конфликта
    15. Ще бъде създадена съвместна работна група за сигурност между САЩ и Русия, която да улеснява и прилага всички разпоредби на това споразумение
    16. Русия ще приеме политика на ненападение срещу Европа и Украйна
    17. Съединените щати и Русия ще се споразумеят да удължат договорите за неразпространение и контрол на ядреното оръжие, включително Договора за новия СТАРТ
    18. Украйна се съгласява да бъде неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия
    19. Запорожката атомна електроцентрала ще бъде пусната в експлоатация под надзора на МААЕ, а произведената електроенергия ще се разпределя равномерно между Русия и Украйна – 50:50

    Коментиран от #52

    19:38 22.11.2025

  • 50 Я пъ тоа

    3 8 Отговор

    До коментар #43 от "Руски колхозник":

    Коя натовска армия си проля кръвта в Украйна....

    Коментиран от #117

    19:38 22.11.2025

  • 52 Мирния план на Тръмп

    9 3 Отговор

    До коментар #49 от "Мирния план на Тръмп":

    20. И двете страни се ангажират да въведат образователни програми в училищата и обществото, насочени към разбиране и толерантност към различните култури и премахване на расизма и предразсъдъците:
    а. Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства
    б. Двете страни ще се съгласят да премахнат всички дискриминационни мерки и да гарантират правата на украинските и руските медии и образование
    в. Всички нацистки идеологии и дейности трябва да бъдат отхвърлени и забранени
    21. Територии:
    а. Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски, включително от Съединените щати
    б. Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по линията на контакт, което би означавало де факто признание по линията на контакт
    в. Русия се отказва от други договорени територии (вероятно имайки предвид частите от Харковската, Суминската и Днепропетровската област, завзети от Руската федерация – ред.), които контролира извън петте региона
    г. Украинските сили се изтеглят от частта на Донецкия регион, която сега контролират, и тази зона за изтегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влязат в тази демилитаризирана зона
    22. След като се споразумеят за бъдещи териториални споразумения, както Руската федерация, така и Украйна се ангажират да не променят тези споразумения със сила. Никакви гаранции за сигурност няма да се прилагат

    Коментиран от #60

    19:41 22.11.2025

  • 53 Дреме им

    2 8 Отговор

    До коментар #46 от "Браво":

    На урсулите....важно е да гинат руснаци от Урсулското оръжие....

    19:41 22.11.2025

  • 54 БАЙ ВАНС

    6 1 Отговор
    Да не забравите да си донесете ВАЗЕЛИН.

    Коментиран от #59

    19:41 22.11.2025

  • 55 Шопо

    6 1 Отговор
    САЩ ще даде иструкций на пделите си.

    19:42 22.11.2025

  • 56 Акъл давай на жена си

    4 5 Отговор

    До коментар #51 от "значи ,":

    Иначе ВСУ избива руснаците с Натовско оръжие като за последно....

    Коментиран от #90

    19:42 22.11.2025

  • 57 Хи хи

    7 2 Отговор

    До коментар #47 от "Територии":

    На новите руски територии ще се народят мноооого русначета !!! Също така много украинчета ще станат русначета, автоматично !!

    Коментиран от #64

    19:43 22.11.2025

  • 58 ?????

    4 1 Отговор
    Както написах в съседната одая - руснаците седят на брега на реката и чакат.
    Добра позиция.

    Коментиран от #62

    19:43 22.11.2025

  • 59 Я пъ тоа

    4 9 Отговор

    До коментар #54 от "БАЙ ВАНС":

    Май на Путин ша му требва възелин....

    Коментиран от #68

    19:43 22.11.2025

  • 60 Мирния план на Тръмп

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Мирния план на Тръмп":

    Никакви гаранции за сигурност няма да се прилагат в случай на нарушение на това задължение
    23. Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за безплатен транспорт на зърно по Черно море
    24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разглеждане на открити въпроси:
    а. Всички останали пленници и тела ще бъдат разменени на принципа "всички за всички"
    б. Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително деца
    в. Ще бъде реализирана програма за семейно обединение
    г. Ще бъдат предприети мерки за облекчаване на страданията на жертвите на конфликта
    25. Украйна ще проведе избори след 100 дни
    26. Всички страни, участващи в този конфликт, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и ще се съгласят да не правят претенции или да разглеждат оплаквания в бъдеще.
    27. Това споразумение ще бъде юридически обвързващо. Неговото прилагане ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвета за мир, председателстван от президента Тръмп. Ще бъдат наложени санкции за нарушения
    28. След като всички страни се съгласят с този меморандум, примирието влиза в сила веднага след като и двете страни се изтеглят към договорените точки за изпълнение на споразумението

    Коментиран от #92

    19:43 22.11.2025

  • 61 ооооо

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "Курд Околянов":

    То пък с рузка делегация какво ще е различно? Рашистите само отбиват номера и продължават завоевателните си цели.Земя и богатства търсят.

    19:44 22.11.2025

  • 62 Така де

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "?????":

    Чакат руснаците ама ги избиват в съседната одая.

    19:44 22.11.2025

  • 63 Много ганчовци в е

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ганчев":

    България много чудо. Те го виждат на живо че не става но пак викат става става.

    19:44 22.11.2025

  • 64 Така де

    3 9 Отговор

    До коментар #57 от "Хи хи":

    ВСУ ша опъне бая рускини там....

    Коментиран от #108

    19:45 22.11.2025

  • 65 Путине, Путине...

    4 9 Отговор
    Приемай плана, че тръмп.не прощава.....справка Иран....

    19:46 22.11.2025

  • 66 Данко Харсъзина

    11 4 Отговор
    Без Русия, всичко е пунта мара. Поредната безсмислена среща.

    19:47 22.11.2025

  • 67 ЦИРК

    11 2 Отговор
    Цирковите изпълнения продължават...

    Събрали се да обсъждат някакъв мирен план, без едната от двете враждуващи страни. На всичкото отгоре нито една страна освен САЩ не е провела никакъв диалог с руснаците. Както и да го гледам шанса за успех на какъвто и да е план идващ от Украйна, Франция, Германия или ОК е 0. Най-вероятно, ще провалят плана на САЩ, което пък ще удължи войната, а САЩ ще вдигнат ръце и просто ще се оттеглят от цялата каша. Което автоматично означава още изгубени територии от Украйна и още смърт.

    Гледаме детска игра на площадката, една групичка деца се правят на обидени и сърдити (политици от Франция, Германия и Англия) и отказват да говорят с бияча (Русия). Пращат друго дете (САЩ) да говори, ама после не им харесва резултата и почват да казват НЕ. Детето посредник (САЩ) ходи напред назад като муха без глава да предава съобщения само. А набитото дете (Украйна) циври отстрани и тайничко краде от закуските и джобните на групичката обидени. От време на време някой от групичката обидени деца се провиква през пясъчника към бияча - ей ще те ошамаря, ама бияча като се озъби и цялата групичка почва да пищи че я нападат.

    19:47 22.11.2025

  • 68 ха-ха-ха !

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Я пъ тоа":

    То и на теб ти трябва , ама не си признаваш . Хитричък си ми ти , ама глупавичък .....

    Коментиран от #74

    19:47 22.11.2025

  • 69 ЦЕНТАЦИ ОТ ФОРУМА

    7 4 Отговор
    Изпратете си ВАЗЕЛИНА у Швейцария. Ще им трябва на вашите господари на срещата.

    Коментиран от #75

    19:48 22.11.2025

  • 71 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    За България е добре войната да продължи. Продаваме муниции за милиарди и държавата процъфтява. 160 военни завода работят на 24 часов режим, нон стоп.

    19:50 22.11.2025

  • 72 Азззззззз

    6 1 Отговор
    Франция и Германия откога не са в ЕС, та ще участват отделно?! ЕС се е разпаднал, а ние евро приемаме...

    19:51 22.11.2025

  • 73 БАЙ ВАНС

    4 2 Отговор
    Центаци заемете стойка РАК.

    Коментиран от #77

    19:52 22.11.2025

  • 74 Мен не ме мисли

    2 8 Отговор

    До коментар #68 от "ха-ха-ха !":

    Май на руския мужик му требе най много възелин,

    Коментиран от #86

    19:52 22.11.2025

  • 75 доктор

    4 7 Отговор

    До коментар #69 от "ЦЕНТАЦИ ОТ ФОРУМА":

    След избиване на известно количество копейки България ще се оправи.

    Коментиран от #81

    19:52 22.11.2025

  • 76 Смехотворно

    7 3 Отговор
    Русия няма да се оттегли, без да получи останалите планирани територии за окупация.
    Освен това членството на Украйна в НАТО става абсолютно невъзможно.
    Това е ясно на Тръмп и на всички логично мислещи. Ясно е че няма друг начин за прекратяване на тази война.
    Въпросът е дали да се чака още време това да се случи или да се прекрати войната сега.
    Тъжно и обидно е за ЕС и за САЩ, това я ясно, но е неизбежно.
    САЩ поне ще извлекат ползи, както винаги, докато ЕС - само срам.

    Коментиран от #82

    19:52 22.11.2025

  • 77 Зеленски

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "БАЙ ВАНС":

    ВАНСЧО,,,,,,още си зелен да разпореждаш...

    19:53 22.11.2025

  • 78 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Докато не пукне и последния украинец, мир няма да има. Ще продаваме още дълго муниции. Строим и завод за барут.

    19:53 22.11.2025

  • 79 Е да де ....

    4 1 Отговор
    Кво има да разговарят като трябва да изпълняват ... иначе тотал щета 404 изчезва!!!

    19:53 22.11.2025

  • 80 Че какви са

    4 2 Отговор
    Франция, Германия и Великобритания? Те ли управляват Окрайчеца? Много искаха да я натикат в ЕС и ОТАН, за да ограбят земята и народа им. Колониите ги замениха с фалшиви за параван съюзи ли? Ясно ни е, че днес съюзите на западналите са един вид законни колонизатори! Малките още ли не са го разбрали?

    19:54 22.11.2025

  • 81 НАБЛЮДАТЕЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "доктор":

    Ти изпрати ли си ВАЗЕЛИНА в Швейцария?? Или си предател??

    Коментиран от #85, #106

    19:54 22.11.2025

  • 82 ЕС НЕ ГО МИСЛИ

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "Смехотворно":

    Той избива руснаците.....Путин да му мисли, че нещо повече го закъсва....

    19:54 22.11.2025

  • 84 Реджеп Ердоган

    6 3 Отговор
    Събират се, ядат, пият, изхарчат купчини пари за самолети, хотели, ресторанти и си отиват. Резултат нула.

    Коментиран от #87

    19:55 22.11.2025

  • 85 Путинистче идиотче

    3 4 Отговор

    До коментар #81 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    Възелина е за нас, че яко ни джасат в украйна.

    19:55 22.11.2025

  • 86 ха-ха-ха !

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мен не ме мисли":

    Ако им потрябва , ще вземат от укрите , те имат в излишък !

    Коментиран от #91

    19:56 22.11.2025

  • 87 Резултата е ясен

    3 5 Отговор

    До коментар #84 от "Реджеп Ердоган":

    Избиване на руснаци до откат....

    Коментиран от #98

    19:56 22.11.2025

  • 88 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Бай Дончо напразно се напъва. Мир няма да има. Европейският и украинският елити правят луди кинти от комисиони и сделки с оръжие.

    19:56 22.11.2025

  • 89 БАЙ ВАНС

    6 0 Отговор
    У Швейцария аз само ще ги РАЗЛАБЯ, руснаците ще ги довършат. Вземете си ВАЗЕЛИНА пудели.

    Коментиран от #97

    19:56 22.11.2025

  • 90 Някой

    3 6 Отговор

    До коментар #56 от "Акъл давай на жена си":

    На българските снаряди за Украйна пише уйЗа Путин.

    Коментиран от #94, #128

    19:57 22.11.2025

  • 91 Ще им требе възелин

    0 5 Отговор

    До коментар #86 от "ха-ха-ха !":

    На путинистите, като до сега....вервай ми.

    Коментиран от #103

    19:57 22.11.2025

  • 92 Мирния план на Тръмп

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Мирния план на Тръмп":

    Пълният текст на мирния план на Тръмп, който американската армия е представила на Володимир Зеленски в Киев и той се е съгласил на ускорен график за подписване и одобрение е публикуван в постове № 28, 40, 49, 52, 60

    19:58 22.11.2025

  • 93 Помогнете

    5 1 Отговор
    Нашите загубиха и третата световна.Отчаян съм и преплувах Босфора.Сега съм под мостовете в Истанбул и нямам пари, последните ги дадох на двама турци...Моля помогнете добри хора

    19:58 22.11.2025

  • 94 И правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Някой":

    Пише......

    19:58 22.11.2025

  • 95 Данко Харсъзина

    1 5 Отговор
    Всички правят дебели кинти от тази война. Само копейките смучат заплати от българската държава. Толкова са прости, че дори Путин им спря копейките.

    Коментиран от #101

    19:59 22.11.2025

  • 96 Хаха

    6 3 Отговор
    Западните фашита джафкат тревожно, Путята им се смее и напредва на фронта.

    Коментиран от #102

    20:00 22.11.2025

  • 97 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "БАЙ ВАНС":

    НА ВАНСЧО може да му спретнат едно масово мъжко рандеву......

    20:00 22.11.2025

  • 100 Дзън-дзън

    6 0 Отговор
    Защо наричат събиране, на което Биг Брадър ще заповяда на васалите си какво, как и кога да подпишат - "обсъждане"?
    Кой господар обсъжда своите решения със слугите си?

    20:01 22.11.2025

  • 101 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Данко Харсъзина":

    Откога избирателите на Бойко от администрацията са копейки. Хаха.

    20:01 22.11.2025

  • 102 Западняците

    1 4 Отговор

    До коментар #96 от "Хаха":

    Избиват путинистите с кеф.....и желание....Путин да му мисли....

    20:02 22.11.2025

  • 103 ха-ха-ха !

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Ще им требе възелин":

    Ще ми се да те вервам , ама няма да стане ! Да си го знаеш !

    Коментиран от #114

    20:02 22.11.2025

  • 104 Ристю Комунето

    3 1 Отговор

    До коментар #99 от "Добър вечер!":

    Май ше требе да възстановяваме мочата. Затова с Киро я складирахме.

    Коментиран от #105, #107

    20:02 22.11.2025

  • 105 Наско Гнома

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Ристю Комунето":

    Аз пък си изтупах партийната книжка от прахта.

    20:03 22.11.2025

  • 107 Трайчо Фашиста

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ристю Комунето":

    Даже ще надградиме композицията да са доволни братушките като минат дунава да ни оставят още малко да краднеме.

    Коментиран от #109

    20:04 22.11.2025

  • 108 Саде да попитам!

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Така де":

    Кво беше туй...,,ВСУ"...?!
    Нещо не беше ли от Минало Свършено Време...?!

    Коментиран от #111

    20:04 22.11.2025

  • 109 Киро Шприца

    4 0 Отговор

    До коментар #107 от "Трайчо Фашиста":

    Не знам за вас, ние с Коки се записахме на ескорени курсове по руски.

    Коментиран от #110

    20:06 22.11.2025

  • 110 Тагарката

    3 1 Отговор

    До коментар #109 от "Киро Шприца":

    Аз си знам руския още от московската академия, ше се разбера с братушките.

    Коментиран от #116

    20:07 22.11.2025

  • 111 ВСУ ли.....

    2 3 Отговор

    До коментар #108 от "Саде да попитам!":

    Тия избиха над милион путинисти, ама кой да знае....

    Коментиран от #113

    20:08 22.11.2025

  • 113 Димитринчо

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "ВСУ ли.....":

    Повечко са.

    Коментиран от #115

    20:09 22.11.2025

  • 115 Закръглям ги

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Димитринчо":

    Към милион.....скоро ша ги закръгля към два милиона.

    20:10 22.11.2025

  • 116 Румен Боташ

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "Тагарката":

    И аз си знам руския....по рождение

    20:11 22.11.2025

  • 117 Руски колхозник

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Я пъ тоа":

    Тази,която командва и управлява НАТО-вското оръжие в Украйна

    Коментиран от #122

    20:12 22.11.2025

  • 118 Дзън-дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Добър вечер!":

    МОЧАТА си е в центъра на Княжеската градина, сега в прогресивния розов формат "сметище".
    Розовите понита страхотно се кефят на сметището, за тях то е символ на Милата Родина! Нещото, в което искат да превърнат цялата страна!
    Идеал!

    20:12 22.11.2025

  • 119 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Сус копейки мърляви.":

    ВАНС ви НАВЕЖДА. Ако е милостив ще използва ВАЗЕЛИН.

    Коментиран от #121

    20:12 22.11.2025

  • 120 Ненормалните фашисти се срещат

    3 1 Отговор
    Предавай те се

    Коментиран от #124

    20:14 22.11.2025

  • 121 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":

    Май другите навеждат Ванс....а те са бая.....

    Коментиран от #123

    20:14 22.11.2025

  • 122 И коя е точно

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Руски колхозник":

    Тази армия че нещо не да разбра....

    20:16 22.11.2025

  • 123 И ТИ СИ МЕРАКЛИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #121 от "Я пъ тоа":

    ВАНС да те уважи без ВАЗЕЛИН.

    Коментиран от #126

    20:16 22.11.2025

  • 124 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Ненормалните фашисти се срещат":

    Путин мисли за предаване, ако приеме плана на Тръмп....

    20:17 22.11.2025

  • 125 Алексей Журавльов първи заместник

    1 0 Отговор
    председател на Комисията по отбрана на Държавната дума на Русия е изказал мнение по Мирния план. Според него мирният план, предложен от администрацията на Тръмп, не може да се сравнява с исканията на Русия, а подписването на такъв договор не е в интерес на Русия. Руският политик настоява за "война до край" и твърди, че конфликтът може да приключи само с капитулацията на Украйна. "При друг изход конфронтацията само ще бъде отложена," казва Журавльов. Депутатът от Държавната дума се страхува от Украйна, дори "съкратена както в териториално, така и във военен смисъл." "Украйна все още ще представлява значителна заплаха за нас и ще трябва да държим армията на западните граници," казал той. Според Журавльов целта на мирния план на Тръмп е "да напусне Украйна като възпиращ фактор за Русия." "Така Съединените щати ще имат свободна ръка за предстоящата конфронтация с Китай. Надявам се руската страна да не се съгласи на такива провокации", казал руският политик.

    20:18 22.11.2025

  • 126 Мен не ме мисли

    2 3 Отговор

    До коментар #123 от "И ТИ СИ МЕРАКЛИЯ":

    Важно е възелина да е по предназначение към руснаците, че ги трепат като плъхове в Украйна....

    20:18 22.11.2025

  • 127 Тръмп

    2 0 Отговор
    да не бърка Украйна с Урагвай?

    20:25 22.11.2025

  • 128 Дзън-дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Някой":

    Твоят е, нали?

    20:35 22.11.2025

  • 129 Тъпаци на рояци

    2 1 Отговор
    От сега е ясно тия титани на мисълта какво ще решат - не може да се променяр граници със сила, забравяйки удобно за Израел, Косово, Кипър, ...
    Отново ще избереме страната на булката!

    Коментиран от #130

    20:38 22.11.2025

  • 130 Булката е ясна

    0 1 Отговор

    До коментар #129 от "Тъпаци на рояци":

    Русия.....избиват руснаци като за последно....а ние си живеем тихо и мирно.

    20:48 22.11.2025

  • 131 Жалко

    2 0 Отговор
    Тия са такъв смях, жал ми е за тях, тази нощ или утре вечерта ще има отговор на Русия по повод срещата им в Женева - ракити и дронове ще полетят към Украйна и бедният украинец пак ще страда залудо

    21:16 22.11.2025

  • 132 Киро на кирия

    1 0 Отговор
    Ще се съберат,ще си поприказват,ще хапнат,ще пийнат,може и да чукнат по някоя мома,и накрая ще се разделят.Че пак ние ще им платим сметката е ясно.Само трябва да внимават с гъбите.Абе хубаво нещо са банкетчетата за чужда сметка.Да живее дружбата между народите.

    21:22 22.11.2025

  • 133 Перо

    1 0 Отговор
    Джендърията от ЕС ще ликвидират Украйна! Борят се със зъби и нокти за продължаване на войната! Явно част от милиардите евро за режима в Киев се връща за корумпиране на западноевропейски политици! Защо Тръмп допуска зжендърията до масата за преговори? Това е последния шанс за режима на ционисткия шут, после идва лунния пейзаж!

    21:53 22.11.2025

  • 134 Величко

    0 1 Отговор
    Дааа ... , мишките правят планове а котарака ги развала ... ! Нека мишоците да се помолят на Бог дедя Вова , но да не се правят на големите мъже ... !

    22:17 22.11.2025

  • 135 Отряд1

    1 0 Отговор
    "В неделя Франция, Германия, Великобритания, ЕС, САЩ и Украйна ще разговарят в Женева за мирния план на Тръмп..."

    Франция и Германия не са ли част от ЕС, или са като Великобритания и САЩ извън ЕС?

    Защо Унгария не е поканена да преговаря, или Румъния примерно, които граничат с Украйна?

    22:44 22.11.2025

  • 136 Това е несериозно

    1 0 Отговор
    Без Желязков да договорят

    00:06 23.11.2025

  • 137 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Още не си изтрезнял или пак си се друсал. Ех тези купейки

    06:05 23.11.2025

