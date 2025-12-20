Новини
Германия: въпросите за военната служба вече се знаят

20 Декември, 2025 16:38 408 12

Според новите правила за военната служба в Германия всеки, навършил 18 години, ще трябва да отговори на въпроса дали е готов да се запише в армията

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Около средата на януари първите писма трябва да пристигнат при тези, които през 2026-а навършват 18 години, т.е. родените през 2008-а . Първоначално това ще става по пощата, тъй като държавата разполага с данните от адресната регистрация на кандидатите, но не и с имейлите им. В писмото ще има QR код, който води към въпросника. Оттам нататък всичко ще се извършва по електронен път, например чрез мобилния телефон.

В писмото също така е ясно посочено, че военната служба е доброволна, както и че е възможно тя да бъде заменена с гражданска дейност, информира обществената медия АРД.

Какво съдържа анкетата?

Името и адресът са известни на властите, така че тази част от въпросника ще е предварително попълнена, продължава изданието. След това всеки трябва да посочи своя имейл адрес, нивото на образование, дали има вече завършено професионално обучение и шофьорска книжка.

Въпросите за ръста, теглото и физическата годност също са част от анкетата. Най-важен е въпросът колко голям интерес проявява анкетираният към военната служба - младите мъже и жени трябва да изберат отговор по скалата от 0 до 10, като нула означава никакъв интерес, а десет - голям.

Задължително ли е да се отговори?

За жените това е доброволно, за мъжете - не, уточнява АРД. Ако младите мъже не попълнят въпросника, ще получат напомняне. За отказ да се попълни и изпрати анкетата ще се налага глоба, тъй като това се счита за административно нарушение.

Също толкова непростимо е и предоставянето на неверни данни. Например ако някой попълни в анкетата, че е висок 1,60 метра и тежи 200 килограма, а след това се установи, че това изобщо не е вярно, дават пример от Министерството на отбраната.

А след попълването на въпросника?

Военната служба е доброволна . Всеки може да каже, че няма интерес. В такъв случай всичко приключва. Възможно е и в началото Бундесверът да не може да покани всички - тогава ще се прави предварителна селекция, научаваме още от публикацията на АРД.

Който е посочил десятка във въпросника, т.е. че проявява голям интерес към военната служба, вероятно ще бъде поканен по-бързо. След това ще се минава на медицински преглед, който обаче ще изглежда много по-различно, отколкото досега. Районните военни служби често се намираха далеч от градовете и приличаха на казарми. В бъдеще ще има 38 центъра за медицински прегледи, които трябва да са възможно най-достъпни и да са позиционирани централно. В тях ще се прави реклама на военната служба, посочва още АРД.

Автор: Габор Халаш (ARD)


  • 1 БОЛШЕВИК

    5 2 Отговор
    Швабите пак си търсят белята!

    16:41 20.12.2025

  • 2 Анонимен

    4 0 Отговор
    Какви времена дойдоха,доброволно да се записват за казарма.Това може да го измисли само един от 32пола,популярни и утвърдени от Брюксел .

    16:44 20.12.2025

  • 3 ха-ха

    4 0 Отговор
    Германия остава без войска , от тия ,,леви китки ,,, едва ли ще има желаещи .

    Коментиран от #10

    16:44 20.12.2025

  • 4 хитлер: в концлагера както беше при мен

    4 0 Отговор
    За отказ да се попълни и изпрати анкетата ще се налага глоба, тъй като това се счита за административно нарушение

    16:44 20.12.2025

  • 5 Феникс

    3 0 Отговор
    Шъ има пак до Берлин и обратно! Но като се замисли човек , може и да не се наложи, със оръжия като орешника! :)

    16:44 20.12.2025

  • 6 Коректност

    1 1 Отговор
    До 1

    Не швабите а ционистите правят организацията както преди и сега

    16:45 20.12.2025

  • 7 купидон

    4 0 Отговор
    Руснаците им развалиха рахата на швабите . Сега и в казарма трябва да ходят ...

    16:45 20.12.2025

  • 8 Дориана

    1 0 Отговор
    А, така Германия е готова да унищожи собствения си народ в мирно време запалвайки война с Русия. Много са умни като куци хлебарки.

    16:46 20.12.2025

  • 9 гост- историята се повтаря

    1 0 Отговор
    Макрон: Французи гответе се да загубите синовете си!
    Мерц: Германци гответе се да загубите синовете и дъщерите си !
    Вашите синове, а тези на Мерц, Макрон/няма деца/ те няма да бъдат жертвани!
    А БЕ ХОРА, СПОМНЕТЕ СИ ВЕЛИКИЯТ ЗОВ НА ХИПИТАТА: ПРАВЕТЕ ЛЮБОВ, А НЕ ВОЙНА!

    16:46 20.12.2025

  • 10 Германия остава без войска

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ха-ха":

    тогава да вземат за аскер кафявите пришълци
    на двоен социал и проститука веднъж на седмица

    16:46 20.12.2025

  • 11 Ей, кво нещо!

    1 0 Отговор
    Тези пед🌈али, не могат нищо да ги накарат

    16:48 20.12.2025

  • 12 Тома

    0 0 Отговор
    Ще има въпрос дали с мерак ще участват младежите на г.ей парада

    16:49 20.12.2025

