Германия ще попълни критичната празнина в противоракетната си отбрана
Германия ще попълни критичната празнина в противоракетната си отбрана

25 Ноември, 2025 11:16

С тази система Германия за първи път ще има възможност да засича и прехваща извън земната атмосфера балистични ракети, насочени към територията на страната

Германия ще попълни критичната празнина в противоракетната си отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германските въоръжени сили (Бундесверът) обявиха, че предприемат първи стъпки към разполагането на новата система за противоракетна отбрана "Ароу 3" (Arrow 3), предаде ДПА, съобщи БТА.

Генералният инспектор Карстен Бройер и инспекторът на военновъздушните сили генерал-лейтенант Холгер Нойман ще обявят пускането в експлоатация на отбранителната система на 3 декември във военновъздушната база Холцдорф в град Шьоневалде, съобщиха военновъздушните сили.

С тази система Германия за първи път ще има възможност да засича и прехваща извън земната атмосфера балистични ракети, насочени към територията на страната. Придобиването на системата "Ароу 3", произведена в Израел, е част от военната реакция на Германия, породена от заплахата от Русия, отбелязва ДПА.

"Ароу 3" ще попълни критичната празнина в противоракетната отбрана на Германия. Системата може да унищожава ракети на височина над 100 км, като по този начин ефективно ще неутрализира заплахи в горните слоеве на атмосферата и близкия космос - възможност, която преди не беше постижима.

Германия увеличава инвестициите си в противовъздушна отбрана. Правителството даде начало на инициативата "Европейски небесен щит" за развитието на континентална мрежа за противоракетна отбрана в отговор на войната на Русия в Украйна.

Военновъздушната база Холцдорф, разположена на юг от Берлин, близо до границата с провинциите Бранденбург, Саксония и Саксония-Анхалт, е едно от трите места, където ще бъдат разположени системи "Ароу 3".


  • 1 Да пълнят, квото искат

    16 3 Отговор
    да пълнят само да не ни занимават с нацистките си простотии. Да се мобилизират, наборни, безнаборни.... по програмата Хитлер-2

    11:20 25.11.2025

  • 2 с хиляди кафяви пришълци за аскер

    14 1 Отговор
    Германия ще попълни критичната празнина в противоракетната си отбрана

    Коментиран от #19

    11:20 25.11.2025

  • 3 Хи Тлер

    13 1 Отговор
    Още едно вундервафе което не съществува.

    11:22 25.11.2025

  • 4 И кво точно ще

    16 1 Отговор
    засичат и прехваща извън земната атмосфера ? Спътниците на Мъск вероятно. Те сателит тея собствен нямат нито пък собствена навигация но иначе щели

    Коментиран от #7

    11:22 25.11.2025

  • 5 Пак смях

    16 1 Отговор
    Печелят пропагандната война, но губят реалната.

    Коментиран от #9

    11:23 25.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    17 2 Отговор
    Вермахта се готви за още една война с Русия. Само че Хитлер първо създаде човешки матриял от който да изгради след това Вермахта и Вафен SS. А Мерц ще гради "вермахт" от турци, араби и цветнокожи. Causa perduta.

    11:26 25.11.2025

  • 7 Руснак

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "И кво точно ще":

    Видя ли какъв робот извадихме?Аааа?

    Коментиран от #21

    11:30 25.11.2025

  • 8 бай Ставри

    13 1 Отговор
    Търсят се опитни прашкари от Афганистан, Мароко, Судан .. и други страни.

    11:31 25.11.2025

  • 9 Това е така

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "Пак смях":

    Щото руснаците превзеха Киев за два,три дня...

    Коментиран от #23

    11:31 25.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    8 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:33 25.11.2025

  • 12 Zaхарова

    3 9 Отговор
    Давайте блатни роби!Превземат и Громете Германия!Бонусът ви за днес е 5 рубли.

    Коментиран от #25, #32

    11:33 25.11.2025

  • 13 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    7 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:33 25.11.2025

  • 14 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 0 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    11:33 25.11.2025

  • 15 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    6 0 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    Коментиран от #30, #31

    11:34 25.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 0 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    11:34 25.11.2025

  • 18 БРАВО

    7 0 Отговор
    Важно е да се уточни че за да работи системата е нужно предварително да се знае кога, от къде и към коя цел ще бъде изтреляна атакуващата ракета. Подобна американса система, щото ционистката е базирана на нея, има и в Япония и през 2018 ракета на кимчо ядрения си прелетя необезпокоявано на Япония, щото не ги бяха уведомили предварително да я свалят...

    11:36 25.11.2025

  • 19 Громико

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "с хиляди кафяви пришълци за аскер":

    Трай бе гандон

    11:36 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ганчо евроатлантика

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Руснак":

    А ти видя ли какъв чушкопек извадихме? Нов модел, за 4 чушки, а не за три, като стария!

    11:39 25.11.2025

  • 22 Фелдмаршал Фон Клайст

    11 1 Отговор
    Да говориш срещу Русия е грешка. Да се биеш с Русия е фатална грешка

    Коментиран от #36

    11:41 25.11.2025

  • 23 превзеха го я

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това е така":

    Щото икономиката им се срина за три месеца в следствие на санкциите, които им наложиха още 2014г! Нъл тъй?

    11:41 25.11.2025

  • 24 логото

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ще ядат "Ароу 3"":

    "Произведено в Германия" е измислено във Великобритания за да се предпазват клиентите от некачествени немски стоки. Малко известен но интересен факт. Не се бъзикам

    11:42 25.11.2025

  • 25 Казано

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Zaхарова":

    От разчепатен турски роб

    11:42 25.11.2025

  • 26 Унтер Дер Линден

    6 0 Отговор
    Гледай разходка в Берлин 1945г.Май,военна кинохроника.Пак ли искат.

    11:42 25.11.2025

  • 27 Пенсионер 69 годишен

    6 0 Отговор
    Германия разпали две световни войни с 200 милиона жертви по света! Германия значи нова световна война! Германия трябва да бъде разделена на окупационни зони и да и се забрани да има въоръжени сили. Вместо да се въоръжават, трябва да плащат вечно репарации на САЩ и Русия.

    11:45 25.11.2025

  • 28 Израелска/chifуtска/ система за

    6 1 Отговор
    Джендърмания,смях у залата. Тая chиfуtска система се доказа пробита при неотдавнашния конфликт между chиfuтitе и иранците се доказа като неефективна и иранските ракети я пробиваха и я направиха на решето. Да незабравяме,че и хусите често я дефлорират тъз некадърна система.

    11:48 25.11.2025

  • 29 Анонимен

    8 0 Отговор
    До там я докараха да се изкупува техника от държава с тенекиен купол,който се пробива лесно.Като ,че ли учените са станали рядкост в държавата.Не се молете на чужди страни,вие имате достатъчен научен потенциал.Срам за ръководството .

    11:50 25.11.2025

  • 30 Да по-принцип

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    си прав,но ако се стигне до конфликт между Джендърмания и Русия,германците няма ад имат време въобще да разберат какво им се е случило,няма да имат толкова време дори да си вдигнат гащите и ще ги застигне ядрената вълна и лъчение,а след това изпарение.

    11:53 25.11.2025

  • 31 Симеон Иванов

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Още по-голяма ирония е, че нациста Мерц иска да защитава Германия с ЕВРЕЙСКО оръжие ....

    12:04 25.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Европа се готви за война, а знае ли че при война Европа -Русия, ( не ме интересува какво ще стане с Русия) Европа ще стане място неподходящо за живот.

    Коментиран от #34

    12:59 25.11.2025

  • 34 Кинг оф де Бонго

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Я пък тоя":

    Ще бегаш у Африка

    Коментиран от #35

    13:21 25.11.2025

  • 35 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Кинг оф де Бонго":

    Ако имам крака.

    13:36 25.11.2025

  • 36 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фелдмаршал Фон Клайст":

    До 22 ком - тия думи ти чу ли ги или са записани на касетофон - договор с русия не струвал и хартията защото много лъжат

    14:08 25.11.2025

