"В неделя Франция, Германия, Великобритания, ЕС, САЩ и Украйна ще разговарят в Женева за мирния план на Тръмп..."

Съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия ще се срещнат в неделя в Женева с представители на Европейския съюз, САЩ и Украйна, за да обсъдят предложения от Вашингтон мирен план, целящ да сложи край на войната, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на официални представители в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург.
Франция, Великобритания и Германия имат неформален съюз за сигурност, наречен E3, припомни БТА.
Американски представител заяви, че министърът на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол вече е кацнал в Женева за преговорите, а украинската делегация ще пристигне тази вечер. Очаква се и пристигането на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и държавния секретар Марко Рубио.
Източник от германското правителство добави, че европейски проект за мирен план, базиран на предложението на САЩ, е бил изпратен на Киев и Вашингтон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БайДънчо:
Коментиран от #3, #7
19:18 22.11.2025
2 Последния Софиянец
19:18 22.11.2025
3 Тръмп
До коментар #1 от "БайДънчо:":Ще им пратя сметката.
19:19 22.11.2025
4 Гончар Романенко
19:20 22.11.2025
5 Гост
Коментиран от #11
19:22 22.11.2025
6 Курд Околянов
Коментиран от #61
19:23 22.11.2025
7 бебето
До коментар #1 от "БайДънчо:":Кръчмаря фалира блатната кръчма.
19:23 22.11.2025
8 А господин Тръмп
Едва ли.
Президентът е прагматик и се интересува от пари които влизат в съединените щати и американската икономика. Европейския съюз остана без средства които да вкарват там Русия има толкова много злато и редкоземни полезни изкопаеми.
Европа може да предложи само синьо виолетови индивиди които са я напълзяли като бълхи и ние плащаме за да продължават да ни смучат.
Коментиран от #14, #20
19:23 22.11.2025
9 0001
Коментиран от #17
19:24 22.11.2025
10 Подлогите, каквото и да
19:24 22.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 без име
19:25 22.11.2025
13 Ленчето
Зеленски и Европа са обезпокоени от мирния план.
Сега вече на всички е ясно кой не ниска мир.
Коментиран от #35
19:25 22.11.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #8 от "А господин Тръмп":Ще има нов план Маршал за Европа за да могат да си платят репарациите.
Коментиран от #137
19:26 22.11.2025
15 Агенция Голям Тур
19:26 22.11.2025
16 име
Коментиран от #25
19:27 22.11.2025
17 Да то ние в който
До коментар #9 от "0001":съюз участваме всиче се разпада. Кво да праиш съдба, да разпадаме съюзи.
Коментиран от #26
19:27 22.11.2025
18 Важно е
19:28 22.11.2025
19 Kaлпазанин
19:28 22.11.2025
20 Ганчев
До коментар #8 от "А господин Тръмп":Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.
Коментиран от #63
19:28 22.11.2025
21 СЪБРАНИЕ НА ПУДЕЛИТЕ
19:29 22.11.2025
22 Криворазбрана цивилизация
Коментиран от #36
19:29 22.11.2025
23 тома
Коментиран от #30, #32
19:29 22.11.2025
24 0001
Коментиран от #27, #70
19:30 22.11.2025
25 Захарова
До коментар #16 от "име":+ 50 рубли! Лично от мен!
19:30 22.11.2025
26 Разпадна са. СССР и СОЦА
До коментар #17 от "Да то ние в който":Иначе ЕС си е добре а НАТОВСКО ОРЪЖИЕ трепе путинисти....вервай ми.
19:30 22.11.2025
27 Я пъ тоа
До коментар #24 от "0001":То войната са води и на руска територия....
