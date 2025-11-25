Германия предупреди, че Русия ще бъде „имперска и агресивна“ - дори войната в Украйна да приключи

Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди днес да не се подценява опасността, която представлява Русия, дори войната в Украйна да приключи, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Дори и боевете да спрат сега, това което остава е имперска и агресивна Русия, чиито амбиции се простират далеч отвъд Украйна", заяви Вадефул на форум за външната политика в Берлин.
Той подчерта, че Русия в голяма степен е насочила икономиката и обществото към война и набира много повече войници, отколкото са ѝ необходими в момента за войната в Украйна, като броят им достига почти една допълнителна дивизия на месец.
"Дивизии, които без съмнение са насочени и към нас -Европейския съюз и НАТО", предупреди германският министър на външните работи.
Германските разузнавателни служби смятат, че Русия възнамерява да бъде готова за най-малкото "варианта за война" срещу НАТО до 2029 г.
Вадефул подчерта, че заплахата от Москва е вече реалност, като границата между война и мир остава все по-неясна заради хибридната война. Това включва прелитания с безпилотни летателни апарати, нарушения на въздушното пространство, саботажи и кампании с фалшиви новини, добави той.
Що се отнася до плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигането на мирно споразумение в Украйна, Вадефул заяви, че Вашингтон "понякога има неортодоксален подход към проблемите". Въпреки това представители на американските власти са изненадващо гъвкави и склонни да се ангажират с партньорите си в преговорите, включително Европа, допълни той.
Вадефул определи американския план, който стана обект на остри критики в Европа и Киев, като прекалено благоприятно за Русия "първоначално предложение". Европа "бива чута" и "участва" в преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна, добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора👨✈️
Коментиран от #26
16:36 25.11.2025
2 пешо
Коментиран от #13
16:37 25.11.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #38
16:37 25.11.2025
4 бай Ставри
16:38 25.11.2025
5 Затова
Коментиран от #14, #15
16:38 25.11.2025
6 Баба Гошка
16:38 25.11.2025
7 Германеца пак не разбрал?😁
16:39 25.11.2025
8 Майна
Не ги обиждайте като народ.
Скоро ще бъде изхвърлен
16:39 25.11.2025
9 Зевс
16:39 25.11.2025
10 604
16:39 25.11.2025
11 Умирам от смях
Коментиран от #63
16:39 25.11.2025
12 Kaлпазанин
16:40 25.11.2025
13 Жоро
До коментар #2 от "пешо":И с право.Амексираха ГДР и разположиха нападателни оръжия на нейната територия против Русия.Все някога ще им бъде потърсена сметка
16:40 25.11.2025
14 Атина Палада
До коментар #5 от "Затова":Само нацистката идеология за да може руската идеология да й счупи гръбнака отново
Коментиран от #17
16:41 25.11.2025
15 Умирам от смях
До коментар #5 от "Затова":ама малко ще ви е трудно, щото единственото което сте изкоренявали са членове от изхода
16:41 25.11.2025
17 Оплел ли си се
До коментар #14 от "Атина Палада":Руската идеология си е нацистка в имперски мащаби.
16:42 25.11.2025
18 БОЛШЕВИК
16:42 25.11.2025
19 А кой слуша
16:45 25.11.2025
21 русоляв
Коментиран от #25
16:46 25.11.2025
22 Брей
16:46 25.11.2025
24 история
16:47 25.11.2025
25 Охахайохохохо
До коментар #21 от "русоляв":Защо не видиш Русия колко български земи е отцепвала и колко българи избила при всеки свой поход, чрез който се е опитвала да се докопа до балканите. Никога това няма да се случи отново.
Коментиран от #28
16:48 25.11.2025
26 Зам директора
До коментар #1 от "Директора👨✈️":Битото куче си остава бито куче до смъртта си
16:48 25.11.2025
27 Българин
16:49 25.11.2025
28 Гадно е
До коментар #25 от "Охахайохохохо":че заради Русия сега не си с чалма.
Коментиран от #32
16:49 25.11.2025
30 Джей 8и Ванс
16:50 25.11.2025
32 Така ли
До коментар #28 от "Гадно е":С чалма или без българинът си е българин!Волжките българи са мюсюлмани. Грозните монументи в Москва и Русия, катедралата Свети Василий и подобни, с кръста набучен на чалма е в чест на изтреблението и завладяването на волжките българи. Знаете ли че при един от руските походи на балканите във Филипополис/Пловдив за избивани местни жители? Знаете ли? Русия е отрова.
