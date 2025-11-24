Новини
Дмитрий Песков: Официално все още не сме получили нищо от американците
  Тема: Украйна

Дмитрий Песков: Официално все още не сме получили нищо от американците

24 Ноември, 2025 13:05 1 157 44

Вчера в Женева се проведоха преговори с представители на САЩ, Украйна и Европа, на които беше обсъден мирният план

Дмитрий Песков: Официално все още не сме получили нищо от американците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия все още не е получила официална информация от САЩ за хода на преговорите в Женева, на които се обсъжда американският план за уреждане на руско-украинския конфликт. Това заявява говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг, предава Газета.ру, цитирана от Фокус.

"Официално все още не сме получили нищо“, коментира той пред журналисти.

Кремъл също няма информация, че САЩ и Украйна са коригирали някои точки в плана.

Вчера в Женева се проведоха преговори с представители на САЩ, Украйна и Европа, на които беше обсъден мирният план.

На 24 ноември агенция РБК-Украина съобщи, позовавайки се на източници, че украинската делегация е успяла да коригира повечето неудобни за Киев точки от документа.

В понеделник украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Киев ще продължи да работи с партньорите си за постигане на компромиси по мирния план.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    22 12 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    Коментиран от #4

    13:07 24.11.2025

  • 2 !!!?

    9 16 Отговор
    Путлер ще получи ортикария от "капитулацията на Украйна"...!!!?

    13:10 24.11.2025

  • 3 От онзи иди....

    10 16 Отговор
    .... от.. Тръмп получихте всичко, от Украйна ще получите Фламинго, от европейците Тауруси, от вас превоза на груз 200.

    Коментиран от #7

    13:11 24.11.2025

  • 4 Град Козлодуй

    15 10 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Руска територия

    13:14 24.11.2025

  • 5 Имат право

    9 3 Отговор
    Предложения да правят на Русия. Няма лошо

    13:16 24.11.2025

  • 6 Баце ЕООД

    20 5 Отговор
    Аз нямам спомени, някой докато е побеждавал да е спирал. Ама да видим

    Коментиран от #9

    13:16 24.11.2025

  • 7 четири години

    12 6 Отговор

    До коментар #3 от "От онзи иди....":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, мостове падат, ракети и танкове свършват, геймчейджъри всеки месец се раздават, глад наляга ушанките, Путин умира от неизлечими болести и след това го свалят от власт....и насреща има само един Музей на НАТОвската скрап в покрайнините на Москва!

    13:17 24.11.2025

  • 8 Кремъл няма информация

    14 3 Отговор
    Но САЩ, Украйна и някакви лйолювци нещо умували някъде

    13:18 24.11.2025

  • 9 !!!?

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Баце ЕООД":

    И Хитлер побеждаваше до Сталинград...!!!?

    Коментиран от #13

    13:20 24.11.2025

  • 10 Пенсионер 69 годишен

    12 6 Отговор
    Украйна е изкуствено създадена държава на територията на Руската империя от ония с петолъчките. Демоктична Русия поправя престъплението на крадеца Горбачов и пияницата Елцин. Гладни за пари и власт партийци от КПСС!

    13:22 24.11.2025

  • 11 Ще си получите ...

    5 8 Отговор
    С лихвите, като за варварите на 21-ви век. Да, каторжници. И ще бъдете оградени с много бодлива тел.

    Коментиран от #16

    13:22 24.11.2025

  • 12 Добри новини

    3 9 Отговор
    Русия е изпразнила една от най-големите бази за съхранение на МТ-ЛБ.
    На мястото са останали само три силно повредени машини, които е малко вероятно да бъдат използваеми.
    7004-ти арсенал се смяташе за едно от най-големите места за съхранение на МТ-ЛБ. Според OSINT анализатори там може да има няколко стотин машини, които постепенно са били отвеждани на фронта или отписвани.

    Московска област – атакувана е Шатурската държавна електроцентрала, нанесени са значителни удари
    "Движуха" : дронове на Въоръжените сили на Украйна с попадения в Зуевска ТЕЦ, Торез, подстанция „Южная“, Старобешево, Рязан, Крим, Московска област.

    13:23 24.11.2025

  • 13 ИМЕННО

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    Кой кога и къде е успял да спре руснаците !!!?

    Коментиран от #18, #31

    13:23 24.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Руски колхозник

    10 1 Отговор
    Преговори без Русия

    13:24 24.11.2025

  • 16 четири години

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ще си получите ...":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, мостове падат, ракети и танкове свършват, геймчейджъри всеки месец се раздават, глад наляга ушанките, Путин умира от неизлечими болести и след това го свалят от власт....и насреща има само един Музей на НАТОвската скрап в покрайнините на Москва!

    13:25 24.11.2025

  • 17 Смешно

    16 1 Отговор
    Е да се твърди че имало напредък в преговорите и че Украйна е успяла да подмени неизгодните за нея точки!?! Ами тогава този план е станал неизгоден за руснаците и къде е напредъка не разбирам

    Коментиран от #20

    13:27 24.11.2025

  • 18 !!!?

    3 10 Отговор

    До коментар #13 от "ИМЕННО":

    Бъди здрав да видиш, че същото важи и за Путлер !

    13:27 24.11.2025

  • 19 Пенсионер 69 годишен

    11 3 Отговор
    Украйна е руската Македония, създадена от Ленин и отлюспена от Горбачов и пияницата Елцин.

    Коментиран от #33, #44

    13:28 24.11.2025

  • 20 !!!?

    4 11 Отговор

    До коментар #17 от "Смешно":

    Колкото мирния план на Тръмп е по-неизгоден за Путлер, толкова е по-добр за руснаците !

    Коментиран от #23

    13:30 24.11.2025

  • 21 А на бас,че...

    13 3 Отговор
    Всички ще приемат условията на Путин, ще ги върнат в Г-8, няма да има обвинения срещу Путин, Хага ще пие една вода, е ЕСжендърите ще глътнат нещо друго,Европа ще купува руски ресурси и т.н.

    13:32 24.11.2025

  • 22 Кръвожадния веган

    9 2 Отговор
    Голямо триене тия дни, някой сериозно се е притеснил

    Коментиран от #26

    13:33 24.11.2025

  • 23 Брачед

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "!!!?":

    Да не мислиш,че е случайно?👍🤣

    13:33 24.11.2025

  • 24 По добре ще бъде

    11 2 Отговор
    Ако САЩ се фокусират върху бясното си куче Израел

    13:33 24.11.2025

  • 25 Гай Турий

    8 4 Отговор
    И да получат тоя налудничав грабителски плана на щатските далавераджии, в Кремъл ще го хвърлят в боклука. Никой не пита най-важния играч, който определя дневния ред. Ще си научат урока тъпаците в дивия запад и продажна укра, но ще бъде при все по-лоши условия за тях. Колкото по-късно, толкова по- болезнена за шайката на наркохунтата и продажна юръба с улрдзурлите... Руската армия ще ги претрепва все повече.

    13:34 24.11.2025

  • 26 Брачед

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Кръвожадния веган":

    След триене идва 4укането..ще го отнесат от бат Вова

    13:34 24.11.2025

  • 27 Възраждане

    6 3 Отговор
    Ще спрете ли да го наричате мирен план бе евро жиендърчета? Това си е чисто и просто безусловна капитулация на Украйна и гаранция за нейното демилитаризиране и денацификация. Поредна велика победа за непобедимата червена армия

    Коментиран от #30, #35

    13:35 24.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Няма нужда

    4 6 Отговор
    Путин да вижда никакъв план.
    Да е доволен, че ще му спрат войната без съвсем да го унижат.

    13:36 24.11.2025

  • 30 Каква червена армия

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Възраждане":

    те бие в главата бе, горски.
    Ти направи малка изява през ВСВ благодарение на Съюзниците.

    13:37 24.11.2025

  • 31 Япония 1905,

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "ИМЕННО":

    Полша 1920, Афганистан 1989, Сирия 2025, Украйна.

