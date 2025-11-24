Марина Литвиненко: Западът продължава компромисите към Путин

"До последния момент не можех да повярвам, че той ще почине, защото радиоктивният полоний 210 стана известен след смъртта му. И сигурно заради това, че той преживя, мъчейки се, много тези 23 дни той изгуби сериозно част от килограмите си. През последните дни, той започна да изглежда като болен, които преминава през химиотерапия, въпреки че въобще не се провеждаше такова лечение. Той не можеше да яде, да пие, защото цялата му лигавица беше възпалена."

Това заяви пред БНТ вдовицата му Марина Литвиненко.

Най-голямото ѝ разочарование е, че след смъртта му през 2006 година Западът е продължавал да има желание да прави компромиси с руският президент Владимир Путин, без да се осъзнава, че Кремъл ще нападне Украйна:

"Изпитвам голямо разочарование, защото след смъртта на Саша, чудовищната му смърт, особено когато стана ясно, че оръжие за неговото убийство беше радиоктивния елемент полоний, не изплаши светът. Не промени отношението към режима на Путин. Те мислиха, че ще намерят общ език с Путин, че ще намерят компромиси, но за съжаление сега се намираме в 2025 година и на територията на Европа върви голяма война. Ето към какво в крайна сметка стигнахме от 2006 година, когато беше извършен акт на ядрен тероризъм в центъра на Лондон до кървавата война в центъра на Европа."

Тя се надява, че един ден всички виновни за смъртта на съпруга ѝ ще отговарят за стореното от тях.

Днес се навършват 19 години от смъртта на Литвиненко. Случаят е първото отравяне на критик на Кремъл след края на Съветския съюз.

Александър, бивш руски шпионин, беше отровен с радиоактивен полоний в Лондон вероятно според британско обществено разследване, по лична заповед на Путин. След смъртта му, Марина се застъпи за подходящо разследване на убийството му.