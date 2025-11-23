В Република Сръбска гласуват на предсрочни президентски избори

Предсрочните президентски избори за Република Сръбска ще се проведат на 23 ноември, на фона на продължителна политическа криза, причинена от отстраняването на бившия държавен глава Милорад Додик. Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина свика изборите, след като съдът на Босна и Херцеговина окончателно потвърди присъдата на Додик и отхвърли жалбите му.

Според комисията, над 1,26 милиона души са включени в централния избирателен списък, от които 20 500 имат право да гласуват в чужбина. Избирателните секции ще отворят в 7:00 ч. и ще затворят в 19:00 ч. местно време. Избирателните секции ще бъдат отворени в дипломатическите мисии на Босна и Херцеговина в Белград, Берлин, Виена и генералното консулство в Мюнхен. Общо са създадени 2211 избирателни секции.

Шестима кандидати се кандидатират за президент на Република Сръбска. Управляващият Алианс на независимите социалдемократи номинира министър на науката и технологичното развитие и бивш министър на вътрешните работи Синиша Каран. Основният претендент на опозицията е Бранко Блануша от Сръбската демократическа партия. В списъка са още Драган Джоканович от Алианса за нова политика, Никола Лазаревич от Екологичната партия на Република Сръбска и двама независими кандидати, Игор Гашевич и Славко Драгичевич. Победителят ще изпълнява длъжността временно изпълняващ длъжността президент до редовните избори през октомври 2026 г.

Президентът се избира с относително мнозинство и има широки правомощия: той предлага на парламента кандидатурите на министър-председателя и членовете на Конституционния съд и упражнява правото на помилване.

Предсрочните избори са резултат от дългогодишен политически конфликт между Милорад Додик и централните власти на Босна и Херцеговина и институцията на Върховния представител. Додик е бивш министър-председател на Република Сръбска, президент на републиката и член на Президентството на Босна и Херцеговина.

След като през февруари 2025 г. беше осъден на една година затвор и шестгодишна забрана за политическа дейност, Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина прекрати президентския му мандат. Парламентът на Република Сръбска първоначално оспори това решение, но след това назначи съветника на Додик, Ана Тришич-Бабич, за изпълняващ длъжността президент. През септември Додик се отказа от бойкота на изборите.

Според конституцията, предложена в Общото рамково споразумение за мир (Дейтънското споразумение), Босна и Херцеговина се състои от две единици: Мюсюлманско-хърватската федерация Босна и Херцеговина (приблизително 51% от територията) и Република Сръбска (приблизително 49%), както и област Бръчко. Трите основни етнически групи са пропорционално представени в системата на управление: бошняци (славяни, приели исляма), сърби (православни) и хървати (католици).

Страната се управлява по същество чрез Върховен представител на международната общност (длъжност, създадена в съответствие с Дейтънското споразумение), назначен от Ръководния комитет на Съвета за прилагане на мира след одобрение от Съвета за сигурност на ООН. Въпреки това, през май 2021 г. посланиците на страните от комисията решиха да назначат Кристиан Шмит (Германия) за нов върховен представител в Босна и Херцеговина без процеса на одобрение от Съвета за сигурност на ООН. Ръководството на Република Сръбска, Русия и Китай не признават неговата легитимност.