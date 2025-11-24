ISW: Мирният план на Тръмп за Украйна е все още неокончателен

Американски и украински представители посочиха, че първоначално съобщеният от САЩ 28-точков мирен план не е окончателен и в момента се променя. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 22 ноември, че 28-точковият мирен план не е окончателното му предложение към Украйна.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Специалният пратеник на САЩ за Украйна, генерал Кийт Келог, заяви пред Fox на 23 ноември, че мирният план е "работа в процес на разработка" и че има въпроси, които страните трябва да кодифицират и обяснят допълнително.
Келог заяви, че вероятно е необходим анексен документ, очертаващ гаранциите за сигурност за Украйна. Келог заяви, че Съединените щати не искат повторение на Будапещенския меморандум или Минските споразумения, предпочитани от Русия споразумения, които дадоха на Украйна неясни гаранции за сигурност в замяна на ядреното разоръжаване на Украйна през 1994 г. и неуспешния протокол за прекратяване на огъня от 2015 г., който даде голяма полза на Русия и доведе съответно до пълномащабно нахлуване през 2022 г.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че след срещите между САЩ, Украйна и Европа на 23 ноември в Женева, мирният план е динамичен документ, който се променя с нови предложения всеки ден.
Рубио добави, че страните в Женева "наистина са се придвижили напред" и че няма конкретен краен срок Украйна да подпише мирния план, заявявайки, че Съединените щати искат да финализират сделката "възможно най-скоро", дори това да е след първоначалния краен срок 27 ноември.
Съединените щати признават, че Украйна се нуждае от гаранции за сигурност като част от мирно споразумение и че постигането на мир "ще изисква Украйна да се чувства в безопасност" от подновени нашествия или атаки.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви след срещите в Женева, че "много неща се променят" и че преговорите ще продължат по-късно на 23 ноември.
Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Йермак, който ръководи новосформираната украинска преговаряща делегация, заяви, че делегациите ще продължат да работят на 23 ноември и през следващите дни, за да създадат съвместно предложение между Съединените щати, Украйна и европейските съюзници.
Западните репортажи също така предполагат, че Съединените щати са отворени за изменение на мирния план, включително точки относно украинската армия и гаранциите за сигурност след войната. "Вашингтон пост" съобщи на 22 ноември, че американски представители са заявили, че администрацията на Тръмп признава, че гаранциите за сигурност в първоначалния 28-точков план "все още не са достатъчно силни".
Според съобщенията американски представители са заявили, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да повиши или премахне ограничението от 600 000 военни за украинската армия или може да обмисли доставката на ракети "Томахоук" с голям обсег на Украйна в случай на мирно споразумение за засилване на следвоенното възпиране. "Вашингтон пост" съобщи, че американски представител е заявил, че Съединените щати и американските съюзници ще помогнат на Украйна да изгради "стена" за сигурност по линията на прекратяване на огъня, използвайки неопределена напреднала технология.
Американски представител заяви, че Зеленски е отговорил на американското мирно предложение, като е предложил прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура, но след това Русия е отговорила, като е нарекла такова прекратяване на огъня "невъзможно". Съобщава се, че европейските лидери работят по контрапредложение на първоначалния 28-точков мирен план, предложен от САЩ. Западни медии съобщиха, че Франция, Обединеното кралство и Германия са изготвили контрапредложение преди разговорите си с украинската и американската делегация в Женева на 23 ноември.
Според съобщенията, 24-точковото контрапредложение включва призиви за незабавно прекратяване на огъня, което да предшества дискусиите по териториални въпроси; ограничение на военния състав на Украйна от 800 000 "в мирно време"; Украйна да получи гаранция за сигурност от Съединените щати, подобна на член 5 от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО); използване на замразени руски активи за пълно възстановяване и финансово компенсиране на Украйна; членството на Украйна в НАТО да зависи от консенсус от членовете на алианса; и Украйна да решава за присъствието на чуждестранни войски от държави-гаранти на украинска територия. Кремъл вече изрично е отхвърлил редица от тези предложения, включително разполагането на чуждестранни войски в следвоенна Украйна.
Руските официални лица и ултранационалистическите гласове продължиха да отхвърлят всеки мирен план, включително първоначалния предложен от САЩ план от 28 точки, който не постига дългогодишните искания на Русия за унищожаване на украинската държавност и отслабване на НАТО.
Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви на 22 ноември, че Русия не може да се отклони от заявените искания на руския президент Владимир Путин на срещата на върха в Аляска през август 2025 г. и потвърди ангажимента на Русия да се справи с "основните причини" за войната.
Рябков също така отбеляза, че Русия ще продължи да действа в националните си интереси, независимо от санкциите, сигнализирайки, че Кремъл ще остане ангажиран с военните си усилия в Украйна дори пред лицето на потенциален бъдещ икономически натиск срещу Русия.
