Германия: и младежи с двойно гражданство в Бундесвера?

19 Ноември, 2025 14:45 1 507 26

На фона на войната в Украйна потенциалните германски наборници с руско гражданство например могат да се изправят пред проблеми

Германия: и младежи с двойно гражданство в Бундесвера? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

През декември Бундестагът трябва да утвърди новите правила за военна служба : от 2026 година всички 18-годишни в Германия ще трябва да попълнят анкета, след което да минат медицински преглед за определяне на годността. Ако не се намерят достатъчно доброволци, в армията планират набор по жребий. Но този въпрос не е решен окончателно.

Както пише вестник "Ди Велт", през май 2022-а в Германия са живяли 340 859 граждани от мъжки пол, родени през 2008 година. А 56 693 от тях са имали и друго гражданство, освен германското - 14 463 са имали турски паспорт, 4141 - полски, 3857 - италиански, 3691 - руски, 1888 - сръбски, 1640 - марокански, 1620 - казахстански.

Ще има ли проблем с лоялността?

По данни на "Ди Велт", при попълването на анкетата ще трябва да се отбележи и наличието на второ гражданство. От Министерството на отбраната отбелязват, че "това не е проява на недоверие" - тази информация е необходима на Бундесвера, тъй като става дума за задълженията към Германия.

На фона на войната в Украйна потенциалните германски наборници с руско гражданство например могат да се изправят пред проблеми, свързани с лоялността и достъпа до секретна информация, пише "Ди Велт". Пред изданието представителка на Министерството на отбраната казва, че на всички, които поискат да служат доброволно, "ще бъде направена проверка за вярност към Конституцията".

Юристът Фердинанд Вебер смята, че след медицинския преглед младите хора с двойно гражданство може просто да не бъдат допуснати да служат заради възникващите рискове.

Германия иска да има 260 000 войници

Проектозаконът за "модернизация на военната служба" бе приет от управляващата коалиция от консерватори и социалдемократи в края на август. Засега не става дума за връщане на прекратената през 2011 всеобща военна повинност, а за привличане на доброволци в армията .

В следващите години броят на военнослужещите в Бундесвера трябва да нарасне от 180 000 на 260 000 . Причината - войната на Русия срещу Украйна и заплахата от нападение на Русия срещу НАТО . "В обозримо бъдеще Русия остава най-голямата заплаха за сигурността в Европа", са казва в текста на закона.

Автор: Екатерина Венкина


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 5 Отговор
    Най разпространеното име на новородени бебета в Германия е Мохамед.

    Коментиран от #23

    14:46 19.11.2025

  • 2 Сатана Z

    22 4 Отговор
    Турският аскер е пълен с българи с двойно гражданство,на които и окото няма да мигне да отрежат зелката на българин само с българско гражданство.

    Коментиран от #24

    14:50 19.11.2025

  • 3 Пич

    28 3 Отговор
    Хахаха...... представете си само - оберщурбамфюрер Мемед...... Ади се върти като вентилатор.......

    Коментиран от #25

    14:51 19.11.2025

  • 4 Гръч

    23 1 Отговор
    Мразещите Русия са повече да заминават на фронта ама не им стиска,ще пискат

    14:53 19.11.2025

  • 5 Моше

    21 1 Отговор
    А евреи ще могат ли да служат в Германския Вермахт или пак ще се скатават в общежитията?

    14:58 19.11.2025

  • 6 Не е

    13 0 Отговор
    лошо да се напише, че Гермниа поддържа двойно гражданство, само за ЕС. Турците имат "отсрочка" до пълнолетие да решат, но за останалите ИЗОБЩО не може. Т.е като вземат немско се отказват от другото си гражданство.

    15:01 19.11.2025

  • 7 Леле мале

    5 13 Отговор
    Сега всичката русня ще избяга от Германия обратно във великата си матушка!

