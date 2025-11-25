Новини
Украинските военни на фронта реагират със смесени чувства на първоначалния мирен план на САЩ
Украинските военни на фронта реагират със смесени чувства на първоначалния мирен план на САЩ

25 Ноември, 2025 08:20 1 616 50

Единственото ясно послание от разговорите с украинските войници е, че мнозина са уморени от войната

Украинските военни на фронта реагират със смесени чувства на първоначалния мирен план на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Украинските войници на фронтовата линия реагираха на американските проекти за мирни предложения със смесица от неподчинение, гняв и обреченост, пишат Джонатан Бийл, Анастасия Левченко и Володимир Ложко за BBC Украiна.

BBC разговаря с половин дузина бойци, чрез чрез социалните медии и имейл в отговор на първоначалния американски план, подробности от който изтекоха в медиите миналата седмица.

Оттогава американските и украинските преговарящи работят по промени в плана и се готвят да продължат преговорите за постигане на "рамково споразумение за мир“.

Ярослав от Източна Украйна смята, че американският мирен план е "ужасен... никой няма да го подкрепи“, докато армейски медик с позивния Щутцер го нарича "абсолютно позорен проект за мирен план, недостоен за нашето внимание“.

Междувременно друг боец, с позивна ''Змий'' посочва: "Време е поне да се споразумеем за нещо.“

Ето какво заявиха украинските военни, които коментираха пред BBC, някои от ключовите точки от първоначалния проект на мирния план на САЩ.

Отказ от територия

САЩ представиха проект на мирно предложение в момент, когато Русия постига значителен напредък на бойното поле. Само през последния месец Украйна загуби още 450 кв. км.

Киев все още контролира около 15% от Донбас, който е обявената ключова военна цел на Русия. Първоначалният план на САЩ предлага Украйна да се откаже от целия регион, дори от онези части, които успешно е защитавала в продължение на почти четири години пълномащабна война в замяна на плащане на наем от Русия.

"Нека го вземат“, заявява ''Змий'' пред BBC. "Така или иначе в градовете и селата не е останал никой. По същество се борим не да защитаваме хора, а за земя и губим хора.“

Андрей, офицер от Генералния щаб на Украйна, смята, че предлаганото за Луганска и Донецка области е "болезнено и трудно“ решение, но предполага, че страната може да няма друг избор.

Украйна защитава региона от 2014 г., когато Русия анексира Крим и нейните сили завзеха части от Донбас.

''Може да не искаме да се откажем от него, но няма да можем да го задържим с военна сила и средства“, посочва Андрей.

Източна Украйна е била арена на най-тежките боеве във войната и Украйна е загубила десетки хиляди войници, защитавайки я.

Моряк, който се бие от 2018 г., споделя за медията, че изоставянето на Донбас би "обърнало всичко - всички усилия на Въоръжените сили“.

"Това е пренебрежение към живота на падналите войници и цивилни“, смята той.

Съкращаване на армията

Проектът за мирен план на САЩ би ограничил числеността на Въоръжените сили на Украйна до 600 000 души. Това все още е значително повече, отколкото преди пълномащабното нахлуване, когато те са били около 250 000, но по-малко, отколкото са сега. Последните оценки сочат, че украинската армия в момента е над 800 000 души.

''Змий'' вярва, че страната ще се нуждае от много от онези, които в момента са в униформа, за да помогнат за възстановяването на Украйна след края на войната.

"Ние, мъжете, трябва да възстановим страната след войната. Защо ни трябват толкова много хора в армията, ако има гаранции за сигурност?“, пита той.

Офицерът от Генералния щаб Андрей е съгласен.

"Ако има гаранции за сигурност, тогава, разбира се, няма смисъл да се поддържа толкова голяма армия“, посочва той.

"Хората са уморени и искат да се върнат при семействата си.“ "Няма смисъл да ги държим в мирновременната армия след войната“, добавя Андрей.

Той също така смята, че икономиката на Украйна няма да може да издържа толкова обемни Въоръжени сили в мирно време.

Медикът от фронта Щуцер е на противоположното мнение. Според него украинската армия е "единственото нещо, което ни дели от поражение и робство“.

Гаранции за сигурност

Готовността на Украйна да се съгласи с предложенията ще зависи от бъдещите гаранции за сигурност.

Проектът на план на САЩ изключва Украйна от членството в НАТО, но не и от Европейския съюз. Има обещание за гаранции за сигурност от САЩ в случай на нова руска атака, но няма подробности за мащаба на тази подкрепа. Той също така забранява присъствието на сили на НАТО в Украйна, ако бъде подписано мирно споразумение.

Според Евгений, оператор на дрон в Източна Украйна, смята, че присъствието на чуждестранни войски в страната е важна гаранция за сигурност.

Великобритания и Франция водят усилия за създаване на "гарантиращи сили“ в случай на прекратяване на огъня чрез "Коалицията на желаещите“.

"Харесва ми британският план да се изпратят войски от ''Коалицията на желаещите'' в Украйна - това е единственият план, който ще ни помогне да спечелим, да се вкарат съюзнически войски“, казва Евгений.

Андрей обаче, не вярва, че Европа може да осигури значителни гаранции за сигурност.

"Европа се оказа напълно безгръбначна и разединена. "Оказва се, че цялата надежда е само в Щатите“, смята той.

Други военни служители обаче заявяват, че те нямат голямо доверие в САЩ.

"Гаранциите за сигурност на САЩ при сегашното правителство изобщо не са гаранции за сигурност“, смята Щутцер.

Избори

Проектът на план на САЩ предлага и провеждане на нови избори в Украйна в рамките на 100 дни след края на войната. Според украинската конституция избори не могат да се провеждат по време на война.

Вече има забележим ръст на недоволството от сегашното правителство, което е изправено пред сериозни обвинения в корупция. Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) разследва твърдения за обогатяване на лица по договори в енергийния сектор на стойност 100 милиона долара.

В резултат на това двама ключови министри бяха уволнени, като те отричат ​​обвиненията. Бивш вицепремиер и бизнес партньор на президента също са разследвани. Скандалът доведе до политически конфликти и доминира украинските новини.

Темата се обсъжда и на фронта. Сред интервюираните от нас военни има подкрепа за нови избори.

"Разбира се, че са необходими. Тези, които в момента са на власт, не заслужават доверие... Особено в светлината на последните събития“, заявява ''Змий''.

Друг военен офицер, Марин, също подкрепя изборите, твърдейки, че настоящото правителство "трябва да бъде прочистено от корупцията“.

Междувременно Андрий е съгласен, че новите избори изискват "пълно рестартиране на властта“, макар и не "точно сега“.

Новите избори са може би най-малко спорният елемент от плана. Но като цяло има сериозни съмнения относно американските предложения.

Ярослав ни казва, че те просто "няма да проработят“, а Александър, офицер от свързочните войски, ги отхвърля с ругатня.

Единственото ясно послание от разговорите с украинските войници, е, че мнозина са уморени от войната.

Андрей има резерви относно някои от предложенията, но заключава: "Ако този план спре войната, значи ме устройва.“


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 си дзън

    10 10 Отговор
    Основното чувство е: иди на ....

    08:23 25.11.2025

  • 3 Ахах

    37 2 Отговор
    Уморени били ахаха.. Да ама Зелю има още прах не е уморен, хич не е уморен даже

    08:24 25.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Блага

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Топлина усещам аз като те чета как се изяждаш от яд отвътре.

    08:26 25.11.2025

  • 6 Леко вика

    8 1 Отговор
    С гейски чувства

    08:26 25.11.2025

  • 7 Дааа

    36 2 Отговор
    Горките оцелели войници! Скоро ще си починат! Окончателно! На онзи свят! Техните "съюзници" няма да им позволят да оцелеят, те искат златни тоалетни!☹️

    08:26 25.11.2025

  • 8 Мдам

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Блага топлина и радост, че не работя това жалко дело като теб тука

    08:26 25.11.2025

  • 9 БСТ

    28 1 Отговор
    Колкото по рано приключи тази война толкова по добре . Дори и с цената на териториални загуби .

