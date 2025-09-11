Полският президент заяви, че Русия е тествала способността за реакция на НАТО

Влизането на руски дронове в полското въздушно пространство в сряда беше опит да се тества способността на Полша и НАТО да реагират, каза днес полският президент Карол Навроцки пред войници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание, за да обсъди безпрецедентната операция, при която Полша, членка на Европейския съюз и НАТО, подкрепена от съюзниците си от НАТО, свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха нейното въздушно пространство.
По-рано днес премиерът на Полша Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация на Москва и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА.
„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в „Екс“.
Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да бъдат приемани за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.
Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и вчера публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници. Те включват твърдението, че Украйна иска да въвлече Полша във война с Русия и е изпратила дроновете срещу съседката си.
Министерството на цифровите дела също така заяви, че твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда и служи за разпространяване на паника.
Най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство, каза Туск вчера сутринта.
1 Иван Станков
Коментиран от #19, #20, #35
14:24 11.09.2025
2 Русия
14:27 11.09.2025
3 побърканяк
14:27 11.09.2025
4 Хора
14:28 11.09.2025
5 Я пък тоя
Всяко чудо за три дни.
Дано до тогава успеят да напишат за всички които са се изказали.
14:28 11.09.2025
6 Вашето мнение
Коментиран от #8
14:28 11.09.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:29 11.09.2025
8 Люси от Пловдив
До коментар #6 от "Вашето мнение":За толкова години думукрация, пасита и кремчета ми бяха надули главата, че нато е сила.
14:29 11.09.2025
9 Тома
14:29 11.09.2025
10 В цял свят
14:30 11.09.2025
11 Полският президент е резултат
14:30 11.09.2025
12 Не може
14:31 11.09.2025
13 Левон Шакариян от Триумф Такси (Варна)
Коментиран от #15, #28
14:31 11.09.2025
14 Аз не вярвам дори една дума
14:33 11.09.2025
15 Я пък тоя
До коментар #13 от "Левон Шакариян от Триумф Такси (Варна)":Ще отговори моментално, ще ги удари дълбоко и мощно, с голо дУ пЕ по к....
14:35 11.09.2025
16 нато
Утре- провеждаме среща.
Вдругиден- четем декларация.
След седмица- водим разследване.
След две седмици- конференция на коалицията на же лаещите.
Междувременно- джафкаме истерично и сипем люти закани иззад оградата.
След месец си намираме друг повод да започнем горното отначало.
Ето така ще смачкаме Русия на бойното поле и ще преговаряме от позиция на силата.
Ура!!!
14:36 11.09.2025
17 Фейк на часа
14:37 11.09.2025
18 Долу нато
14:37 11.09.2025
19 Руските войници наистина бягат
До коментар #1 от "Иван Станков":в посока Киев.
14:43 11.09.2025
20 До: Иван Станков
До коментар #1 от "Иван Станков":Знам ти от коя клиника избяга, но санитарите ще пристигнат скоро да те приберат.
14:45 11.09.2025
21 Така де....
14:46 11.09.2025
22 Хе хе...
34% смятат, че са руснаците.
15% са на мнение, че е работа на пАляшкото правителство.
5% са убедени, че е дело на нато.
Та така.
14:48 11.09.2025
23 Невероятно
14:48 11.09.2025
24 Сандо
14:48 11.09.2025
25 РУДИ 102
14:49 11.09.2025
26 И къде можем
Коментиран от #33
14:49 11.09.2025
27 минувач
14:50 11.09.2025
28 Сандо
До коментар #13 от "Левон Шакариян от Триумф Такси (Варна)":На арменците най-добре им отговори комшията Алиев.
14:51 11.09.2025
29 Сатана Z
14:52 11.09.2025
30 Какво въобще се коментира
14:52 11.09.2025
31 ООрана държава
14:54 11.09.2025
32 ПОЛЯК
Коментиран от #34
14:54 11.09.2025
33 мЪрсулка
До коментар #26 от "И къде можем":Ми никъде в ЕсеС!
Все пак сме демокрация!
Аре!!!
14:54 11.09.2025
34 МЕРКЕЛ
До коментар #32 от "ПОЛЯК":И ТРЪМП ГО КАЗА СЪЩОТО, НАТО ЩЕ СИ ПАЗИ ЗАПАДНА ЕВРОПА, РУСИЯ КАКВОТО ДОКОПА СИ ОСТАВА ЗА РУСИЯ
14:56 11.09.2025
35 болен соpocоид
До коментар #1 от "Иван Станков":Да, руснаците дезертират щото са изостанали, бедни, гладни и деморализирани, обаче свяка седмица сгробяват по няколко хиперзвукови лопати с чипове от украински перални, които изтрелват на зула и падат само по ресторанти със западни туристи, детски площадки или складове със строителни материали, които после гърмят с часове. А бандерите още се държат в Авдеевка и Курск, даже напредват към Часов Яр да си го връщат и нямат никакви загуби и дезертьори, само няколко изгубили се войници при щурма на Москва, ама тва е щото пътя е дълъг до там. Само храбрите бандери, които за 4г един квадратен метър не сии върнаха, могат да спасят ЕССР от лапите на алчния Пуссин, нали колега?!
Коментиран от #42
14:58 11.09.2025
36 Ами хубаво деее....
15:00 11.09.2025
37 хахаха
15:05 11.09.2025
38 Никой
15:05 11.09.2025
39 Полша ама яко се набълбука с
15:07 11.09.2025
40 И се юрнали моля ви тея
15:11 11.09.2025
41 Боко
15:13 11.09.2025
42 Оппааа
До коментар #35 от "болен соpocоид":Хубаво ревеш за тези чипове и лопати, овчи. Добре , че Иран дават дронове, а Северна Корея ракети на руските дурачоци, че да го изтъкваш като тяхно "достижение" 🤣🤣🤣
15:15 11.09.2025