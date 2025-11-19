Германия: и младежи с двойно гражданство в Бундесвера?

През декември Бундестагът трябва да утвърди новите правила за военна служба : от 2026 година всички 18-годишни в Германия ще трябва да попълнят анкета, след което да минат медицински преглед за определяне на годността. Ако не се намерят достатъчно доброволци, в армията планират набор по жребий. Но този въпрос не е решен окончателно.

Както пише вестник "Ди Велт", през май 2022-а в Германия са живяли 340 859 граждани от мъжки пол, родени през 2008 година. А 56 693 от тях са имали и друго гражданство, освен германското - 14 463 са имали турски паспорт, 4141 - полски, 3857 - италиански, 3691 - руски, 1888 - сръбски, 1640 - марокански, 1620 - казахстански.

Ще има ли проблем с лоялността?

По данни на "Ди Велт", при попълването на анкетата ще трябва да се отбележи и наличието на второ гражданство. От Министерството на отбраната отбелязват, че "това не е проява на недоверие" - тази информация е необходима на Бундесвера, тъй като става дума за задълженията към Германия.

На фона на войната в Украйна потенциалните германски наборници с руско гражданство например могат да се изправят пред проблеми, свързани с лоялността и достъпа до секретна информация, пише "Ди Велт". Пред изданието представителка на Министерството на отбраната казва, че на всички, които поискат да служат доброволно, "ще бъде направена проверка за вярност към Конституцията".

Юристът Фердинанд Вебер смята, че след медицинския преглед младите хора с двойно гражданство може просто да не бъдат допуснати да служат заради възникващите рискове.

Германия иска да има 260 000 войници

Проектозаконът за "модернизация на военната служба" бе приет от управляващата коалиция от консерватори и социалдемократи в края на август. Засега не става дума за връщане на прекратената през 2011 всеобща военна повинност, а за привличане на доброволци в армията .

В следващите години броят на военнослужещите в Бундесвера трябва да нарасне от 180 000 на 260 000 . Причината - войната на Русия срещу Украйна и заплахата от нападение на Русия срещу НАТО . "В обозримо бъдеще Русия остава най-голямата заплаха за сигурността в Европа", са казва в текста на закона.

Автор: Екатерина Венкина