Дмитрий Песков: Официално все още не сме получили нищо от американците

Русия все още не е получила официална информация от САЩ за хода на преговорите в Женева, на които се обсъжда американският план за уреждане на руско-украинския конфликт. Това заявява говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг, предава Газета.ру, цитирана от Фокус.
"Официално все още не сме получили нищо“, коментира той пред журналисти.
Кремъл също няма информация, че САЩ и Украйна са коригирали някои точки в плана.
Вчера в Женева се проведоха преговори с представители на САЩ, Украйна и Европа, на които беше обсъден мирният план.
На 24 ноември агенция РБК-Украина съобщи, позовавайки се на източници, че украинската делегация е успяла да коригира повечето неудобни за Киев точки от документа.
В понеделник украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Киев ще продължи да работи с партньорите си за постигане на компромиси по мирния план.
24 Ноември, 2025 13:05 1 157 44
1 Шопо
Коментиран от #4
13:07 24.11.2025
2 !!!?
13:10 24.11.2025
3 От онзи иди....
Коментиран от #7
13:11 24.11.2025
4 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Шопо":Руска територия
13:14 24.11.2025
5 Имат право
13:16 24.11.2025
6 Баце ЕООД
Коментиран от #9
13:16 24.11.2025
7 четири години
До коментар #3 от "От онзи иди....":ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, мостове падат, ракети и танкове свършват, геймчейджъри всеки месец се раздават, глад наляга ушанките, Путин умира от неизлечими болести и след това го свалят от власт....и насреща има само един Музей на НАТОвската скрап в покрайнините на Москва!
13:17 24.11.2025
8 Кремъл няма информация
13:18 24.11.2025
9 !!!?
До коментар #6 от "Баце ЕООД":И Хитлер побеждаваше до Сталинград...!!!?
Коментиран от #13
13:20 24.11.2025
10 Пенсионер 69 годишен
13:22 24.11.2025
11 Ще си получите ...
Коментиран от #16
13:22 24.11.2025
12 Добри новини
На мястото са останали само три силно повредени машини, които е малко вероятно да бъдат използваеми.
7004-ти арсенал се смяташе за едно от най-големите места за съхранение на МТ-ЛБ. Според OSINT анализатори там може да има няколко стотин машини, които постепенно са били отвеждани на фронта или отписвани.
Московска област – атакувана е Шатурската държавна електроцентрала, нанесени са значителни удари
"Движуха" : дронове на Въоръжените сили на Украйна с попадения в Зуевска ТЕЦ, Торез, подстанция „Южная“, Старобешево, Рязан, Крим, Московска област.
13:23 24.11.2025
13 ИМЕННО
До коментар #9 от "!!!?":Кой кога и къде е успял да спре руснаците !!!?
Коментиран от #18, #31
13:23 24.11.2025
15 Руски колхозник
13:24 24.11.2025
16 четири години
До коментар #11 от "Ще си получите ...":ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, мостове падат, ракети и танкове свършват, геймчейджъри всеки месец се раздават, глад наляга ушанките, Путин умира от неизлечими болести и след това го свалят от власт....и насреща има само един Музей на НАТОвската скрап в покрайнините на Москва!
13:25 24.11.2025
17 Смешно
Коментиран от #20
13:27 24.11.2025
18 !!!?
До коментар #13 от "ИМЕННО":Бъди здрав да видиш, че същото важи и за Путлер !
13:27 24.11.2025
19 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #33, #44
13:28 24.11.2025
20 !!!?
До коментар #17 от "Смешно":Колкото мирния план на Тръмп е по-неизгоден за Путлер, толкова е по-добр за руснаците !
Коментиран от #23
13:30 24.11.2025
21 А на бас,че...
13:32 24.11.2025
22 Кръвожадния веган
Коментиран от #26
13:33 24.11.2025
23 Брачед
До коментар #20 от "!!!?":Да не мислиш,че е случайно?👍🤣
13:33 24.11.2025
24 По добре ще бъде
13:33 24.11.2025
25 Гай Турий
13:34 24.11.2025
26 Брачед
До коментар #22 от "Кръвожадния веган":След триене идва 4укането..ще го отнесат от бат Вова
13:34 24.11.2025
27 Възраждане
Коментиран от #30, #35
13:35 24.11.2025
29 Няма нужда
Да е доволен, че ще му спрат войната без съвсем да го унижат.
13:36 24.11.2025
30 Каква червена армия
До коментар #27 от "Възраждане":те бие в главата бе, горски.
Ти направи малка изява през ВСВ благодарение на Съюзниците.
13:37 24.11.2025
31 Япония 1905,
До коментар #13 от "ИМЕННО":Полша 1920, Афганистан 1989, Сирия 2025, Украйна.
13:38 24.11.2025
32 И тоя престъпен САЩ сега
13:39 24.11.2025
33 Да се разберат
До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":Един, улав, друг пияница..., като всички.
И накрая Украйна виновна.
13:39 24.11.2025
34 Надяват
Коментиран от #37
13:40 24.11.2025
35 ВСВ е между
До коментар #27 от "Възраждане":Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
Коментиран от #38
13:41 24.11.2025
36 Рублевка
Друг един диктатор, Саакашвили от Грузия, подлудя в затвора без дрога и алкохол, заприлича на плашило, жена му, холандка, го заряза и не знам дали е още жив.
Германските нацюги ги осъдиха и обесиха в Нюрнберг, а в цяла Европа ги трепаха без съдебни церемонии.
13:48 24.11.2025
37 Котка
До коментар #34 от "Надяват":Не се надяват да им го дадат. Ще си го вземат.
13:51 24.11.2025
38 Рублевка
До коментар #35 от "ВСВ е между":СССР никога не е бил съюзник на Хитлер. Имали са подписан ПАКТ ЗА НЕНАПАДЕНИЕ, последни в Европа след Полша, например и други европейски страни. В Полша СССР навлиза, когато там полската воиска и правителство са избягали от германците в чужбина.
Коментиран от #39
13:53 24.11.2025
39 А кога СССР
До коментар #38 от "Рублевка":навлиза във Финландия? Май беше през 1939-1940г като съюзник на Хитлер. На 17 септември 1939 година Съветският съюз напада Полша. Съветската преса отначало пише за „несъстоятелността на полското правителство“, а по-късно – за необходимостта от поход на Червената армия срещу Полша, за да бъде освободено „угнетеното от поляците рускоезично население“. Звучи познато нали?
Коментиран от #41
14:07 24.11.2025
40 Републики в РФ:
2. Алтай (република)
3. Башкирия
4. Бурятия
5. Дагестан
6. Ингушетия
7. Кабардино-Балкария
8. Калмикия
9. Карачаево-Черкезия
10. Карелия
11. Коми
12. Марий Ел
13. Мордовия
14. Якутия
15. Северна Осетия – Алания
16. Татарстан
17. Тува
18. Удмуртия
19. Хакасия
20. Чечения
21. Чувашия
22. Република Крим(временно окупирана територия на Украйна)
Къде живеят руснаците? Само в чужди, завладени земи.
Коментиран от #42
14:09 24.11.2025
41 Рублевка
До коментар #39 от "А кога СССР":След отлюспването на Финландската губерния от Руската империя, границата не е била официално маркирана и призната от СССР. Сталин предлага на Финландия да се изтегли от Карелия и да бъде обезщетена с други земи от СССР. Финландия, съюзник на Хитлер и въоръжена до зъби от Германия отказва.
Същото се отнася и за Варшавската губерния и за Източна Прусия.
14:13 24.11.2025
42 Рублевка
До коментар #40 от "Републики в РФ:":Българите живеят в Дунавския вилает, Източна Румелия, Делиормана, всичките отвоювани от Турция за нас от руския император.
Коментиран от #43
14:16 24.11.2025
43 Територията на България е
До коментар #42 от "Рублевка":извоювана от Византийската империя през 680г. при "битката при Онгъла". Тогава не е съществувала нито Киевска Русь нито Османската империя, още по-малко Московия. Москва е построена около 1260г.
14:34 24.11.2025
44 Абе ти...
До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":, защо не си изпиеш хапчетата, да ти сменят памперса и да легнеш да удариш един следобеден сън?
14:53 24.11.2025