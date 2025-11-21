Новини
Свят »
Украйна »
ISW: Планът на САЩ е капитулация за Украйна
  Тема: Украйна

ISW: Планът на САЩ е капитулация за Украйна

21 Ноември, 2025 19:14 4 836 103

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • крим

Някои руски представители изразиха съмнение или отхвърлиха някои от компонентите на съобщеното мирно споразумение, въпреки значителните ползи, които то би дало на Москва

ISW: Планът на САЩ е капитулация за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Kлаузите в 28-точковия мирен план между Русия и САЩ са пълна капитулация на Украйна пред първоначалните военни искания на Русия. Западните медии и депутатът от Върховната рада на Украйна Олексий Гончаренко публикуваха на 20 ноември плана.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Много от точките съвпадат с предишни западни съобщения.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит потвърди на 20 ноември, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и държавният секретар на САЩ Марко Рубио работят по разработването на плана от средата на октомври 2025 г. и че са ангажирали "равностойно" както Русия, така и Украйна.

Ключови руски служители продължават да отричат мирния план.

В докладвания мирен план няма разпоредби, в които Русия прави каквито и да било отстъпки. ISW продължава да оценява, че приемането на руските искания би създало условия за подновяване на руска агресия срещу Украйна.

Много от разпоредбите в пълния текстса в съответствие с първоначалните искания на Кремъл от Истанбул от 2022 г., които представляват пълна капитулация на Украйна, въпреки че ситуацията на бойното поле се е променила значително през годините след това и е принудила Русия да прибегне до ожесточени офанзиви, за да постигне незначителен тактически напредък.

Кремъл непрекъснато е повтарял, че възнамерява да постигне всички свои военни цели дипломатически или военно, като е поставил информационни условия, за да оправдае подновяване на агресията срещу Украйна на по-късна дата.

Този план би сложил край на теорията за победата на руския президент Владимир Путин, която се основава на предположението, че руската армия и икономика могат да надживеят западната подкрепа за Украйна, и би затвърдила убеждението на Кремъл, че Кремъл може да постигне своите максималистични цели срещу Украйна и другаде с минимални международни последици.

Докладваният мирен план отстъпва всички западни и украински лостове на Русия.

Руските представители продължават да потвърждават ангажимента си към първоначалните военни цели на Русия и обвиняват Украйна за собственото нежелание на Русия за компромис.

Висши руски представители повториха на 19 и 20 ноември искането на Кремъл краят на войната да се справи с предполагаемите "коренни причини" за войната, които Кремъл отдавна използва като съкращение за първоначалните си военни оправдания, и разшириха фалшивия наратив, че руската победа в Украйна е неизбежна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е ангажирана с преговорите, но отклони вината върху Украйна и Запада за застоя в мирните преговори в резултат на нежеланието на Русия да направи отстъпки за прекратяване на войната.

Някои руски представители изразиха съмнение или отхвърлиха някои от компонентите на съобщеното мирно споразумение, въпреки значителните ползи, които то би дало на Русия.

Кремъл продължава да използва комбинация от икономически стимули и ядрено дрънкане с оръжия, за да изтръгне отстъпки от Съединените щати за нормализиране на отношенията между САЩ и Русия, без да прави реципрочни отстъпки за прекратяване на войната.

Предвижда се също, че Съединените щати и Русия ще се споразумеят да удължат договорите за неразпространение на ядрени оръжия, включително Новия договор за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ), че Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика, включително многоетапно облекчаване на санкциите и двустранни споразумения за дългосрочно икономическо сътрудничество между САЩ и Русия, и че около 50 процента от печалбите от замразени руски активи ще бъдат инвестирани в съвместен инвестиционен инструмент между САЩ и Русия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е какъв друг план ?

    60 13 Отговор
    наркомана няма да е съгласен отново

    Коментиран от #34

    19:16 21.11.2025

  • 2 🇺🇦🇧🇬

    20 77 Отговор
    За аъжаление на копейките,рашия е второразредна военна и треторазредна икономическа сила...
    Примитивнaта и икономика е базирана единствено на продажби и кражби,така че и без САЩ Европа може да се справи с нея и да я докара до поредния фалит...

