Полша започна изграждането на укрепления на границата с Калининградска област на Русия като част от програмата "Източен щит“. Това съобщи днес френският военен анализатор Клемент Молин, предава Цензор НЕТ.



Според него вече са идентифицирани три малки зони с укрепления близо до границата с Русия. Укрепленията включват противотанкови ровове, "драконови зъби“ и окопи, подобни на украински инженерни съоръжения. Подчертава се, че подобна защита трябва да бъде по-дълбока, тъй като придвижването на войските към границата в случай на нашествие е изключително рисковано.



Молин отбеляза също, че традиционните укрепления остаряват поради заплахата от дронове. Затова е важно да се вземе предвид украинският опит по време на строителството - по-специално преходът към скрити позиции в горски пояси и защитени убежища за техника.



Укрепленията започнаха да се строят едва през четвъртата година от пълномащабната война на Русия срещу Украйна. В допълнение към Полша, балтийските страни укрепват отбранителните линии по източните граници. В същото време подготовката в Литва е ограничена: засега само "зъбите на дракона“ са инсталирани в малка зона. В други балтийски страни работата е на етап планиране или подготовка.

