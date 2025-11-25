Новини
Свят »
Полша »
Полша изгражда укрепления на границата с Русия по програмата "Източен щит"
  Тема: Украйна

Полша изгражда укрепления на границата с Русия по програмата "Източен щит"

25 Ноември, 2025 09:20 812 59

  • полша-
  • нато-
  • войници-
  • беларус-
  • украйна

Укрепленията започнаха да се строят едва през четвъртата година от пълномащабната война на Русия срещу Украйна

Полша изгражда укрепления на границата с Русия по програмата "Източен щит" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Полша започна изграждането на укрепления на границата с Калининградска област на Русия като част от програмата "Източен щит“. Това съобщи днес френският военен анализатор Клемент Молин, предава Цензор НЕТ.

Според него вече са идентифицирани три малки зони с укрепления близо до границата с Русия. Укрепленията включват противотанкови ровове, "драконови зъби“ и окопи, подобни на украински инженерни съоръжения. Подчертава се, че подобна защита трябва да бъде по-дълбока, тъй като придвижването на войските към границата в случай на нашествие е изключително рисковано.

Молин отбеляза също, че традиционните укрепления остаряват поради заплахата от дронове. Затова е важно да се вземе предвид украинският опит по време на строителството - по-специално преходът към скрити позиции в горски пояси и защитени убежища за техника.

Укрепленията започнаха да се строят едва през четвъртата година от пълномащабната война на Русия срещу Украйна. В допълнение към Полша, балтийските страни укрепват отбранителните линии по източните граници. В същото време подготовката в Литва е ограничена: засега само "зъбите на дракона“ са инсталирани в малка зона. В други балтийски страни работата е на етап планиране или подготовка.

Още новини от Украйна


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 2 Отговор
    А германците от къде ще минат

    09:23 25.11.2025

  • 2 Минков

    8 5 Отговор
    Полша няма граница с Русия, мисирки!

    Коментиран от #10, #16, #18, #20, #52

    09:24 25.11.2025

  • 3 Квото искат да правят глупаците

    11 1 Отговор
    Полша освен да изгражда укрепления може и да се минира ако иска. Пълни кретени

    Коментиран от #34

    09:24 25.11.2025

  • 4 сладкопоен чучулиг

    9 2 Отговор
    Ето начин да отклоняваш и хабиш средства на данъкоплатците, т.е. да ги ограбваш.
    Военните поръчки не подлежат на контрол защото са, ах, тайна държавна касаеща националната сигурност.

    09:25 25.11.2025

  • 5 име

    7 2 Отговор
    И там ли крадат пари като у Кииф, че чак на четвъртата година са сетили да правят защита? Да почерпят опит от бандерите, точка първа за сигурност и защита: не се ежи на руснаците.

    09:26 25.11.2025

  • 6 Малоумщина безкрай

    5 2 Отговор
    Никой не ги заплашва! Сами се навират между шамарите, ще харчат пари и ще се укрепват от въображаем враг, а реално това укрепление ще спре ли ракетите ако са достатъчно настоятелни за тях.

    Коментиран от #22, #38

    09:27 25.11.2025

  • 7 Калининградска област

    9 2 Отговор
    Страшният враг на Полша. Ама съвсем превъртяха верно

    09:27 25.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Спира ли Сармат,Орешник и Буревестник?

    09:27 25.11.2025

  • 9 чудесно

    2 2 Отговор
    Поредната забележителна безаналогова победа на най-видния геополитически шахматист из между монголоидните жужета зад Кавказ.

    09:28 25.11.2025

  • 10 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Минков":

    Русия има общи граници с половината свят включително и с България.

    09:29 25.11.2025

  • 11 Хохо Бохо

    5 3 Отговор
    Къде е тази полско-руска граница? Калининград или бандерия вече я отписахте?

    09:29 25.11.2025

  • 12 Аре почвайте ги

    3 3 Отговор
    скрити позиции в горски пояси..... психиатрии под земята скрити в гората и ще берат гъби и боровинки по цял ден. То верно на атлантика толкова му е мозъка

    09:31 25.11.2025

  • 13 АМАH OT ИДИOTИ

    5 2 Отговор
    ПОЛЯЦИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗГРАЖДАТ УКРЕПЛЕНИЯ И ПО ГРАНИЦИТЕ С УКРАЙНА
    🤣😝😆
    ЩОТО СКОРО ТАЯ ГРАНИЦА ЩЕ БЪДЕ РУСКО-ПOЛCKA.

    09:32 25.11.2025

  • 14 Дрисула

    3 3 Отговор
    Тия па кой ги брои за живи...Две ракети работа са..

    09:32 25.11.2025

  • 15 Пич

    4 2 Отговор
    Всички видове укрепления се оказаха неефективни още през първата световна воина ! После умряха окончателно през втората световна воина , с превземането на линията Мажино !!! Поляците отново не знаят къде се намират , както през втората световна воина , когато са воювали с конници и саби !!!

    09:32 25.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АМАH OT ИДИOTИ

    2 2 Отговор
    ПОЛЯЦИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗГРАЖДАТ УКРЕПЛЕНИЯ И ПО ГРАНИЦИТЕ С УКРАЙНА
    🤣😝😆
    ЩОТО СКОРО ТАЯ ГРАНИЦА ЩЕ БЪДЕ РУСКО-ПOЛCKA.

    09:32 25.11.2025

  • 18 Калининград

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Минков":

    Дурачок

    09:33 25.11.2025

  • 19 хихи

    1 2 Отговор
    линията Мажино

    хи хи хи

    09:34 25.11.2025

  • 20 Дрисула

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Минков":

    Ще има , ще има)))

    09:34 25.11.2025

  • 21 си дзън

    4 3 Отговор
    Всички руснаци в ЕС са троянски коне и ще отворят вратата на всяко укрепление.
    Руснаците - вън от ЕС.

    09:35 25.11.2025

  • 22 виктория

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Малоумщина безкрай":

    Кво очакваш от проста шляхта!!!

    09:36 25.11.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Линията Мажино, линията Зигфрид и линията Метаксас не свършиха никаква работа. Атлантическият вал на Ромел и бункерите на Енвер Ходжа също. Още стоят като безмълвни паметници на човешката глупост. Който има бол пари и достатъчно глупост в главата си, нека строи "линии".

    09:36 25.11.2025

  • 24 Ганя Путинофила

    4 2 Отговор
    Маскалия пак 200 години зад оградата!

    09:40 25.11.2025

  • 25 Пример за

    4 2 Отговор
    диструктивна политика. Атлантиците са болни хора а атлантизма е диагноза

    09:41 25.11.2025

  • 26 Историк

    3 4 Отговор
    Колко милиарда струва на държавите около Русия да се пазят от вечното зло и заплаха, която е тя, вместо да влагат същите тези средствата в развитието на държавите си? Милиарди за отбрана от същото това зло Русия в цяла Европа, колко струва на света ? Нашите злобни и свирепи путинолизци да заминават за Москва да се гърчат на червения площад, вместо да тровят България с отровите на Кремъл.

    Коментиран от #30, #33

    09:42 25.11.2025

  • 27 Пълно е бг де били

    2 0 Отговор
    Калининград бе де бил.

    09:42 25.11.2025

  • 28 Възраждане

    2 3 Отговор
    Няколко Т-14 Армата и с тези "укрепления" е свършено

    Коментиран от #43

    09:42 25.11.2025

  • 29 Заведох ви в сърцето на Европа

    3 2 Отговор
    " Господ казал Ту-тууу“: ... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа....Ту-тууу....по програмата "Източен щит"...Ту-тууу....

    09:43 25.11.2025

  • 30 С тези пръдни

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Историк":

    На балкона ! И се огледай за "свирепи путинолизци" дали не те дебнат случайно.

    09:47 25.11.2025

  • 31 Моряка

    0 2 Отговор
    Те и французите изградиха навремето непристъпната отбранителна линия Мажино,ама после ............

    09:47 25.11.2025

  • 32 Де ги намирате тея бре?

    2 2 Отговор
    Казал, написал .. френският военен анализатор Клемент Молин, предава Цензор НЕТ.

    09:49 25.11.2025

  • 33 Питай колко

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Историк":

    крадат продажните им политици, за да провокират Русия и да се занимават с лъжи и пропаганда срещу нея. По полезно е за теб, щото може да си много глупава и продадена, ама там са и твоите пари за издръжка.

    09:50 25.11.2025

  • 34 По точно

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Квото искат да правят глупаците":

    Браво на поляците! Истински славяни! Ако решат могат да бастисат блатна Русия за не повече от седмица!

    Коментиран от #40

    09:51 25.11.2025

  • 35 Значи и там ще гледаме зрелища!?

    1 0 Отговор
    Да побързат, че да стегне бетона, иначе язък за барута!?

    09:51 25.11.2025

  • 36 Няма баце, няма

    1 1 Отговор
    Не се е родил още нормален атлантик ... всичко е завършен олигофрен на 200

    09:51 25.11.2025

  • 37 Атлантика е тъпо животно

    3 2 Отговор
    Доказано е категорично. По тъпо е само българският атлантик

    09:54 25.11.2025

  • 38 Само дето

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Малоумщина безкрай":

    Ако Украйна падне следващите са Полша. Ти кво си мислиш? Матушка Русия не може да съществува без войни.

