Ройтерс: САЩ поемат курс към свалянето на Мадуро

Съединените щати се готвят да преминат към нова фаза на натиск върху Венецуела през следващите дни, включително тайни операции, с цел сваляне на правителството на президента Николас Мадуро, предаде. Ройтерс, позовавайки се на източници в американската администрация.

Според агенцията не е ясно точно кога президентът на САЩ Доналд Тръмп е решил да започне подобни операции или техният мащаб, но се очаква това да стане „в следващите дни“. Ройтерс отбелязва, че САЩ се стремят да „увеличат натиска“ върху венецуелското правителство.

Тайните операции, според източници на агенцията, ще бъдат само „първата част от новите мерки срещу“ венецуелския президент. "Разглежда се възможността за опит за сваляне на Мадуро.“

Вашингтон пост по-рано съобщи, че администрацията на Тръмп обмисля „залавянето“ на Мадуро и изземването на нефтените находища на Венецуела. Междувременно адвокати в американската администрация изразиха съмнения относно законността на ударите по моторни лодки, за които се твърди, че са използвани за контрабанда на наркотици.

Американските медии многократно съобщават, че Съединените щати може скоро да започнат да нанасят удари по цели на наркокартели във Венецуела.

Междувременно шест авиокомпании отмениха полети до Венецуела в събота след предупреждение на гражданската авиация за засилена военна активност в Карибите от страна на Съединените щати, каза пред Aгенция Франс Прес Марисела де Лоайса, президент на Асоциацията на венецуелските авиокомпании.

Сред отменените полети до Венецуела са бразилската авиокомпания GOL, испанската авиокомпания Iberia, колумбийската авиокомпания Avianca, португалската авиокомпания TAP, чилийската авиокомпания Latam и Carribean от Тринидад и Тобаго.

Венецуелският президент Николас Мадуро многократно е предупреждавал, че страната му е изправена пред най-сериозната заплаха от американско нахлуване от 100 години. Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот е разположил осем кораба, една ядрена подводница и над 16 000 военнослужещи в Карибско море, а от септември насам е унищожил най-малко 20 моторници в международни води, убивайки 76 души, обвинени в контрабанда на наркотици от Венецуела. На 16 ноември

Пентагонът обяви, че ударна група американски кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, е навлязла в Карибско море.