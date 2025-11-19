Германия: и младежи с двойно гражданство в Бундесвера?

През декември Бундестагът трябва да утвърди новите правила за военна служба : от 2026 година всички 18-годишни в Германия ще трябва да попълнят анкета, след което да минат медицински преглед за определяне на годността. Ако не се намерят достатъчно доброволци, в армията планират набор по жребий. Но този въпрос не е решен окончателно.
Както пише вестник "Ди Велт", през май 2022-а в Германия са живяли 340 859 граждани от мъжки пол, родени през 2008 година. А 56 693 от тях са имали и друго гражданство, освен германското - 14 463 са имали турски паспорт, 4141 - полски, 3857 - италиански, 3691 - руски, 1888 - сръбски, 1640 - марокански, 1620 - казахстански.
Ще има ли проблем с лоялността?
По данни на "Ди Велт", при попълването на анкетата ще трябва да се отбележи и наличието на второ гражданство. От Министерството на отбраната отбелязват, че "това не е проява на недоверие" - тази информация е необходима на Бундесвера, тъй като става дума за задълженията към Германия.
На фона на войната в Украйна потенциалните германски наборници с руско гражданство например могат да се изправят пред проблеми, свързани с лоялността и достъпа до секретна информация, пише "Ди Велт". Пред изданието представителка на Министерството на отбраната казва, че на всички, които поискат да служат доброволно, "ще бъде направена проверка за вярност към Конституцията".
Юристът Фердинанд Вебер смята, че след медицинския преглед младите хора с двойно гражданство може просто да не бъдат допуснати да служат заради възникващите рискове.
Германия иска да има 260 000 войници
Проектозаконът за "модернизация на военната служба" бе приет от управляващата коалиция от консерватори и социалдемократи в края на август. Засега не става дума за връщане на прекратената през 2011 всеобща военна повинност, а за привличане на доброволци в армията .
В следващите години броят на военнослужещите в Бундесвера трябва да нарасне от 180 000 на 260 000 . Причината - войната на Русия срещу Украйна и заплахата от нападение на Русия срещу НАТО . "В обозримо бъдеще Русия остава най-голямата заплаха за сигурността в Европа", са казва в текста на закона.
Автор: Екатерина Венкина
1 Последния Софиянец
Коментиран от #23
14:46 19.11.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #24
14:50 19.11.2025
3 Пич
Коментиран от #25
14:51 19.11.2025
4 Гръч
14:53 19.11.2025
5 Моше
14:58 19.11.2025
6 Не е
15:01 19.11.2025
7 Леле мале
Коментиран от #19
15:03 19.11.2025
8 Дори и да иска
Такава "отбрана" е само оправдание, че тези искат да нападнат Русия!
15:03 19.11.2025
9 И Киев е Руски
15:04 19.11.2025
10 Скоро и в България ще върнат казармата
15:04 19.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Велик е нашият войник
Ама само по телевизията!
15:06 19.11.2025
13 Само Германия може да спаси Европа
Коментиран от #20
15:08 19.11.2025
14 Цвете
Коментиран от #15
15:09 19.11.2025
15 СГДГФФГ
До коментар #14 от "Цвете":С ИЗПЕРКАЛ СТАРЕЦ ИМАШ ВПРЕДВИД ПУТИН, НАЛИ?
15:18 19.11.2025
16 Да Не
15:33 19.11.2025
17 факуса
15:40 19.11.2025
18 Цитирам
Западът прави маймунджулуци, перчене и да отказва безопасността на Русия, както правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
15:41 19.11.2025
19 1234
До коментар #7 от "Леле мале":не,ще изчакат своите в берлин
15:41 19.11.2025
20 Справедлив
До коментар #13 от "Само Германия може да спаси Европа":Лекувай се чадо.
15:43 19.11.2025
21 Мемет Мерца
Ши зареда всякакви марки и модели епилатори, лак за нокти и коса, гелове и за коса и за д.. е, прашки, лубриканти и други помощни приспособления! Все пак обучение ще пада, я!
16:03 19.11.2025
22 Ха-ха-ха
16:57 19.11.2025
23 Осман
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ганьо благодари на Мохамед че са ви запазили като племе.
19:16 19.11.2025
24 Кърджали
До коментар #2 от "Сатана Z":Царвул за това са те запазили 545 годин.
19:20 19.11.2025
25 Кърджали
До коментар #3 от "Пич":Пич много си зле малко се порови във интернета и да видиш Боснеските мюслумани воюващи за Хитлер с униформите на СС и фесове. Ганьо цавула само злоба.
19:27 19.11.2025
26 дедо
16:07 20.11.2025