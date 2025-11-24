Новини
Най-мощната конвенционална сила в Европа! Германия планира значително укрепване на армията си
  Тема: Украйна

Най-мощната конвенционална сила в Европа! Германия планира значително укрепване на армията си

24 Ноември, 2025 14:35

Проектът трябва да бъде гласуван в Бундестага до края на годината и ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Най-мощната конвенционална сила в Европа! Германия планира значително укрепване на армията си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Германия планира значително укрепване на армията си, след като канцлерът Фридрих Мерц обеща да я превърне в "най-силната конвенционална армия в Европа", предава CNN. Нов законопроект цели числеността на армията да достигне 260 000 военнослужещи и 200 000 резервисти до 2035 г.

Основният акцент е върху доброволното участие с по-добро заплащане - 2600 евро начална заплата. Ако целите не се постигнат, ще бъде наложена задължителни служба. От 2026 г. всички 18-годишни ще попълват въпросник за интерес към службата, а от 2027 г. мъжете ще преминават задължителни медицински прегледи.

Реформата идва на фона на войната в Украйна и предупрежденията от САЩ, че Европа трябва да укрепи собствената си отбрана. Проектът трябва да бъде гласуван в Бундестага до края на годината и ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Министърът на отбраната Борис Писториус подчерта, че укрепването на армията намалява риска от конфликт и може да бъде пример за други европейски държави. Промените са спорни - особено сред левите партии и младите хора. Проучвания показват, че голяма част от тях са против възстановяването на наборната служба, а заявленията за отказ от военната служба по съвест достигат рекордни нива.

Германия дълго време държеше военните разходи под целите на НАТО, но след началото на войната в Украйна през 2022 г. бе създаден фонд от 100 млрд. евро за модернизация на Бундесвера. Мерц обещава удвояването на военните разходи, подчертавайки, че "Путин разбира само езика на силата".

Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 8 Отговор
    Най разпространеното име на новородени бебета в Германия е Мохамед.

    Коментиран от #4, #5, #14, #17

    14:37 24.11.2025

  • 2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    10 19 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН!

    Коментиран от #44

    14:38 24.11.2025

  • 3 име

    17 5 Отговор
    Хахаха, да нерци най-мощната конвенционална сила да я е страх от немощната, пияна и деморализирана руска армия, соято няма танкове и ракети, а се бият на магарета с лопати в ръце.

    Коментиран от #8

    14:40 24.11.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Слава на Мохамед

    14:40 24.11.2025

  • 5 Дааааа

    3 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    14 Мюсюлмански Републики и 8 Монголоидни!
    Монголоидния Фюрер Педофил е чистокръвен ху есос!
    А ти цаливаш ли КУ РАна рамАзан, като Фюрера?
    АааааааХахахаха

    14:40 24.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Еми както

    11 2 Отговор
    е тръгнало няма да е лошо да помислите и за ХАЛАЛ меню в ресторантите си !

    14:43 24.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гост

    3 4 Отговор
    Време беше..

    14:44 24.11.2025

  • 10 Берлин, 8 май 1945 г., Капитулацията

    18 6 Отговор
    Маршал Жуков към маршал Рокосовски: "Ние ги освободихме от фашизма, но те никога няма да ни го простят".

    Коментиран от #16

    14:45 24.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 696

    11 3 Отговор
    Те Немците не го харесват и искат той тръгнал да укрепва европа.

    14:46 24.11.2025

  • 13 НАЙ-МОЩНАТА

    10 3 Отговор
    АБЕ ТИЯ КОЛКО ПЪТИ ЩЕ НАСТЪПВАТ ЕДНА И СЪЩА МОТИКА.СЕГА Е ВОЙНА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ , А НЕ НА БРОЯ ХОРА.ИМАТ 20 МЛН. МИГРАНТИ ДА ПРАТЯТ ТЯХ НА ВОЙНА.С 1 КУРШУМ ДВА ЗАЕКА-РЕШАВАТ ПРОБЛЕМА С НЕЖЕЛАНИТЕ И ИМАТ НАЙ-МНОГОБРОЙНАТА ,,АРМИЯ"

    14:46 24.11.2025

  • 14 Фикри Салимехмедов

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Надъхваш ли се пе Зе венк? 🍌 Ше ми цунеш ли КУ РАна?

