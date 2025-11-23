Forbes: Тръмп изгуби $1,1 милиарда за два месеца, падна с близо 400 места в списъка на най-богатите

Нетното състояние на президента на САЩ Доналд Тръмп е намаляло с 1,1 милиарда долара от септември 2025 г. насам, достигайки 6,2 милиарда долара, съобщи списание Forbes.

Изданието отдава загубата на спада в стойността на акциите на Trump Media & Technology Group, които се търгуваха около 17 долара през септември.

В момента една акция на компанията се продава за 10,30 долара.

Американският лидер е на 595-то място в списъка на милиардерите на Forbes.

В началото на септември списанието съобщи, че нетното състояние на Тръмп е достигнало 7,3 милиарда долара, което го поставя на 201-во място в списъка на най-богатите хора в света.