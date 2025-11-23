Новини
Тръмп: Спрях пет от осемте войни с тарифната ми политика

23 Ноември, 2025 05:23, обновена 23 Ноември, 2025 05:26 976 11

  • тръмп-
  • тарифи-
  • мита-
  • сащ-
  • войни

Президентът на САЩ се похвали в TruthSocial

Тръмп: Спрях пет от осемте войни с тарифната ми политика - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е успял да спре пет от осемте войни, които е спрял, благодарение на тарифната си политика.

„Спрях пет от осемте войни директно заради заплахата от тарифи“, написа той в платформата TruthSocial.

Републиканецът по-рано заяви, че Съединените щати „са прекратили осем войни за осем месеца“ и иска да добави още една към списъка – тази между Москва и Киев.

Освен това Тръмп отбеляза, че Съединените щати получават „трилиони долари“ от други страни благодарение на тарифите и произтичащите от тях инвестиции.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хо-хо-хо

    5 1 Отговор
    мери кристмас

    05:45 23.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тури повече сол

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    И върви да си задоволиш коня.

    06:10 23.11.2025

  • 7 Мишел

    9 1 Отговор
    Празноглав самохвалко.
    Резултатът от вдигането на митата е 4 милиарда $ загуби месечно и увеличаване на инфлацията в САЩ над 3%

    06:35 23.11.2025

  • 8 Линкълн

    14 1 Отговор
    Такова чучело не е имало в американската история. А и нищо не е спрял.

    06:53 23.11.2025

  • 9 Хахаха

    8 1 Отговор
    Говедо нищо не си спрял света ще си отдъхне като пукнеш

    07:01 23.11.2025

  • 10 Умнокрасив

    4 1 Отговор
    Демента БайДън поне не говеше много, просто не можеше вече, а тоя паляячо не млъква, всеки път минава на ново ниво. Дълбоката държава си слага който иска и се гаври с народонаселението, ей така, за кеф, а кефът както знаем-цена няма

    08:36 23.11.2025

  • 11 Тома Неверни

    4 0 Отговор
    Тоя май си вярва.

    09:29 23.11.2025