    14:48 24.11.2025

  • 15 Рублевка

    9 2 Отговор
    Пари нема, действайте! 2600 евро бруто са 1500 нето. Колкото социала но бягане и маршировки до припадък. Варварите се подготвят за поход на изток.

    14:50 24.11.2025

  • 16 Така е

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Берлин, 8 май 1945 г., Капитулацията":

    18 септември 1939--- ОБЩ ПАРАД НА НАЦ СОЦИАЛИСТИТЕ НА АДОЛФ И КОМ ФАШИСТИТЕ на СЪЮЗНИКА ОТ СССР... Грузинеца извратеняк СТА лин!!

    14:51 24.11.2025

  • 17 Коко Н

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гони те още генетичен страх.
    Говорят,че трябва да се вдигне издръжката за военната организация, а никой не казва какви ограничения има Германия по следвоенните договори,които са написани по Съветска диктовка и руснаците трябва да бъдат фактор.
    Съединените Щати трябва да напуснат Европа .Не им се иска да се съобразяват с никой,ама не се получава.

    14:52 24.11.2025

  • 18 Феникс

    2 3 Отговор
    Как само се "гордея" че в моята община ще бъдем роби на плантацията и ще бълваме барут на корем за новият райх! :)

    14:54 24.11.2025

  • 19 Луди хора на 300

    3 1 Отговор
    На тазгодишната  среща на върха на НАТО в Хага този курс беше допълнително засилен. Държавите-членки се съгласиха да увеличат военните си разходи до 5% от БВП през следващите 10 години – поне 3,5% за оръжия и войски и 1,5% за инфраструктура, киберсигурност и логистичен капацитет. Това би увеличило годишните разходи на държавите от НАТО до 2,8 трилиона долара, повече от целия икономически продукт на Италия или Канада.Германия провежда това превъоръжаване особено агресивно. Бюджетът за отбрана на Берлин се очаква да нарасне до над 150 милиарда евро до 2029 г., което е около 3,5% от БВП. Като се вземат предвид и разходите за „инфраструктура, съседна на войната“, правителството всъщност инвестира около 5% от общия икономически продукт във военни цели, което е приблизително 215 милиарда евро годишно. За да осъществи тази лудост, сравнима само с програмата за превъоръжаване на нацистите в навечерието на Втората световна война, правителството, с подкрепата на  Зелените  и  Лявата партия , е предоставило 1 трилион евро за превъоръжаване.

    14:58 24.11.2025

  • 20 Луди хора на 300

    5 1 Отговор
    създаването на единна централна командна структура за „национално оперативно планиране и командване на мисии“. За тази цел съществуващото Териториално командване (за вътрешни операции) и Съвместното оперативно командване (за чуждестранни мисии) бяха обединени в едно Оперативно командване на Бундесвера (въоръжените сили). По това време  коментирахме :
    Тази мярка означава де факто възстановяване на генералния щаб, който беше забранен с Потсдамското споразумение от 1945 г. след престъпната роля, изиграна от германското военно ръководство в двете световни войни. Сега той мълчаливо се въвежда отново. Гражданският контрол над Бундесвера, който беше залегнал в следвоенната конституция на Западна Германия, се премахва с завръщането на старите военни и великодържавни амбиции на германския империализъм.„военната готовност“ на Бундесвера е несъвместима с демокрацията. Тя изисква, както и в миналото, потискане на работническата класа и установяване на диктаторски форми на управление.
    Повторното въвеждане на наборната военна служба означава подчиняване на младежта на военните интереси на капитала и това трябва да се води въз основа на ясна политическа нацистка по съществото си перспектива....

