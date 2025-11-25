Германия ще попълни критичната празнина в противоракетната си отбрана

Германските въоръжени сили (Бундесверът) обявиха, че предприемат първи стъпки към разполагането на новата система за противоракетна отбрана "Ароу 3" (Arrow 3), предаде ДПА, съобщи БТА.
Генералният инспектор Карстен Бройер и инспекторът на военновъздушните сили генерал-лейтенант Холгер Нойман ще обявят пускането в експлоатация на отбранителната система на 3 декември във военновъздушната база Холцдорф в град Шьоневалде, съобщиха военновъздушните сили.
С тази система Германия за първи път ще има възможност да засича и прехваща извън земната атмосфера балистични ракети, насочени към територията на страната. Придобиването на системата "Ароу 3", произведена в Израел, е част от военната реакция на Германия, породена от заплахата от Русия, отбелязва ДПА.
"Ароу 3" ще попълни критичната празнина в противоракетната отбрана на Германия. Системата може да унищожава ракети на височина над 100 км, като по този начин ефективно ще неутрализира заплахи в горните слоеве на атмосферата и близкия космос - възможност, която преди не беше постижима.
Германия увеличава инвестициите си в противовъздушна отбрана. Правителството даде начало на инициативата "Европейски небесен щит" за развитието на континентална мрежа за противоракетна отбрана в отговор на войната на Русия в Украйна.
Военновъздушната база Холцдорф, разположена на юг от Берлин, близо до границата с провинциите Бранденбург, Саксония и Саксония-Анхалт, е едно от трите места, където ще бъдат разположени системи "Ароу 3".
