Държавите, чиито наемници са разположени в Украйна, трябва да разберат, че носят у дома си не само нацизъм, но и бойна подготовка, което може да доведе до скок на радикална активност, заяви представителят на руското МВнР Родион Мирошник.
„Държавите трябва да разберат, че заедно с този нацистки микроб, с който наемниците са заразени в Украйна, те носят у дома и бойна подготовка. И след това ще получите експлозии, тероризъм и скок на радикална активност. Но в някои случаи е невъзможно да се обяснят действията на европейските държави“, каза Мирошник в интервю за aif.ru.
Той отбеляза, че в момента това се приема безкритично страните, които до голяма степен са лидери в снабдяването с военни наемници на украинските въоръжени сили.
„Според проверени данни Полша остава лидер в изпращането на чуждестранни наемници в Украйна. Много от тях, включително балтийски бойци и ирландски бойци, често са привърженици на нацистката идеология. Те не го крият и го демонстрират по всякакъв начин. И защо точно идват? За да натрупат боен опит. Те преминават обучение и стават по-ценни в своите радикални редици“, подчерта Мирошник. Според него в страните, от които идват наемници в Украйна, има умни хора, които разбират, че завръщането на опитни бойци със сигурност няма да подобри ситуацията в страната, в която се завръщат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Гориил
05:15 24.11.2025
4 А чуждите наемници в Русия
Коментиран от #24
05:15 24.11.2025
5 БРАВО
05:16 24.11.2025
6 На лъжата
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Краката са руски
05:17 24.11.2025
10 Велик лидер е бункерния фюрер !
Коментиран от #16
05:39 24.11.2025
14 пешо
Коментиран от #18, #21
06:12 24.11.2025
15 Георги
06:15 24.11.2025
16 бай хой
До коментар #10 от "Велик лидер е бункерния фюрер !":няма лошо
06:40 24.11.2025
18 русичь..
До коментар #14 от "пешо":Пешокелешо-пак джвакьа бандерски гавнатьци уweцето
07:02 24.11.2025
19 Москва са мошеници
07:08 24.11.2025
20 Хм...
Коментиран от #22
07:14 24.11.2025
21 Абе
До коментар #14 от "пешо":Явно затова националният ти празник е всъщност руска победа:))) над законната власт по нашите земи:))))
07:15 24.11.2025
22 Ами
До коментар #20 от "Хм...":Лато защитници в името и на дедите си ,защото не са позволили в подарените руски земи на Украйна бандерите да вършат геноцид и да забраняват руския и тези неща ги има и точките на евролиберастите вече,щат не щат:))
07:18 24.11.2025
23 Торбалан
Коментиран от #28
08:00 24.11.2025
24 Луд Скайуокър
До коментар #4 от "А чуждите наемници в Русия":То пък откога почна да се онтересуваи и да милееш за чуждите наемници биели се за Русия?
Гледай си BTV , пий си ракийката и замезвай с туршия .
08:35 24.11.2025
25 чекисть..
08:52 24.11.2025
27 Оракула от Делфи
да ти говори за нацизъм, отговаря само на руски шовинист в действие!
Разликата, между заразен с вирус от комунизма и дъмгосан от нацизма е нулева!!!
Пропагандата на диктатора Путин в действие е , "луд умора няма"!!!
09:29 24.11.2025
28 Оракула от Делфи
До коментар #23 от "Торбалан":Ако "слушат както трябва" , в родната Бълария , ги назначават за шефове в МВР !
Може и министър та дори и "Генерал" , да го направят!
09:34 24.11.2025
29 А тези
11:22 24.11.2025
30 Москва
11:26 24.11.2025