Марина Литвиненко: Западът продължава компромисите към Путин

"До последния момент не можех да повярвам, че той ще почине, защото радиоктивният полоний 210 стана известен след смъртта му. И сигурно заради това, че той преживя, мъчейки се, много тези 23 дни той изгуби сериозно част от килограмите си. През последните дни, той започна да изглежда като болен, които преминава през химиотерапия, въпреки че въобще не се провеждаше такова лечение. Той не можеше да яде, да пие, защото цялата му лигавица беше възпалена."
Това заяви пред БНТ вдовицата му Марина Литвиненко.
Най-голямото ѝ разочарование е, че след смъртта му през 2006 година Западът е продължавал да има желание да прави компромиси с руският президент Владимир Путин, без да се осъзнава, че Кремъл ще нападне Украйна:
"Изпитвам голямо разочарование, защото след смъртта на Саша, чудовищната му смърт, особено когато стана ясно, че оръжие за неговото убийство беше радиоктивния елемент полоний, не изплаши светът. Не промени отношението към режима на Путин. Те мислиха, че ще намерят общ език с Путин, че ще намерят компромиси, но за съжаление сега се намираме в 2025 година и на територията на Европа върви голяма война. Ето към какво в крайна сметка стигнахме от 2006 година, когато беше извършен акт на ядрен тероризъм в центъра на Лондон до кървавата война в центъра на Европа."
Тя се надява, че един ден всички виновни за смъртта на съпруга ѝ ще отговарят за стореното от тях.
Днес се навършват 19 години от смъртта на Литвиненко. Случаят е първото отравяне на критик на Кремъл след края на Съветския съюз.
Александър, бивш руски шпионин, беше отровен с радиоактивен полоний в Лондон вероятно според британско обществено разследване, по лична заповед на Путин. След смъртта му, Марина се застъпи за подходящо разследване на убийството му.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сорос
08:18 24.11.2025
2 ФАКТ
08:19 24.11.2025
3 Путин
08:20 24.11.2025
4 Някой
Спри да се излагаш по медиите. И без това знаем, че акъл няма.
Коментиран от #7
08:20 24.11.2025
5 666
08:21 24.11.2025
6 горски
Най добрия начин да се избегне тази ситуация-за нищо на света не ставайте шпиони,дори в рамките на вашето село или близко обкръжение.
08:22 24.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гончар Романенко
.... Аз пък казвам, че Марина го е отровила, по заповед и със съдействието на МИ 5-6.!?
08:26 24.11.2025
9 Русофил
Коментиран от #28
08:27 24.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мунчо
Коментиран от #32
08:27 24.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Точен
Коментиран от #16
08:30 24.11.2025
14 Иван
08:30 24.11.2025
15 Кривоверен алкаш
Коментиран от #19
08:31 24.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
MI-6
със специален ръкводител с псевдонима Мартин”,
/предава The Times./"🤔🤔
08:34 24.11.2025
19 Иван
До коментар #15 от "Кривоверен алкаш":И агресията й срещу Гренада и Виетнам.
Коментиран от #27
08:34 24.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Вие сте
08:37 24.11.2025
23 пешо
Коментиран от #25
08:39 24.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пригожин
До коментар #23 от "пешо":В Русия всеки втори е предател.
08:40 24.11.2025
26 Пич
Коментиран от #30, #37
08:41 24.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И, след това идва Медведев,
До коментар #9 от "Русофил":а там вече е страшно. Няма преговори, а само бой до украино-полско, словашко, унгарско, румънската граница. Като 404, Приднестровие то, че и Молдова ще си вземат. Ако не дай си Боже, някой западнала малоумния реши да се заиграва с Русия, ще има бой до на си ranе и дорде каже мяу. Путин в случая ви е по изгоден, че е мек и с него може да се договаря, ако реши дори с определени компромиси. С Медведев такава опция нямате.
Коментиран от #34, #45
08:42 24.11.2025
29 Иван
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Точно така.......кой имаше интерес да прати еврейския рептил Виктория Нюланд в Украйна?--- Синагогата и Израел.
