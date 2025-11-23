Силен скептицизъм в Берлин: Крайният срок на плана за Украйна на Доналд Тръмп е невъзможна мисия

Германският канцлер Фридрих Мерц не е убеден, че решение, приемливо за Украйна, което да се основава на 28-точковия план на Съединените щати, ще бъде намерено до крайния срок, определен от американския президент Доналд Тръмп, съобщава "Ройтерс".

"Днес е неделя. Планът на президента Тръмп е да постигне споразумение в четвъртък. Все още сме много далеч. Това не означава, че е напълно невъзможно да се постигне... Но съм скептичен дали подобен резултат е възможен предвид настоящите различия", заяви той в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург.

Украински, американски и европейски представители днес се събраха в Женева, за да обсъдят проекта на американски план за прекратяване на войната в Украйна.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският лидер Володимир Зеленски има срок до четвъртък да одобри 28-точковия план, който призовава Украйна да отстъпи територия, да приеме ограничения на военните си сили и да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО.

За много украинци, включително войници, сражаващи се на фронтовата линия, подобни условия биха се равнявали на капитулация след близо четири години боеве в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война.

Откакто планът беше обявен, настъпи значително объркване относно това кой е участвал в изготвянето му. Европейските съюзници отбелязаха, че до тях не е имало допитване.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че границите на Украйна не може да бъдат променяни със сила, армията ѝ не може да бъде съкратена, оставяйки я уязвима за атака, и Европейският съюз трябва да играе централна роля в мирното споразумение за Украйна.