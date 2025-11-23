Напускащата Конгреса републиканка Марджъри Тейлър-Грийн обмисля кандидатурата си за президент на САЩ

Членът на Камарата на представителите на САЩ Марджъри Тейлър-Грийн, която обяви намерението си да напусне поста си в началото на януари, обмисля кандидатура за президент през 2028 г., съобщи списание Time, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Тейлър-Грийн е казала пред приближени, че обмисля кандидатура за президент през 2028 г. Списанието отбелязва, че в такъв случай законодателката би могла да играе подобна роля на Робърт Кенеди-младши, който в момента е министър на здравеопазването и социалните услуги на САЩ, на изборите през 2024 г. Според източници на Time в Камарата на представителите на САЩ, Грийн би могла да се окаже кандидат, способен да „отнеме гласове от републиканския претендент“ и, след като напусне надпреварата, да използва този политически капитал, за да си осигури позиция в администрацията на следващия президент, ако републиканецът спечели.

Това не е първият път, когато медийни съобщения съобщават за президентските амбиции на Тейлър-Грийн. В началото на ноември тя отрече съобщенията по тази тема, наричайки ги безпочвени слухове и уверявайки, че е фокусирана единствено върху това да представлява Джорджия в долната камара на Конгреса. На 22 ноември обаче тя обяви, че възнамерява да напусне поста си на 5 януари 2026 г.

В изявление, публикувано на 21 ноември, законодателката критикува политическата система на САЩ, отбелязвайки, че „националният дълг на САЩ нараства“ и че работните места на гражданите на страната често отиват при нелегални имигранти. Тя също така подчерта, че Вашингтон харчи средствата на американските данъкоплатци за войни и подкрепа за други страни. Според Тейлър-Грийн, републиканците вероятно ще загубят междинните избори за Конгрес на 3 ноември 2026 г.

Законодателката отдавна се смята за един от най-близките съюзници на президента на САЩ Доналд Тръмп в Конгреса. Миналата седмица обаче американският лидер остро я критикува и обяви, че вече няма да я подкрепя на изборите. Тръмп коментира, че Тейлър-Грийн се „оплаква“ от политическите му решения. Тейлър-Грийн преди това беше отбелязала, че Тръмп се фокусира твърде много върху външната политика за сметка на вътрешните работи. По-късно депутатката заяви, че е била остро критикувана от Тръмп за призива си за разсекретяване на материали, свързани със случая с финансиста Джефри Епщайн, който беше осъден за блудство с деца и по-късно се самоуби.