08:43 24.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Отвори картите на
До коментар #11 от "Мунчо":фронта и виж как ги смазват, всеки ден се превзема територия от 404,колкото 2 области в България. Голямо смазване, няма що, а и парите им свършиха и требе да теглат заеми от краварника, които ша връщат и кръв ша повръща, че лихвите им са огромни.
08:45 24.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дон Корлеоне
До коментар #28 от "И, след това идва Медведев,":Като обесят Хаяско ще фръкнат и Медведев и Медведевица.И тъжният кон и двойната наркоманка Захарова.И цялата им там папла4.
Ще следим кой ще е хитър да оцелее.
Коментиран от #41
08:47 24.11.2025
35 Обективно
08:47 24.11.2025
36 Пич
До коментар #30 от "Само пита":Откъде да знам, да не съм куче като тебе !!! Освен да душкаш , и лизваш.....
08:49 24.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 За разлика от вас,
До коментар #30 от "Само пита":дето сте непрекъснато под опашката на западналите и краварника и езика си го не прибират от влизане там, ние такива неща не правим, защото сме достойни и общеваме с достойнство, а не като памперси на нечий задни части,като вас.
08:49 24.11.2025
39 Марко
И на никого не му прави впечатление, че удобни хора удобно ги убиват най-често в Британия...
Че убийствата са като извадени от роман на Колин Декстър невероятни до пълен абсурд - ползват се чадъри, поливания с новичок достатъчен да изтрови цял квартал народ, но неспособен да затрие двамата, омазани от главата до петите с най-отровното БОВ в света и всякакви подобни невероятни инструменти.
Е, Литвиненко го заличиха с полоний. И никой не си задава въпроса какъв е смисълът да убиеш муха с ядрена бомба...На такива въпроси в романите на Колин Декстър благопристойните убийци мило обясняват "А какво друго можех да направя?". И разследващите ги гледат със състрадателно разбиране...А ние се просълзяваме от умиление.
Истории от благопристойната британска психиатрия.
Апропо, Арафат също бе отровен с полоний.
Но разследващите така и не откриват полония, при положение, че Арафат агонизира повече от две седмици в най-елитната френска военна болница. Години по-късно, след ексхумация по настояване на съпругата на починалия и независими експертизи на тленните останки на палестинския лидер се установява точната причина за смъртта - полоний. Но този полоний никой не разследва.
Той е демократичен, затова.
А сега тия, дето тровят с демократичен полоний развяват партенката с недемократичния.
Това е положението в свободния свят!
Коментиран от #42
08:50 24.11.2025
40 Руснаков
Коментиран от #43, #44
08:51 24.11.2025
41 Събуди се, и си
До коментар #34 от "Дон Корлеоне":извади пръстите от контакта или нечий задни части и тогава се изтръсквай по въпроса. Разбирам пожелателното ти мислене, но реална е съвсем друг, драги ми папурко-мисирчев.
08:52 24.11.2025
42 Иван
До коментар #39 от "Марко":........защото има два вида полоний......може би.
08:53 24.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Иван
До коментар #40 от "Руснаков":Напомни ни за Карл Шваб и Урсулата.
08:55 24.11.2025
45 Георгиев
До коментар #28 от "И, след това идва Медведев,":Не зная Медведев достатъчно ли ще им бъде. Аз мисля, че зад ъгъла дебне Сталин 2. Там няма да има прошка. Ще започне с тактически ядрени бомби и ако не се спре вакханалията, ще продължи със стратегическите. Няма да има преговори и милост към Европа. Мисля, че в Русия има разработен и такъв сценарий.
Коментиран от #49
08:57 24.11.2025
46 болгаринь..
09:01 24.11.2025
47 през 2014 трепехте
09:05 24.11.2025
48 БАЦЕ ЕООД
09:05 24.11.2025
49 русичь..
До коментар #45 от "Георгиев":А бе,нема да има изведнъж бомбаж,отначало масква ще им покаже как урсулците-без да влагат средства,ще им разшири ла манша
09:08 24.11.2025
50 Коментар
А случайно да е споменала дали е преспала поне с няколко десетки от содомисткото си обкръжение или за кои разузнавателни служби работи при прибиваването си в Лондон?
09:25 24.11.2025
51 ъхъъъ
09:52 24.11.2025
52 Историк
13:03 24.11.2025