Румъния отново вдигна изтребители след дронови удари близо до украинската граница

Румъния отново вдигна изтребители след дронови удари близо до украинската граница

24 Ноември, 2025 11:42 694 15

Наблюдения и излитания след нови атаки по цивилни цели и пристанища

Румъния отново вдигна изтребители след дронови удари близо до украинската граница - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германски изтребители, участващи в мисията по еър полисинг в Румъния, заедно с румънски F-16, са излетели тази нощ след подновените удари с дронове от Русия по цивилни цели и пристанищна инфраструктура в Украйна, съобщи Аджерпрес, позовавайки се на румънското Министерство на националната отбрана, предава БТА.

Системите за радарно наблюдение са засекли въздушни цели, насочени към украинското пристанище Измаил, което е наложило изпращането на два германски изтребителя „Юрофайтър“ за контрол на въздушното пространство. По-късно дроновете изчезнали от радарите, а след това били съобщени експлозии в Измаил. Румънското въздушно пространство не е било нарушавано и германските самолети се върнали в базата си около един час след полунощ.

В 1:45 ч. през нощта са били засечени нови въздушни цели, този път на 30 км северно от Змийския остров в Черно море. За реакция били изпратени два румънски изтребителя F-16, а в 2:20 ч. местните власти издали предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата РО-АЛЪРТ (RO-ALERT).

И в този случай са наблюдавани няколко въздушни цели и експлозии от украинска страна, но румънското въздушно пространство не е било нарушено. Двата изтребителя се върнали в базата си в 3:51 ч.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    3 11 Отговор
    Снощи е ударен единствения химически завод на руснаците за бром. Крим е на тъмно заради удар
    по подстанция. Кстово пак е дигнало температура.

    Коментиран от #12, #14

    11:44 24.11.2025

  • 2 добре е че ние имаме 1 самолет

    5 2 Отговор
    боен и още 10 тина за шоута и учения . ако видят дрон ще се налага да излитат с шоу самолетите . хахахаха .

    Коментиран от #6

    11:45 24.11.2025

  • 3 честен ционист

    6 0 Отговор
    И какво излиза "еър полисинг" е просто документално кино.

    11:46 24.11.2025

  • 4 ами

    5 0 Отговор
    ха ха ха какво само ги вдигат тези изтребители направо да си седят във въздуха постоянно, кого пазятдедовия

    11:46 24.11.2025

  • 5 Пич

    6 2 Отговор
    Малоумниците от НАТО !!! Само за да излети един изтребител заради дрон за 200 долара , и НАТО вече е много вътре !!! А ако го изпердаши с ракета за два милиона - считайте !!!

    11:46 24.11.2025

  • 6 Турция ни пази

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "добре е че ние имаме 1 самолет":

    Достатъчен е, да вози Джартов, който да пусне първия СМС за БГ АЛЕРТА.

    11:47 24.11.2025

  • 7 логино хеликоптера е по евтин

    3 0 Отговор
    та 1 може да хвръкне . има си картечница . лети до дроновете и ги сваля . тежък самолет в спецификацията му и в техническата му характеристика не е за дронове . като е бил правен не е имало дронове . пише за въздушни и земни цели че е направен . да летят да свалят хвърчила . глупост . а имало ли хвърчилото лимонка или моторче . явно не са много с акъла си .

    11:49 24.11.2025

  • 8 бай Запрянку

    5 0 Отговор
    Самолета не е опасност за Русия поради факта ,че не може да лети.Иначе досега да сме я подпукали.

    11:49 24.11.2025

  • 9 КзББ и ДП

    3 1 Отговор
    Направили са някой друг летателен час за разлика от нашите

    11:51 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Миньоро

    7 0 Отговор
    Не виждам къде е драмата. Когато НАТО бомбеше бивша Югославия, на наша територия имаше паднали ракети и осколки и не помня да сме пълнили гащите. Да не говорим за късетъчните бомби и такива с обеднен уран които ползваха тогава. Хайде по сериозно моля.

    11:58 24.11.2025

  • 12 И кво ?.

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Крим бил на тъмно ? Че тя киевската хунта още след Майданския преврат изключва електрозахранването и водоснабдяването в източна и Южна Украйна . Нищо ново няма .

    12:02 24.11.2025

  • 13 ДДДДД

    2 1 Отговор
    Няма нищо случайно. В момента насаждат страх в румънците та после да ги ползват за пушечно месо - то украинците са на привършване, а и масово дезертират...

    12:25 24.11.2025

  • 14 Си Тъ Пън

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Да не преглеждаш данни от шпионски сателити случайно? Или си прекалил с пърцуцата?

    13:14 24.11.2025

  • 15 Хехе

    3 0 Отговор
    Вдигнали ги във въздуха за да не ги ударят на летището...

    13:20 24.11.2025

