Al Hadath: Хамас уведоми САЩ за готовност за възобновяване на боевете в Газа

23 Ноември, 2025 08:14, обновена 23 Ноември, 2025 08:20 1 202 3

Радикалите обвиниха Израел в нарушаване на примирието

Al Hadath: Хамас уведоми САЩ за готовност за възобновяване на боевете в Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Ръководството на палестинското радикално движение Хамас е заявило пред американски посредници, че споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа е „изтекло“, обвинявайки Израел в нарушаване на примирието, съобщи Al Hadath.

По информация на телевизионния канал, представители на Хамас са заявили на пратеника на американския президент Стивън Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер, че „споразумението е изтекло и движението е готово за битка“. Представителите на движението обвиняват Израел в нарушаване на примирието. Хамас подчерта, че прекратяването на огъня трябва да бъде взаимно и заяви, че „Газа няма да стане Ливан“, съобщава ТАСС.

Преди това Хамас призова посредниците спешно да се намесят и да окажат натиск върху Израел незабавно да прекрати нарушенията на споразумението.

Палестинското движение се стреми да принуди САЩ да призоват израелските власти да спазват задълженията, очертани в четиристранното споразумение.

На 20 ноември представители на Хамас обвиниха Израел в разширяване на контрола си в Газа, твърдейки, че военните са преместили демаркационната линия на 300 метра източно от квартал Ал-Шуджаия.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия е убила петима лидери на Хамас в ивицата Газа. Той обясни, че бойците на Хамас са нарушили предварително установеното прекратяване на огъня. Споразумение за прекратяване на огъня в Газа беше постигнато през октомври.


  • 1 Това се знаеше!

    12 0 Отговор
    А бай-Дончо,така се хвалеше...!

    08:25 23.11.2025

  • 2 Ааа добре

    7 2 Отговор
    Бай Дончо миротвореца е на ваша страна... нема се плашите.

    08:29 23.11.2025

  • 3 на зла круша - зъл прът

    1 0 Отговор
    Хамасчетата ме забавляват ,не знаят ли ,че Нетаняху баш това иска ? Ако нарушат споразумението ,Газа ще си стане пак част от пустинята и там никога повече няма да живеят хора.

    09:52 23.11.2025