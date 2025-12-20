Германия: въпросите за военната служба вече се знаят

Около средата на януари първите писма трябва да пристигнат при тези, които през 2026-а навършват 18 години, т.е. родените през 2008-а . Първоначално това ще става по пощата, тъй като държавата разполага с данните от адресната регистрация на кандидатите, но не и с имейлите им. В писмото ще има QR код, който води към въпросника. Оттам нататък всичко ще се извършва по електронен път, например чрез мобилния телефон.

В писмото също така е ясно посочено, че военната служба е доброволна, както и че е възможно тя да бъде заменена с гражданска дейност, информира обществената медия АРД.

Какво съдържа анкетата?

Името и адресът са известни на властите, така че тази част от въпросника ще е предварително попълнена, продължава изданието. След това всеки трябва да посочи своя имейл адрес, нивото на образование, дали има вече завършено професионално обучение и шофьорска книжка.

Въпросите за ръста, теглото и физическата годност също са част от анкетата. Най-важен е въпросът колко голям интерес проявява анкетираният към военната служба - младите мъже и жени трябва да изберат отговор по скалата от 0 до 10, като нула означава никакъв интерес, а десет - голям.

Задължително ли е да се отговори?

За жените това е доброволно, за мъжете - не, уточнява АРД. Ако младите мъже не попълнят въпросника, ще получат напомняне. За отказ да се попълни и изпрати анкетата ще се налага глоба, тъй като това се счита за административно нарушение.

Също толкова непростимо е и предоставянето на неверни данни. Например ако някой попълни в анкетата, че е висок 1,60 метра и тежи 200 килограма, а след това се установи, че това изобщо не е вярно, дават пример от Министерството на отбраната.

А след попълването на въпросника?

Военната служба е доброволна . Всеки може да каже, че няма интерес. В такъв случай всичко приключва. Възможно е и в началото Бундесверът да не може да покани всички - тогава ще се прави предварителна селекция, научаваме още от публикацията на АРД.

Който е посочил десятка във въпросника, т.е. че проявява голям интерес към военната служба, вероятно ще бъде поканен по-бързо. След това ще се минава на медицински преглед, който обаче ще изглежда много по-различно, отколкото досега. Районните военни служби често се намираха далеч от градовете и приличаха на казарми. В бъдеще ще има 38 центъра за медицински прегледи, които трябва да са възможно най-достъпни и да са позиционирани централно. В тях ще се прави реклама на военната служба, посочва още АРД.

Автор: Габор Халаш (ARD)