Силен скептицизъм в Берлин: Крайният срок на плана за Украйна на Доналд Тръмп е невъзможна мисия
  Тема: Украйна

Силен скептицизъм в Берлин: Крайният срок на плана за Украйна на Доналд Тръмп е невъзможна мисия

23 Ноември, 2025 21:33 1 857 44

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • фридрих мерц-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • донбас-
  • нато

В петък Тръмп заяви, че Володимир Зеленски има кратък срок да одобри 28-точковия план, който призовава Украйна да отстъпи територия, да приеме ограничения на военните си сили и да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО

Силен скептицизъм в Берлин: Крайният срок на плана за Украйна на Доналд Тръмп е невъзможна мисия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц не е убеден, че решение, приемливо за Украйна, което да се основава на 28-точковия план на Съединените щати, ще бъде намерено до крайния срок, определен от американския президент Доналд Тръмп, съобщава "Ройтерс".

"Днес е неделя. Планът на президента Тръмп е да постигне споразумение в четвъртък. Все още сме много далеч. Това не означава, че е напълно невъзможно да се постигне... Но съм скептичен дали подобен резултат е възможен предвид настоящите различия", заяви той в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург.

Украински, американски и европейски представители днес се събраха в Женева, за да обсъдят проекта на американски план за прекратяване на войната в Украйна.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският лидер Володимир Зеленски има срок до четвъртък да одобри 28-точковия план, който призовава Украйна да отстъпи територия, да приеме ограничения на военните си сили и да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО.

За много украинци, включително войници, сражаващи се на фронтовата линия, подобни условия биха се равнявали на капитулация след близо четири години боеве в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война.

Откакто планът беше обявен, настъпи значително объркване относно това кой е участвал в изготвянето му. Европейските съюзници отбелязаха, че до тях не е имало допитване.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че границите на Украйна не може да бъдат променяни със сила, армията ѝ не може да бъде съкратена, оставяйки я уязвима за атака, и Европейският съюз трябва да играе централна роля в мирното споразумение за Украйна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тез пък

    55 1 Отговор
    кой ги пита.

    21:35 23.11.2025

  • 2 Ми кво

    52 1 Отговор
    стана с Плана за победа на наркоса?

    Коментиран от #15

    21:36 23.11.2025

  • 3 Кой на

    50 1 Отговор
    кого прави план, контра план, ре-контра предложения вече не се разбира. Пълна каша.

    Коментиран от #8

    21:36 23.11.2025

  • 4 Абе

    51 1 Отговор
    коалицията на жеЛАЕЩИТЕ салфетки нали имаха план за мир през сила? Що сега се молят на Тръмп?

    21:38 23.11.2025

  • 5 А няма

    45 1 Отговор
    ли отделен план на Кая Калас към Грета Тумбърг и Марио Монти ? Нещо се обърках.

    21:38 23.11.2025

  • 6 Госпожа пондерлайн

    40 1 Отговор
    А мене що ме нема в целата схема. Толкова искам да съм звезда а те ми държат в страничния коридор на белия дом на миндерчето.

    21:38 23.11.2025

  • 7 ЕС има право да дава пари

    42 1 Отговор
    и това е. Не виждам никъде други права някъде да има.

    21:38 23.11.2025

  • 8 Абе давай всичко

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кой на":

    на кос и това е, бой до дупка и да се научат да играят карти.

    21:40 23.11.2025

  • 9 Хипотетично

    16 18 Отговор
    💲Украйна да отстъпи територия, да приеме ограничения на военните си сили и да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО.💲
    Това май беше руския ултиматум към страните от НАТО, повтарян многократно от двамата кремълски говорители.

    Коментиран от #11, #13

    21:42 23.11.2025

  • 10 Силен скептицизъм в Берлин:

    40 1 Отговор
    смешкофци
    хем боли хем сърби
    хем знаят че Русия просто няма им обърне внимание и ще продължава да завзема територии

    21:42 23.11.2025

  • 11 Каквото и да си плещиш

    31 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хипотетично":

    Вива каквото си е наумил ще го направи.