    Коментиран от #16, #17, #23

    08:27 25.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трол

    26 0 Отговор
    Украинките из Европа веднага разкритикуваха плана на г-н Тръмп.

    08:28 25.11.2025

  • 12 Лука

    3 18 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Рашистите и копейките с тях са НАГЛИ ! Копейките нямат родина и се опитват да седят на два стола .

    08:32 25.11.2025

  • 13 Хи хи

    16 1 Отговор
    На нас за укротериториите изобшо, ама ИЗОБЩО не ни пука !! Ние българите се интересуваме от българските територии !!

    Коментиран от #20

    08:36 25.11.2025

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 0 Отговор
    Представям си как са избирани тия "военни", ако изобщо са военни.

    Коментиран от #18

    08:36 25.11.2025

  • 15 Обективни истини

    15 1 Отговор
    Украинските военни, които са насилствено бусолизирани искат да свърши тази глупава война по един или друг начин и да се приберат по домовете си, а след като отворят границите да избягат и никога да не поглеждат назад.
    Трябва да си патологичен креteн, за да си жертваш живота за някаква си средновековна идеология от сорта защита на родината.

    08:37 25.11.2025

  • 16 Лука

    2 14 Отговор

    До коментар #9 от "БСТ":

    Хитлер така започна ,с анексия на Австрия и судетска област в чехословакия. Рашистите го копират !!!

    Коментиран от #19

    08:37 25.11.2025

  • 17 ТСБ

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "БСТ":

    Абсолютно на хиляда процента подкрепям , това което си написал.
    Няма по-ценно нещо от човешкия живот

    08:38 25.11.2025

  • 18 Хи хи

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Ти що не заминеш за фронта, да питаш на място, и да се биеш за урките ?? малкия зеля откога те чака !!

    08:39 25.11.2025

  • 19 Вертоломей

    20 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лука":

    Приказки от шипковия храст, Русия нито има възможност а и не виждам никакъв реален интерес да напада Европа.
    По-скоро Русия иска да върти търговия с Европа а не да води война с нея, ама нали си с промит евро-г3й-ски мозък нищо не може да ти роди празната кратуна.

    Коментиран от #27

    08:40 25.11.2025

  • 20 Лука

    0 8 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    Нямаш право да говориш от името на българите !!! Това е манипулация !

    08:40 25.11.2025

  • 21 В В.П.

    7 1 Отговор
    Чувствата били смесени... Хехехе.. Уникални глупости..

    08:40 25.11.2025

  • 22 Факт

    3 0 Отговор
    Вероятно някои се питат "Кой каза Уво...!"

    08:41 25.11.2025

  • 23 Инна

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "БСТ":

    Хронология на събитията:

    През 2014 г., след държавния преврат в Украйна и идването на власт на радикални политически групировки, жителите на ДНР и ЛНР проведоха референдум за статута на своите региони, обявиха суверенитет и приеха свои собствени конституции.

    Нежеланието на украинските власти да признаят самоопределението на републиките в Донбас доведе до въоръжен конфликт, който ескалира в пълномащабни военни действия от страна на украинските въоръжени сили, използващи тежка бронирана техника и самолети.

    Тъй като Украйна беше подкрепена от страните от НАТО в тази конфронтация с ДНР и ЛНР, републиките се обърнаха към Русия за помощ на 21 февруари 2022 г. Геноцидът на руското население в Донбас от украинските въоръжени сили, както и опасенията, че активното сътрудничество между НАТО и Украйна би представлявало заплаха за руската държавност и би увеличило вероятността от изненадваща атака срещу Русия, послужиха като аргументи за признаването на Донецката и Луганската републики и подписването на споразумение за военна помощ с тях на 21 февруари 2022 г.

