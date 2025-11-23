Тръмп: Спрях пет от осемте войни с тарифната ми политика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е успял да спре пет от осемте войни, които е спрял, благодарение на тарифната си политика.

„Спрях пет от осемте войни директно заради заплахата от тарифи“, написа той в платформата TruthSocial.

Републиканецът по-рано заяви, че Съединените щати „са прекратили осем войни за осем месеца“ и иска да добави още една към списъка – тази между Москва и Киев.

Освен това Тръмп отбеляза, че Съединените щати получават „трилиони долари“ от други страни благодарение на тарифите и произтичащите от тях инвестиции.