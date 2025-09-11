Новини
Свят »
Полша »
Полският президент заяви, че Русия е тествала способността за реакция на НАТО
  Тема: Украйна

Полският президент заяви, че Русия е тествала способността за реакция на НАТО

11 Септември, 2025 14:23 885 42

  • полша-
  • карол навроцки-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • дронове

Министерството на цифровите дела заяви, че твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда

Полският президент заяви, че Русия е тествала способността за реакция на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влизането на руски дронове в полското въздушно пространство в сряда беше опит да се тества способността на Полша и НАТО да реагират, каза днес полският президент Карол Навроцки пред войници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание, за да обсъди безпрецедентната операция, при която Полша, членка на Европейския съюз и НАТО, подкрепена от съюзниците си от НАТО, свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха нейното въздушно пространство.

Още новини от Украйна

По-рано днес премиерът на Полша Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация на Москва и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА.

„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в „Екс“.

Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да бъдат приемани за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.

Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и вчера публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници. Те включват твърдението, че Украйна иска да въвлече Полша във война с Русия и е изпратила дроновете срещу съседката си.

Министерството на цифровите дела също така заяви, че твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда и служи за разпространяване на паника.

Най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство, каза Туск вчера сутринта.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Станков

    4 20 Отговор
    Руски солдати масово бягат от фронта.

    Коментиран от #19, #20, #35

    14:24 11.09.2025

  • 2 Русия

    6 13 Отговор
    Много добре знае възможностите на НАТО и ЕС иначе не би правила такива неща

    14:27 11.09.2025

  • 3 побърканяк

    19 3 Отговор
    А с орехите как са прихващат ли ги или или разбират след като е станало бум..

    14:27 11.09.2025

  • 4 Хора

    5 15 Отговор
    Спрете бащата на някаква Саяна да обикаля всеки ден всички телевизии. Да си ходи в козметичния салон.

    14:28 11.09.2025

  • 5 Я пък тоя

    17 3 Отговор
    Днес е втория ден. Още един ден и това чудо ще спре.
    Всяко чудо за три дни.
    Дано до тогава успеят да напишат за всички които са се изказали.

    14:28 11.09.2025

  • 6 Вашето мнение

    21 4 Отговор
    Няма значение кой е тествал, но се оказа, че от 19 дрона са свалени само 3. Това е позор за нато и натовското оръжие и технологии. Те е чудно, че вече болшинството от страните по света се отказват от западно оръжие и прекратяват поръчките си. Между другото, нашият макет полетя ли за да сваля дронове?

    Коментиран от #8

    14:28 11.09.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 19 Отговор
    нищо не е тествала , просто пак са се натряскали в контолната зала

    14:29 11.09.2025

  • 8 Люси от Пловдив

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    За толкова години думукрация, пасита и кремчета ми бяха надули главата, че нато е сила.

    14:29 11.09.2025

  • 9 Тома

    20 3 Отговор
    Стига с това тестване на дронове.Русия има ракети които никаква противовъздушна отбрана не ги лови и не са рекли че само нато ще им остане

    14:29 11.09.2025

  • 10 В цял свят

    18 2 Отговор
    разбраха, че украинска провокация. Статии- бол. Само ишнашата МарЪ си пее старата песен.

    14:30 11.09.2025

  • 11 Полският президент е резултат

    19 2 Отговор
    от неуспешен тест за лечение на главната полска психиатрична клиника

    14:30 11.09.2025

  • 12 Не може

    4 8 Отговор
    Всеки ден някакъв с оскубани вежди баща ли е, майка ли е на някаква Саяна да обикаля всички телевизии.

    14:31 11.09.2025

  • 13 Левон Шакариян от Триумф Такси (Варна)

    2 19 Отговор
    Полша трябва да отговори силно и гръмко моментално! Трябва да удари Русия дълбоко и мощно с най-далекобойните си ракети. Да живее Армения! С вас сме братя.

    Коментиран от #15, #28

    14:31 11.09.2025

  • 14 Аз не вярвам дори една дума

    15 2 Отговор
    Поредната полско-украинска провокация с цел включването на поредните балъци във войната. Който им вярва и се чувства застрашен, да хваща пътя - Дунав Мост, преминава Румъния и да заминава за украинския фронт. На никого няма да липсвате.