    Коментиран от #29

    14:59 24.11.2025

  • 21 Неадекватни политици

    5 2 Отговор
    Водят света в грешна и опасна посока. В настоящият момент правилният ход е експроприация на въоръженията и финансовата олигархия, разпускане на НАТО и ЕС като империалистически военни съюзи .... Всичко друго е разруха и смърт. Лишаване на младите от бъдеще и просперитет а вероятно и от право на живот

    Коментиран от #33

    15:00 24.11.2025

  • 22 Трябва, трябва !

    4 2 Отговор
    Борбата срещу войната трябва да се основава на работническата класа, голямата революционна сила в обществото, обединяваща зад себе си всички прогресивни елементи в населението.

    • Новото антивоенно движение трябва да бъде антикапиталистическо и социалистическо, тъй като не може да има сериозна борба срещу войната, освен в борбата за прекратяване на диктатурата на финансовия капитал и за слагане на край на икономическата система, която е основната причина за милитаризма и войната.

    • Следователно новото антивоенно движение трябва по необходимост да бъде напълно и недвусмислено независимо и враждебно към всички политически партии и организации на капиталистическата класа.

    • Новото антивоенно движение трябва преди всичко да бъде международно, мобилизирайки огромната сила на работническата класа в единна глобална борба срещу империализма.

    15:02 24.11.2025

  • 23 дядото

    6 2 Отговор
    мощна сила,но да не гледаме отново чудото й и руското знаме на райхстага им.

    Коментиран от #32

    15:07 24.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Луди хора на 300

    0 2 Отговор
    Германия е начело на тази трансформация. С подкрепата на Зелените и Лявата партия , управляващата коалиция създаде рамка за превъоръжаване на стойност трилиони евро. Бюджетът за отбрана за 2025 г. възлиза на 86,5 милиарда евро - повече от всякога след края на Втората световна война - и се очаква да нарасне до над 150 милиарда евро до 2029 г., приблизително 3,5% от БВП. Ако се включат разходите за „военна готовност“ за инфраструктура, общите разходи, свързани с войната, ще достигнат 5% от БВП, около 215 милиарда евро годишно.Създават се десетки хиляди нови военни и цивилни длъжности и ще бъде възстановена военната служба. Милиарди се вливат в производството на изтребители, транспортни хеликоптери, нови танкове, бронирани машини, военни кораби, дронове, ракетни системи и дори специално космическо командване. Канцлерът Фридрих Мерц открито заяви целта си да превърне Германия в „най-силната конвенционална армия в Европа“.

    15:10 24.11.2025

  • 27 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Тва ,"задължително" отнася ли се за ония при норакдовете и имат ли толкова тоалетни памперси и превръзки и упитвноя кой и как ще си ги използва ,Германия беше

    15:11 24.11.2025

  • 28 Луди хора на 300

    5 1 Отговор
    Целта е Европа да се превърне в единно бойно поле – интегрирана логистична зона, където войските и бронетехниката могат да се движат свободно от Балтийско до Черно море. Цивилната инфраструктура е подчинена на военните нужди. Учения като „Червената буря Браво“ в Хамбург, в които се упражняваше придвижването на десетки хиляди войници на НАТО и разполагането на войници срещу антивоенни демонстранти, вече предвиждат вътрешното измерение на тази милитаризация: потушаването на вътрешната опозиция. Тези астрономически суми могат да бъдат финансирани само чрез брутални мерки за строги икономии, унищожаване на социални програми и разграбване на публични средства. „Отбранителната готовност“, обяснява документът, изисква не само пари и оръжия, но и реорганизация на целия континент за война. В раздела „Към зона за военна мобилност в целия ЕС“ се предлага: "До края на 2027 г. ще бъде създадено общоевропейско пространство за военна мобилност с хармонизирани правила и процедури и мрежа от сухопътни коридори, летища, морски пристанища и спомагателни елементи, осигуряващи безпрепятствен транспорт на войски и военна техника в целия Съюз, в тясно сътрудничество с НАТО.“

    Коментиран от #45

    15:12 24.11.2025

  • 29 Коко Н

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Луди хора на 300":

    „Военната готовност“ на Бундесвера е несъвместима с демокрацията."
    Правилно трябва да стане като в другите армии. Както едно време,когато са взимали ,в нашата армия танк истки родени мъже.