    Коментиран от #12, #65

    19:17 21.11.2025

  • 3 Ветър в ушите

    48 10 Отговор
    Тези да не са вече рекламна агенция в тръмпкочината? Имало някакви малки уловки, но останалото са си капани за мечки и всякакъв едър дивеч. Дончо Голфягата съвсем изнагля. На прага на предстоящите му война в Азия и гражданска война, мами Русия с евтини отстъпки.

    19:18 21.11.2025

  • 4 Един

    66 19 Отговор
    Това е един чудесен план! Крайно време беше!
    САЩ изтрезня, за съжаление европейците са на тежка дрога!

    Честно казано надявам се Зеля под диктовката на Евро-престъпниците да откаже, Тръмп да се ядоса и ела гледай какво следва за идиотизиран и фашизирана Европа. Украйна цялата става Руска, ми ще имат и европейски членки в състава на Новорусия :) Голям хилеж ще е !

    Коментиран от #15

    19:18 21.11.2025

  • 5 Сащ и британия мощ и сила

    12 51 Отговор
    Да живее братския англосаксонски народ

    Коментиран от #49

    19:19 21.11.2025

  • 6 обективен

    61 15 Отговор
    Милиарде пари отидоха за тоз де вее мног народ загина , но много крадци станаха милиардери , а Украйна вече не е държава ,а територия без хора ! И за всичко това е виновен АРТИСТА !

    19:19 21.11.2025

  • 7 Дориян

    57 14 Отговор
    Вече колко пакета санкции срещу Русия, но въпреки това напредват !

    19:19 21.11.2025

  • 8 Споко, истинска капитулация ще

    41 10 Отговор
    бъде догодина, Русия не е казала една дума относно кьор фишек капитулацията на Укро Армията.

    19:19 21.11.2025

  • 9 БЕЗ МАЙТАП

    20 6 Отговор
    Шиши предлага коледни добавки на пенсионерите. Путин предлага мир на Украйна.Радост или сълзи.

    19:19 21.11.2025

  • 10 БОЛШЕВИК

    41 9 Отговор
    Пълна капитулация е решението за Украйна и да се постигне мир!

    19:20 21.11.2025

  • 11 си дзън

    17 36 Отговор
    Планът на САЩ е капитулация за Украйна - нормално като президент на САЩ
    е агент Краснов

    19:20 21.11.2025

  • 12 Завалийкаааа

    45 9 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":

    Душко, виртуалната икономика на САЩ ли ми хвалиш с виртуалните пари и виртуалните удоволствия? Руското можеш да го пипнеш, ползваш и поддържаш лесно, а за сащисаното няма и на кой да платиш даже.

    19:20 21.11.2025

  • 13 Пропуснато

    42 9 Отговор
    в материала е, че САЩ официално призна Крим, Луганска и Донецката републики за част от Руската федерация. Т.е. признали са резултатите от законно проведените референдуми и правото на самоопределение на хората в тези републики.

    Коментиран от #99

    19:21 21.11.2025

  • 14 Мира ботокса от НОВА ТВ

    36 9 Отговор
    Планът на сащ е капитулация за Русия. Бой до връщане на Одеса и плащане на репарации от ЕС и Сащ е минимум за решаване на предизвиканата от запада война.

    19:21 21.11.2025

  • 15 ДВАМА

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    ПРОПАГАНДА .... РЕАЛНОСТ.

    19:21 21.11.2025

  • 16 Феникс

    36 11 Отговор
    И какво, всяка войа си има победител и победен, капитулацията е логичен вариант за спиране на войната! Както казват жътопаветниците справедлив мир, по справедлив от това здраве му кажи, поне ще си запазят държавата! Ако не искат да свършат като Палестина да вдигат белия флаг!

    Коментиран от #24

    19:22 21.11.2025

  • 17 налюдател

    26 7 Отговор
    Гледам всякакви правят сметки, а кръчмаря нищо не казва. Няма да е на добре

    19:23 21.11.2025

  • 18 без име

    18 11 Отговор
    Магарев и други уркопитеци да се обръщат в гробовете

    19:23 21.11.2025

  • 19 В плана

    25 9 Отговор
    няма и дума за капитулация. Украйна продължава своята държавност. Това е спасителен план, предвид алтернативата да загубят окончателно войната

    19:24 21.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хаха

    30 8 Отговор
    Путин ще я капитулира Уcpaйна и без план. Като вземе Одеса и Николаев, ще има гейм овър за всички 😅

    19:25 21.11.2025

  • 22 Какви гении са в тоя ИИв

    22 6 Отговор
    Ми то още от 22.02.2022 се знаеше че ще капитулира бе...
    Още мъдрости...?
    Кога ли ще открият че с всеки ден с който е отложена капитулацията - условията са станали по-лоши...

    19:26 21.11.2025

  • 23 007

    22 9 Отговор
    Слава Великой России!!!

    19:26 21.11.2025

  • 24 Мурат

    11 13 Отговор

    До коментар #16 от "Феникс":

    Е те така говореха и за Виетнам, и за Афганистан, но накрая и американците, и руснаците се изтеглиха от там като наsрани.

    Коментиран от #43

    19:26 21.11.2025

  • 25 тренер

    26 2 Отговор
    Планът на САЩ е да се облажат дебело без да са дали и една жертва, тлъсти xиени са те!

    Коментиран от #41

    19:26 21.11.2025

  • 26 89 секунди до полунощ

    25 5 Отговор
    Жал ми е какво я чака България, като гледам какво се случва с Украйна.

    Коментиран от #36

    19:26 21.11.2025

  • 27 Курд Околянов

    14 5 Отговор
    Айдеееее ... медийните манипулациите започнаха.

    19:27 21.11.2025

  • 28 Планът е безсмислен

    10 23 Отговор
    Украйна ша продължи да избива пълчищата путинови, а САЩ ша трупат дебели пачки.

    19:27 21.11.2025

  • 29 Има ли трезво мислещ

    15 4 Отговор
    политик и военен анализатор който си въобразява обратната формула на това което в момента се случва. Може би господин Стоян Георгиев тук във факти марийчето и оня другия но те не са достатъчно в час за да имаме някаква по-сериозна информация А да не говорим че могат да повлияят на съвременното развитие на планетата.

    19:28 21.11.2025

  • 30 ами това е

    10 25 Отговор
    Русия е пред икономически срив !Не може да спечели и войната.На помощ се притичва Тръмп и прави сделка.Природните богатства на Русия и Украйна ще ги търгува ...ТОЙ....Масрафа ще плаща Европа !

    19:28 21.11.2025

  • 31 Боби Фишер

    13 4 Отговор
    А, има ли друг печеливш ход !?

    19:28 21.11.2025

  • 32 Политолок с чашка

    10 7 Отговор
    Какво трудно има Зелето да приеме исканията на руснаците и САЩ? Ами нека друсаният пич да излезе и да се изпъчи и да съобщи на народа си и света, че е спечелил войната, че е най-могъщия европейски лидер и т.н. А после да подпише споразумението с руснаците. А те ще му се поклонят и поръкопляскат малко със скити усмивки.

    Коментиран от #86

    19:28 21.11.2025

  • 33 Гай Турий

    15 4 Отговор
    Много глупав план на аматьори и улични рекетьори с планетарни мераци. Руснаците ще хвърлят тия листа с плана в кош за боклук.

    19:29 21.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 НАБЛЮДАТЕЛ

    18 5 Отговор
    Англосаксите загубиха и тази война.

    Коментиран от #38

    19:30 21.11.2025

  • 36 Я пъ тоа

    6 15 Отговор

    До коментар #26 от "89 секунди до полунощ":

    Чакаме Путин да са тества с България /НАТО/.....ако му стиска де.

    Коментиран от #48

    19:30 21.11.2025

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 4 Отговор
    Планът от 2025-та на САШтт за У...йна е
    План как САШтт да излезе от техния си
    План от 2008-ма как да вкарат У...йна в НАТЬО ❗
    Нищо повече‼️

    Коментиран от #40

    19:30 21.11.2025

  • 38 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ АНГЛОСАКСОНСКА

    6 16 Отговор

    До коментар #35 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    Кой ли трепе пълчищата путинови....

    Коментиран от #54

    19:31 21.11.2025

  • 39 Бг гражданин

    11 7 Отговор
    Логичен край на фашисткия режим!!!САЩ са световния лидер,те са преценили как да приключи авантюпата на Киев най добре да целия свят!!!

    Коментиран от #42

    19:32 21.11.2025

  • 40 Я пъ тоа

    5 13 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Украйна отдавна е в НАТО....фактически. Остава да са оформи....юридически.

    Коментиран от #56

    19:32 21.11.2025

  • 41 Курд Околянов

    15 6 Отговор

    До коментар #25 от "тренер":

    Русия и САЩ се споразумяха за пазара на нефт Европа. Сега или Зеленски приема, или ще смачкат напълно Украйна.

    Коментиран от #47

    19:32 21.11.2025

  • 42 Докато оръжия на Тръмп

    5 8 Отговор

    До коментар #39 от "Бг гражданин":

    Громят Путин, мир в Украйна нема да има.

    19:33 21.11.2025

  • 43 Феникс

    19 4 Отговор

    До коментар #24 от "Мурат":

    Виж сега това е на прага на Русия , а когато някой напада Русия в сучая НАТО чрез Украйна , тогава капитулацията става наложителна или ще умрат много повече от тези два милиона украйнци!

    Коментиран от #61

    19:33 21.11.2025

  • 44 Бг гражданин

    9 4 Отговор
    Логичен край на фашисткия режим!!!САЩ са световния лидер,те са преценили как да приключи авантюрта на Киев най добре за целия свят!!!

    19:33 21.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ПУТИН

    13 3 Отговор
    Никакъв мирен план ......цяла новорусия във РУСИЯ !!!!!!! И европейците ще се удремят !!!!!!!

    Коментиран от #67

    19:34 21.11.2025

  • 47 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    5 11 Отговор

    До коментар #41 от "Курд Околянов":

    Продължава с пълна сила....а тя води и до...дезлатизация на Кремъл.

    Коментиран от #63

    19:34 21.11.2025

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 3 Отговор

    До коментар #36 от "Я пъ тоа":

    Я пъ тоА,
    Какво има да се тества,
    ВЕЧЕ ЦЯЛА ГОДИНА САШтко не изпраща посРаник тук и не иска наш посРаник там‼️
    Това дали е от ВИСОКОТО НИВО на дипломатическите ни отношение🤔❗

    19:35 21.11.2025

  • 49 Неподписан

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сащ и британия мощ и сила":

    У устицата им английска средно гъсто ако къквам,честит 4-ти юли

    Коментиран от #59

    19:35 21.11.2025

  • 50 Глупости

    5 5 Отговор
    Никъде в меморандума няма спомената думата капитулация. Това е банална манипулация.

    19:35 21.11.2025

  • 51 Урсула аааааа

    14 3 Отговор
    Земенски не иска мир, Земенски настоява Западът да му осигури "" ПОБЕДА "". Обещахте на куртизанката , а после не изпълнявате. Вие въобще обичате ли куртизанката? Или зестрата е по-важна? Ее , то хубава база на алианса можеше да бъде Крим. Да не забравяме , че има по-ценни "ценности" от атлантическата ценностна система.

    19:35 21.11.2025

  • 52 ?????

    13 3 Отговор
    Георги Марков отдавна е ухапан от Орбан, но пише верни неща.
    “УКРАЙНА: КАПИТУЛАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ
    АКО ЗЕЛЕНСКИ СЛУША ТРЪМП, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ПЪРВОТО; АКО СЛУША АНГЛИЧАНИТЕ, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ВТОРОТО С ОЩЕ ЖЕРТВИ.
    Срещата Тръмп - Путин за мир в Будапеща наближава. Тръмп ще оглави Съвет за мир. Ще има ли и българин в него?
    Тръмп иска мирният договор да се подпише до 27 ноември - Деня на благодарността. Зеленски е готов веднага...”

    19:35 21.11.2025

  • 53 Курд Околянов

    10 3 Отговор
    Зеленски се опита да запали Трета световна, но Тръмп сложи на това точката.

    19:36 21.11.2025

  • 54 АБЕ умрял , не се прави на умен !

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ АНГЛОСАКСОНСКА":

    Ще вземеш ли еврата или не ти дават нищо дето лижеш задниците им ?????

    19:36 21.11.2025

  • 55 Историк

    5 10 Отговор
    Веднага триете истината, но тя е ясна- агент Краснов изпълнява нарежданията на началника си от КГБ. Американците си избраха Путин за президент, да му мислят как ще живеят в Тръмпландия вместо в САЩ. Европа обаче не им е придатък и агент Краснов не може да командва света.

    Коментиран от #60

    19:37 21.11.2025

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Я пъ тоа":

    Япътойче, У...йна е само полигон ❗Като Виетнам и Корея❗

    19:38 21.11.2025

  • 57 Дудов

    6 3 Отговор
    Една от точките гласи ,че Украйна трябва да се преименува доброволно на "МууКрайна"Една от точките гласи ,че Украйна трябва да се преименува доброволно на "МууКрайна"

    19:38 21.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #55 от "Историк":

    Миши поплачи .със сигурност лекува ...

    19:41 21.11.2025

  • 61 Мурат

    3 9 Отговор

    До коментар #43 от "Феникс":

    Е то и Афганистан беше на прага на СССР, но това не помогна много

    Коментиран от #75

    19:43 21.11.2025

  • 62 Мнение

    8 3 Отговор
    Планът на САЩ всъщност не е план, а опит за преместване във времето на това, което ще се случи неминуемо по-късно.
    Целта е поне да се избегнат излишни жертви.

    19:43 21.11.2025

  • 63 Небинарен модерен ляв

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН":

    Не зе занимавай с битовизми муци 👅,ами слагай вбрррр Тора да се зарежда .

    Коментиран от #69

    19:43 21.11.2025

  • 64 Бай хаяши

    4 3 Отговор
    Ние имаме план за победа.ще даваме информация на Киев с нашите сателити окото на Буда ,Мата Хари и ухото на Васко,ша ги разбият орките

    19:48 21.11.2025

  • 65 Хохо Бохо

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":

    Улав, само ти не разбра. Даже и управляващите салонацита от хунтата не вярват в победата и за тва гледат да гепят колкото може повече кинти. Задачата на клоуна е да обикаля и да проси кеш за кражба. Бедните укри дето нямат пари да избягат ги трепят в огромни количества. Та от укрия ще остане само спомена, земята пак ще си е руска -както винаги е било

    Коментиран от #72

    19:48 21.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 8 Отговор

    До коментар #46 от "ПУТИН":

    Може само да мечтае за Новорусия.

    19:56 21.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Синчето на Соловьов

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Небинарен модерен ляв":

    Не говори така за нас......

    19:58 21.11.2025

  • 70 защо

    7 3 Отговор
    "На 28 февруари 2022 г. до река Припят, в района на Гомелска област в Беларус, се проведоха първите мирни преговори между делегации на Русия и Украйна след началото на руската инвазия.
    Основните участници от двете страни бяха:
    Руска делегация: водена от Владимир Медински, съветник на руския президент Владимир Путин.
    Украинска делегация: включваща министъра на отбраната Олексий Резников и президентския съветник Михайло Подоляк.
    Ключовият въпрос на тези преговори беше постигането на незабавно прекратяване на огъня и изтегляне на руските войски от Украйна, но срещата приключи без конкретни непосредствени споразумения, като страните се договориха за втори кръг разговори. "

    Това беше ШЕСТ дена след инвазията!!!
    Руснаците ги чакаха 16 часа!!
    Колко хора щяха да са живи!!!!