    14:33 11.09.2025

  • 15 Я пък тоя

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Левон Шакариян от Триумф Такси (Варна)":

    Ще отговори моментално, ще ги удари дълбоко и мощно, с голо дУ пЕ по к....

    14:35 11.09.2025

  • 16 нато

    14 3 Отговор
    Днес- сформираме комисия.
    Утре- провеждаме среща.
    Вдругиден- четем декларация.
    След седмица- водим разследване.
    След две седмици- конференция на коалицията на же лаещите.
    Междувременно- джафкаме истерично и сипем люти закани иззад оградата.
    След месец си намираме друг повод да започнем горното отначало.
    Ето така ще смачкаме Русия на бойното поле и ще преговаряме от позиция на силата.
    Ура!!!

    14:36 11.09.2025

  • 17 Фейк на часа

    13 2 Отговор
    При един евентуален конфликт, Русия ще "тества" полското ПВО със стотина Искандер-а и Орешник-а с термоядрени бойни глави. Никой няма намерение да си играе с детски играчки като дронове и моторетки както го правят в Украйна защото не искат да унищожат големите украински градове.

    14:37 11.09.2025

  • 18 Долу нато

    12 4 Отговор
    Тази полска хиена говори пълни глупости!

    14:37 11.09.2025

  • 19 Руските войници наистина бягат

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Станков":

    в посока Киев.

    14:43 11.09.2025

  • 20 До: Иван Станков

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Станков":

    Знам ти от коя клиника избяга, но санитарите ще пристигнат скоро да те приберат.

    14:45 11.09.2025

  • 21 Така де....

    5 1 Отговор
    И Министерството на цифровите дела също така заяви, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда и служи за разпространяване на паника. Тоест правителството на Полша са руски тролове и хибридници

    14:46 11.09.2025

  • 22 Хе хе...

    5 0 Отговор
    38% от пАляците смятат, че това е провокация на киевската хунта.
    34% смятат, че са руснаците.
    15% са на мнение, че е работа на пАляшкото правителство.
    5% са убедени, че е дело на нато.

    Та така.

    14:48 11.09.2025

  • 23 Невероятно

    7 1 Отговор
    Руснаците и думичка по темата не са казали и пак се оказва че разпространявали руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка....

    14:48 11.09.2025

  • 24 Сандо

    6 0 Отговор
    Всички говорят,че Украйна пази европата,пари и дават,оръжие и дават,даже военни и пращат на помощ.И накрая какво се оказва - окраината пропуска някакви си ужасно опасни за натото хвърчила!Е,пита се в задачката:щом укрите не могат да се справят с тия хвърчила и да спасят европата,защо им се дават тия стотици милиарди?И поради това не е ли по-добре евродерибеите да идат при Путин,да си полафят и да подпишат някое договорче за сигурност и безопасност?

    14:48 11.09.2025

  • 25 РУДИ 102

    6 2 Отговор
    ТОВА Е ТВЪРДЕНИЕТО НА ЗАПАДНАТА ПРОПАГАНДА НО СЕ ОКАЗА ФАЛШИВА НОВИНА ДОРИ ПОЛЯЦИТЕ СИ ГО ПРИЗНАХА

    14:49 11.09.2025

  • 26 И къде можем

    5 3 Отговор
    Малко "дезинформация на Москва" да прочетем по темата? А?

    Коментиран от #33

    14:49 11.09.2025

  • 27 минувач

    5 1 Отговор
    Пановете ще ядат хурката , има време , и за това ще се посмеем ...

    14:50 11.09.2025

  • 28 Сандо

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Левон Шакариян от Триумф Такси (Варна)":

    На арменците най-добре им отговори комшията Алиев.

    14:51 11.09.2025

  • 29 Сатана Z

    4 1 Отговор
    “Умрял кон не рита” ,та те така и с НАТО

    14:52 11.09.2025

  • 30 Какво въобще се коментира

    5 1 Отговор
    Щом и до момента правителството на Полша дори говори за "предполагаеми руски дронове" ? И впрочем само говори без никакви доказателства.