Коментиран от #36, #37
16:53 25.11.2025
33 Ха ХаХа
До коментар #29 от "Кажете":Евростандарт: България е най мюсюлманската страна в Европа с 10% Турско и циганско население.
Татарски..Русия по ООН е с 4% мюсюлманска население
Следователно говорим за булгароислямска държава
16:54 25.11.2025
34 000
Коментиран от #43
16:54 25.11.2025
35 Вие сте същите
До коментар #31 от "Ако Русия плащаше за истината":Комунисти и либерали, няма разлика между вас, родители и деца фашисти живеещи на гърба на другите.
Коментиран от #39
16:54 25.11.2025
36 Българина е българин
До коментар #32 от "Така ли":когато стои зад България, а не когато се занимава с чужди лъжи и пропаганда обслужващи унищожението на Европа. Тези не са българи.
16:55 25.11.2025
37 Знаеш ли
До коментар #32 от "Така ли":Че ако не беше Русия, Сега щеше сервираш на османлиите докато забавляват жена ти,а после и теб
Коментиран от #51
16:56 25.11.2025
38 Търновец
До коментар #3 от "Сатана Z":А като видя Рус пришелец как да постъпя?
16:57 25.11.2025
40 Германия трябва да внимава
16:57 25.11.2025
41 Абе
16:58 25.11.2025
42 Атина Палада
До коментар #23 от "БОЛШЕВИК":Да,точно Сталин се е застъпил за Германия .САЩ ,Англия са искали Германия да се раздели на малки държавички без индустрия ,сиреч на гета,обаче Сталин е казал :-"Такива като Хитлер идват и си отиват,но германският народ остава"!
16:58 25.11.2025
43 Копейкотрошач
До коментар #34 от "000":Имам чук.
16:59 25.11.2025
45 Германия
16:59 25.11.2025
47 Индиеца
17:00 25.11.2025
49 Един
17:03 25.11.2025
50 Германците
17:04 25.11.2025
51 койдазнай
До коментар #37 от "Знаеш ли":Русия не е завзела нито Скопие, нито Солун. А там нещо не сервират на осмалиите. И дори не всички говорят турски, дори и да го учат в училище.
17:04 25.11.2025
54 ?????
Вместо да играе с нея равностойно след краха на СССР той предпочете да налага едностранно свои правила които бяха нещо като прикрит неоколониализъм и едновременно работеше за разпадането и́.
Да напомням ли за чеченската война и героизирането на чеченците и как обърнаха пропагандата след края на войната.
Или за Саакашвили 2008 г. Бяха минали само няколко години след края на чеченската война.
За Украйна може и да не споменавам.
Такива ми ти работи.
Забъркаха се в поредното унищожаване на Русия, а сега плачат като вдовица за ... сами си знаят.
А Бисмрак го е написал - "Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе."
Четете я тая история бре.
17:08 25.11.2025
55 Коя е Германия,че да...,,предупреждава"?
И сега избиваща Хитлерови комплекси,за изгубено и мечтано величие и превъзходство,над останалите нации...!
Коментиран от #57
17:08 25.11.2025
56 Губят
17:10 25.11.2025
57 Е не чак
До коментар #55 от "Коя е Германия,че да...,,предупреждава"?":Мечтата на хер Адолф беше да "обедини Европа" под "ръководството" на арийска Германия. Тази мечта е изпълнена днес - ЕС. Но защо пак се натискат да им чупят главите руснаците е неясно. Рефлекс от миналото...
17:13 25.11.2025
58 Георгиев
17:15 25.11.2025
59 Пак от същото
17:16 25.11.2025
60 Гай Турий
Коментиран от #64
17:16 25.11.2025
61 Кой каквото си търси ще си го намери
17:20 25.11.2025
62 Американците
17:21 25.11.2025
64 При това!
До коментар #60 от "Гай Турий":Мерц,Урсула,Калас...са все внуци на отявлени фашистки нацисти,от ВСВ и избиват родови комплекси срещу Русия...!
Но не са познали!
Русия няма да се огъне,както не се огъна и пред нацистките им дядовци...!
17:31 25.11.2025
65 ПАК ЛИ ИЗВЪНЗЕМНИТЕ ВИ ГОВОРЯТ!!?
17:37 25.11.2025
66 име
17:39 25.11.2025