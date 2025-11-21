ISW: Планът на САЩ е капитулация за Украйна

Kлаузите в 28-точковия мирен план между Русия и САЩ са пълна капитулация на Украйна пред първоначалните военни искания на Русия. Западните медии и депутатът от Върховната рада на Украйна Олексий Гончаренко публикуваха на 20 ноември плана.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Много от точките съвпадат с предишни западни съобщения.
Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит потвърди на 20 ноември, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и държавният секретар на САЩ Марко Рубио работят по разработването на плана от средата на октомври 2025 г. и че са ангажирали "равностойно" както Русия, така и Украйна.
Ключови руски служители продължават да отричат мирния план.
В докладвания мирен план няма разпоредби, в които Русия прави каквито и да било отстъпки. ISW продължава да оценява, че приемането на руските искания би създало условия за подновяване на руска агресия срещу Украйна.
Много от разпоредбите в пълния текстса в съответствие с първоначалните искания на Кремъл от Истанбул от 2022 г., които представляват пълна капитулация на Украйна, въпреки че ситуацията на бойното поле се е променила значително през годините след това и е принудила Русия да прибегне до ожесточени офанзиви, за да постигне незначителен тактически напредък.
Кремъл непрекъснато е повтарял, че възнамерява да постигне всички свои военни цели дипломатически или военно, като е поставил информационни условия, за да оправдае подновяване на агресията срещу Украйна на по-късна дата.
Този план би сложил край на теорията за победата на руския президент Владимир Путин, която се основава на предположението, че руската армия и икономика могат да надживеят западната подкрепа за Украйна, и би затвърдила убеждението на Кремъл, че Кремъл може да постигне своите максималистични цели срещу Украйна и другаде с минимални международни последици.
Докладваният мирен план отстъпва всички западни и украински лостове на Русия.
Руските представители продължават да потвърждават ангажимента си към първоначалните военни цели на Русия и обвиняват Украйна за собственото нежелание на Русия за компромис.
Висши руски представители повториха на 19 и 20 ноември искането на Кремъл краят на войната да се справи с предполагаемите "коренни причини" за войната, които Кремъл отдавна използва като съкращение за първоначалните си военни оправдания, и разшириха фалшивия наратив, че руската победа в Украйна е неизбежна.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е ангажирана с преговорите, но отклони вината върху Украйна и Запада за застоя в мирните преговори в резултат на нежеланието на Русия да направи отстъпки за прекратяване на войната.
Някои руски представители изразиха съмнение или отхвърлиха някои от компонентите на съобщеното мирно споразумение, въпреки значителните ползи, които то би дало на Русия.
Кремъл продължава да използва комбинация от икономически стимули и ядрено дрънкане с оръжия, за да изтръгне отстъпки от Съединените щати за нормализиране на отношенията между САЩ и Русия, без да прави реципрочни отстъпки за прекратяване на войната.
Предвижда се също, че Съединените щати и Русия ще се споразумеят да удължат договорите за неразпространение на ядрени оръжия, включително Новия договор за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ), че Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика, включително многоетапно облекчаване на санкциите и двустранни споразумения за дългосрочно икономическо сътрудничество между САЩ и Русия, и че около 50 процента от печалбите от замразени руски активи ще бъдат инвестирани в съвместен инвестиционен инструмент между САЩ и Русия.
1 е какъв друг план ?
Коментиран от #34
19:16 21.11.2025
2 🇺🇦🇧🇬
Примитивнaта и икономика е базирана единствено на продажби и кражби,така че и без САЩ Европа може да се справи с нея и да я докара до поредния фалит...
Коментиран от #12, #65
19:17 21.11.2025
3 Ветър в ушите
19:18 21.11.2025
4 Един
САЩ изтрезня, за съжаление европейците са на тежка дрога!
Честно казано надявам се Зеля под диктовката на Евро-престъпниците да откаже, Тръмп да се ядоса и ела гледай какво следва за идиотизиран и фашизирана Европа. Украйна цялата става Руска, ми ще имат и европейски членки в състава на Новорусия :) Голям хилеж ще е !