    14:52 11.09.2025

  • 31 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Това че нещо е прелетяло над нато, не означава че е адресирано до нато! Може да са били за Австрия тия дрончета! И кво сега тя е обградена от всякъде от нато и нато я пази безплатно ли ? Нищо не може да прелети до там щото бързате да го свалите

    14:54 11.09.2025

  • 32 ПОЛЯК

    2 2 Отговор
    АЛО БЪЛГАРИТЕ СЛЕД УКРАИНА СМЕ НИЕ СЛЕД НАС СТЕ ВИЕ И РУМЪНИЯ КОИ ВИ СМЯТА ЗА ЖИВИ НА ЗАПАД

    Коментиран от #34

    14:54 11.09.2025

  • 33 мЪрсулка

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "И къде можем":

    Ми никъде в ЕсеС!
    Все пак сме демокрация!
    Аре!!!

    14:54 11.09.2025

  • 34 МЕРКЕЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "ПОЛЯК":

    И ТРЪМП ГО КАЗА СЪЩОТО, НАТО ЩЕ СИ ПАЗИ ЗАПАДНА ЕВРОПА, РУСИЯ КАКВОТО ДОКОПА СИ ОСТАВА ЗА РУСИЯ

    14:56 11.09.2025

  • 35 болен соpocоид

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Станков":

    Да, руснаците дезертират щото са изостанали, бедни, гладни и деморализирани, обаче свяка седмица сгробяват по няколко хиперзвукови лопати с чипове от украински перални, които изтрелват на зула и падат само по ресторанти със западни туристи, детски площадки или складове със строителни материали, които после гърмят с часове. А бандерите още се държат в Авдеевка и Курск, даже напредват към Часов Яр да си го връщат и нямат никакви загуби и дезертьори, само няколко изгубили се войници при щурма на Москва, ама тва е щото пътя е дълъг до там. Само храбрите бандери, които за 4г един квадратен метър не сии върнаха, могат да спасят ЕССР от лапите на алчния Пуссин, нали колега?!

    Коментиран от #42

    14:58 11.09.2025

  • 36 Ами хубаво деее....

    5 0 Отговор
    Разпространяването на "руска пропаганда и дезинформация" в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава , написа Туск . Ама къде е тази "руска пропаганда и дезинформация" ? Кво казва? Ами разкажете де? Аз намерих само, че междувременно премиерът Доналд Туск приветствал факта, че Полша е получила „най-много от всички страни от ЕС“ заеми , с „по-голям дял от Франция, Италия и Испания взети заедно“.....на Полша били отпуснати най-голям дял от новата отбранителна програма на ЕС, с 44 милиарда евро заеми.... Ами честито да им е на заемите.. Някаква друга "руска пропаганда и дезинформация" има ли? ...

    15:00 11.09.2025

  • 37 хахаха

    4 0 Отговор
    натюфски самолети f35, f16, хеликоптери, самолети цистерни и системи пейтриот за да свалят 4 опасни дрона, а останалите 15 паднали сами като им свършило горивото, сега остава руснаците да умрат от смях и войната да свърши с победа на украина

    15:05 11.09.2025

  • 38 Никой

    0 0 Отговор
    Тези са направо фантастични в бъркотиите - тоест - това НАТО и Русия - също - сега ще се скарат и разни такива неща.

    15:05 11.09.2025

  • 39 Полша ама яко се набълбука с

    1 0 Отговор
    С 43,7 милиарда евро нови заеми за тенекии и барути в „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE). И сега като почнат да се появяват и едни велики полски инвеститори в България, ама само гледайте. И като почне и Радев да ги приема .... хахаха....

    15:07 11.09.2025

  • 40 И се юрнали моля ви тея

    1 0 Отговор
    Атлантенцата да ни коментират "предполагаеми руски дронове" ? А нещо друго предполагаемо има ли?

    15:11 11.09.2025

  • 41 Боко

    1 0 Отговор
    поляЦите става само за тестване на задна прашка💩

    15:13 11.09.2025

  • 42 Оппааа

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "болен соpocоид":

    Хубаво ревеш за тези чипове и лопати, овчи. Добре , че Иран дават дронове, а Северна Корея ракети на руските дурачоци, че да го изтъкваш като тяхно "достижение" 🤣🤣🤣

    15:15 11.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания