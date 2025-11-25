Зеленски може да посети САЩ в следващите дни

Украинският президент Володимир Зеленски може да посети САЩ в следващите няколко дни, за да финализира сделка с президента Доналд Тръмп за слагане край на войната на Украйна с Русия, заяви секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Очакваме с нетърпение да организираме посещение на президента на Украйна в САЩ на най-ранната подходяща дата през ноември, за да завършим последните стъпки и да сключим сделка с президента Тръмп", написа Рустем Умеров във "Фейсбук".

Ситуацията около предложения от Вашингтон мирен план за уреждане на украинската криза в момента представлява информационна вакханалия, заяви пред журналисти прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

"В момента е невъзможно да коментираме всяко съобщение в медиите. Бих описал ситуацията като информационна вакханалия – по друг начин не може да се нарече. Наистина се публикуват много противоречиви данни, противоречиви изявления и т.н.", каза представителят на Кремъл.

Във връзка с публикации в западни медии, в които се твърди, че американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол е в Абу Даби за преговори руска делегация, Песков каза, че "няма какво да каже".

Москва все още не е получила актуализирани планове за Украйна, каза Песков.

"В момента единственото съществено нещо е американският проект, проектът на (президента на САЩ Доналд) Тръмп. Смятаме, че това може да се превърне в много добра основа за преговори. Ние все още се придържаме към тази гледна точка", каза Песков.

По отношение на ролята на Европа в решаването на конфликта в Украйна, говорителят на Кремъл заяви, че е невъзможно да се обсъжда системата за сигурност без участието на европейците, така че на определен етап участието на Европа ще бъде необходимо.

Песков допълни, че руското ръководство разбира, "че тече процес на преговори между американците и украинците". "Разбираме, че се внасят някои корекции в текста, който беше публикуван. Разбираме, че текстът, който неофициално се озова при нас по-рано, вече е претърпял промени", добави той.

"В даден момент вероятно ще дойде времето, когато ще се осъществят и нашите контакти с американците и ние официално ще получим някаква информация", заключи Песков.