19:31 22.11.2025
28 Мирния план на Тръмп
2. Ще бъде сключено пълно и всеобхватно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и Европа. Всички неясноти от последните 30 години ще бъдат считани за разрешени
3. Очаква се Русия да не нахлуе в съседни държави, а НАТО няма да се разширява допълнително
4. Ще се проведе диалог между НАТО и Русия с посредничеството на Съединените щати, за да се адресират всички въпроси на сигурността и да се създадат условия за деескалация с цел гарантиране на глобалната сигурност и увеличаване на възможностите за взаимодействие и бъдещо икономическо развитие
5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност
6. Броят на Въоръжените сили на Украйна ще бъде ограничен до 600 000 души
7. Украйна се съгласява да запише в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в своите устави разпоредба, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще 8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна
9. Европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша
10. US Гаранция:
▪️ САЩ да бъдат обезщетени за гаранция
▪️ Ако Украйна нахлуе в Русия, ще з
19:31 22.11.2025
29 Руски колхозник
Коментиран от #31
19:32 22.11.2025
30 Тва е
До коментар #23 от "тома":Гласа на Путин...след запой, ма
19:32 22.11.2025
31 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #29 от "Руски колхозник":Кой на кого ли го набива.....
Коментиран от #41, #43, #44
19:33 22.11.2025
32 Брачед
До коментар #23 от "тома":Ще пускат запис на Веско Маринов 💦
19:33 22.11.2025
33 Да се знае !☝️
19:33 22.11.2025
34 седесарко
19:34 22.11.2025
35 !!!?
До коментар #13 от "Ленчето":Не видяхме Путлер да е във възторг от мирния план на Тръмп...а и Копейките не скачат от радост !!!?
Коментиран от #38
19:34 22.11.2025
36 То па е така
До коментар #22 от "Криворазбрана цивилизация":И без Украйна.....ама айде.
19:34 22.11.2025
37 нннн
19:34 22.11.2025
38 Путине, Путине...
До коментар #35 от "!!!?":Приемай плана на Тръмп.....по добър нема да има. Не забравяй кво стана с ...Иран.
19:35 22.11.2025
39 значи ,
Коментиран от #42
19:35 22.11.2025
40 Мирния план на Тръмп
▪️ Ако Украйна изстреля ракета по Москва или Санкт Петербург без причина, гаранцията за сигурност ще бъде счетена за невалидна
11. Украйна има право на членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато този въпрос се разглежда
12. Силен глобален пакет за възстановяване на Украйна, включително, но не само:
а. Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции в високоразвиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и изкуствен интелект
б. Съединените щати ще работят с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизиране и експлоатация на газовата инфраструктура на страната, включително тръбопроводи и складови съоръжения
в. Съвместни усилия за рехабилитация на засегнатите от войната райони с цел рехабилитация, реконструкция и модернизация на градове и жилищни райони
г. Развитие на инфраструктурата
д. Добив на минерали и природни ресурси
Световната банка ще разработи специален пакет за финансиране, за да ускори тези усилия
13. Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика:
а. Премахването на санкциите ще бъде обсъждано и договорено на етапи и индивидуално
б. Съединените щати ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество за взаимно развитие в области
Коментиран от #49
19:35 22.11.2025
41 Видьо Видев
До коментар #31 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":И така ще бъде, докато изборите са по руски, а не както са в ЕС!
Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
Да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
За заблуда наричани "мъртви души"!
19:35 22.11.2025
42 Я пъ тоа
До коментар #39 от "значи ,":Падат още оръжие на Украйна....за избиване на руснаци....
Коментиран от #51
19:36 22.11.2025
43 Руски колхозник
До коментар #31 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":Доста натовска кръв и пари изтекоха.Ще клекнат пред Путин, запомни.
Коментиран от #45, #50
19:36 22.11.2025
44 Хи хи
До коментар #31 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":Лее се руска кръв, но Русия печели територии! А нато никви територии не печели, !!
Коментиран от #47
19:37 22.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Браво
Коментиран от #53
19:37 22.11.2025
47 Територии
До коментар #44 от "Хи хи":Се връщат, живот...никога, вервай ми...