    На 24 февруари 2022 г. Владимир Путин обяви началото на специална военна операция за защита на населението на ДНР и ЛНР.

    От 23 до 27 септември 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожката и Херсонската области упражниха правото си на самоопределение, залегнало в Устава на ООН, и проведоха референдум за присъединяване към Русия като съставни субекти на Руската федерация.

    На 28 септември 2022 г. руското Министе

    Коментиран от #25, #36

    08:41 25.11.2025

  • 24 В В.П.

    12 1 Отговор
    Евала на руските ,защитиха дом семейство родина.от окраинската чума..Слава Русская!!

    08:42 25.11.2025

  • 25 Инна

    12 0 Отговор

    До коментар #23 от "Инна":

    28 сентября 2022 года МИД РФ опубликовал заявление, подтверждающее законность проведения референдумов. При этом подчёркивалось право регионов на самоопределение «в соответствии с Уставом ООН, Международными пактами о правах человека 1966 г., Хельсинским Заключительным актом СБСЕ 1975 г., а также заключением Международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 г., подтвердившим тот факт, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какую-либо норму международного права

    08:42 25.11.2025

  • 26 Бирано дьо Сиренак

    4 0 Отговор
    Смесени чувства : да научиш, че тъщата ти се е претрепал, а ферарито ти е за скрап.

    08:43 25.11.2025

  • 27 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Вертоломей":

    Стреляш обиди във въздуха . А хитлер е нямал за цел европа.!

    Коментиран от #46

    08:44 25.11.2025

  • 28 В В.П.

    8 0 Отговор
    Понеже окропитеците не спазват споразумения и договори ,Москва има право да ги бомби по всяко време на деня .Докато прималеят ..

    08:45 25.11.2025

  • 29 Минувач

    15 0 Отговор
    То голямо проучване, голямо нещо, хахаха! Половин дузина, демек - 6 калпака. Но, вероятно са питали много повече, а после са подбрали само мнения, които са удобни, като са вкарали и 1 по-умерено да не лъснат в пропагандата си. Интересно е да бяха попитали не 6, а някой от онези 20 000 украински дезертьора, които бягат от армията всеки месец. Всеки месец 20 000 украински войника заявяват тяхното мнение по въпроса. И дори не са 20 000, а много повече, защото има много повече желаещи да избягат, но се страхуват да не бъдат убити в гръб от своите.

    Коментиран от #40, #47

    08:46 25.11.2025

  • 30 В В.П.

    11 0 Отговор
    А ка викаха по хрещатик ,,, Москаляку на гиляку,. Забележително..

    08:47 25.11.2025

  • 31 Браво

    11 1 Отговор
    Разумните украинци мислят като Тръмп и Путин.

    08:48 25.11.2025

  • 32 В В.П.

    13 1 Отговор
    Ама как застреляха и изгориха млади активисти в Одесса .Есср се радваше .и приветстваше ..

    08:48 25.11.2025

  • 33 Бай Ставри

    8 0 Отговор
    Украинстващи и македонстващи само студени да ги целиват.

    08:48 25.11.2025

  • 34 Кокаински

    5 1 Отговор
    Когато берите защитни линии се разпадат, не остава нищо друго освен да обвиниш духа на коката!

    08:50 25.11.2025

  • 35 огнянминчев

    9 0 Отговор
    Наистина е отвратително да се гледа, как се опитват да подържат пожара на една ЗАГУБЕНА вече война и кауза - още стотици хиляди безмислени жертви и месеци страдания за цивилните, само и само да се отложи НЕИЗБЕЖНИЯТ трибунал и ликвидиране на наркоманизираната марионетка в Киев.

    08:52 25.11.2025

  • 36 Путин екато хитлер но е в зародиш

    1 7 Отговор

    До коментар #23 от "Инна":

    Пропускаш руската роля в подстрекаването на руско говорящите и сериозната военна подкрепа.

    08:52 25.11.2025

  • 37 Рублевка

    6 0 Отговор
    Първо ги събарят на асфалта, влачат ги в буса, ритат ги. След това в мазетата на ТЦК отново побоища до припадък, пърхане на палки и бутилки в анусите, изнасилване на жените им, дошли да се молят, източване на банковите им сметки, денем маршировки до припадък. И когато наци батальона ги хвърли на фронта, Джонатан Бийл, Анастасия Левченко и Володимир Ложко им правят интервю ПО СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ.
    Вържете попа да е мирно селото! Арестуваните зеления плъх, когато си покаже носа от Украйна!

    08:52 25.11.2025

  • 38 Само

    11 0 Отговор
    една гаранция има - колкото и да се пънат от яд русофобите, руснаците не могат да бъдат спрени. Така са се ядосвали нацистите през втората световна, така се ядосват и настоящите им "демократични" наследници. Относно останалите местни многознайковци - историята ще помни кой ни е освободил от турско робство и от нацистите, а вие ще бъдете забравени още приживе.

    08:55 25.11.2025

  • 39 дрън дрън

    4 0 Отговор
    Както върви още много бой ви чака.

    08:55 25.11.2025

  • 40 Папуц

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Минувач":

    Абсолютно точен сте!
    Само като видим, коя медия прави проучването, и вече можем да се сетим, какви ще са резултатите.
    Англичаните са основният виновник , за воината в Украйна-колкото и на някой полирани мозъци да не им се иска да е така.
    И сега, ББС прави репортаж, който да "обясни" на народонаселението, че видиш ли , украинците не искат мирният план.Същата тази медия се прослави с уникални лъжи и интерпретации на речта на Тръмп.
    А кой беше казал - Ще се бием до последният укреаинец?

    08:58 25.11.2025

  • 41 В В.П.

    3 0 Отговор
    В треблиНка,надзирателите ,са били само окропи..Туй говори много за събитията ..

    09:02 25.11.2025

  • 42 Щуцера

    1 0 Отговор
    Поне има достъп до "болкоуспокояващи".

    09:02 25.11.2025

  • 43 В В.П.

    5 0 Отговор
    В Аушвиц,надзирателите са окропитеци от Лвов и околностите .

    09:03 25.11.2025

  • 44 В В.П.

    2 0 Отговор
    Само корав лобут за тия циганя.

    09:04 25.11.2025

  • 45 Олелександър

    4 0 Отговор
    Хай живе Росія! Перемога буде для неї ! - казано на оригинален еврогauски език.

    09:09 25.11.2025

  • 46 Вертоломей

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Лука":

    Абе малък човек, никъде не стрелям, не искам да се принизявам до мисленето ти, не е хигиенично.
    Русия няма и не иска и не може да напада Европа.
    А що се отнася до Украйна то тя беше 30 г подготвяна и зомбирана, като прокси да се използва, като оръжие за умаломощяване на Русия, хилядолетна мечта на кралското семейство от мъглявия Албион, ееее уви не стана.
    Жалко за украинците, които са си чисти руснаци , че така безславно гинат по калната земя.
    Искаш ли още обосновани твърдения, а?

    И се научи да пишеш.

    09:40 25.11.2025

  • 47 Обективни истини

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Минувач":

    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    09:51 25.11.2025

  • 48 Точен

    2 0 Отговор
    Украинците и македонците не са хора, те са зомбита...

    10:16 25.11.2025

  • 49 началото на краят

    0 0 Отговор
    "Харесва ми британският план да се изпратят войски от Коалицията на желаещите
    Това разбира се е поредната пропагандна лъжа. Но напомня че трябва да се обясни ясно на всички какво точно желаят "желаещите". А то е поредният брутален грабеж последван от дългосрочно заробване!
    И това трябва да им стане кристално ясно на украинците.

    10:18 25.11.2025

  • 50 Украински войник в кален окоп

    0 0 Отговор
    Преговори за мир! Аааа, скука, скука голяма ме чака. Искам още в калта и на студа. И още да се будя от неочаквани атаки и да съм с превързана глава, и да стрелям, стрелям...

    10:19 25.11.2025