    Коментиран от #19

    15:03 19.11.2025

  • 8 Дори и да иска

    21 1 Отговор
    управяващата фаша, то тези с двойното гражданство нямат никакъв сентимент към Германия! Защо един иракчанин, албанец или африканец, пък да не казваме и българин, живеещ в Германистан да отиде да защитава тази мултинационална страна, която вече НЕ е европейската и хубавата Германия? И то не защита, ами фашата в Германия иска да "отидат и да се отбраняват там на границата на Русия и в Русия..."!
    Такава "отбрана" е само оправдание, че тези искат да нападнат Русия!

    15:03 19.11.2025

  • 9 И Киев е Руски

    11 1 Отговор
    Ми то други няма

    15:04 19.11.2025

  • 10 Скоро и в България ще върнат казармата

    12 3 Отговор
    Репите ще трябва да стават мъже.

    15:04 19.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Велик е нашият войник

    10 0 Отговор
    Велик, велик!
    Ама само по телевизията!

    15:06 19.11.2025

  • 13 Само Германия може да спаси Европа

    3 17 Отговор
    от руската напаст!

    Коментиран от #20

    15:08 19.11.2025

  • 14 Цвете

    18 2 Отговор
    А НЕ Е ЛИ ПО ДОБРЕ, ВМЕСТО МЛАДОТО ПОДРАСТВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ДА УЧИ В УНИВЕРСИТЕТ, ДА СЕ " УЧИ " НА ВОЙНА? КОМУ Е НУЖНО? ВСЯЧЕСКИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИТИСНЕ ТОЗИ ИЗПЕРКАЛ СТАРЕЦ, ЗАЩОТО ВОЙНАТА УБИВА НЕВИННИТЕ.ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА НАГНЕТЯВАНЕТО НЕ САМО В ЕВРОПА? 🇧🇬

    Коментиран от #15

    15:09 19.11.2025

  • 15 СГДГФФГ

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    С ИЗПЕРКАЛ СТАРЕЦ ИМАШ ВПРЕДВИД ПУТИН, НАЛИ?

    15:18 19.11.2025

  • 16 Да Не

    7 0 Отговор
    А ще има ли деца на височайшите

    15:33 19.11.2025

  • 17 факуса

    6 0 Отговор
    а тез нямаха ли забрана за създаване на армия след44г.

    15:40 19.11.2025

  • 18 Цитирам

    8 0 Отговор
    В обозримо бъдеще Русия остава най-голямата заплаха за сигурността в Европа",)

    Западът прави маймунджулуци, перчене и да отказва безопасността на Русия, както правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.

    15:41 19.11.2025

  • 19 1234

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Леле мале":

    не,ще изчакат своите в берлин

    15:41 19.11.2025

  • 20 Справедлив

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Само Германия може да спаси Европа":

    Лекувай се чадо.

    15:43 19.11.2025

  • 21 Мемет Мерца

    3 0 Отговор
    Веднага ставам лавкаджия и германистанската войска!
    Ши зареда всякакви марки и модели епилатори, лак за нокти и коса, гелове и за коса и за д.. е, прашки, лубриканти и други помощни приспособления! Все пак обучение ще пада, я!

    16:03 19.11.2025

  • 22 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор
    Имаше един виц, руснаците пред Берлин и викат "немец предай се " а отсреща Али пита Мохамед "и сега от къде да им намерим немец"

    16:57 19.11.2025

  • 23 Осман

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ганьо благодари на Мохамед че са ви запазили като племе.

    19:16 19.11.2025

  • 24 Кърджали

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Царвул за това са те запазили 545 годин.

    19:20 19.11.2025

  • 25 Кърджали

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Пич много си зле малко се порови във интернета и да видиш Боснеските мюслумани воюващи за Хитлер с униформите на СС и фесове. Ганьо цавула само злоба.

    19:27 19.11.2025

  • 26 дедо

    0 0 Отговор
    от къде чисти немци бе журналя те от давна ги омешаха а баба Мъркаал с вноса на арабески ги довърши

    16:07 20.11.2025

