Болсонаро опитал да махне проследяващата гривна от глезена си с поялник

23 Ноември, 2025 03:46, обновена 23 Ноември, 2025 03:52 1 028 1

Бившият президент на Бразилия бе арестуван в събота и скоро трябва да започне да излежава присъдата си от над 27 години затвор

Болсонаро опитал да махне проследяващата гривна от глезена си с поялник - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро се е опитал да наруши правилата за домашен арест. Бившият лидер е бил хванат да поврежда проследяващата електронната гривна на глезена си с поялник, съобщи G1.

Според правоохранителните органи Болсонаро е потвърдил пред полицията, че се е опитал да отвори закопчалката с поялник. Повреденото устройство е предало съответния сигнал на органите на реда. Устройството е изпратен за анализ, а бившият държавен глава остава в ареста.

Болсонаро беше арестуван по-рано в събота. Полицията смята, че може да е планирал опит за бягство. През септември бившият лидер беше признат за виновен в заговор за предотвратяване на идването на власт на настоящия президент Луис Инасио Лула да Силва през януари 2023 г. Той е осъден на повече от 27 години затвор и скоро ще започне да излежава присъдата си.


  • 1 Демокрацията е лъжа!

    1 0 Отговор
    Какви гривни и какъв домашен арест за тоя? Направо в затвора да се учи на демокрация и подчинение на правилата, а не да вика "Щом не са ме преизбрали, значи изборите са фалшиви и ще си остана вечен президент."

    08:47 23.11.2025

