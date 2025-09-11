Полският президент заяви, че Русия е тествала способността за реакция на НАТО

Влизането на руски дронове в полското въздушно пространство в сряда беше опит да се тества способността на Полша и НАТО да реагират, каза днес полският президент Карол Навроцки пред войници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание, за да обсъди безпрецедентната операция, при която Полша, членка на Европейския съюз и НАТО, подкрепена от съюзниците си от НАТО, свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха нейното въздушно пространство.

По-рано днес премиерът на Полша Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация на Москва и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА.

„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в „Екс“.

Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да бъдат приемани за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.

Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и вчера публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници. Те включват твърдението, че Украйна иска да въвлече Полша във война с Русия и е изпратила дроновете срещу съседката си.

Министерството на цифровите дела също така заяви, че твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда и служи за разпространяване на паника.

Най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство, каза Туск вчера сутринта.