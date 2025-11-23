Al Hadath: Хамас уведоми САЩ за готовност за възобновяване на боевете в Газа

Ръководството на палестинското радикално движение Хамас е заявило пред американски посредници, че споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа е „изтекло“, обвинявайки Израел в нарушаване на примирието, съобщи Al Hadath.

По информация на телевизионния канал, представители на Хамас са заявили на пратеника на американския президент Стивън Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер, че „споразумението е изтекло и движението е готово за битка“. Представителите на движението обвиняват Израел в нарушаване на примирието. Хамас подчерта, че прекратяването на огъня трябва да бъде взаимно и заяви, че „Газа няма да стане Ливан“, съобщава ТАСС.

Преди това Хамас призова посредниците спешно да се намесят и да окажат натиск върху Израел незабавно да прекрати нарушенията на споразумението.

Палестинското движение се стреми да принуди САЩ да призоват израелските власти да спазват задълженията, очертани в четиристранното споразумение.

На 20 ноември представители на Хамас обвиниха Израел в разширяване на контрола си в Газа, твърдейки, че военните са преместили демаркационната линия на 300 метра източно от квартал Ал-Шуджаия.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия е убила петима лидери на Хамас в ивицата Газа. Той обясни, че бойците на Хамас са нарушили предварително установеното прекратяване на огъня. Споразумение за прекратяване на огъня в Газа беше постигнато през октомври.