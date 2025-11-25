Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски може да посети САЩ в следващите дни
  Тема: Украйна

Зеленски може да посети САЩ в следващите дни

25 Ноември, 2025 14:33 873 30

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • рустем умеров

Очакваме с нетърпение да организираме посещение на президента на Украйна в САЩ на най-ранната подходяща дата, каза Умеров

Зеленски може да посети САЩ в следващите дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски може да посети САЩ в следващите няколко дни, за да финализира сделка с президента Доналд Тръмп за слагане край на войната на Украйна с Русия, заяви секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Очакваме с нетърпение да организираме посещение на президента на Украйна в САЩ на най-ранната подходяща дата през ноември, за да завършим последните стъпки и да сключим сделка с президента Тръмп", написа Рустем Умеров във "Фейсбук".

Ситуацията около предложения от Вашингтон мирен план за уреждане на украинската криза в момента представлява информационна вакханалия, заяви пред журналисти прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

"В момента е невъзможно да коментираме всяко съобщение в медиите. Бих описал ситуацията като информационна вакханалия – по друг начин не може да се нарече. Наистина се публикуват много противоречиви данни, противоречиви изявления и т.н.", каза представителят на Кремъл.

Във връзка с публикации в западни медии, в които се твърди, че американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол е в Абу Даби за преговори руска делегация, Песков каза, че "няма какво да каже".

Москва все още не е получила актуализирани планове за Украйна, каза Песков.

"В момента единственото съществено нещо е американският проект, проектът на (президента на САЩ Доналд) Тръмп. Смятаме, че това може да се превърне в много добра основа за преговори. Ние все още се придържаме към тази гледна точка", каза Песков.

По отношение на ролята на Европа в решаването на конфликта в Украйна, говорителят на Кремъл заяви, че е невъзможно да се обсъжда системата за сигурност без участието на европейците, така че на определен етап участието на Европа ще бъде необходимо.

Песков допълни, че руското ръководство разбира, "че тече процес на преговори между американците и украинците". "Разбираме, че се внасят някои корекции в текста, който беше публикуван. Разбираме, че текстът, който неофициално се озова при нас по-рано, вече е претърпял промени", добави той.

"В даден момент вероятно ще дойде времето, когато ще се осъществят и нашите контакти с американците и ние официално ще получим някаква информация", заключи Песков.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    5 19 Отговор
    Украинските Нептун, Барс, Фламинго, Лютий натискат здраво росията.

    Коментиран от #8, #18, #21

    14:36 25.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тука има, тука нема

    13 3 Отговор
    Ще посети, няма да посети.Сделка, примирие, промени в плана за мир и т.н. И никаква съществена информация не се предлага. Само предположения без факти.А войната продължава с реални разрушения и жертви.

    14:40 25.11.2025

  • 5 Баце ЕООД

    11 3 Отговор
    Няма ли да сложат един СО2 данък на всички украински граждани заради на тоя безрезултатните разходки

    14:40 25.11.2025

  • 6 Тръмп

    8 3 Отговор
    Нямаш карти бе!

    Коментиран от #27, #29

    14:40 25.11.2025

  • 7 Икономист

    11 3 Отговор
    Най важното ,е че янките вместо редки земни минерали от Украйна ,ще получат само много редки ....на .

    14:41 25.11.2025

  • 8 Ахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Особено фламингото какъв чертеж е. Няма такава ракета

    Коментиран от #11

    14:41 25.11.2025

  • 9 Последния софиянец

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "2 ДНЯ и ВСЕ":

    Какъв КИЕВ, какъв Дамаск и Лисабон,... монголья педофил още си връща 2 Републики ОСВОБОДЕНИ от една бригада десантчици!😄
    12 г монголите се мъчат да вземат поне една ОБЛАСТ ..преди старухата педофил да рипне у.ендъка!
    😄.

    14:42 25.11.2025

  • 10 Сатана Z

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "2 ДНЯ и ВСЕ":

    2 Милиона алкаше ФИРА и копейките верват на Ху ЙЛО педофила за някакви....2 ДНЯ
    Ха-ха-ха

    14:44 25.11.2025

  • 11 си дзън

    4 12 Отговор

    До коментар #8 от "Ахахаха":

    Украински удари в Новоросийск – поразени са нефтен терминал, С-300, С-400 и руски военен кораб

    Коментиран от #26

    14:47 25.11.2025

  • 12 Зеленски може

    7 3 Отговор
    то и аз мога на дали някой ще ни посрещне!? Та аз имам там и роднини които ще се радват да се видим ама той май ще поклечи поклечи па ще се върне.

    Коментиран от #15

    14:48 25.11.2025

  • 13 Никакъв мир,

    3 7 Отговор
    ощетяваш Украйна.
    Русняците да се прибират.

    14:50 25.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ама не приема

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Зеленски може":

    дементните напъни на Тръмпанарите.

    14:51 25.11.2025

  • 16 Сатана Z

    8 3 Отговор
    На Късият Зелен нацист от Куив му се разтегнаха сухожилията от търчане насам—натам да се пазари за кожата си и откраднатите пари

    14:51 25.11.2025

  • 17 Атина Палада

    9 3 Отговор
    Зеленски ще бЕга в Русия при Кулеба.

    14:51 25.11.2025

  • 18 Рос моеш

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ле а ги удържиш или се и изпущаш!?

    14:53 25.11.2025

  • 19 Пак

    8 2 Отговор
    ще го водят като панаирска мечка началниците му от ЕС. Сам няма да го пуснат.

    14:54 25.11.2025

  • 20 Бялджип

    9 2 Отговор
    Не срещнах някъде покана от Тръмп към Зеленски? Самопокани ли се във Вашингтон украинския наркоман?

    14:54 25.11.2025

  • 21 Мдаааам

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Мозъкът вече е объл колкото билярдна топка

    14:55 25.11.2025

  • 22 Реципрочно

    4 2 Отговор
    Аз пък може да изпия една бира.

    14:56 25.11.2025

  • 23 Е па моеш

    5 2 Отговор
    ле а ги удържиш или се и изпущаш!?

    14:56 25.11.2025

  • 24 Президента се разхожда наляво надясно

    5 2 Отговор
    на гражданите в територията им е тъмно трудно и тясно.

    14:57 25.11.2025

  • 25 Абе

    5 2 Отговор
    и неговата не е лесна. Господарите му не се разбират и имат различни планове за държавата му, а той не знае на кого по-напред да угоди.

    14:57 25.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Имам бе

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тръмп":

    Скрил съм няколко асака в ръкава на Потника....

    Коментиран от #28

    15:00 25.11.2025

  • 28 Хаххахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Имам бе":

    хахаххахахаа

    15:02 25.11.2025

  • 29 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тръмп":

    ...и пари немаш...
    6666

    15:14 25.11.2025

  • 30 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Ще посети, ако британската му охрана го пусне.

    16:24 25.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания