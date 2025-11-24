Новини
Финландия предлага на НАТО разполагане на командно подразделение на своя територия

Финландия предлага на НАТО разполагане на командно подразделение на своя територия

24 Ноември, 2025 12:26 660 11

Подразделението ще наброява около 50 военнослужещи и ще подпомага управлението на силите на алианса

Финландия предлага на НАТО разполагане на командно подразделение на своя територия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Финландия ще предложи на НАТО да разположи на своя територия подразделение на командната система на алианса с численост около 50 военнослужещи, съобщиха от Министерството на отбраната на страната, цитирани от NHK, предава Фокус.

„Министърът на отбраната Анти Хякянен заявява, че Финландия ще предложи на НАТО разполагането на подразделението на своя територия“, се посочва в съобщението на ведомството.

Подразделението ще осигурява системи за комуникация и информация в подкрепа на управлението на силите на НАТО във Финландия и при необходимост на територията на целия алианс.

Според Хякянен, решения по този въпрос се очаква да бъдат взети на срещата на министрите на отбраната на страните от НАТО през февруари 2026 г.

По-рано министрите на отбраната на страните от НАТО подкрепиха инициативата за разполагане във финландска Лапландия на многонационална тактическа група за авангардно присъствие (бригада) на Обединените сухопътни сили на НАТО под шведско ръководство. Във формирането на бригадата ще участват Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия. Според Iltalehti, съставът на бригадата ще бъде около 5000 военнослужещи, а формирането ѝ вече е започнало.


Напиши коментар:


  • 1 Пич

    5 3 Отговор
    Нека мъжете си играят на войници !!! Те финландките като се напият , и си играят на Диана Габровска !

    12:29 24.11.2025

  • 2 Путин

    5 3 Отговор
    Изпратете ми локация по вибер

    12:30 24.11.2025

  • 3 Лопата Орешник

    4 3 Отговор
    Желаят да си закачат мишена?

    12:31 24.11.2025

  • 4 име

    5 4 Отговор
    Много вождове в тва нато, много нещо. Ако сте толкова отворени, пратете малко кашици в бандеристан, че бандерите привършват и вече ги издирват под дърво и камък.

    12:33 24.11.2025

  • 5 Българин

    4 4 Отговор
    Финландците са най-тъпите хора на земята! Още не са разбрали, че Тръмп капитулира пред Путин и натото вече не съществува! А финландия е една руска територия!

    12:33 24.11.2025

  • 6 Сандо

    4 4 Отговор
    Колкото повече НАТО,толкова по-скапана държава.Финландия е пореден пример за верността на това твърдение.

    12:34 24.11.2025

  • 7 Уфф

    7 3 Отговор
    Просят си боя и после Русия била лошата!?

    12:47 24.11.2025

  • 8 СИМО ХАЮХА

    3 3 Отговор
    Нищо , аз пак ще пращам рашки на небето , Василий Зайцев да пасе люцерна ! Бялата смърт ми викаха !

    12:47 24.11.2025

  • 9 може

    3 3 Отговор
    Яснооо пак се мъчат да излъжат Русия , не искат мир ,и това е , всички ще съжаляваме !

    13:17 24.11.2025

  • 10 История

    1 2 Отговор
    Като чета коментарите ми стана ясно, колко
    не компетентни са много от българите.
    Филаделфия е едннствена страна ,която е спечелила война срещу СССР.

    Коментиран от #11

    13:24 24.11.2025

  • 11 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "История":

    Така я е спечелила,че минус бая територия. Ама ти си вярвай.

    14:21 24.11.2025

Новини по държави:
