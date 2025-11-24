Най-мощната конвенционална сила в Европа! Германия планира значително укрепване на армията си

Германия планира значително укрепване на армията си, след като канцлерът Фридрих Мерц обеща да я превърне в "най-силната конвенционална армия в Европа", предава CNN. Нов законопроект цели числеността на армията да достигне 260 000 военнослужещи и 200 000 резервисти до 2035 г.



Основният акцент е върху доброволното участие с по-добро заплащане - 2600 евро начална заплата. Ако целите не се постигнат, ще бъде наложена задължителни служба. От 2026 г. всички 18-годишни ще попълват въпросник за интерес към службата, а от 2027 г. мъжете ще преминават задължителни медицински прегледи.



Реформата идва на фона на войната в Украйна и предупрежденията от САЩ, че Европа трябва да укрепи собствената си отбрана. Проектът трябва да бъде гласуван в Бундестага до края на годината и ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.



Министърът на отбраната Борис Писториус подчерта, че укрепването на армията намалява риска от конфликт и може да бъде пример за други европейски държави. Промените са спорни - особено сред левите партии и младите хора. Проучвания показват, че голяма част от тях са против възстановяването на наборната служба, а заявленията за отказ от военната служба по съвест достигат рекордни нива.



Германия дълго време държеше военните разходи под целите на НАТО, но след началото на войната в Украйна през 2022 г. бе създаден фонд от 100 млрд. евро за модернизация на Бундесвера. Мерц обещава удвояването на военните разходи, подчертавайки, че "Путин разбира само езика на силата".

Още новини от Украйна