    Коментиран от #74

    19:59 21.11.2025

  • 71 Нека рефрена "Раша,раша, раша" и

    2 6 Отговор
    и "агент Краснов", започне...

    - Сега!!!!

    19:59 21.11.2025

  • 72 Я пъ тоа

    3 8 Отговор

    До коментар #65 от "Хохо Бохо":

    И Путин срамно проси. От Аятолаха и С.Корея....а избитите путинисти са бая повече

    Коментиран от #87

    20:00 21.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Я пъ тоа

    3 11 Отговор

    До коментар #70 от "защо":

    Кви преговори с РУСКИ ОКОПАТОР бре.....с окупатор не се преговаря, той са трепе.....

    20:01 21.11.2025

  • 75 Тити

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Мурат":

    Тихоо !Тихо небинарен пррррр ∆ уеkkk,не си компетен,а още по малко и Мурат се казваш,дженн диий .

    Коментиран от #91

    20:03 21.11.2025

  • 76 не може да бъде

    8 3 Отговор
    Може би за редакторите на сайта има резон да изтриват мнения които разголват създадената ситуация -така е политкоректно!?Но това не отменя факта че сега на фона на американските предложения позицията на Зеленски и Украйна както и водещите европейски държави изглежда карикатурно и гротескно !?И Зеленски и водещите европейски лидери изглеждат по същия начин !?

    20:07 21.11.2025

  • 77 ...

    3 9 Отговор
    Планът на САЩ е капитулация на Тръмп пред Путин, не на Украйна. Украйна просто няма да го приеме, но позорът за Тръмп ще си остане.

    20:10 21.11.2025

  • 78 Караджата

    9 3 Отговор
    Ние си знаем че Украйна накрая ще капитулира,но има още хора които живеят в розовите облаци.

    20:11 21.11.2025

  • 79 Женераль МиСирски

    8 3 Отговор
    Скоро ще развеем белия байряк

    20:13 21.11.2025

  • 80 САЩ

    7 3 Отговор
    Няма да се занимават повече с Украйна и малоумните европейци. Правителството на САЩ има по-важни вътрешни проблеми. Управлява държава неколкократно по-голяма от Европа. Какво общо има САЩ с Украйна? Нищо. Защо ще рискува националната си сигурност и ще харчи националните си ресурси заради някакви мании на европейците, на другия край на света.

    20:14 21.11.2025

  • 81 Браво

    3 3 Отговор
    На Путин и Русия.
    Българските розови помаци са в несвяст

    20:22 21.11.2025

  • 82 Гост

    8 3 Отговор
    СССР произведе почти 80 годишен мир, никой друг не го е правил в цялата човешка история...😙

    Коментиран от #96

    20:24 21.11.2025

  • 83 Браво

    4 3 Отговор
    На Путин и Русия.
    Българските розови помаци са в несвяст

    20:24 21.11.2025

  • 84 Ха ха

    7 3 Отговор
    Втая война няма печеливши Русия загуби близо милион жертви Украйна е разрушена с също толкова жертви европа си наложи санкци като налагаше санкции към Русия те се връщаха двойно срещу нея.Единствения печеливш е америка и евреите които си постигнаха целите.

    20:25 21.11.2025

  • 85 не може да бъде

    4 3 Отговор
    Ах каква символика какво знаково събитие!?Някой сети ли се че на 21 ноември се чества годишнината от Майдан в Украйна и те наричат този ден типично по новоукраински с едни патосни имена -достойнство чест и тем подобни!?И такъв шамар на 21 ноември!?Би трябвало поне редакторите да напишат нещо по въпроса!?

