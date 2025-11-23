Тръмп: Предателите трябва да бъдат в затвора

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че "предателите", които призоваха американската армия да не се подчинява на неговите заповеди, "трябва да бъдат в затвора в момента, а не да се разхождат из фалшивите новинарски мрежи, опитвайки се да обяснят, че това, което са казали, е било правилно".
Това писа АП.
"Не беше и никога няма да бъде", написа американският президент в Truth Social. Той продължи, наричайки го "бунт на най-високо ниво, а бунтът е тежко престъпление", уточни news.bg.
Тръмп дори посочи, че "няма друго тълкуване на казаното от тях". В последващ пост той също така заяви, че "много велики юристи" са съгласни с неговото мнение, че онези, които са призовали военните да не се подчиняват на заповедите му като президент, са извършили "тежко престъпление".
Тръмп направи тези коментари в отговор на няколко сенатори и представители от Демократическата партия, които призоваха военните да откажат да изпълнят "незаконни заповеди".
По-рано Тръмп заяви, че подобни действия заслужават смъртно наказание.