Коментиран от #15
19:18 21.11.2025
5 Сащ и британия мощ и сила
Коментиран от #49
19:19 21.11.2025
6 обективен
19:19 21.11.2025
7 Дориян
19:19 21.11.2025
8 Споко, истинска капитулация ще
19:19 21.11.2025
9 БЕЗ МАЙТАП
19:19 21.11.2025
10 БОЛШЕВИК
19:20 21.11.2025
11 си дзън
е агент Краснов
19:20 21.11.2025
12 Завалийкаааа
До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":Душко, виртуалната икономика на САЩ ли ми хвалиш с виртуалните пари и виртуалните удоволствия? Руското можеш да го пипнеш, ползваш и поддържаш лесно, а за сащисаното няма и на кой да платиш даже.
19:20 21.11.2025
13 Пропуснато
Коментиран от #99
19:21 21.11.2025
14 Мира ботокса от НОВА ТВ
19:21 21.11.2025
15 ДВАМА
До коментар #4 от "Един":ПРОПАГАНДА .... РЕАЛНОСТ.
19:21 21.11.2025
16 Феникс
Коментиран от #24
19:22 21.11.2025
17 налюдател
19:23 21.11.2025
18 без име
19:23 21.11.2025
19 В плана
19:24 21.11.2025
21 Хаха
19:25 21.11.2025
22 Какви гении са в тоя ИИв
Още мъдрости...?
Кога ли ще открият че с всеки ден с който е отложена капитулацията - условията са станали по-лоши...
19:26 21.11.2025
23 007
19:26 21.11.2025
24 Мурат
До коментар #16 от "Феникс":Е те така говореха и за Виетнам, и за Афганистан, но накрая и американците, и руснаците се изтеглиха от там като наsрани.
Коментиран от #43
19:26 21.11.2025
25 тренер
Коментиран от #41
19:26 21.11.2025
26 89 секунди до полунощ
Коментиран от #36
19:26 21.11.2025
27 Курд Околянов
19:27 21.11.2025
28 Планът е безсмислен
19:27 21.11.2025
29 Има ли трезво мислещ
19:28 21.11.2025
30 ами това е
19:28 21.11.2025
31 Боби Фишер
19:28 21.11.2025
32 Политолок с чашка
Коментиран от #86
19:28 21.11.2025
33 Гай Турий
19:29 21.11.2025
35 НАБЛЮДАТЕЛ
Коментиран от #38
19:30 21.11.2025
36 Я пъ тоа
До коментар #26 от "89 секунди до полунощ":Чакаме Путин да са тества с България /НАТО/.....ако му стиска де.
Коментиран от #48
19:30 21.11.2025
37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
План как САШтт да излезе от техния си
План от 2008-ма как да вкарат У...йна в НАТЬО ❗
Нищо повече‼️
Коментиран от #40
19:30 21.11.2025
38 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ АНГЛОСАКСОНСКА
До коментар #35 от "НАБЛЮДАТЕЛ":Кой ли трепе пълчищата путинови....
Коментиран от #54
19:31 21.11.2025
39 Бг гражданин
Коментиран от #42
19:32 21.11.2025
40 Я пъ тоа
До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Украйна отдавна е в НАТО....фактически. Остава да са оформи....юридически.
Коментиран от #56
19:32 21.11.2025
41 Курд Околянов
До коментар #25 от "тренер":Русия и САЩ се споразумяха за пазара на нефт Европа. Сега или Зеленски приема, или ще смачкат напълно Украйна.
Коментиран от #47
19:32 21.11.2025
42 Докато оръжия на Тръмп
До коментар #39 от "Бг гражданин":Громят Путин, мир в Украйна нема да има.
19:33 21.11.2025
43 Феникс
До коментар #24 от "Мурат":Виж сега това е на прага на Русия , а когато някой напада Русия в сучая НАТО чрез Украйна , тогава капитулацията става наложителна или ще умрат много повече от тези два милиона украйнци!
