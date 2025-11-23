Новини
Тръмп: Предателите трябва да бъдат в затвора

23 Ноември, 2025 08:48 1 454 13

  • доналд тръмп-
  • тръмп-
  • сащ-
  • армия

Подобни действия заслужават смъртно наказание, смята американският президент

Тръмп: Предателите трябва да бъдат в затвора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че "предателите", които призоваха американската армия да не се подчинява на неговите заповеди, "трябва да бъдат в затвора в момента, а не да се разхождат из фалшивите новинарски мрежи, опитвайки се да обяснят, че това, което са казали, е било правилно".

Това писа АП.

"Не беше и никога няма да бъде", написа американският президент в Truth Social. Той продължи, наричайки го "бунт на най-високо ниво, а бунтът е тежко престъпление", уточни news.bg.

Тръмп дори посочи, че "няма друго тълкуване на казаното от тях". В последващ пост той също така заяви, че "много велики юристи" са съгласни с неговото мнение, че онези, които са призовали военните да не се подчиняват на заповедите му като президент, са извършили "тежко престъпление".

Тръмп направи тези коментари в отговор на няколко сенатори и представители от Демократическата партия, които призоваха военните да откажат да изпълнят "незаконни заповеди".

По-рано Тръмп заяви, че подобни действия заслужават смъртно наказание.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    8 4 Отговор
    Предателите трябва да бъдат в затвора каза агент Краснов...

    08:50 23.11.2025

  • 2 БЕЗ МАЙТАП

    7 3 Отговор
    Предател е всеки който се противопоставя на диктатора независимо прав ли е или не.

    08:56 23.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    си страшен. Разтреперих се като трепетлика

    09:03 23.11.2025

  • 5 гост

    1 7 Отговор
    Прав си перчем,предателите които предават Родината си трябва на мегдана да бъдат елиминирани,такива като Медведчук,а не да получат размяна...

    09:05 23.11.2025

  • 6 Винченцо Андолини

    7 1 Отговор
    Колко удобно: около теб само предатели, а около други само дисиденти и опозиция.
    Един бил предаден, друг бил диктатор.
    Блаблабла....

    09:14 23.11.2025

  • 7 Демокрацията е лъжа!

    6 1 Отговор
    Значи който не се подчинява на Тръмпи е предател, а който не се подчинява на Мадуро е дисидент и му се дава нобелова награда. Не разбирам логиката на "демокрацията".

    Коментиран от #10, #12

    09:20 23.11.2025

  • 8 Този

    2 1 Отговор
    Е cpaм за Америка.

    09:22 23.11.2025

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ТРЪМП : "ПРЕДАТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ В ЗАТВОРА" ................... ЗНАЧИ ЛИ , РЕZИДЕНТА МИТСТЪР КЕШ , ДА ОТИВА В ЗАТВОРА ....................

    09:36 23.11.2025

  • 10 Банко

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Демокрацията е лъжа!":

    Ние сме свикнали, колко сме лъгани!

    09:37 23.11.2025

  • 11 Ръп

    1 0 Отговор
    Тръмп договори с Путин войната в Украйна, кроейки план, да продаде много оръжия на ЕС, но Байдън спечели, и даде оръжията безвъзмездно.

    09:42 23.11.2025

  • 12 Е, са

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Демокрацията е лъжа!":

    Как да го разбереш, като си червена мухоморка

    09:45 23.11.2025

  • 13 Куролапачите

    0 0 Отговор
    не трябва да са президенти.

    09:50 23.11.2025