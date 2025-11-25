Украинските военни на фронта реагират със смесени чувства на първоначалния мирен план на САЩ

Украинските войници на фронтовата линия реагираха на американските проекти за мирни предложения със смесица от неподчинение, гняв и обреченост, пишат Джонатан Бийл, Анастасия Левченко и Володимир Ложко за BBC Украiна.
BBC разговаря с половин дузина бойци, чрез чрез социалните медии и имейл в отговор на първоначалния американски план, подробности от който изтекоха в медиите миналата седмица.
Оттогава американските и украинските преговарящи работят по промени в плана и се готвят да продължат преговорите за постигане на "рамково споразумение за мир“.
Ярослав от Източна Украйна смята, че американският мирен план е "ужасен... никой няма да го подкрепи“, докато армейски медик с позивния Щутцер го нарича "абсолютно позорен проект за мирен план, недостоен за нашето внимание“.
Междувременно друг боец, с позивна ''Змий'' посочва: "Време е поне да се споразумеем за нещо.“
Ето какво заявиха украинските военни, които коментираха пред BBC, някои от ключовите точки от първоначалния проект на мирния план на САЩ.
Отказ от територия
САЩ представиха проект на мирно предложение в момент, когато Русия постига значителен напредък на бойното поле. Само през последния месец Украйна загуби още 450 кв. км.
Киев все още контролира около 15% от Донбас, който е обявената ключова военна цел на Русия. Първоначалният план на САЩ предлага Украйна да се откаже от целия регион, дори от онези части, които успешно е защитавала в продължение на почти четири години пълномащабна война в замяна на плащане на наем от Русия.
"Нека го вземат“, заявява ''Змий'' пред BBC. "Така или иначе в градовете и селата не е останал никой. По същество се борим не да защитаваме хора, а за земя и губим хора.“
Андрей, офицер от Генералния щаб на Украйна, смята, че предлаганото за Луганска и Донецка области е "болезнено и трудно“ решение, но предполага, че страната може да няма друг избор.
Украйна защитава региона от 2014 г., когато Русия анексира Крим и нейните сили завзеха части от Донбас.
''Може да не искаме да се откажем от него, но няма да можем да го задържим с военна сила и средства“, посочва Андрей.
Източна Украйна е била арена на най-тежките боеве във войната и Украйна е загубила десетки хиляди войници, защитавайки я.
Моряк, който се бие от 2018 г., споделя за медията, че изоставянето на Донбас би "обърнало всичко - всички усилия на Въоръжените сили“.
"Това е пренебрежение към живота на падналите войници и цивилни“, смята той.
Съкращаване на армията
Проектът за мирен план на САЩ би ограничил числеността на Въоръжените сили на Украйна до 600 000 души. Това все още е значително повече, отколкото преди пълномащабното нахлуване, когато те са били около 250 000, но по-малко, отколкото са сега. Последните оценки сочат, че украинската армия в момента е над 800 000 души.
''Змий'' вярва, че страната ще се нуждае от много от онези, които в момента са в униформа, за да помогнат за възстановяването на Украйна след края на войната.
"Ние, мъжете, трябва да възстановим страната след войната. Защо ни трябват толкова много хора в армията, ако има гаранции за сигурност?“, пита той.
Офицерът от Генералния щаб Андрей е съгласен.
"Ако има гаранции за сигурност, тогава, разбира се, няма смисъл да се поддържа толкова голяма армия“, посочва той.
"Хората са уморени и искат да се върнат при семействата си.“ "Няма смисъл да ги държим в мирновременната армия след войната“, добавя Андрей.
Той също така смята, че икономиката на Украйна няма да може да издържа толкова обемни Въоръжени сили в мирно време.
Медикът от фронта Щуцер е на противоположното мнение. Според него украинската армия е "единственото нещо, което ни дели от поражение и робство“.
Гаранции за сигурност
Готовността на Украйна да се съгласи с предложенията ще зависи от бъдещите гаранции за сигурност.
Проектът на план на САЩ изключва Украйна от членството в НАТО, но не и от Европейския съюз. Има обещание за гаранции за сигурност от САЩ в случай на нова руска атака, но няма подробности за мащаба на тази подкрепа. Той също така забранява присъствието на сили на НАТО в Украйна, ако бъде подписано мирно споразумение.
Според Евгений, оператор на дрон в Източна Украйна, смята, че присъствието на чуждестранни войски в страната е важна гаранция за сигурност.
Великобритания и Франция водят усилия за създаване на "гарантиращи сили“ в случай на прекратяване на огъня чрез "Коалицията на желаещите“.
"Харесва ми британският план да се изпратят войски от ''Коалицията на желаещите'' в Украйна - това е единственият план, който ще ни помогне да спечелим, да се вкарат съюзнически войски“, казва Евгений.
Андрей обаче, не вярва, че Европа може да осигури значителни гаранции за сигурност.
"Европа се оказа напълно безгръбначна и разединена. "Оказва се, че цялата надежда е само в Щатите“, смята той.
Други военни служители обаче заявяват, че те нямат голямо доверие в САЩ.
"Гаранциите за сигурност на САЩ при сегашното правителство изобщо не са гаранции за сигурност“, смята Щутцер.
Избори
Проектът на план на САЩ предлага и провеждане на нови избори в Украйна в рамките на 100 дни след края на войната. Според украинската конституция избори не могат да се провеждат по време на война.
Вече има забележим ръст на недоволството от сегашното правителство, което е изправено пред сериозни обвинения в корупция. Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) разследва твърдения за обогатяване на лица по договори в енергийния сектор на стойност 100 милиона долара.
В резултат на това двама ключови министри бяха уволнени, като те отричат обвиненията. Бивш вицепремиер и бизнес партньор на президента също са разследвани. Скандалът доведе до политически конфликти и доминира украинските новини.
Темата се обсъжда и на фронта. Сред интервюираните от нас военни има подкрепа за нови избори.
"Разбира се, че са необходими. Тези, които в момента са на власт, не заслужават доверие... Особено в светлината на последните събития“, заявява ''Змий''.
Друг военен офицер, Марин, също подкрепя изборите, твърдейки, че настоящото правителство "трябва да бъде прочистено от корупцията“.
Междувременно Андрий е съгласен, че новите избори изискват "пълно рестартиране на властта“, макар и не "точно сега“.
Новите избори са може би най-малко спорният елемент от плана. Но като цяло има сериозни съмнения относно американските предложения.
Ярослав ни казва, че те просто "няма да проработят“, а Александър, офицер от свързочните войски, ги отхвърля с ругатня.
Единственото ясно послание от разговорите с украинските войници, е, че мнозина са уморени от войната.
Андрей има резерви относно някои от предложенията, но заключава: "Ако този план спре войната, значи ме устройва.“