    Коментиран от #17

    21:44 23.11.2025

  • 12 Утрото

    30 1 Отговор
    е по-мъдро от вечерта. Дългият престой в затворени помещения замъглява паметта и оттам до пълно объркване. Утре ще има още много предложение няма проблем.

    21:44 23.11.2025

  • 13 Реалистично

    6 31 Отговор

    До коментар #9 от "Хипотетично":

    В руската кочина сършиха парите ..КОЛАПС.

    Коментиран от #25

    21:45 23.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    5 17 Отговор
    Ще продаваме патрони и снаряди.

    Коментиран от #30

    21:45 23.11.2025

  • 15 Ми нищо

    2 23 Отговор

    До коментар #2 от "Ми кво":

    Нещо като планът Киев за два дня и все😄😄

    Коментиран от #19, #21

    21:46 23.11.2025

  • 16 смешни бръмбари въртят и сучат смешки

    31 1 Отговор
    подобни условия биха се равнявали на капитулация след близо четири години боеве

    именно това искат укр войници
    да си спасят живота най ценното което имат
    а не територии и брюкселски зелки

    21:47 23.11.2025

  • 17 Хипотетично

    1 10 Отговор

    До коментар #11 от "Каквото и да си плещиш":

    Как така , мен първо ще попита.

    21:47 23.11.2025

  • 18 Яхуууууу

    32 1 Отговор
    ми те всичките си правят сметки, предложения срокове.... ма каъо гледам руснаците не им пука особенно... селище след селище.... очевдидно не бързат за никъде. Май нещо всички бъркат, руснаците си имат собствени идеи и си вървят по тях, всичко друго е пълнеж

    21:47 23.11.2025

  • 19 Ми кокалче

    21 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ми нищо":

    Нещо като кайвето на клоуна до май 2024 в Крим 🖕🖕🖕

    21:48 23.11.2025

  • 20 име

    33 3 Отговор
    Няма страшно киевската хунта вече измисли как да го отклони. Ще се оправдаят с парламента. За да заобиколи натиска, вчера сборището на украински нацисти, наречено Рада, излезе с решение че президента няма правомощията да обсъжда и приема условия, а само те имали право да ги приемат и въвеждат нужните закони за да бъдат осъществени изискваните от Тръмп стъпки към мир. 28те стъпки представляват остъпки от целите на РФ, но РФ не се съгласява с тези отстъпки защото нямат предимство на фронта и са принудени на тях, а защото знаят че хунтата и евронацитата няма да ги приемат и това ще доведе до спиране на американската помощ, т.е. РФ че спечели без да се напъва за каквото и да е. А междувременно наркомана започна да шикалкави. В обръщение към народа той заяви: "Сега се намираме в най-трунния момент от историята ни. Украйна е подложена на най-силен натиск. Точно сега се намираме пред много труден избор: да изгубим достойнстовот си или да изгубим ключов съюзник. Или трудния (разбирай катастрофален за хунтата) план от 28 точки, или изключително трудната зима." Наркоманчето се опитва да подготви народа за загуба, да извърти нещата в стил "Ако не беше Тръмп, щяхме да спечелим. Но сега поне си запазвамедостойнството" Е, някои хора ще си запазят и златните тоалетни и имотите, но това са подробности, които според наркомана, не вълнуват хората. Важно е достойнството, нали така, козячета?!

    21:48 23.11.2025

  • 21 Абе не го мисли Киев

    13 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ми нищо":

    той и за 1 нощ може да си иде, не е в това проблема. Проблема е съвсем друг и ти си далече от него, за да го разбереш.

    21:49 23.11.2025

  • 22 Перо

    25 2 Отговор
    Тръмп трябва ултимативно да му наложи крайния срок за подписване на договора, от клоуна, до четвъртък! Иначе джендърите от ЕС ще провалят преговорите!

