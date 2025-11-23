Новини
Forbes: Тръмп изгуби $1,1 милиарда за два месеца, падна с близо 400 места в списъка на най-богатите

23 Ноември, 2025 03:39, обновена 23 Ноември, 2025 03:44 2 671 5

Изданието отдава това на спада на стойността на акциите на Trump Media & Technology Group

Forbes: Тръмп изгуби $1,1 милиарда за два месеца, падна с близо 400 места в списъка на най-богатите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нетното състояние на президента на САЩ Доналд Тръмп е намаляло с 1,1 милиарда долара от септември 2025 г. насам, достигайки 6,2 милиарда долара, съобщи списание Forbes.

Изданието отдава загубата на спада в стойността на акциите на Trump Media & Technology Group, които се търгуваха около 17 долара през септември.

В момента една акция на компанията се продава за 10,30 долара.

Американският лидер е на 595-то място в списъка на милиардерите на Forbes.

В началото на септември списанието съобщи, че нетното състояние на Тръмп е достигнало 7,3 милиарда долара, което го поставя на 201-во място в списъка на най-богатите хора в света.


САЩ
  • 1 Перо

    4 2 Отговор
    Поредните манипулации!

    03:50 23.11.2025

  • 2 Уса

    4 2 Отговор
    Тулупа от Банкя и Зеленски са по-богати от Тръмп,но са престъпници.Тръмп не получава заплата,като президент и неговите печалби са обвързани с маркета,който започна да се съживява и печалбите нарастват.Затова руснаците инвестират руските активи на американския пазар.Аз правя 2000$ кешбег на година само затова,че ползвам кредитна карта в моя бизнес.Това в БЪлгария никога няма да стане,защото всичко се краде

    04:06 23.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тъпкача на Асен Василев

    0 2 Отговор
    Си ги носи у печката скоро тея милиарди тоя о@п@рдак.

    05:10 23.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор
    Форбс да не се кахъри.....
    Путин ще го обезщети стократно 👍

    05:14 23.11.2025