    15:12 24.11.2025

  • 30 Морски

    5 2 Отговор
    Германия е колония на САЩ,официално от 09.05.1945г.Без разрешение от САЩ не може да планира каквото и да е било.Така че не на занимавайте с измишльотини и мечтите на 100 половите там

    15:14 24.11.2025

  • 31 Луди хора на 300

    0 1 Отговор
    В декларацията на Европейския съвет за Украйна се похвали, че ЕС вече е предоставил 177,5 милиарда евро от 2022 г. насам и „се ангажира да посрещне неотложните финансови нужди на Украйна за 2026–2027 г., включително за нейните военни и отбранителни усилия“. Ще последват още стотици милиарди. Пътната карта определя количествени цели, които съперничат на програмите за превъоръжаване от 30-те години на миналия век. Тя отбелязва нарастването на европейските разходи за отбрана от 218 милиарда евро през 2021 г. до 392 милиарда евро през 2025 г. и призовава за по-нататъшно ускоряване. В рамките на програмата „ReArm Europe“ ще бъдат мобилизирани до 800 милиарда евро за въоръжаване чрез нови механизми за финансиране, като например инструмента SAFE. Ангажиментите, поети на срещата на върха на НАТО през юни, за постигане на цел за разходи за отбрана от 3,5% от БВП до 2035 г. ще изискват поне допълнителни 288 милиарда евро годишно...

    15:14 24.11.2025

  • 32 Че кога е имало руско знаме на Райхстага

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "дядото":

    Или имаш предвид СЪВЕТСКОТО , на Червената Армия от която 58% са УКРАИНЦИ,18 Белоруси и останалите монголья и Мюсюлмани от Републиките?
    Не грамотен ли си?

    Коментиран от #47, #48

    15:15 24.11.2025

  • 33 Какво предлагаш?

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Неадекватни политици":

    Предложи същото и на Русия, С. Корея, Китай, Иран. Трите имат ЯО, а Иран го разработва. Нека тия четирите се разоръжат и тогава НАТО ще се разпусне.

    Коментиран от #49

    15:24 24.11.2025

  • 34 Дориана

    5 1 Отговор
    Да ходят да се бият и без това много им се иска да водят война с Русия . За това всеки ден измислят по някоя провокация.

    15:28 24.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 От историята

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    помним,че виноги когато сме били с Джендърмания,винаги сме губили,сега няма да е по-различно.

    16:08 24.11.2025

  • 45 И за кво тая цялата

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Луди хора на 300":

    щуротия,при положение,че война Германия-Русия ще бъде с ядрени ракети и от западнала Джендъропа нищо няма да остане. Това логистика,командни щабове,всичко ще бъде унищожено за няколко часа при евентуален конфликт и всичко останало ще изпадне в хаус немислим до сега.В,Испания и Франция спряха тока лятото за 8 часа и такъв хаус и цирк настъпи,та си представям да вземат да падат ракети кво ще бъде. Западналите са дебилно ненормални олигофрени

    16:22 24.11.2025

  • 46 Анонимен

    1 0 Отговор
    Няма не искам,няма недей ,щом заминаваш войник ставаш злодей.

    16:25 24.11.2025

  • 47 И как се казваха хората

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Че кога е имало руско знаме на Райхстага":

    тогава и сега,съветници ли или и тогава и сега и от над 1100 години се наричат руснаци и Русия,която за период от 70 години се наричаше СССР/Съюз на Съветските Социалистически Републики/,като по-голяма част от влизащите тогава републики и сега са в състава на Русия или са в тесни отношения и взаимовръзка с тях. Само такива кретеноиди като укро питеците се имат за повече от всички останали,нагли и високомерни,а са просто едни убитаци и tъpаци и нищо по-различно.

    16:33 24.11.2025

  • 48 И, ти си облъчен от

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Че кога е имало руско знаме на Райхстага":

    укропската пропаганда,че понеже бил първи,втори и т.н. украински фронтове били участвали само украинци.Пълен смях и забавно да се присмиваш на неграмотните тъпанари.Като те са наречени така,заради територията на която се водят бойните действия,а иначе украинците са били в по-малко количество,защото цяла УССР е била окупирана от нацистите,та няма как да са повечето от там. И като има карелски фронт,само карелци ли са там бе некадърници. Като сте с микро умствен багаж поне не се изказвайте.

    16:38 24.11.2025

  • 49 Ами те нямаше да се

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Какво предлагаш?":

    въоръжават,ако се бе разпуснало и самото НАТО некаdъrnо,когато се разпусна Варшавския договор. А, те не само не се разпуснаха,ами тръгнаха да се доближават до Русия и Китай и да ги заплашват. Е, сега некадърно неграмотници ще си берете горчивите плодове и ша изпълнявате това което Путин и русия наредят.

    Коментиран от #52, #53

    16:41 24.11.2025

  • 50 Германия е велика!

    1 2 Отговор
    И това не е случайно, е единствено затова, защото Фридрих Мерц е новият Рейгън. И ако Роналд Рейгън не разруши Крепостна рус,то Мерц ще го направи...

    16:42 24.11.2025

  • 51 Умирам от смях

    1 0 Отговор
    муахахахахах най-мощната сила в европа е окупирана вече точно 80 години. Германия е бита и е-Б@-на. 2 пъти

    16:48 24.11.2025

  • 52 ,,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ами те нямаше да се":

    Тц, може да нарежда само на крепостните.

    16:48 24.11.2025

  • 53 А не си ли задаваш въпроса

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ами те нямаше да се":

    защо НАТО се разшири точно с бившите участнички от Варшавския договор (доскорошни "верни" съюзници на СССР) дори с бивши съюзни републики като трите Прибалтики и досега миролюбивите Финландия и Швеция? Какво стана с тия които не се присъединиха към НАТО - Грузия, Украйна, Беларус? На Грузия ѝ взеха Абхазия и Южна Осетия с война 2008г., на Украйна Крим, ЛНР и ДНР и война от 2014г. и 2022г., тоталитарен проруски режим в Беларус с ядрени руски ракети на територията превръщайки я в цел за НАТО. Сега се заканват на Приднестровието, Молдова, Казахстан, Азърбейджан. Тайван и Япония не са в НАТО и получават заплахи от С. Корея и Китай. Иран заплашва Израел, но си получи урока. Ето затова е НАТО.

    17:12 24.11.2025

  • 54 бай Даньо

    1 0 Отговор
    А ясно разбрах. Германската армия се увеличава до 260 000 души а окpaинската се намалава до 800 000 ... разбрах...

    17:28 24.11.2025

  • 55 Адолф

    1 0 Отговор
    Бе то и аз бях укрепил въоръжените сили на вермахта с около милион войници от европейските страни, освен германците обаче!
    От 1941 до 1945г. като военнопленници в СССР имаше 2 389 560 немци, 639635 японци, 513 767 унгарци, 187 370 румънци, 156 682 австрийци, 129 977 чехи и словаци, 60 260 поляци, 48 957 италианци, 23 136 французи, 14 729 холандци, 2 377 финландци, 2 010 белгийци, 1 652 люксембургци, 457 датчани, 452 испанци, 101 норвежци и даже 72 щведи. В края на втората световна война в руски плен бяха около милион и половина европейци, като изключим германците, отделно над два милиона и половина

    19:36 24.11.2025

  • 56 безпартиен

    1 0 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!!!

    19:44 24.11.2025

