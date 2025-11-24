Новини
Марина Литвиненко: Западът продължава компромисите към Путин
Марина Литвиненко: Западът продължава компромисите към Путин

24 Ноември, 2025 08:16

Най-голямото ѝ разочарование е, че след смъртта му през 2006 година Западът е продължавал да има желание да прави компромиси с руският президент Владимир Путин, без да се осъзнава, че Кремъл ще нападне Украйна

Марина Литвиненко: Западът продължава компромисите към Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

"До последния момент не можех да повярвам, че той ще почине, защото радиоктивният полоний 210 стана известен след смъртта му. И сигурно заради това, че той преживя, мъчейки се, много тези 23 дни той изгуби сериозно част от килограмите си. През последните дни, той започна да изглежда като болен, които преминава през химиотерапия, въпреки че въобще не се провеждаше такова лечение. Той не можеше да яде, да пие, защото цялата му лигавица беше възпалена."

Това заяви пред БНТ вдовицата му Марина Литвиненко.

Най-голямото ѝ разочарование е, че след смъртта му през 2006 година Западът е продължавал да има желание да прави компромиси с руският президент Владимир Путин, без да се осъзнава, че Кремъл ще нападне Украйна:

"Изпитвам голямо разочарование, защото след смъртта на Саша, чудовищната му смърт, особено когато стана ясно, че оръжие за неговото убийство беше радиоктивния елемент полоний, не изплаши светът. Не промени отношението към режима на Путин. Те мислиха, че ще намерят общ език с Путин, че ще намерят компромиси, но за съжаление сега се намираме в 2025 година и на територията на Европа върви голяма война. Ето към какво в крайна сметка стигнахме от 2006 година, когато беше извършен акт на ядрен тероризъм в центъра на Лондон до кървавата война в центъра на Европа."

Тя се надява, че един ден всички виновни за смъртта на съпруга ѝ ще отговарят за стореното от тях.

Днес се навършват 19 години от смъртта на Литвиненко. Случаят е първото отравяне на критик на Кремъл след края на Съветския съюз.

Александър, бивш руски шпионин, беше отровен с радиоактивен полоний в Лондон вероятно според британско обществено разследване, по лична заповед на Путин. След смъртта му, Марина се застъпи за подходящо разследване на убийството му.


  • 1 Сорос

    33 2 Отговор
    Слаби сме ве... режимът ни се пука по шевовете. Демократите ни бе знаят как да реагират.

    08:18 24.11.2025

  • 2 ФАКТ

    49 5 Отговор
    Тая чуждестранна агентка "демократ" още ли не е при мъжа си?

    08:19 24.11.2025

  • 3 Путин

    32 7 Отговор
    Има още демократи освен Литвиненко. Русия има 1 тон, но няма да ни стигне полония за всичките.

    08:20 24.11.2025

  • 4 Някой

    63 7 Отговор
    Глупави лелче, мъжа ти го отровиха британските служби. Не руските. Те полза от това нямаха, но британските русофоби имаха.
    Спри да се излагаш по медиите. И без това знаем, че акъл няма.

    Коментиран от #7

    08:20 24.11.2025

  • 5 666

    43 5 Отговор
    Тая захелбва от МИ6 да плюе държавата от западните ко4ини.

    08:21 24.11.2025

  • 6 горски

    36 5 Отговор
    С шпионите е така....Всички опити да смениш страната се изживят трудно,или не се преживяват.
    Най добрия начин да се избегне тази ситуация-за нищо на света не ставайте шпиони,дори в рамките на вашето село или близко обкръжение.

    08:22 24.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гончар Романенко

    38 5 Отговор
    ".... Александър, бивш руски шпионин, беше отровен с радиоактивен полоний в Лондон вероятно според британско обществено разследване, по лична заповед на Путин...."
    .... Аз пък казвам, че Марина го е отровила, по заповед и със съдействието на МИ 5-6.!?

    08:26 24.11.2025

  • 9 Русофил

    5 36 Отговор
    За да се спаси Русия, премахнете Путин

    Коментиран от #28

    08:27 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мунчо

    5 28 Отговор
    Западът просто смазва руската кочина.Въпросът е кой ще храни 140 милиона мужици с пилешки бутчета?

    Коментиран от #32

    08:27 24.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Точен

    30 1 Отговор
    Литвиненко е предател, а нека да припомня какво казва Левски за предателите: Смърт, смърт и само смърт!

    Коментиран от #16

    08:30 24.11.2025

  • 14 Иван

    25 4 Отговор
    Боклука Марина Литвиненко е пропуснала да ни припомни, че съпругът й умря като муслемин и е погребан в муслемско гробище.

    08:30 24.11.2025

  • 15 Кривоверен алкаш

    5 27 Отговор
    Дори и след края на войната тази държава трябва да бъде изолирана и със санкции,вследствие на грабителската и политика...Изби стотици хиляди,заграби 20 процента от Украйна и накрая амнистия...никога...

    Коментиран от #19

    08:31 24.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    27 4 Отговор
    🤔🤔 "....вдовица Марина Литвиненко е била щатен агент на

    MI-6

    със специален ръкводител с псевдонима Мартин”,
    /предава The Times./"🤔🤔

    08:34 24.11.2025

  • 19 Иван

    14 2 Отговор

    До коментар #15 от "Кривоверен алкаш":

    И агресията й срещу Гренада и Виетнам.

    Коментиран от #27

    08:34 24.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Вие сте

    24 4 Отговор
    национални предатели за Русия. А дали не е убит от господарите ти на острова. Видно им е в кръвта тази дейност и да го преписват на Русия.

    08:37 24.11.2025

  • 23 пешо

    15 2 Отговор
    такава е съдбата на предателите

    Коментиран от #25

    08:39 24.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пригожин

    5 13 Отговор

    До коментар #23 от "пешо":

    В Русия всеки втори е предател.

    08:40 24.11.2025

  • 26 Пич

    20 5 Отговор
    Погнусявам се от такива жени !!! И тая като оная - Навалная !!! Капитализират смъртта на мъжете си !!! А за това как се излагат като леки жени , целият свят знае !!!

    Коментиран от #30, #37

    08:41 24.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И, след това идва Медведев,

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Русофил":

    а там вече е страшно. Няма преговори, а само бой до украино-полско, словашко, унгарско, румънската граница. Като 404, Приднестровие то, че и Молдова ще си вземат. Ако не дай си Боже, някой западнала малоумния реши да се заиграва с Русия, ще има бой до на си ranе и дорде каже мяу. Путин в случая ви е по изгоден, че е мек и с него може да се договаря, ако реши дори с определени компромиси. С Медведев такава опция нямате.

    Коментиран от #34, #45

    08:42 24.11.2025

  • 29 Иван

    16 2 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Точно така.......кой имаше интерес да прати еврейския рептил Виктория Нюланд в Украйна?--- Синагогата и Израел.

    08:43 24.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Отвори картите на

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "Мунчо":

    фронта и виж как ги смазват, всеки ден се превзема територия от 404,колкото 2 области в България. Голямо смазване, няма що, а и парите им свършиха и требе да теглат заеми от краварника, които ша връщат и кръв ша повръща, че лихвите им са огромни.

    08:45 24.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дон Корлеоне

    4 15 Отговор

    До коментар #28 от "И, след това идва Медведев,":

    Като обесят Хаяско ще фръкнат и Медведев и Медведевица.И тъжният кон и двойната наркоманка Захарова.И цялата им там папла4.
    Ще следим кой ще е хитър да оцелее.

    Коментиран от #41

    08:47 24.11.2025

  • 35 Обективно

    17 2 Отговор
    Лъжкиня или просто няма нищо в главата да твърди такива работи.

    08:47 24.11.2025

  • 36 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Само пита":

    Откъде да знам, да не съм куче като тебе !!! Освен да душкаш , и лизваш.....

    08:49 24.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 За разлика от вас,

    10 2 Отговор

    До коментар #30 от "Само пита":

    дето сте непрекъснато под опашката на западналите и краварника и езика си го не прибират от влизане там, ние такива неща не правим, защото сме достойни и общеваме с достойнство, а не като памперси на нечий задни части,като вас.

    08:49 24.11.2025

  • 39 Марко

    15 2 Отговор
    Британската партенка за убийството на Литвиненко с половин ока полоний пак се размахва грантополучаващо.
    И на никого не му прави впечатление, че удобни хора удобно ги убиват най-често в Британия...
    Че убийствата са като извадени от роман на Колин Декстър невероятни до пълен абсурд - ползват се чадъри, поливания с новичок достатъчен да изтрови цял квартал народ, но неспособен да затрие двамата, омазани от главата до петите с най-отровното БОВ в света и всякакви подобни невероятни инструменти.
    Е, Литвиненко го заличиха с полоний. И никой не си задава въпроса какъв е смисълът да убиеш муха с ядрена бомба...На такива въпроси в романите на Колин Декстър благопристойните убийци мило обясняват "А какво друго можех да направя?". И разследващите ги гледат със състрадателно разбиране...А ние се просълзяваме от умиление.
    Истории от благопристойната британска психиатрия.
    Апропо, Арафат също бе отровен с полоний.
    Но разследващите така и не откриват полония, при положение, че Арафат агонизира повече от две седмици в най-елитната френска военна болница. Години по-късно, след ексхумация по настояване на съпругата на починалия и независими експертизи на тленните останки на палестинския лидер се установява точната причина за смъртта - полоний. Но този полоний никой не разследва.
    Той е демократичен, затова.
    А сега тия, дето тровят с демократичен полоний развяват партенката с недемократичния.
    Това е положението в свободния свят!

    Коментиран от #42

    08:50 24.11.2025

  • 40 Руснаков

    2 9 Отговор
    Като хлебарки налазиха сайта проруските талибани...

    Коментиран от #43, #44

    08:51 24.11.2025

  • 41 Събуди се, и си

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Дон Корлеоне":

    извади пръстите от контакта или нечий задни части и тогава се изтръсквай по въпроса. Разбирам пожелателното ти мислене, но реална е съвсем друг, драги ми папурко-мисирчев.

    08:52 24.11.2025

  • 42 Иван

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Марко":

    ........защото има два вида полоний......може би.

    08:53 24.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Руснаков":

    Напомни ни за Карл Шваб и Урсулата.

    08:55 24.11.2025

  • 45 Георгиев

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "И, след това идва Медведев,":

    Не зная Медведев достатъчно ли ще им бъде. Аз мисля, че зад ъгъла дебне Сталин 2. Там няма да има прошка. Ще започне с тактически ядрени бомби и ако не се спре вакханалията, ще продължи със стратегическите. Няма да има преговори и милост към Европа. Мисля, че в Русия има разработен и такъв сценарий.

    Коментиран от #49

    08:57 24.11.2025

  • 46 болгаринь..

    7 3 Отговор
    Бравос на кагебето-да отиш в албиона и да си купиш полоний от миг6 и да поръсиш с него кафето и бекончето на саша..а бе масква нема грешка

    09:01 24.11.2025

  • 47 през 2014 трепехте

    7 4 Отговор
    руснаци като бубулечки. и горяхте живи хора. и се кефехте. нал тъй? а?

    09:05 24.11.2025

  • 48 БАЦЕ ЕООД

    7 3 Отговор
    кви са тия претоплени стари манджи .."вероятно според британско обществено разследване" ... Британците по всяка вероятност сами са го премахнали

    09:05 24.11.2025

  • 49 русичь..

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Георгиев":

    А бе,нема да има изведнъж бомбаж,отначало масква ще им покаже как урсулците-без да влагат средства,ще им разшири ла манша

    09:08 24.11.2025

  • 50 Коментар

    4 0 Отговор
    Това заяви пред БНТ вдовицата му Марина Литвиненко.
    А случайно да е споменала дали е преспала поне с няколко десетки от содомисткото си обкръжение или за кои разузнавателни служби работи при прибиваването си в Лондон?

    09:25 24.11.2025

  • 51 ъхъъъ

    3 0 Отговор
    А какво стана с ония скрипалите бе, мръдат ли още? А мачката как е?😂

    09:52 24.11.2025

  • 52 Историк

    1 2 Отговор
    Абсолютно права е, защото с терорист не се преговаря, а се наказва. Сега страда целия свят, защото дадоха сила на терориста Путин и мръсните руски пари завладяха света и корумпираха властимащите в много държави, включително САЩ, която вече не съществува и е превърната в Тръмпландия от агента на Путин . Тежките грешки на имащите власт плащат винаги невинните и беззащитните. Компромиси с терористи не се правят, защото така им се дава сила да безчинстват и тероризират.

    13:03 24.11.2025