    21:52 23.11.2025

  • 23 az СВО Победа 80

    16 2 Отговор
    Харков и Павлоград са без ток...

    Коментиран от #26, #28, #32

    21:54 23.11.2025

  • 24 Феникс

    16 1 Отговор
    Тези имбецили кой ги пита какво искат?

    21:54 23.11.2025

  • 25 Еми слагай шампанското

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Реалистично":

    в хладилника, да си готов за скорошната победа.
    Верно си струваше парите!

    21:55 23.11.2025

  • 26 Та колко метра останаха до Киев? М?

    5 15 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    Овчи? Премери, ли ги да докладваш?

    Коментиран от #29

    21:57 23.11.2025

  • 27 Чики-Рики

    18 2 Отговор
    Тия съвсем забравиха за съветското знаме на една сграда в Берлин от 8-ми май 1945 година, като че ли?!

    Коментиран от #41

    21:57 23.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Някой

    3 16 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗА Путин.

    Коментиран от #35

    21:59 23.11.2025

  • 31 Ти само това изречение ли си

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Изпражнението гайтанджиева":

    научил в училище? Да беше поучил още малко, та и други неща да знаеш.

    22:03 23.11.2025

  • 32 име

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    И ти,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?

    22:06 23.11.2025

  • 33 Еми президента на САЩ

    9 2 Отговор
    има цял екип от хора и съветници, той не е сам. Преценено е, че сте доста умни, пъргави, работливи и се е дал този срок "Крайният срок на плана за Украйна на Доналд Тръмп е невъзможна мисия". Има и по лоши срокове например "срок до вчера" тогава какво ще правите?

    22:07 23.11.2025

  • 34 Един

    17 3 Отговор
    Руснаците пак трябва да се разходят до Берлин! Предния път много хора рязко поумняха - няма да е различно и сега!

    Коментиран от #36

    22:07 23.11.2025

  • 35 Мунчо

    15 2 Отговор

    До коментар #30 от "Някой":

    Кучетата лаят, мечката бачка.

    22:07 23.11.2025

  • 36 Ам те сега като знаят вече

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Един":

    пътя може и по-бързо да се оправят.

    22:10 23.11.2025

  • 37 Гарантирано

    14 3 Отговор
    И накрая Путин ще ви утвърди на всички Плановете.

    22:13 23.11.2025

  • 38 Рублевка

    6 2 Отговор
    Защо?

    22:15 23.11.2025

  • 39 стоян георгиев

    14 2 Отговор
    Русия си има свой план и си го следва. След като изпълни целите си, тия идиоти няма нужда да си правят планове.

    Коментиран от #40

    22:18 23.11.2025

  • 40 Моряка

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Прав си, колко планове направиха досега,няккой да г>и помни?И всчките без да питат кръчмаря( Путин).

    23:44 23.11.2025

  • 41 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Чики-Рики":

    То,знамето,се намира в музея на Червената армия.Колко му е пак да го забият в Райстага.В Германия живеят 2 милиона руснаци и не са едераси,Колко му е да спретнат едно превратче.

    23:49 23.11.2025

  • 42 Както са тръгнали

    3 1 Отговор
    Да свикват. Скоро и на тях, в Берин ще им представят план, но в предвид, че е от Изток, едва ли ще е толкова щедър.

    23:50 23.11.2025

  • 43 Кремъл

    4 1 Отговор
    Звъни урсула на Путин да му представи 22 точки от европейския мирен план. На дългата маса се чува Не, не, не, не, ДА, не, не...22-ри път НЕ. Другарю Путин, на какво казахте ДА? Попита ме дали я чувам добре.

    23:54 23.11.2025

  • 44 Русофил

    0 3 Отговор
    Премахнете Путин, спасете животи!

    00:25 24.11.2025