Полският президент Карол Навроцки на официално посещение в Чехия

Полският президент Карол Навроцки пристига днес на официално посещение в Чехия, съобщи чешката новинарска агенция ЧТК, предава БТА.

В Прага Навроцки ще проведе среща с чешкия държавен глава Петър Павел. Двамата президенти се очаква да обсъдят руската агресия срещу Украйна, както и развитието на сътрудничеството между двете държави в рамките на Европейския съюз и НАТО. Това е първото посещение на Навроцки в Чехия след встъпването му в длъжност.

Полската агенция ПАП по-рано информира, че Навроцки ще има среща и с лидера на движението „Действие на недоволните граждани“, победител в тазгодишните парламентарни избори, и вероятен бъдещ премиер на Чехия - Андрей Бабиш.

От Канцеларията на чешкия президент подчертаха, че през последните години отношенията между Полша и Чехия се отличават със стабилност и приемственост. Двете страни работят заедно в редица области, включително и при подготовката на украински военнослужещи, които преминават обучение на полска територия под ръководството на чешки военни инструктори.