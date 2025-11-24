Новини
Полският президент Карол Навроцки на официално посещение в Чехия

Полският президент Карол Навроцки на официално посещение в Чехия

24 Ноември, 2025 09:43, обновена 24 Ноември, 2025 09:40 627 1

  • карол навроцки-
  • полша-
  • чехия-
  • посещение

Разговори в Прага за сигурността, Украйна и сътрудничеството в ЕС и НАТО

Полският президент Карол Навроцки на официално посещение в Чехия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки пристига днес на официално посещение в Чехия, съобщи чешката новинарска агенция ЧТК, предава БТА.

В Прага Навроцки ще проведе среща с чешкия държавен глава Петър Павел. Двамата президенти се очаква да обсъдят руската агресия срещу Украйна, както и развитието на сътрудничеството между двете държави в рамките на Европейския съюз и НАТО. Това е първото посещение на Навроцки в Чехия след встъпването му в длъжност.

Полската агенция ПАП по-рано информира, че Навроцки ще има среща и с лидера на движението „Действие на недоволните граждани“, победител в тазгодишните парламентарни избори, и вероятен бъдещ премиер на Чехия - Андрей Бабиш.

От Канцеларията на чешкия президент подчертаха, че през последните години отношенията между Полша и Чехия се отличават със стабилност и приемственост. Двете страни работят заедно в редица области, включително и при подготовката на украински военнослужещи, които преминават обучение на полска територия под ръководството на чешки военни инструктори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    2 0 Отговор
    Страните от източна Европа все още са запазили част от нормалността и имат шанс да спасят деградиентите, населяващи западната и част.

    09:42 24.11.2025

