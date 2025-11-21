Kлаузите в 28-точковия мирен план между Русия и САЩ са пълна капитулация на Украйна пред първоначалните военни искания на Русия. Западните медии и депутатът от Върховната рада на Украйна Олексий Гончаренко публикуваха на 20 ноември плана.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Много от точките съвпадат с предишни западни съобщения.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит потвърди на 20 ноември, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и държавният секретар на САЩ Марко Рубио работят по разработването на плана от средата на октомври 2025 г. и че са ангажирали "равностойно" както Русия, така и Украйна.

Ключови руски служители продължават да отричат мирния план.

В докладвания мирен план няма разпоредби, в които Русия прави каквито и да било отстъпки. ISW продължава да оценява, че приемането на руските искания би създало условия за подновяване на руска агресия срещу Украйна.

Много от разпоредбите в пълния текстса в съответствие с първоначалните искания на Кремъл от Истанбул от 2022 г., които представляват пълна капитулация на Украйна, въпреки че ситуацията на бойното поле се е променила значително през годините след това и е принудила Русия да прибегне до ожесточени офанзиви, за да постигне незначителен тактически напредък.

Кремъл непрекъснато е повтарял, че възнамерява да постигне всички свои военни цели дипломатически или военно, като е поставил информационни условия, за да оправдае подновяване на агресията срещу Украйна на по-късна дата.

Този план би сложил край на теорията за победата на руския президент Владимир Путин, която се основава на предположението, че руската армия и икономика могат да надживеят западната подкрепа за Украйна, и би затвърдила убеждението на Кремъл, че Кремъл може да постигне своите максималистични цели срещу Украйна и другаде с минимални международни последици.

Докладваният мирен план отстъпва всички западни и украински лостове на Русия.

Руските представители продължават да потвърждават ангажимента си към първоначалните военни цели на Русия и обвиняват Украйна за собственото нежелание на Русия за компромис.

Висши руски представители повториха на 19 и 20 ноември искането на Кремъл краят на войната да се справи с предполагаемите "коренни причини" за войната, които Кремъл отдавна използва като съкращение за първоначалните си военни оправдания, и разшириха фалшивия наратив, че руската победа в Украйна е неизбежна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е ангажирана с преговорите, но отклони вината върху Украйна и Запада за застоя в мирните преговори в резултат на нежеланието на Русия да направи отстъпки за прекратяване на войната.

Някои руски представители изразиха съмнение или отхвърлиха някои от компонентите на съобщеното мирно споразумение, въпреки значителните ползи, които то би дало на Русия.

Кремъл продължава да използва комбинация от икономически стимули и ядрено дрънкане с оръжия, за да изтръгне отстъпки от Съединените щати за нормализиране на отношенията между САЩ и Русия, без да прави реципрочни отстъпки за прекратяване на войната.

Предвижда се също, че Съединените щати и Русия ще се споразумеят да удължат договорите за неразпространение на ядрени оръжия, включително Новия договор за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ), че Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика, включително многоетапно облекчаване на санкциите и двустранни споразумения за дългосрочно икономическо сътрудничество между САЩ и Русия, и че около 50 процента от печалбите от замразени руски активи ще бъдат инвестирани в съвместен инвестиционен инструмент между САЩ и Русия.