    Коментиран от #41, #49

    09:54 25.11.2025

  • 39 нннн

    3 1 Отговор
    Абе, през ВСВ германците не убиха ли 6 милиона поляци?

    Коментиран от #42

    09:54 25.11.2025

  • 40 Да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "По точно":

    Понякога, макар и рядко случва ли ти се да си кажеш, ква полза имам от детските небивалици които драскам? С ко ми помага тъпотията? Или не?

    Коментиран от #53

    09:56 25.11.2025

  • 41 Верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Само дето":

    Тя пропагандата за глупаци не е за информиране по принцип де. 😄

    09:57 25.11.2025

  • 42 убиха

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "нннн":

    Убиха и 27 милиона руснаци.

    Коментиран от #44

    10:00 25.11.2025

  • 43 Израждане

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Възраждане":

    Само да запалят.

    10:01 25.11.2025

  • 44 Затова браво на Русия

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "убиха":

    че отново мачка зараждащият се фашизъм.

    Коментиран от #45

    10:01 25.11.2025

  • 45 всъщност

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Затова браво на Русия":

    Фашиста е русия. Мачка себе си в Украйна. До тук минус два милиона руснаци.

    Коментиран от #46

    10:03 25.11.2025

  • 46 Да бе

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "всъщност":

    Само дето не лъжеш никой освен себе си. 😄Преди фашизма анатемосваше евреите, днес руснаците. Лъжи и пропаганда срещу Русия от ден до нощ и от нощ до ден. 😄 Дори и тази статия, а и предната и по предната. Май изглеждаш доста тъпо на този фон като лъжец!

    Коментиран от #47

    10:06 25.11.2025

  • 47 всъщност

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Да бе":

    Не ви минава пропагандата ли? Старайте се повечко.

    Коментиран от #48

    10:08 25.11.2025

  • 48 Ами видно

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "всъщност":

    не ви минава и изглеждате глупаво с евтините си лъжи срещу Русия. 😄 Карай! Така или иначе Русия пак мачка фашизма, колкото и да е гадно на днешните фашистчета. 😄

    Коментиран от #56

    10:10 25.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 колеги

    0 0 Отговор
    Вярно ли затварят Библиотекарския институт в София? Кой ще ми плаща зарплатата сега?

    10:14 25.11.2025

  • 51 Марко

    1 0 Отговор
    Поляците се опитват активно да забравят кой ги отърва от немците и после им хариза Померания.
    Хи/ги/енно ми е.

    10:17 25.11.2025

  • 52 Има естествено

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Минков":

    но в училището за атлантици с ментални и образователни проблеми не се учи. Сувалкският пролом е най-близката точка между Калининградска област и Беларус. Широк е едва 40 километра и минава близо до границата между Полша и Литва от полска страна. Това е единственият достъп по суша. Ей ти едно помагало че барем да научиш нещо. Да сме от полза на младото неграмотно поколение все пак

    10:17 25.11.2025

  • 53 Да ти отговоря

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Да питам":

    Засега по-тъпо същество от русофила няма. И винаги са работили срещу интересите на България.

    Коментиран от #54

    10:18 25.11.2025

  • 54 Там пишеше

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Да ти отговоря":

    Понякога, макар и рядко случва ли ти се да си кажеш, ква полза имам от детските небивалици които драскам? С ко ми помага тъпотията? Или не?

    10:19 25.11.2025

  • 55 604

    0 1 Отговор
    Ми ако клеветенето , лаенето и хапането нъ раша не спрат...може и тъй дъ стане. Мечката се накърви, за туй стягай мешката...вие я наръчкахте ся вас да яде..!

    10:19 25.11.2025

  • 56 Кажи де

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ами видно":

    И как мачка фашистите - като подписа договор с тях да си разделят Европа.

    Коментиран от #58

    10:20 25.11.2025

  • 57 Левски

    1 0 Отговор
    Смешници, така навремето и французите правиха същото, ама Хитлер ги превзе за едно денонощие.

    10:21 25.11.2025

  • 58 Просто

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Кажи де":

    Вие на умряло фашизираният запад.

    10:22 25.11.2025

  • 59 И отново обаче

    1 0 Отговор
    сме свидетели на фейк. Защото написаното от френският военен анализатор Клемент Молин, предава Цензор НЕТ не е истина. Точният текст по темата е съвсем друг. (Полша изгражда бариера на границата с руския анклав Калининград... полският министър на отбраната обяви изграждането на бариера по границата с руския анклав Калининград, за да се предотврати незаконното преминаване на мигранти, организирано, според Варшава, от Русия.) .... Всеки сам да си прави сметката на какво трябва да вярва. Аман обаче от русофобска пропаганда .

    10:23 25.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания