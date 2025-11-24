ISW: Мирният план на Тръмп за Украйна е все още неокончателен

Американски и украински представители посочиха, че първоначално съобщеният от САЩ 28-точков мирен план не е окончателен и в момента се променя. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 22 ноември, че 28-точковият мирен план не е окончателното му предложение към Украйна.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Специалният пратеник на САЩ за Украйна, генерал Кийт Келог, заяви пред Fox на 23 ноември, че мирният план е "работа в процес на разработка" и че има въпроси, които страните трябва да кодифицират и обяснят допълнително.

Келог заяви, че вероятно е необходим анексен документ, очертаващ гаранциите за сигурност за Украйна. Келог заяви, че Съединените щати не искат повторение на Будапещенския меморандум или Минските споразумения, предпочитани от Русия споразумения, които дадоха на Украйна неясни гаранции за сигурност в замяна на ядреното разоръжаване на Украйна през 1994 г. и неуспешния протокол за прекратяване на огъня от 2015 г., който даде голяма полза на Русия и доведе съответно до пълномащабно нахлуване през 2022 г.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че след срещите между САЩ, Украйна и Европа на 23 ноември в Женева, мирният план е динамичен документ, който се променя с нови предложения всеки ден.

Рубио добави, че страните в Женева "наистина са се придвижили напред" и че няма конкретен краен срок Украйна да подпише мирния план, заявявайки, че Съединените щати искат да финализират сделката "възможно най-скоро", дори това да е след първоначалния краен срок 27 ноември.

Съединените щати признават, че Украйна се нуждае от гаранции за сигурност като част от мирно споразумение и че постигането на мир "ще изисква Украйна да се чувства в безопасност" от подновени нашествия или атаки.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след срещите в Женева, че "много неща се променят" и че преговорите ще продължат по-късно на 23 ноември.

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Йермак, който ръководи новосформираната украинска преговаряща делегация, заяви, че делегациите ще продължат да работят на 23 ноември и през следващите дни, за да създадат съвместно предложение между Съединените щати, Украйна и европейските съюзници.

Западните репортажи също така предполагат, че Съединените щати са отворени за изменение на мирния план, включително точки относно украинската армия и гаранциите за сигурност след войната. "Вашингтон пост" съобщи на 22 ноември, че американски представители са заявили, че администрацията на Тръмп признава, че гаранциите за сигурност в първоначалния 28-точков план "все още не са достатъчно силни".

Според съобщенията американски представители са заявили, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да повиши или премахне ограничението от 600 000 военни за украинската армия или може да обмисли доставката на ракети "Томахоук" с голям обсег на Украйна в случай на мирно споразумение за засилване на следвоенното възпиране. "Вашингтон пост" съобщи, че американски представител е заявил, че Съединените щати и американските съюзници ще помогнат на Украйна да изгради "стена" за сигурност по линията на прекратяване на огъня, използвайки неопределена напреднала технология.

Американски представител заяви, че Зеленски е отговорил на американското мирно предложение, като е предложил прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура, но след това Русия е отговорила, като е нарекла такова прекратяване на огъня "невъзможно". Съобщава се, че европейските лидери работят по контрапредложение на първоначалния 28-точков мирен план, предложен от САЩ. Западни медии съобщиха, че Франция, Обединеното кралство и Германия са изготвили контрапредложение преди разговорите си с украинската и американската делегация в Женева на 23 ноември.

Според съобщенията, 24-точковото контрапредложение включва призиви за незабавно прекратяване на огъня, което да предшества дискусиите по териториални въпроси; ограничение на военния състав на Украйна от 800 000 "в мирно време"; Украйна да получи гаранция за сигурност от Съединените щати, подобна на член 5 от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО); използване на замразени руски активи за пълно възстановяване и финансово компенсиране на Украйна; членството на Украйна в НАТО да зависи от консенсус от членовете на алианса; и Украйна да решава за присъствието на чуждестранни войски от държави-гаранти на украинска територия. Кремъл вече изрично е отхвърлил редица от тези предложения, включително разполагането на чуждестранни войски в следвоенна Украйна.

Руските официални лица и ултранационалистическите гласове продължиха да отхвърлят всеки мирен план, включително първоначалния предложен от САЩ план от 28 точки, който не постига дългогодишните искания на Русия за унищожаване на украинската държавност и отслабване на НАТО.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви на 22 ноември, че Русия не може да се отклони от заявените искания на руския президент Владимир Путин на срещата на върха в Аляска през август 2025 г. и потвърди ангажимента на Русия да се справи с "основните причини" за войната.

Рябков също така отбеляза, че Русия ще продължи да действа в националните си интереси, независимо от санкциите, сигнализирайки, че Кремъл ще остане ангажиран с военните си усилия в Украйна дори пред лицето на потенциален бъдещ икономически натиск срещу Русия.

На срещата на върха в Аляска Путин демонстрира забележително, че не е променил възгледите си за украинския суверенитет от 2021 г. насам и остава незаинтересован от сериозни мирни преговори с Украйна. Повторното изтъкване от Рябков на важността от премахване на "коренните причини" за войната и позицията на Путин на срещата на върха в Аляска допълнително показва, че Кремъл не се е отказал от първоначалните си военни цели и оправдания, включително искането НАТО да премахне политиката си на отворени врати.

ISW продължава да оценява, че руските сили много вероятно ще завършат превземането на Покровск и Мирноград, въпреки че времето и оперативните последици от тези превземания остават неясни към този момент.

Русия вероятно ще се опита да Покровск за твърдения, че руската победа на бойното поле е неизбежна. Руската победа на бойното поле обаче не е неизбежна и на руските сили им отне 21 месеца, за да напреднат с около 40 километра. Кампанията за превземане на останалата част от Донецка област, включително много по-големия и по-населен крепостен пояс на Украйна, би отнела няколко години тежки битки, а руските сили не са показали способност бързо да обграждат, проникват или по друг начин да превземат градове с размерите на тези в крепостния пояс от 2022 г. насам.