На срещата на върха в Аляска Путин демонстрира забележително, че не е променил възгледите си за украинския суверенитет от 2021 г. насам и остава незаинтересован от сериозни мирни преговори с Украйна. Повторното изтъкване от Рябков на важността от премахване на "коренните причини" за войната и позицията на Путин на срещата на върха в Аляска допълнително показва, че Кремъл не се е отказал от първоначалните си военни цели и оправдания, включително искането НАТО да премахне политиката си на отворени врати.
ISW продължава да оценява, че руските сили много вероятно ще завършат превземането на Покровск и Мирноград, въпреки че времето и оперативните последици от тези превземания остават неясни към този момент.
Русия вероятно ще се опита да Покровск за твърдения, че руската победа на бойното поле е неизбежна. Руската победа на бойното поле обаче не е неизбежна и на руските сили им отне 21 месеца, за да напреднат с около 40 километра. Кампанията за превземане на останалата част от Донецка област, включително много по-големия и по-населен крепостен пояс на Украйна, би отнела няколко години тежки битки, а руските сили не са показали способност бързо да обграждат, проникват или по друг начин да превземат градове с размерите на тези в крепостния пояс от 2022 г. насам.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Препатил
07:51 24.11.2025
4 центавос
07:51 24.11.2025
5 Български милиционери и колхозници
До коментар #2 от "Русия е Зимбабве с Лади и картошки":Ние какви мислиш сме
07:52 24.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ти да видиш
07:53 24.11.2025
8 ФАКТ
До коментар #1 от "ФАКТ":По-смешен от Ботокса е идолът му Карл Маркс, който целия си живот е бил издържан от жена си и чийто 2 деца умират от глад.
07:53 24.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Планът на страните от ЕС
07:55 24.11.2025
11 Българин
07:56 24.11.2025
12 А какво казва ISW,за...
Ще продължава ли да ни баламосва,разтягайки познати локуми,че поредният град е загубил стратегическо значение и затова ВСУ са се изтеглили на по-изгодни позиции...?!
07:57 24.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гориил
До коментар #1 от "ФАКТ":Не говориш сериозно. Затова си в опасност.Русия няма да влиза в преговори с лекомислени хора. А това от своя страна влошава условията на мира.
07:59 24.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Фен
08:01 24.11.2025
17 БАШ- ФАКТ!
До коментар #1 от "ФАКТ":Баш - Клоунът си е Зеленски!
Затова е учило момчето,това и упражнява в живота си-циркаджалъци на световната арена...!
Но нещо взеха да му се изчерпват номерата и съвсем скоро ще бъде...денацифициран...!
08:02 24.11.2025
18 Гай Турий
08:02 24.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Смешно е
08:04 24.11.2025
21 Учудващо
Коментиран от #28
08:05 24.11.2025
22 Путин е агресора и окупатора
Първото предложение на Западните страни е най доброто за бъдещето на руснаците и Русия !!!!!!
Коментиран от #25
08:06 24.11.2025
23 Уфф
Коментиран от #27
08:08 24.11.2025
24 Макробиолог
08:11 24.11.2025
25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #22 от "Путин е агресора и окупатора":Оригиналът е :
" Първото предложение на РУСНАЦИТЕ е най доброто..."
На Ото фон Бисмарк.
Негови са и думите :
"Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява!"
ДА СИ ЗНАЕШ‼️
08:12 24.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бай Тошо
До коментар #23 от "Уфф":Решава този който има пари бе!Кво ще решава кръчма без пари бе?С фалиралата кръчма.
08:15 24.11.2025
28 А где Кая Калас?!
До коментар #21 от "Учудващо":Да не духна зад граница,заедно с Миндич...?!
Коментиран от #30, #31, #32
08:15 24.11.2025
29 дядото
Коментиран от #36
08:16 24.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #28 от "А где Кая Калас?!":дребната рибка ( кая) се чуди как върви разследването за
48 ООО ООО ООО $,
да ДЕВЕТ нули,
в което тя е сред главните действащи лица ❗
Коментиран от #35
08:18 24.11.2025
32 Къде е редовната руска армия от 350 хил.
До коментар #28 от "А где Кая Калас?!":Ами при Кобзон разбира се.
Коментиран от #37, #44
08:18 24.11.2025
33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #30 от "А ГДЕ":Що питаш, да не те карат да го ВЪЗСТАНОВИШ❗❓
08:19 24.11.2025
34 Елементарно Уотсън !
Тръмп ,ако искаше да прави услуга на Русия ,нямаше да и налага санкции и да дава разрешение на Украйна да използва техни ракети ATACMS за удари на руска територия .
08:20 24.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Военен
До коментар #29 от "дядото":☝️Путлер организира и реализира най-масовото и брутално ,безсмислено убиване на руснаци през последните 80 години...
4 години не може да превземе 30% от Донбас с 3 пъти повече оръжие и войска ..
