Тръмп: Спрях пет от осемте войни с тарифната ми политика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е успял да спре пет от осемте войни, които е спрял, благодарение на тарифната си политика.
„Спрях пет от осемте войни директно заради заплахата от тарифи“, написа той в платформата TruthSocial.
Републиканецът по-рано заяви, че Съединените щати „са прекратили осем войни за осем месеца“ и иска да добави още една към списъка – тази между Москва и Киев.
Освен това Тръмп отбеляза, че Съединените щати получават „трилиони долари“ от други страни благодарение на тарифите и произтичащите от тях инвестиции.
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 11 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хо-хо-хо
05:45 23.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тури повече сол
До коментар #3 от "оня с коня":И върви да си задоволиш коня.
06:10 23.11.2025
7 Мишел
Резултатът от вдигането на митата е 4 милиарда $ загуби месечно и увеличаване на инфлацията в САЩ над 3%
06:35 23.11.2025
8 Линкълн
06:53 23.11.2025
9 Хахаха
07:01 23.11.2025
10 Умнокрасив
08:36 23.11.2025
11 Тома Неверни
09:29 23.11.2025