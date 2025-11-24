Румъния отново вдигна изтребители след дронови удари близо до украинската граница

Германски изтребители, участващи в мисията по еър полисинг в Румъния, заедно с румънски F-16, са излетели тази нощ след подновените удари с дронове от Русия по цивилни цели и пристанищна инфраструктура в Украйна, съобщи Аджерпрес, позовавайки се на румънското Министерство на националната отбрана, предава БТА.

Системите за радарно наблюдение са засекли въздушни цели, насочени към украинското пристанище Измаил, което е наложило изпращането на два германски изтребителя „Юрофайтър“ за контрол на въздушното пространство. По-късно дроновете изчезнали от радарите, а след това били съобщени експлозии в Измаил. Румънското въздушно пространство не е било нарушавано и германските самолети се върнали в базата си около един час след полунощ.

В 1:45 ч. през нощта са били засечени нови въздушни цели, този път на 30 км северно от Змийския остров в Черно море. За реакция били изпратени два румънски изтребителя F-16, а в 2:20 ч. местните власти издали предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата РО-АЛЪРТ (RO-ALERT).

И в този случай са наблюдавани няколко въздушни цели и експлозии от украинска страна, но румънското въздушно пространство не е било нарушено. Двата изтребителя се върнали в базата си в 3:51 ч.