Силен скептицизъм в Берлин: Крайният срок на плана за Украйна на Доналд Тръмп е невъзможна мисия

Германският канцлер Фридрих Мерц не е убеден, че решение, приемливо за Украйна, което да се основава на 28-точковия план на Съединените щати, ще бъде намерено до крайния срок, определен от американския президент Доналд Тръмп, съобщава "Ройтерс".
"Днес е неделя. Планът на президента Тръмп е да постигне споразумение в четвъртък. Все още сме много далеч. Това не означава, че е напълно невъзможно да се постигне... Но съм скептичен дали подобен резултат е възможен предвид настоящите различия", заяви той в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург.
Украински, американски и европейски представители днес се събраха в Женева, за да обсъдят проекта на американски план за прекратяване на войната в Украйна.
В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският лидер Володимир Зеленски има срок до четвъртък да одобри 28-точковия план, който призовава Украйна да отстъпи територия, да приеме ограничения на военните си сили и да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО.
За много украинци, включително войници, сражаващи се на фронтовата линия, подобни условия биха се равнявали на капитулация след близо четири години боеве в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война.
Откакто планът беше обявен, настъпи значително объркване относно това кой е участвал в изготвянето му. Европейските съюзници отбелязаха, че до тях не е имало допитване.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че границите на Украйна не може да бъдат променяни със сила, армията ѝ не може да бъде съкратена, оставяйки я уязвима за атака, и Европейският съюз трябва да играе централна роля в мирното споразумение за Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тез пък
21:35 23.11.2025
2 Ми кво
Коментиран от #15
21:36 23.11.2025
3 Кой на
Коментиран от #8
21:36 23.11.2025
4 Абе
21:38 23.11.2025
5 А няма
21:38 23.11.2025
6 Госпожа пондерлайн
21:38 23.11.2025
7 ЕС има право да дава пари
21:38 23.11.2025
8 Абе давай всичко
До коментар #3 от "Кой на":на кос и това е, бой до дупка и да се научат да играят карти.
21:40 23.11.2025
9 Хипотетично
Това май беше руския ултиматум към страните от НАТО, повтарян многократно от двамата кремълски говорители.
Коментиран от #11, #13
21:42 23.11.2025
10 Силен скептицизъм в Берлин:
хем боли хем сърби
хем знаят че Русия просто няма им обърне внимание и ще продължава да завзема територии
21:42 23.11.2025
11 Каквото и да си плещиш
До коментар #9 от "Хипотетично":Вива каквото си е наумил ще го направи.
Коментиран от #17
21:44 23.11.2025
12 Утрото
21:44 23.11.2025
13 Реалистично
До коментар #9 от "Хипотетично":В руската кочина сършиха парите ..КОЛАПС.
Коментиран от #25
21:45 23.11.2025
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #30
21:45 23.11.2025
15 Ми нищо
До коментар #2 от "Ми кво":Нещо като планът Киев за два дня и все😄😄
Коментиран от #19, #21
21:46 23.11.2025
16 смешни бръмбари въртят и сучат смешки
именно това искат укр войници
да си спасят живота най ценното което имат
а не територии и брюкселски зелки
21:47 23.11.2025
17 Хипотетично
До коментар #11 от "Каквото и да си плещиш":Как така , мен първо ще попита.
21:47 23.11.2025
18 Яхуууууу
21:47 23.11.2025
19 Ми кокалче
До коментар #15 от "Ми нищо":Нещо като кайвето на клоуна до май 2024 в Крим 🖕🖕🖕
21:48 23.11.2025
20 име
21:48 23.11.2025
21 Абе не го мисли Киев
До коментар #15 от "Ми нищо":той и за 1 нощ може да си иде, не е в това проблема. Проблема е съвсем друг и ти си далече от него, за да го разбереш.
21:49 23.11.2025
22 Перо
21:52 23.11.2025
23 az СВО Победа 80
Коментиран от #26, #28, #32
21:54 23.11.2025
24 Феникс
21:54 23.11.2025
25 Еми слагай шампанското
До коментар #13 от "Реалистично":в хладилника, да си готов за скорошната победа.
Верно си струваше парите!
21:55 23.11.2025
26 Та колко метра останаха до Киев? М?
До коментар #23 от "az СВО Победа 80":Овчи? Премери, ли ги да докладваш?
Коментиран от #29
21:57 23.11.2025
27 Чики-Рики
Коментиран от #41
21:57 23.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Някой
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":На българските снаряди за Украйна пише уиЗА Путин.
Коментиран от #35
21:59 23.11.2025
31 Ти само това изречение ли си
До коментар #28 от "Изпражнението гайтанджиева":научил в училище? Да беше поучил още малко, та и други неща да знаеш.
22:03 23.11.2025
32 име
До коментар #23 от "az СВО Победа 80":И ти,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?
22:06 23.11.2025
33 Еми президента на САЩ
22:07 23.11.2025
34 Един
Коментиран от #36
22:07 23.11.2025
35 Мунчо
До коментар #30 от "Някой":Кучетата лаят, мечката бачка.
22:07 23.11.2025
36 Ам те сега като знаят вече
До коментар #34 от "Един":пътя може и по-бързо да се оправят.
22:10 23.11.2025
37 Гарантирано
22:13 23.11.2025
38 Рублевка
22:15 23.11.2025
39 стоян георгиев
Коментиран от #40
22:18 23.11.2025
40 Моряка
До коментар #39 от "стоян георгиев":Прав си, колко планове направиха досега,няккой да г>и помни?И всчките без да питат кръчмаря( Путин).
23:44 23.11.2025
41 Моряка
До коментар #27 от "Чики-Рики":То,знамето,се намира в музея на Червената армия.Колко му е пак да го забият в Райстага.В Германия живеят 2 милиона руснаци и не са едераси,Колко му е да спретнат едно превратче.
23:49 23.11.2025
42 Както са тръгнали
23:50 23.11.2025
43 Кремъл
23:54 23.11.2025
44 Русофил
00:25 24.11.2025