Болсонаро опитал да махне проследяващата гривна от глезена си с поялник

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро се е опитал да наруши правилата за домашен арест. Бившият лидер е бил хванат да поврежда проследяващата електронната гривна на глезена си с поялник, съобщи G1.

Според правоохранителните органи Болсонаро е потвърдил пред полицията, че се е опитал да отвори закопчалката с поялник. Повреденото устройство е предало съответния сигнал на органите на реда. Устройството е изпратен за анализ, а бившият държавен глава остава в ареста.

Болсонаро беше арестуван по-рано в събота. Полицията смята, че може да е планирал опит за бягство. През септември бившият лидер беше признат за виновен в заговор за предотвратяване на идването на власт на настоящия президент Луис Инасио Лула да Силва през януари 2023 г. Той е осъден на повече от 27 години затвор и скоро ще започне да излежава присъдата си.