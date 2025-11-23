Новини
Свят »
САЩ »
Напускащата Конгреса републиканка Марджъри Тейлър-Грийн обмисля кандидатурата си за президент на САЩ

Напускащата Конгреса републиканка Марджъри Тейлър-Грийн обмисля кандидатурата си за президент на САЩ

23 Ноември, 2025 04:49, обновена 23 Ноември, 2025 04:56 1 239 4

  • марджъри тейлър-грийн-
  • конгрес-
  • президент-
  • кандидатура-
  • сащ

Законодателката обяви, че ще напусне Камарата на представителите на 5 януари

Напускащата Конгреса републиканка Марджъри Тейлър-Грийн обмисля кандидатурата си за президент на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Членът на Камарата на представителите на САЩ Марджъри Тейлър-Грийн, която обяви намерението си да напусне поста си в началото на януари, обмисля кандидатура за президент през 2028 г., съобщи списание Time, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Тейлър-Грийн е казала пред приближени, че обмисля кандидатура за президент през 2028 г. Списанието отбелязва, че в такъв случай законодателката би могла да играе подобна роля на Робърт Кенеди-младши, който в момента е министър на здравеопазването и социалните услуги на САЩ, на изборите през 2024 г. Според източници на Time в Камарата на представителите на САЩ, Грийн би могла да се окаже кандидат, способен да „отнеме гласове от републиканския претендент“ и, след като напусне надпреварата, да използва този политически капитал, за да си осигури позиция в администрацията на следващия президент, ако републиканецът спечели.

Това не е първият път, когато медийни съобщения съобщават за президентските амбиции на Тейлър-Грийн. В началото на ноември тя отрече съобщенията по тази тема, наричайки ги безпочвени слухове и уверявайки, че е фокусирана единствено върху това да представлява Джорджия в долната камара на Конгреса. На 22 ноември обаче тя обяви, че възнамерява да напусне поста си на 5 януари 2026 г.

В изявление, публикувано на 21 ноември, законодателката критикува политическата система на САЩ, отбелязвайки, че „националният дълг на САЩ нараства“ и че работните места на гражданите на страната често отиват при нелегални имигранти. Тя също така подчерта, че Вашингтон харчи средствата на американските данъкоплатци за войни и подкрепа за други страни. Според Тейлър-Грийн, републиканците вероятно ще загубят междинните избори за Конгрес на 3 ноември 2026 г.

Законодателката отдавна се смята за един от най-близките съюзници на президента на САЩ Доналд Тръмп в Конгреса. Миналата седмица обаче американският лидер остро я критикува и обяви, че вече няма да я подкрепя на изборите. Тръмп коментира, че Тейлър-Грийн се „оплаква“ от политическите му решения. Тейлър-Грийн преди това беше отбелязала, че Тръмп се фокусира твърде много върху външната политика за сметка на вътрешните работи. По-късно депутатката заяви, че е била остро критикувана от Тръмп за призива си за разсекретяване на материали, свързани със случая с финансиста Джефри Епщайн, който беше осъден за блудство с деца и по-късно се самоуби.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    2 4 Отговор
    Никакъв шанс....Тръмп форевър

    04:58 23.11.2025

  • 2 Оги

    5 2 Отговор
    Може, нали и при нас някаква чалгарка Луна се кандидатира.

    05:44 23.11.2025

  • 3 Факт

    2 1 Отговор
    Ако мерките на Тръмп са ефективни, трябва дотогава са дадат резултат. Фокусът във външната политика е продукт повече на медийния интерес. Не знаем какво всъщност става в САЩ.

    07:57 23.11.2025

  • 4 От плейбой

    3 1 Отговор
    Дали са и разрешили...? Все пак бивш работодател...

    08:50 23.11.2025