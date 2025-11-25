Полша започна изграждането на укрепления на границата с Калининградска област на Русия като част от програмата "Източен щит“. Това съобщи днес френският военен анализатор Клемент Молин, предава Цензор НЕТ.
Според него вече са идентифицирани три малки зони с укрепления близо до границата с Русия. Укрепленията включват противотанкови ровове, "драконови зъби“ и окопи, подобни на украински инженерни съоръжения. Подчертава се, че подобна защита трябва да бъде по-дълбока, тъй като придвижването на войските към границата в случай на нашествие е изключително рисковано.
Молин отбеляза също, че традиционните укрепления остаряват поради заплахата от дронове. Затова е важно да се вземе предвид украинският опит по време на строителството - по-специално преходът към скрити позиции в горски пояси и защитени убежища за техника.
Укрепленията започнаха да се строят едва през четвъртата година от пълномащабната война на Русия срещу Украйна. В допълнение към Полша, балтийските страни укрепват отбранителните линии по източните граници. В същото време подготовката в Литва е ограничена: засега само "зъбите на дракона“ са инсталирани в малка зона. В други балтийски страни работата е на етап планиране или подготовка.
Полша изгражда укрепления на границата с Русия по програмата "Източен щит"
25 Ноември, 2025 09:20 812 59
Укрепленията започнаха да се строят едва през четвъртата година от пълномащабната война на Русия срещу Украйна
Полша започна изграждането на укрепления на границата с Калининградска област на Русия като част от програмата "Източен щит“. Това съобщи днес френският военен анализатор Клемент Молин, предава Цензор НЕТ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
09:23 25.11.2025
2 Минков
Коментиран от #10, #16, #18, #20, #52
09:24 25.11.2025
3 Квото искат да правят глупаците
Коментиран от #34
09:24 25.11.2025
4 сладкопоен чучулиг
Военните поръчки не подлежат на контрол защото са, ах, тайна държавна касаеща националната сигурност.
09:25 25.11.2025
5 име
09:26 25.11.2025
6 Малоумщина безкрай
Коментиран от #22, #38
09:27 25.11.2025
7 Калининградска област
09:27 25.11.2025
8 Последния Софиянец
09:27 25.11.2025
9 чудесно
09:28 25.11.2025
10 честен ционист
До коментар #2 от "Минков":Русия има общи граници с половината свят включително и с България.
09:29 25.11.2025
11 Хохо Бохо
09:29 25.11.2025
12 Аре почвайте ги
09:31 25.11.2025
13 АМАH OT ИДИOTИ
🤣😝😆
ЩОТО СКОРО ТАЯ ГРАНИЦА ЩЕ БЪДЕ РУСКО-ПOЛCKA.
09:32 25.11.2025
14 Дрисула
09:32 25.11.2025
15 Пич
09:32 25.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АМАH OT ИДИOTИ
🤣😝😆
ЩОТО СКОРО ТАЯ ГРАНИЦА ЩЕ БЪДЕ РУСКО-ПOЛCKA.
09:32 25.11.2025
18 Калининград
До коментар #2 от "Минков":Дурачок
09:33 25.11.2025
19 хихи
хи хи хи
09:34 25.11.2025
20 Дрисула
До коментар #2 от "Минков":Ще има , ще има)))
09:34 25.11.2025
21 си дзън
Руснаците - вън от ЕС.
09:35 25.11.2025
22 виктория
До коментар #6 от "Малоумщина безкрай":Кво очакваш от проста шляхта!!!
09:36 25.11.2025
23 Данко Харсъзина
09:36 25.11.2025
24 Ганя Путинофила
09:40 25.11.2025
25 Пример за
09:41 25.11.2025
26 Историк
Коментиран от #30, #33
09:42 25.11.2025
27 Пълно е бг де били
09:42 25.11.2025
28 Възраждане
Коментиран от #43
09:42 25.11.2025
29 Заведох ви в сърцето на Европа
09:43 25.11.2025
30 С тези пръдни
До коментар #26 от "Историк":На балкона ! И се огледай за "свирепи путинолизци" дали не те дебнат случайно.
09:47 25.11.2025
31 Моряка
09:47 25.11.2025
32 Де ги намирате тея бре?