    Коментиран от #97

    20:32 21.11.2025

  • 86 Казуар

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Политолок с чашка":

    На теб главата ти е друсана по рождение, Зеленски може да подпише евентуално спиране на сраженията, но не и териториални отстъпки това е в компетенция на парламента.

    20:56 21.11.2025

  • 87 Пъ Тоя

    7 2 Отговор

    До коментар #72 от "Я пъ тоа":

    Русия не проси!
    Ако иска нещо си го плаща сама!
    А туй за "Шахедите" е плоска лъжа. Има си собствени сдронове да те зарият!

    21:15 21.11.2025

  • 88 Българин

    5 2 Отговор
    В една война не може да има двама победители.Русия победи,условията трябва да са в нейна полза.

    21:21 21.11.2025

  • 89 Иван

    5 2 Отговор
    Путин е ксзал,че никога няма да нападне България,някои коментар са излишни.

    Коментиран от #98, #103

    21:26 21.11.2025

  • 90 Тити

    3 3 Отговор
    До тук се стигна защото Европа изостави Украйна.

    21:47 21.11.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 койдазнай

    4 1 Отговор
    Това Камала Харис го каза преди година и половина. Думите и бяха: "Единственият план на Тръмп е да капитулира пред Русия"

    Коментиран от #95

    22:04 21.11.2025

  • 93 Независимо

    4 3 Отговор
    Какъв е плана на ционистите,Русия решава!

    22:07 21.11.2025

  • 94 ,,,,,,

    2 0 Отговор
    Съсипаха я тая буферайна, сега Виктория Нюланд да ги издържа

    00:52 22.11.2025

  • 95 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "койдазнай":

    Ма на междинните да не се върнат демократите

    00:53 22.11.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "не може да бъде":

    А верно бе ,хаха

    01:14 22.11.2025

  • 98 Шушляк

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Иван":

    На тебе ли го каза Ще взема да ти повярвам

    02:07 22.11.2025

  • 99 ,,,,,,

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пропуснато":

    Републиканците признават, не САЩ

    02:19 22.11.2025

  • 100 Мьмццю

    0 0 Отговор
    Украйна победи капитулира

    02:50 22.11.2025

  • 101 737373727227

    0 0 Отговор
    Част от плана за американската мечта: усмихвай се само ако имаш чене или импланти — иначе гледката е ужасяваща. И когато казваш, че нямаш какво да губиш, не си искрен: все още можеш да загубиш естествените си зъби или импланти.

    08:58 22.11.2025

  • 102 КИРО ЖЪРТЪ

    0 0 Отговор
    ДРУГАРЯТ. ДОНАЛТ ТРЪМП. И. КОМПАНИЯ. УТРЕ. СУТРИНТА НА. ЗАКУСКА. НАДРОБЯВАТ. ПЛАНА. ОТ
    28 ТОЧКИ. В. РУСКИ. СТАКАНЧЕТА, И. СТИФ. УИТКОВ. ИМ. ПОПАРВА. С. ПРЯСНО. МЛЯКО. ПОПАРАТА. ДА. СО. Я. ИЗЯДАТ. С. АПЕТИТ.
    ОТ. КЪДЕ. НА. КЪДЕ. ТОЯ. ЩЕ. ПРОДАВА. СУВЕРЕННА. ДЪРЖАВА. НА. БОЛШЕВИШКИ
    ДИКТАТОР. ТОВА. Е. ПОЛИТИЧЕСКИ
    ИДИОТИЗЪМ.

    11:46 22.11.2025

  • 103 БАЙ ---ХОЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Иван":

    ДА. ВЯРНО. ТОЙ. ВЕЧЕ. НИ. Е. ПРИГОТВИ. ТЕРИТОРИЯ. В. ТАЙГАТА. ПРИ. ДРУГИТЕ.
    ЕСКИМОСИ

    11:50 22.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания