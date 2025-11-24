Новини
Москва: Чуждите наемници в Украйна се завръщат като обучени терористи в родните си страни
  Тема: Украйна

Москва: Чуждите наемници в Украйна се завръщат като обучени терористи в родните си страни

24 Ноември, 2025 05:03, обновена 24 Ноември, 2025 05:07

Засега това се приема безкритично в техните държави, заяви представителят на МВнР на Русия Родион Мирошник

Москва: Чуждите наемници в Украйна се завръщат като обучени терористи в родните си страни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавите, чиито наемници са разположени в Украйна, трябва да разберат, че носят у дома си не само нацизъм, но и бойна подготовка, което може да доведе до скок на радикална активност, заяви представителят на руското МВнР Родион Мирошник.

„Държавите трябва да разберат, че заедно с този нацистки микроб, с който наемниците са заразени в Украйна, те носят у дома и бойна подготовка. И след това ще получите експлозии, тероризъм и скок на радикална активност. Но в някои случаи е невъзможно да се обяснят действията на европейските държави“, каза Мирошник в интервю за aif.ru.

Той отбеляза, че в момента това се приема безкритично страните, които до голяма степен са лидери в снабдяването с военни наемници на украинските въоръжени сили.

„Според проверени данни Полша остава лидер в изпращането на чуждестранни наемници в Украйна. Много от тях, включително балтийски бойци и ирландски бойци, често са привърженици на нацистката идеология. Те не го крият и го демонстрират по всякакъв начин. И защо точно идват? За да натрупат боен опит. Те преминават обучение и стават по-ценни в своите радикални редици“, подчерта Мирошник. Според него в страните, от които идват наемници в Украйна, има умни хора, които разбират, че завръщането на опитни бойци със сигурност няма да подобри ситуацията в страната, в която се завръщат.


  • 3 Гориил

    26 10 Отговор
    Това означава, че заедно с Бандера се унищожават и чуждестранни наемници.Не се опитвайте да замествате престъпленията на чуждестранните наемници с американски и европейски инструктори.Русия няма да допусне нито един войник от НАТО в Украйна.Всички европейски поправки са заговор за заблуда на Москва.

    05:15 24.11.2025

  • 4 А чуждите наемници в Русия

    12 13 Отговор
    Как се завръщат?

    Коментиран от #24

    05:15 24.11.2025

  • 5 БРАВО

    13 4 Отговор
    Ами, денацифицирайте, де! Кво ги бавите?

    05:16 24.11.2025

  • 6 На лъжата

    13 13 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Краката са руски

    05:17 24.11.2025

  • 10 Велик лидер е бункерния фюрер !

    12 16 Отговор
    Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години...

    Коментиран от #16

    05:39 24.11.2025

  • 14 пешо

    11 12 Отговор
    Чуждите наемници като се върнат ставали терористи а руснаците по природа са си терористи

    Коментиран от #18, #21

    06:12 24.11.2025

  • 15 Георги

    9 13 Отговор
    те пък завърналите се от фронта руснаци все учители и монаси стават...

    06:15 24.11.2025

  • 16 бай хой

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Велик лидер е бункерния фюрер !":

    няма лошо

    06:40 24.11.2025

  • 18 русичь..

    7 6 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    Пешокелешо-пак джвакьа бандерски гавнатьци уweцето

    07:02 24.11.2025

  • 19 Москва са мошеници

    5 10 Отговор
    как да им се вярва , всичко им е лъжи , кражби , убийства и мизерия, с нищо свястно не са допринесли за хората!

    07:08 24.11.2025

  • 20 Хм...

    4 7 Отговор
    А руските "герои" като какви се завръщат по родните си места?

    Коментиран от #22

    07:14 24.11.2025

  • 21 Абе

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    Явно затова националният ти празник е всъщност руска победа:))) над законната власт по нашите земи:))))

    07:15 24.11.2025

  • 22 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хм...":

    Лато защитници в името и на дедите си ,защото не са позволили в подарените руски земи на Украйна бандерите да вършат геноцид и да забраняват руския и тези неща ги има и точките на евролиберастите вече,щат не щат:))

    07:18 24.11.2025

  • 23 Торбалан

    3 5 Отговор
    А то щото, руските наемници се завръщат в собствените си страни като миротворци.....

    Коментиран от #28

    08:00 24.11.2025

  • 24 Луд Скайуокър

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "А чуждите наемници в Русия":

    То пък откога почна да се онтересуваи и да милееш за чуждите наемници биели се за Русия?
    Гледай си BTV , пий си ракийката и замезвай с туршия .

    08:35 24.11.2025

  • 25 чекисть..

    5 2 Отговор
    Кво ми дреме-да се връщат при тия дето са ги пратили,а бе с техните каманьие по техната градина и чанчь иваньие наурсулците

    08:52 24.11.2025

  • 27 Оракула от Делфи

    2 2 Отговор
    Не е за вярване , Руснак който живее изолиран в пълен "политически мрак,
    да ти говори за нацизъм, отговаря само на руски шовинист в действие!
    Разликата, между заразен с вирус от комунизма и дъмгосан от нацизма е нулева!!!

    Пропагандата на диктатора Путин в действие е , "луд умора няма"!!!

    09:29 24.11.2025

  • 28 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Торбалан":

    Ако "слушат както трябва" , в родната Бълария , ги назначават за шефове в МВР !
    Може и министър та дори и "Генерал" , да го направят!

    09:34 24.11.2025

  • 29 А тези

    0 1 Отговор
    От Северна Корея, Китай и Африка, които се бият на страната на Русия се прибират в чували

    11:22 24.11.2025

  • 30 Москва

    0 1 Отговор
    Загрижени сме се за чуждите наемници в Украйна, а за нашите загинали 1 милион руснаци не сме.

    11:26 24.11.2025