Коментиран от #61
19:33 21.11.2025
44 Бг гражданин
19:33 21.11.2025
46 ПУТИН
Коментиран от #67
19:34 21.11.2025
47 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН
До коментар #41 от "Курд Околянов":Продължава с пълна сила....а тя води и до...дезлатизация на Кремъл.
Коментиран от #63
19:34 21.11.2025
48 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #36 от "Я пъ тоа":Я пъ тоА,
Какво има да се тества,
ВЕЧЕ ЦЯЛА ГОДИНА САШтко не изпраща посРаник тук и не иска наш посРаник там‼️
Това дали е от ВИСОКОТО НИВО на дипломатическите ни отношение🤔❗
19:35 21.11.2025
49 Неподписан
До коментар #5 от "Сащ и британия мощ и сила":У устицата им английска средно гъсто ако къквам,честит 4-ти юли
Коментиран от #59
19:35 21.11.2025
50 Глупости
19:35 21.11.2025
51 Урсула аааааа
19:35 21.11.2025
52 ?????
“УКРАЙНА: КАПИТУЛАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ
АКО ЗЕЛЕНСКИ СЛУША ТРЪМП, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ПЪРВОТО; АКО СЛУША АНГЛИЧАНИТЕ, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ВТОРОТО С ОЩЕ ЖЕРТВИ.
Срещата Тръмп - Путин за мир в Будапеща наближава. Тръмп ще оглави Съвет за мир. Ще има ли и българин в него?
Тръмп иска мирният договор да се подпише до 27 ноември - Деня на благодарността. Зеленски е готов веднага...”
19:35 21.11.2025
53 Курд Околянов
19:36 21.11.2025
54 АБЕ умрял , не се прави на умен !
До коментар #38 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ АНГЛОСАКСОНСКА":Ще вземеш ли еврата или не ти дават нищо дето лижеш задниците им ?????
19:36 21.11.2025
55 Историк
Коментиран от #60
19:37 21.11.2025
56 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #40 от "Я пъ тоа":Япътойче, У...йна е само полигон ❗Като Виетнам и Корея❗
19:38 21.11.2025
57 Дудов
19:38 21.11.2025
60 стоян георгиев
До коментар #55 от "Историк":Миши поплачи .със сигурност лекува ...
19:41 21.11.2025
61 Мурат
До коментар #43 от "Феникс":Е то и Афганистан беше на прага на СССР, но това не помогна много
Коментиран от #75
19:43 21.11.2025
62 Мнение
Целта е поне да се избегнат излишни жертви.
19:43 21.11.2025
63 Небинарен модерен ляв
До коментар #47 от "ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН":Не зе занимавай с битовизми муци 👅,ами слагай вбрррр Тора да се зарежда .
Коментиран от #69
19:43 21.11.2025
64 Бай хаяши
19:48 21.11.2025
65 Хохо Бохо
До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":Улав, само ти не разбра. Даже и управляващите салонацита от хунтата не вярват в победата и за тва гледат да гепят колкото може повече кинти. Задачата на клоуна е да обикаля и да проси кеш за кражба. Бедните укри дето нямат пари да избягат ги трепят в огромни количества. Та от укрия ще остане само спомена, земята пак ще си е руска -както винаги е било
Коментиран от #72
19:48 21.11.2025
67 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
До коментар #46 от "ПУТИН":Може само да мечтае за Новорусия.
19:56 21.11.2025
69 Синчето на Соловьов
До коментар #63 от "Небинарен модерен ляв":Не говори така за нас......
19:58 21.11.2025
70 защо
Основните участници от двете страни бяха:
Руска делегация: водена от Владимир Медински, съветник на руския президент Владимир Путин.
Украинска делегация: включваща министъра на отбраната Олексий Резников и президентския съветник Михайло Подоляк.
Ключовият въпрос на тези преговори беше постигането на незабавно прекратяване на огъня и изтегляне на руските войски от Украйна, но срещата приключи без конкретни непосредствени споразумения, като страните се договориха за втори кръг разговори. "
Това беше ШЕСТ дена след инвазията!!!