На това победа ли се казва ?
Коментиран от #39
08:23 24.11.2025
37 А бе тя уж...,,при Кобзон"...?!
До коментар #32 от "Къде е редовната руска армия от 350 хил.":Пък Покровск и Купянск...и те ,,изгубиха...стратегическото си значение"...😉😝🤣😂?!
08:23 24.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Не съм Военен и никога няма да бъда!
До коментар #36 от "Военен":☝️Зелката организира и реализира най-масовото и брутално ,безсмислено убиване на украинци през последните 80 години...
4 години не може да превземе един Кримски Мост с 3 пъти повече НАТО-вско оръжие и наемна войска ,от международни нацисти..
Но в интерес на истината успяха да съборят цели 5 метра от парапета му...
На това победа ли се казва ?
Коментиран от #40, #46
08:29 24.11.2025
40 Абсолютни глупости
До коментар #39 от "Не съм Военен и никога няма да бъда!":си написал. Браво!
Коментиран от #41
08:33 24.11.2025
41 Ще се съглася,ако...
До коментар #40 от "Абсолютни глупости":...на 16-тата година поне,го съборите най-накрая тоя проклет Кримски Мост...😝
08:36 24.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Данко Харсъзина
08:44 24.11.2025
44 Мишел
До коментар #32 от "Къде е редовната руска армия от 350 хил.":Фантазираш. По закон редовната армия участва на фронта само при обявена война. Това е специална операция, армията не участва,
08:45 24.11.2025
45 Алекса
08:46 24.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Докато електричеството се спира в цяла
08:48 24.11.2025
48 Първанов
Коментиран от #56, #58
08:50 24.11.2025
49 Кръчмар
Смешници!
Коментиран от #54
08:54 24.11.2025
50 стоян георгиев
08:55 24.11.2025
51 Рус
Коментиран от #52
09:01 24.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 БАЦЕ ЕООД
09:08 24.11.2025
54 Бай Тошо
До коментар #49 от "Кръчмар":Кръчмарят няма пари бе!Решава този който има пари бе.Кръчмата потъна
09:09 24.11.2025
55 Питай
До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Натовските генерали или уволнения Марк Мили .. той има време тия дни, ще ти отговори . Я кажи как върви икономическия растеж в ЕС , назад ли? еми... назад ..
09:09 24.11.2025
56 русичь..
До коментар #48 от "Първанов":Събираме шизо бгбандерци за покровските окопи
09:12 24.11.2025
57 Факти
09:13 24.11.2025
58 Я пък тоя
До коментар #48 от "Първанов":Молисе Путин да остане на власт, че тия след него ще пуснат ядрени бомби.
09:20 24.11.2025
59 Стеф
Но както са тръгнали, скоро тоягата ще се стовари по техните гърбове!
09:21 24.11.2025
60 Перо
09:22 24.11.2025
61 Рус
Коментиран от #65
09:51 24.11.2025
62 Рус
10:07 24.11.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Урсула Калас
10:09 24.11.2025
65 Да де
До коментар #61 от "Рус":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
П.п.Минус 1,2 милиона руснака.
10:20 24.11.2025
66 Орк
11:10 24.11.2025
67 Кое не е така ?!
Само от САЩ! И с печалби само за САЩ!
По същество имаме поставен ултиматум – за капитулацията на Украйна, за капитулацията на Русия, за капитулацията на ЕС и за притискане на Пекин. Но колкото и да са могъщи САЩ, те не са в състояние да удържат по-дълговременно завоюваното в този план, ако той се приложи – прекалено много са противниците му, вкл. и един далечен Китай.
Защото в този план има още две страни, макар и неучастващи – първата е Китай, втората е ЕС. Тях жестоко ги прецакват. А за капак рано или късно Вашингтон ще установи, че и той самият яко се е изпързалял.
11:19 24.11.2025
68 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Най-много ме разсмя т. 3 – „очаква се” Русия да не нахлува в съседни държави. „Очаква се”! Господи! „И аз очаквам да поумнеят отвъд океана, но вероятно няма да го дочакам. И не заради годините, които текат, а заради тях – да повярваш в глупостта си е почти нелечимо заболяване.
Договорите за Москва нищо не значат! Да напомня, че нейният подпис стои и под документите от Европейското съвещание за мир и сигурност в Европа, под нейната гаранция за териториалната цялост и независимост на Украйна, под Договора между двете държави за дружба и сътрудничество, под онзи за аренда на Севастопол, под споразуменията за определяне на граничната линия, под договорите и споразуменията за военно-техническото и производствено сътрудничество, под…
Коментиран от #69
11:23 24.11.2025
69 С ЕС и НАТО сме бананова репрублика
До коментар #68 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":Но без банани.
11:48 24.11.2025
70 Трагедията на Украйна
11:57 24.11.2025