09:49 25.11.2025
33 Питай колко
До коментар #26 от "Историк":крадат продажните им политици, за да провокират Русия и да се занимават с лъжи и пропаганда срещу нея. По полезно е за теб, щото може да си много глупава и продадена, ама там са и твоите пари за издръжка.
09:50 25.11.2025
34 По точно
До коментар #3 от "Квото искат да правят глупаците":Браво на поляците! Истински славяни! Ако решат могат да бастисат блатна Русия за не повече от седмица!
Коментиран от #40
09:51 25.11.2025
35 Значи и там ще гледаме зрелища!?
09:51 25.11.2025
36 Няма баце, няма
09:51 25.11.2025
37 Атлантика е тъпо животно
09:54 25.11.2025
38 Само дето
До коментар #6 от "Малоумщина безкрай":Ако Украйна падне следващите са Полша. Ти кво си мислиш? Матушка Русия не може да съществува без войни.
Коментиран от #41, #49
09:54 25.11.2025
39 нннн
Коментиран от #42
09:54 25.11.2025
40 Да питам
До коментар #34 от "По точно":Понякога, макар и рядко случва ли ти се да си кажеш, ква полза имам от детските небивалици които драскам? С ко ми помага тъпотията? Или не?
Коментиран от #53
09:56 25.11.2025
41 Верно ли
До коментар #38 от "Само дето":Тя пропагандата за глупаци не е за информиране по принцип де. 😄
09:57 25.11.2025
42 убиха
До коментар #39 от "нннн":Убиха и 27 милиона руснаци.
Коментиран от #44
10:00 25.11.2025
43 Израждане
До коментар #28 от "Възраждане":Само да запалят.
10:01 25.11.2025
44 Затова браво на Русия
До коментар #42 от "убиха":че отново мачка зараждащият се фашизъм.
Коментиран от #45
10:01 25.11.2025
45 всъщност
До коментар #44 от "Затова браво на Русия":Фашиста е русия. Мачка себе си в Украйна. До тук минус два милиона руснаци.
Коментиран от #46
10:03 25.11.2025
46 Да бе
До коментар #45 от "всъщност":Само дето не лъжеш никой освен себе си. 😄Преди фашизма анатемосваше евреите, днес руснаците. Лъжи и пропаганда срещу Русия от ден до нощ и от нощ до ден. 😄 Дори и тази статия, а и предната и по предната. Май изглеждаш доста тъпо на този фон като лъжец!
Коментиран от #47
10:06 25.11.2025
47 всъщност
До коментар #46 от "Да бе":Не ви минава пропагандата ли? Старайте се повечко.
Коментиран от #48
10:08 25.11.2025
48 Ами видно
До коментар #47 от "всъщност":не ви минава и изглеждате глупаво с евтините си лъжи срещу Русия. 😄 Карай! Така или иначе Русия пак мачка фашизма, колкото и да е гадно на днешните фашистчета. 😄
Коментиран от #56
10:10 25.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 колеги
10:14 25.11.2025
51 Марко
Хи/ги/енно ми е.
10:17 25.11.2025
52 Има естествено
До коментар #2 от "Минков":но в училището за атлантици с ментални и образователни проблеми не се учи. Сувалкският пролом е най-близката точка между Калининградска област и Беларус. Широк е едва 40 километра и минава близо до границата между Полша и Литва от полска страна. Това е единственият достъп по суша. Ей ти едно помагало че барем да научиш нещо. Да сме от полза на младото неграмотно поколение все пак
10:17 25.11.2025
53 Да ти отговоря
До коментар #40 от "Да питам":Засега по-тъпо същество от русофила няма. И винаги са работили срещу интересите на България.
Коментиран от #54
10:18 25.11.2025
54 Там пишеше
До коментар #53 от "Да ти отговоря":Понякога, макар и рядко случва ли ти се да си кажеш, ква полза имам от детските небивалици които драскам? С ко ми помага тъпотията? Или не?
10:19 25.11.2025
55 604
10:19 25.11.2025
56 Кажи де
До коментар #48 от "Ами видно":И как мачка фашистите - като подписа договор с тях да си разделят Европа.
Коментиран от #58
10:20 25.11.2025
57 Левски
10:21 25.11.2025
58 Просто
До коментар #56 от "Кажи де":Вие на умряло фашизираният запад.
10:22 25.11.2025
59 И отново обаче
10:23 25.11.2025