Коментиран от #57
19:38 22.11.2025
48 Архимандрисандрит Бибиян
19:38 22.11.2025
49 Мирния план на Тръмп
До коментар #40 от "Мирния план на Тръмп":в. Русия ще бъде поканена да се върне в Г8
14. Замразените средства ще се използват по следния начин:
100 милиарда долара замразени руски активи ще бъдат инвестирани в усилия за възстановяване и инвестиции в Украйна, водени от САЩ. Съединените щати ще получат 50% от печалбите от това начинание. Европа ще добави 100 милиарда долара, за да увеличи наличните инвестиции за възстановяването на Украйна. Замразените европейски средства ще бъдат размразени. Останалите замразени руски средства ще бъдат инвестирани в отделен инвестиционен инструмент между САЩ и Русия, който ще реализира съвместни проекти в определени области. Този фонд ще има за цел да укрепи отношенията и да увеличи общите интереси, за да създаде силна мотивация да не се връщаме към конфликта
15. Ще бъде създадена съвместна работна група за сигурност между САЩ и Русия, която да улеснява и прилага всички разпоредби на това споразумение
16. Русия ще приеме политика на ненападение срещу Европа и Украйна
17. Съединените щати и Русия ще се споразумеят да удължат договорите за неразпространение и контрол на ядреното оръжие, включително Договора за новия СТАРТ
18. Украйна се съгласява да бъде неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия
19. Запорожката атомна електроцентрала ще бъде пусната в експлоатация под надзора на МААЕ, а произведената електроенергия ще се разпределя равномерно между Русия и Украйна – 50:50
Коментиран от #52
19:38 22.11.2025
50 Я пъ тоа
До коментар #43 от "Руски колхозник":Коя натовска армия си проля кръвта в Украйна....
Коментиран от #117
19:38 22.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Мирния план на Тръмп
До коментар #49 от "Мирния план на Тръмп":20. И двете страни се ангажират да въведат образователни програми в училищата и обществото, насочени към разбиране и толерантност към различните култури и премахване на расизма и предразсъдъците:
а. Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства
б. Двете страни ще се съгласят да премахнат всички дискриминационни мерки и да гарантират правата на украинските и руските медии и образование
в. Всички нацистки идеологии и дейности трябва да бъдат отхвърлени и забранени
21. Територии:
а. Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски, включително от Съединените щати
б. Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по линията на контакт, което би означавало де факто признание по линията на контакт
в. Русия се отказва от други договорени територии (вероятно имайки предвид частите от Харковската, Суминската и Днепропетровската област, завзети от Руската федерация – ред.), които контролира извън петте региона
г. Украинските сили се изтеглят от частта на Донецкия регион, която сега контролират, и тази зона за изтегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влязат в тази демилитаризирана зона
22. След като се споразумеят за бъдещи териториални споразумения, както Руската федерация, така и Украйна се ангажират да не променят тези споразумения със сила. Никакви гаранции за сигурност няма да се прилагат
Коментиран от #60
19:41 22.11.2025
53 Дреме им
До коментар #46 от "Браво":На урсулите....важно е да гинат руснаци от Урсулското оръжие....
19:41 22.11.2025
54 БАЙ ВАНС
Коментиран от #59
19:41 22.11.2025
55 Шопо
19:42 22.11.2025
56 Акъл давай на жена си
До коментар #51 от "значи ,":Иначе ВСУ избива руснаците с Натовско оръжие като за последно....
Коментиран от #90
19:42 22.11.2025
57 Хи хи
До коментар #47 от "Територии":На новите руски територии ще се народят мноооого русначета !!! Също така много украинчета ще станат русначета, автоматично !!
Коментиран от #64
19:43 22.11.2025
58 ?????
Добра позиция.
Коментиран от #62
19:43 22.11.2025
59 Я пъ тоа
До коментар #54 от "БАЙ ВАНС":Май на Путин ша му требва възелин....
Коментиран от #68
19:43 22.11.2025
60 Мирния план на Тръмп
До коментар #52 от "Мирния план на Тръмп":Никакви гаранции за сигурност няма да се прилагат в случай на нарушение на това задължение
23. Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за безплатен транспорт на зърно по Черно море
24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разглеждане на открити въпроси:
а. Всички останали пленници и тела ще бъдат разменени на принципа "всички за всички"
б. Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително деца
в. Ще бъде реализирана програма за семейно обединение
г. Ще бъдат предприети мерки за облекчаване на страданията на жертвите на конфликта
25. Украйна ще проведе избори след 100 дни
26. Всички страни, участващи в този конфликт, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и ще се съгласят да не правят претенции или да разглеждат оплаквания в бъдеще.
27. Това споразумение ще бъде юридически обвързващо. Неговото прилагане ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвета за мир, председателстван от президента Тръмп. Ще бъдат наложени санкции за нарушения
28. След като всички страни се съгласят с този меморандум, примирието влиза в сила веднага след като и двете страни се изтеглят към договорените точки за изпълнение на споразумението
Коментиран от #92
19:43 22.11.2025
61 ооооо
До коментар #6 от "Курд Околянов":То пък с рузка делегация какво ще е различно? Рашистите само отбиват номера и продължават завоевателните си цели.Земя и богатства търсят.
19:44 22.11.2025
62 Така де
До коментар #58 от "?????":Чакат руснаците ама ги избиват в съседната одая.
19:44 22.11.2025
63 Много ганчовци в е
До коментар #20 от "Ганчев":България много чудо. Те го виждат на живо че не става но пак викат става става.
19:44 22.11.2025
64 Така де
До коментар #57 от "Хи хи":ВСУ ша опъне бая рускини там....
Коментиран от #108
19:45 22.11.2025
65 Путине, Путине...
19:46 22.11.2025
66 Данко Харсъзина
19:47 22.11.2025
67 ЦИРК
Събрали се да обсъждат някакъв мирен план, без едната от двете враждуващи страни. На всичкото отгоре нито една страна освен САЩ не е провела никакъв диалог с руснаците. Както и да го гледам шанса за успех на какъвто и да е план идващ от Украйна, Франция, Германия или ОК е 0. Най-вероятно, ще провалят плана на САЩ, което пък ще удължи войната, а САЩ ще вдигнат ръце и просто ще се оттеглят от цялата каша. Което автоматично означава още изгубени територии от Украйна и още смърт.
Гледаме детска игра на площадката, една групичка деца се правят на обидени и сърдити (политици от Франция, Германия и Англия) и отказват да говорят с бияча (Русия). Пращат друго дете (САЩ) да говори, ама после не им харесва резултата и почват да казват НЕ. Детето посредник (САЩ) ходи напред назад като муха без глава да предава съобщения само. А набитото дете (Украйна) циври отстрани и тайничко краде от закуските и джобните на групичката обидени. От време на време някой от групичката обидени деца се провиква през пясъчника към бияча - ей ще те ошамаря, ама бияча като се озъби и цялата групичка почва да пищи че я нападат.
19:47 22.11.2025
68 ха-ха-ха !
До коментар #59 от "Я пъ тоа":То и на теб ти трябва , ама не си признаваш . Хитричък си ми ти , ама глупавичък .....
Коментиран от #74
19:47 22.11.2025
69 ЦЕНТАЦИ ОТ ФОРУМА
Коментиран от #75
19:48 22.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Данко Харсъзина
19:50 22.11.2025
72 Азззззззз
19:51 22.11.2025
73 БАЙ ВАНС
Коментиран от #77
19:52 22.11.2025
74 Мен не ме мисли
До коментар #68 от "ха-ха-ха !":Май на руския мужик му требе най много възелин,
Коментиран от #86
19:52 22.11.2025
75 доктор
До коментар #69 от "ЦЕНТАЦИ ОТ ФОРУМА":След избиване на известно количество копейки България ще се оправи.
Коментиран от #81
19:52 22.11.2025
76 Смехотворно
Освен това членството на Украйна в НАТО става абсолютно невъзможно.
Това е ясно на Тръмп и на всички логично мислещи. Ясно е че няма друг начин за прекратяване на тази война.
Въпросът е дали да се чака още време това да се случи или да се прекрати войната сега.
Тъжно и обидно е за ЕС и за САЩ, това я ясно, но е неизбежно.
САЩ поне ще извлекат ползи, както винаги, докато ЕС - само срам.
Коментиран от #82
19:52 22.11.2025
77 Зеленски
До коментар #73 от "БАЙ ВАНС":ВАНСЧО,,,,,,още си зелен да разпореждаш...
19:53 22.11.2025
78 Данко Харсъзина
19:53 22.11.2025
79 Е да де ....
19:53 22.11.2025
80 Че какви са
19:54 22.11.2025
81 НАБЛЮДАТЕЛ
До коментар #75 от "доктор":Ти изпрати ли си ВАЗЕЛИНА в Швейцария?? Или си предател??
Коментиран от #85, #106
19:54 22.11.2025
82 ЕС НЕ ГО МИСЛИ
До коментар #76 от "Смехотворно":Той избива руснаците.....Путин да му мисли, че нещо повече го закъсва....
19:54 22.11.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Реджеп Ердоган
Коментиран от #87
19:55 22.11.2025
85 Путинистче идиотче
До коментар #81 от "НАБЛЮДАТЕЛ":Възелина е за нас, че яко ни джасат в украйна.
19:55 22.11.2025
86 ха-ха-ха !
До коментар #74 от "Мен не ме мисли":Ако им потрябва , ще вземат от укрите , те имат в излишък !
Коментиран от #91
19:56 22.11.2025
87 Резултата е ясен
До коментар #84 от "Реджеп Ердоган":Избиване на руснаци до откат....
Коментиран от #98
19:56 22.11.2025
88 Данко Харсъзина
19:56 22.11.2025
89 БАЙ ВАНС
Коментиран от #97
19:56 22.11.2025
90 Някой
До коментар #56 от "Акъл давай на жена си":На българските снаряди за Украйна пише уйЗа Путин.
Коментиран от #94, #128
19:57 22.11.2025
91 Ще им требе възелин
До коментар #86 от "ха-ха-ха !":На путинистите, като до сега....вервай ми.
Коментиран от #103
19:57 22.11.2025
92 Мирния план на Тръмп
До коментар #60 от "Мирния план на Тръмп":Пълният текст на мирния план на Тръмп, който американската армия е представила на Володимир Зеленски в Киев и той се е съгласил на ускорен график за подписване и одобрение е публикуван в постове № 28, 40, 49, 52, 60
19:58 22.11.2025
93 Помогнете
19:58 22.11.2025
94 И правилно
До коментар #90 от "Някой":Пише......
19:58 22.11.2025
95 Данко Харсъзина
Коментиран от #101
19:59 22.11.2025
96 Хаха
Коментиран от #102
20:00 22.11.2025
97 Я пъ тоа
До коментар #89 от "БАЙ ВАНС":НА ВАНСЧО може да му спретнат едно масово мъжко рандеву......
20:00 22.11.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Дзън-дзън
Кой господар обсъжда своите решения със слугите си?
20:01 22.11.2025
101 Хаха
До коментар #95 от "Данко Харсъзина":Откога избирателите на Бойко от администрацията са копейки. Хаха.
20:01 22.11.2025
102 Западняците
До коментар #96 от "Хаха":Избиват путинистите с кеф.....и желание....Путин да му мисли....
20:02 22.11.2025
103 ха-ха-ха !
До коментар #91 от "Ще им требе възелин":Ще ми се да те вервам , ама няма да стане ! Да си го знаеш !
Коментиран от #114
20:02 22.11.2025
104 Ристю Комунето
До коментар #99 от "Добър вечер!":Май ше требе да възстановяваме мочата. Затова с Киро я складирахме.
Коментиран от #105, #107
20:02 22.11.2025
105 Наско Гнома
До коментар #104 от "Ристю Комунето":Аз пък си изтупах партийната книжка от прахта.
20:03 22.11.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Трайчо Фашиста
До коментар #104 от "Ристю Комунето":Даже ще надградиме композицията да са доволни братушките като минат дунава да ни оставят още малко да краднеме.
Коментиран от #109
20:04 22.11.2025
108 Саде да попитам!
До коментар #64 от "Така де":Кво беше туй...,,ВСУ"...?!
Нещо не беше ли от Минало Свършено Време...?!
Коментиран от #111
20:04 22.11.2025
109 Киро Шприца
До коментар #107 от "Трайчо Фашиста":Не знам за вас, ние с Коки се записахме на ескорени курсове по руски.
Коментиран от #110
20:06 22.11.2025
110 Тагарката
До коментар #109 от "Киро Шприца":Аз си знам руския още от московската академия, ше се разбера с братушките.
Коментиран от #116
20:07 22.11.2025
111 ВСУ ли.....
До коментар #108 от "Саде да попитам!":Тия избиха над милион путинисти, ама кой да знае....
Коментиран от #113
20:08 22.11.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Димитринчо
До коментар #111 от "ВСУ ли.....":Повечко са.
Коментиран от #115
20:09 22.11.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Закръглям ги
До коментар #113 от "Димитринчо":Към милион.....скоро ша ги закръгля към два милиона.
20:10 22.11.2025
116 Румен Боташ
До коментар #110 от "Тагарката":И аз си знам руския....по рождение
20:11 22.11.2025
117 Руски колхозник
До коментар #50 от "Я пъ тоа":Тази,която командва и управлява НАТО-вското оръжие в Украйна
Коментиран от #122
20:12 22.11.2025
118 Дзън-дзън
До коментар #99 от "Добър вечер!":МОЧАТА си е в центъра на Княжеската градина, сега в прогресивния розов формат "сметище".
Розовите понита страхотно се кефят на сметището, за тях то е символ на Милата Родина! Нещото, в което искат да превърнат цялата страна!
Идеал!
20:12 22.11.2025
119 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
До коментар #112 от "Сус копейки мърляви.":ВАНС ви НАВЕЖДА. Ако е милостив ще използва ВАЗЕЛИН.
Коментиран от #121
20:12 22.11.2025
120 Ненормалните фашисти се срещат
Коментиран от #124
20:14 22.11.2025
121 Я пъ тоа
До коментар #119 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":Май другите навеждат Ванс....а те са бая.....
Коментиран от #123
20:14 22.11.2025
122 И коя е точно
До коментар #117 от "Руски колхозник":Тази армия че нещо не да разбра....
20:16 22.11.2025
123 И ТИ СИ МЕРАКЛИЯ
До коментар #121 от "Я пъ тоа":ВАНС да те уважи без ВАЗЕЛИН.
Коментиран от #126
20:16 22.11.2025
124 Я пъ тоа
До коментар #120 от "Ненормалните фашисти се срещат":Путин мисли за предаване, ако приеме плана на Тръмп....
20:17 22.11.2025
125 Алексей Журавльов първи заместник
20:18 22.11.2025
126 Мен не ме мисли
До коментар #123 от "И ТИ СИ МЕРАКЛИЯ":Важно е възелина да е по предназначение към руснаците, че ги трепат като плъхове в Украйна....
20:18 22.11.2025
127 Тръмп
20:25 22.11.2025
128 Дзън-дзън
До коментар #90 от "Някой":Твоят е, нали?
20:35 22.11.2025
129 Тъпаци на рояци
Отново ще избереме страната на булката!
Коментиран от #130
20:38 22.11.2025
130 Булката е ясна
До коментар #129 от "Тъпаци на рояци":Русия.....избиват руснаци като за последно....а ние си живеем тихо и мирно.
20:48 22.11.2025
131 Жалко
21:16 22.11.2025
132 Киро на кирия
21:22 22.11.2025
133 Перо
21:53 22.11.2025
134 Величко
22:17 22.11.2025
135 Отряд1
Франция и Германия не са ли част от ЕС, или са като Великобритания и САЩ извън ЕС?
Защо Унгария не е поканена да преговаря, или Румъния примерно, които граничат с Украйна?
22:44 22.11.2025
136 Това е несериозно
00:06 23.11.2025
137 Пешо
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Още не си изтрезнял или пак си се друсал. Ех тези купейки
06:05 23.11.2025