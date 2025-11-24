Финландия предлага на НАТО разполагане на командно подразделение на своя територия

Финландия ще предложи на НАТО да разположи на своя територия подразделение на командната система на алианса с численост около 50 военнослужещи, съобщиха от Министерството на отбраната на страната, цитирани от NHK, предава Фокус.
„Министърът на отбраната Анти Хякянен заявява, че Финландия ще предложи на НАТО разполагането на подразделението на своя територия“, се посочва в съобщението на ведомството.
Подразделението ще осигурява системи за комуникация и информация в подкрепа на управлението на силите на НАТО във Финландия и при необходимост на територията на целия алианс.
Според Хякянен, решения по този въпрос се очаква да бъдат взети на срещата на министрите на отбраната на страните от НАТО през февруари 2026 г.
По-рано министрите на отбраната на страните от НАТО подкрепиха инициативата за разполагане във финландска Лапландия на многонационална тактическа група за авангардно присъствие (бригада) на Обединените сухопътни сили на НАТО под шведско ръководство. Във формирането на бригадата ще участват Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия. Според Iltalehti, съставът на бригадата ще бъде около 5000 военнослужещи, а формирането ѝ вече е започнало.