Руснаците ги чакаха 16 часа!!
Колко хора щяха да са живи!!!!
Коментиран от #74
19:59 21.11.2025
71 Нека рефрена "Раша,раша, раша" и
- Сега!!!!
19:59 21.11.2025
72 Я пъ тоа
До коментар #65 от "Хохо Бохо":И Путин срамно проси. От Аятолаха и С.Корея....а избитите путинисти са бая повече
Коментиран от #87
20:00 21.11.2025
74 Я пъ тоа
До коментар #70 от "защо":Кви преговори с РУСКИ ОКОПАТОР бре.....с окупатор не се преговаря, той са трепе.....
20:01 21.11.2025
75 Тити
До коментар #61 от "Мурат":Тихоо !Тихо небинарен пррррр ∆ уеkkk,не си компетен,а още по малко и Мурат се казваш,дженн диий .
Коментиран от #91
20:03 21.11.2025
76 не може да бъде
20:07 21.11.2025
77 ...
20:10 21.11.2025
78 Караджата
20:11 21.11.2025
79 Женераль МиСирски
20:13 21.11.2025
80 САЩ
20:14 21.11.2025
81 Браво
Българските розови помаци са в несвяст
20:22 21.11.2025
82 Гост
Коментиран от #96
20:24 21.11.2025
83 Браво
Българските розови помаци са в несвяст
20:24 21.11.2025
84 Ха ха
20:25 21.11.2025
85 не може да бъде
Коментиран от #97
20:32 21.11.2025
86 Казуар
До коментар #32 от "Политолок с чашка":На теб главата ти е друсана по рождение, Зеленски може да подпише евентуално спиране на сраженията, но не и териториални отстъпки това е в компетенция на парламента.
20:56 21.11.2025
87 Пъ Тоя
До коментар #72 от "Я пъ тоа":Русия не проси!
Ако иска нещо си го плаща сама!
А туй за "Шахедите" е плоска лъжа. Има си собствени сдронове да те зарият!
21:15 21.11.2025
88 Българин
21:21 21.11.2025
89 Иван
Коментиран от #98, #103
21:26 21.11.2025
90 Тити
21:47 21.11.2025
92 койдазнай
Коментиран от #95
22:04 21.11.2025
93 Независимо
22:07 21.11.2025
94 ,,,,,,
00:52 22.11.2025
95 ,,,,,,
До коментар #92 от "койдазнай":Ма на междинните да не се върнат демократите
00:53 22.11.2025
97 Ха,ха
До коментар #85 от "не може да бъде":А верно бе ,хаха
01:14 22.11.2025
98 Шушляк
До коментар #89 от "Иван":На тебе ли го каза Ще взема да ти повярвам
02:07 22.11.2025
99 ,,,,,,
До коментар #13 от "Пропуснато":Републиканците признават, не САЩ
02:19 22.11.2025
100 Мьмццю
02:50 22.11.2025
101 737373727227
08:58 22.11.2025
102 КИРО ЖЪРТЪ
28 ТОЧКИ. В. РУСКИ. СТАКАНЧЕТА, И. СТИФ. УИТКОВ. ИМ. ПОПАРВА. С. ПРЯСНО. МЛЯКО. ПОПАРАТА. ДА. СО. Я. ИЗЯДАТ. С. АПЕТИТ.
ОТ. КЪДЕ. НА. КЪДЕ. ТОЯ. ЩЕ. ПРОДАВА. СУВЕРЕННА. ДЪРЖАВА. НА. БОЛШЕВИШКИ
ДИКТАТОР. ТОВА. Е. ПОЛИТИЧЕСКИ
ИДИОТИЗЪМ.
11:46 22.11.2025
103 БАЙ ---ХОЙ
До коментар #89 от "Иван":ДА. ВЯРНО. ТОЙ. ВЕЧЕ. НИ. Е. ПРИГОТВИ. ТЕРИТОРИЯ. В. ТАЙГАТА. ПРИ. ДРУГИТЕ.
ЕСКИМОСИ
11:50 22.11.2025