    13:38 24.11.2025

  • 32 И тоя престъпен САЩ сега

    2 3 Отговор
    Щял да напада и Венецуела казаха. Но иначе бил голям миротворец

    13:39 24.11.2025

  • 33 Да се разберат

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":

    Един, улав, друг пияница..., като всички.
    И накрая Украйна виновна.

    13:39 24.11.2025

  • 34 Надяват

    3 6 Отговор
    се, барем един донбас да им дадат, ама...

    Коментиран от #37

    13:40 24.11.2025

  • 35 ВСВ е между

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Възраждане":

    Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    Коментиран от #38

    13:41 24.11.2025

  • 36 Рублевка

    2 1 Отговор
    Имаше едно време диктатор Маркос. Беше откраднал от САЩ и народа си колкото Зеленски. Взеха му всичко американците до последния цент, на него и на семейството му и умря в затвора.
    Друг един диктатор, Саакашвили от Грузия, подлудя в затвора без дрога и алкохол, заприлича на плашило, жена му, холандка, го заряза и не знам дали е още жив.
    Германските нацюги ги осъдиха и обесиха в Нюрнберг, а в цяла Европа ги трепаха без съдебни церемонии.

    13:48 24.11.2025

  • 37 Котка

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Надяват":

    Не се надяват да им го дадат. Ще си го вземат.

    13:51 24.11.2025

  • 38 Рублевка

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "ВСВ е между":

    СССР никога не е бил съюзник на Хитлер. Имали са подписан ПАКТ ЗА НЕНАПАДЕНИЕ, последни в Европа след Полша, например и други европейски страни. В Полша СССР навлиза, когато там полската воиска и правителство са избягали от германците в чужбина.

    Коментиран от #39

    13:53 24.11.2025

  • 39 А кога СССР

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Рублевка":

    навлиза във Финландия? Май беше през 1939-1940г като съюзник на Хитлер. На 17 септември 1939 година Съветският съюз напада Полша. Съветската преса отначало пише за „несъстоятелността на полското правителство“, а по-късно – за необходимостта от поход на Червената армия срещу Полша, за да бъде освободено „угнетеното от поляците рускоезично население“. Звучи познато нали?

    Коментиран от #41

    14:07 24.11.2025

  • 40 Републики в РФ:

    3 1 Отговор
    1. Адигея
    2. Алтай (република)
    3. Башкирия
    4. Бурятия
    5. Дагестан
    6. Ингушетия
    7. Кабардино-Балкария
    8. Калмикия
    9. Карачаево-Черкезия
    10. Карелия
    11. Коми
    12. Марий Ел
    13. Мордовия
    14. Якутия
    15. Северна Осетия – Алания
    16. Татарстан
    17. Тува
    18. Удмуртия
    19. Хакасия
    20. Чечения
    21. Чувашия
    22. Република Крим(временно окупирана територия на Украйна)
    Къде живеят руснаците? Само в чужди, завладени земи.

    Коментиран от #42

    14:09 24.11.2025

  • 41 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "А кога СССР":

    След отлюспването на Финландската губерния от Руската империя, границата не е била официално маркирана и призната от СССР. Сталин предлага на Финландия да се изтегли от Карелия и да бъде обезщетена с други земи от СССР. Финландия, съюзник на Хитлер и въоръжена до зъби от Германия отказва.
    Същото се отнася и за Варшавската губерния и за Източна Прусия.

    14:13 24.11.2025

  • 42 Рублевка

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Републики в РФ:":

    Българите живеят в Дунавския вилает, Източна Румелия, Делиормана, всичките отвоювани от Турция за нас от руския император.

    Коментиран от #43

    14:16 24.11.2025

  • 43 Територията на България е

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Рублевка":

    извоювана от Византийската империя през 680г. при "битката при Онгъла". Тогава не е съществувала нито Киевска Русь нито Османската империя, още по-малко Московия. Москва е построена около 1260г.

    14:34 24.11.2025

  • 44 Абе ти...

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":

    , защо не си изпиеш хапчетата, да ти сменят памперса и да легнеш да удариш един следобеден сън?

    14:53 24.11.2025

