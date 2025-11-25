Новини
Свят »
Германия »
Германия предупреди, че Русия ще бъде „имперска и агресивна“ - дори войната в Украйна да приключи
  Тема: Украйна

Германия предупреди, че Русия ще бъде „имперска и агресивна“ - дори войната в Украйна да приключи

25 Ноември, 2025 16:35 1 082 66

  • украйна-
  • германия-
  • русия-
  • йохан вадефул

Вадефул подчерта, че Русия в голяма степен е насочила икономиката и обществото към война и набира много повече войници, отколкото са ѝ необходими

Германия предупреди, че Русия ще бъде „имперска и агресивна“ - дори войната в Украйна да приключи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди днес да не се подценява опасността, която представлява Русия, дори войната в Украйна да приключи, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Дори и боевете да спрат сега, това което остава е имперска и агресивна Русия, чиито амбиции се простират далеч отвъд Украйна", заяви Вадефул на форум за външната политика в Берлин.

Още новини от Украйна

Той подчерта, че Русия в голяма степен е насочила икономиката и обществото към война и набира много повече войници, отколкото са ѝ необходими в момента за войната в Украйна, като броят им достига почти една допълнителна дивизия на месец.

"Дивизии, които без съмнение са насочени и към нас -Европейския съюз и НАТО", предупреди германският министър на външните работи.

Германските разузнавателни служби смятат, че Русия възнамерява да бъде готова за най-малкото "варианта за война" срещу НАТО до 2029 г.

Вадефул подчерта, че заплахата от Москва е вече реалност, като границата между война и мир остава все по-неясна заради хибридната война. Това включва прелитания с безпилотни летателни апарати, нарушения на въздушното пространство, саботажи и кампании с фалшиви новини, добави той.

Що се отнася до плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигането на мирно споразумение в Украйна, Вадефул заяви, че Вашингтон "понякога има неортодоксален подход към проблемите". Въпреки това представители на американските власти са изненадващо гъвкави и склонни да се ангажират с партньорите си в преговорите, включително Европа, допълни той.

Вадефул определи американския план, който стана обект на остри критики в Европа и Киев, като прекалено благоприятно за Русия "първоначално предложение". Европа "бива чута" и "участва" в преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна, добави той.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    51 2 Отговор
    Мнението на евроатлантиците от Германия не ни интересува! Те съсипаха Европа, сега обясняват за Украйна... не, мерси!

    Коментиран от #26

    16:36 25.11.2025

  • 2 пешо

    44 2 Отговор
    голем страх ги тресе швабите

    Коментиран от #13

    16:37 25.11.2025

  • 3 Сатана Z

    42 5 Отговор
    Видиш ли Немец дори и на снимка му обърши два шамара.Ъе си знаят защо.

    Коментиран от #38

    16:37 25.11.2025

  • 4 бай Ставри

    41 1 Отговор
    При тия условия, които дописвате войната може да приключи пак в Берлин.

    16:38 25.11.2025

  • 5 Затова

    3 49 Отговор
    Империализма на Русия трябва да бъде изкоренен и заличен. Не бива никога повече да се допуска разпространението на русизма, на руската идеология да трови сърцата и умовете на нашите родители и деца.

    Коментиран от #14, #15

    16:38 25.11.2025

  • 6 Баба Гошка

    42 2 Отговор
    Долнии фашш агги. Вие съществувате само, защото Русия великодушно ви остави живи след 2 разрушения на европа. Не заслужавате въздуха, който дишате.

    16:38 25.11.2025

  • 7 Германеца пак не разбрал?😁

    30 0 Отговор
    Русия се готви да води две войни (decision wars) минимум, с две думи "Москва не вярва на сълзи" Хер Вадефул.

    16:39 25.11.2025

  • 8 Майна

    32 0 Отговор
    Този няма никаква подкрепа от германците
    Не ги обиждайте като народ.
    Скоро ще бъде изхвърлен

    16:39 25.11.2025

  • 9 Зевс

    31 0 Отговор
    ЕК се нуждае от външен враг, в противен случай европейците биха осъзнали кой всъщност е врага.

    16:39 25.11.2025

  • 10 604

    19 0 Отговор
    Тия всякъ секундъ лайят и хапят мечкътъ...и ка не им хрумнъ че точну зърди туй че им намажът ските

    16:39 25.11.2025

  • 11 Умирам от смях

    28 1 Отговор
    Дойчо го е яд, че 2 пъти беше бит и .б.н и окупиран от 80 години. Иска му се и той да е империя, ама успя да създаде само една сбирка от обратни резби наречена ЕС

    Коментиран от #63

    16:39 25.11.2025

  • 12 Kaлпазанин

    15 0 Отговор
    Германия беше ,

    16:40 25.11.2025

  • 13 Жоро

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    И с право.Амексираха ГДР и разположиха нападателни оръжия на нейната територия против Русия.Все някога ще им бъде потърсена сметка

    16:40 25.11.2025

  • 14 Атина Палада

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Затова":

    Само нацистката идеология за да може руската идеология да й счупи гръбнака отново

    Коментиран от #17

    16:41 25.11.2025

  • 15 Умирам от смях

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Затова":

    ама малко ще ви е трудно, щото единственото което сте изкоренявали са членове от изхода

    16:41 25.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Оплел ли си се

    1 16 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Руската идеология си е нацистка в имперски мащаби.

    16:42 25.11.2025

  • 18 БОЛШЕВИК

    16 1 Отговор
    Швабите търсят реванш и мислят, че и други ще им помагат като ръчкат за война Русия!

    16:42 25.11.2025

  • 19 А кой слуша

    19 1 Отговор
    фашисти и крадци? Европа вече е жалка.

    16:45 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 русоляв

    17 0 Отговор
    Дано Русия стане имперска , да ни окупира и да ни отърве от този джендърски евросъюз , където официалния език стана арабски .

    Коментиран от #25

    16:46 25.11.2025

  • 22 Брей

    0 17 Отговор
    Колко много безродници натровени с руслямската идеология. Къде ви е българското самосъзнание на вас? За колко парички го продадохте?

    16:46 25.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 история

    15 0 Отговор
    Когато България е била развита държава , немците са идвали на гурбет при нас .От там е израза "изпаднал германец "

    16:47 25.11.2025

  • 25 Охахайохохохо

    0 17 Отговор

    До коментар #21 от "русоляв":

    Защо не видиш Русия колко български земи е отцепвала и колко българи избила при всеки свой поход, чрез който се е опитвала да се докопа до балканите. Никога това няма да се случи отново.

    Коментиран от #28

    16:48 25.11.2025

  • 26 Зам директора

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Битото куче си остава бито куче до смъртта си

    16:48 25.11.2025

  • 27 Българин

    15 0 Отговор
    Ествествно, че Русия ще подчини всички шушумиги! Точно за това Русия е велика, а ние българите я обичаме и винаги ще и служим!

    16:49 25.11.2025

  • 28 Гадно е

    15 0 Отговор

    До коментар #25 от "Охахайохохохо":

    че заради Русия сега не си с чалма.

    Коментиран от #32

    16:49 25.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Джей 8и Ванс

    16 0 Отговор
    Кризата в Украйна ще се реши от президентите Тръмп и Путин и от никой друг

    16:50 25.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Така ли

    2 12 Отговор

    До коментар #28 от "Гадно е":

    С чалма или без българинът си е българин!Волжките българи са мюсюлмани. Грозните монументи в Москва и Русия, катедралата Свети Василий и подобни, с кръста набучен на чалма е в чест на изтреблението и завладяването на волжките българи. Знаете ли че при един от руските походи на балканите във Филипополис/Пловдив за избивани местни жители? Знаете ли? Русия е отрова.

    Коментиран от #36, #37

    16:53 25.11.2025

  • 33 Ха ХаХа

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кажете":

    Евростандарт: България е най мюсюлманската страна в Европа с 10% Турско и циганско население.
    Татарски..Русия по ООН е с 4% мюсюлманска население
    Следователно говорим за булгароислямска държава

    16:54 25.11.2025

  • 34 000

    11 2 Отговор
    Запада е свършен. Учете руски.

    Коментиран от #43

    16:54 25.11.2025

  • 35 Вие сте същите

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ако Русия плащаше за истината":

    Комунисти и либерали, няма разлика между вас, родители и деца фашисти живеещи на гърба на другите.

    Коментиран от #39

    16:54 25.11.2025

  • 36 Българина е българин

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Така ли":

    когато стои зад България, а не когато се занимава с чужди лъжи и пропаганда обслужващи унищожението на Европа. Тези не са българи.

    16:55 25.11.2025

  • 37 Знаеш ли

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Така ли":

    Че ако не беше Русия, Сега щеше сервираш на османлиите докато забавляват жена ти,а после и теб

    Коментиран от #51

    16:56 25.11.2025

  • 38 Търновец

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    А като видя Рус пришелец как да постъпя?

    16:57 25.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Германия трябва да внимава

    3 1 Отговор
    много с изказванията си за и против Русия. Нищо вечно няма и тя го вижда и знае много добре!

    16:57 25.11.2025

  • 41 Абе

    3 1 Отговор
    ясно е какво прави Германия. Но и този път им объркват сметките на "арийците".

    16:58 25.11.2025

  • 42 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "БОЛШЕВИК":

    Да,точно Сталин се е застъпил за Германия .САЩ ,Англия са искали Германия да се раздели на малки държавички без индустрия ,сиреч на гета,обаче Сталин е казал :-"Такива като Хитлер идват и си отиват,но германският народ остава"!

    16:58 25.11.2025

  • 43 Копейкотрошач

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "000":

    Имам чук.

    16:59 25.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Германия

    4 0 Отговор
    и нейната подопечна империйка ЕС нямат ресурсите за сериозен конфликт с руснаците. Желанието е по-голямо от възможностите. Без суровини са безпомощни.

    16:59 25.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Индиеца

    3 0 Отговор
    Германец да злослови срещу Русия е нормално. Нали те им продухаха здраво тръбата.

    17:00 25.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Един

    1 2 Отговор
    ЕС трябва да се подготви да върне орките в блатата. Че напират към Европа като коч на тръне.

    17:03 25.11.2025

  • 50 Германците

    3 0 Отговор
    пак са в голема заблуда. Малцина в ЕС ще ги подкрепят в новият им поход на Изток.

    17:04 25.11.2025

  • 51 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Знаеш ли":

    Русия не е завзела нито Скопие, нито Солун. А там нещо не сервират на осмалиите. И дори не всички говорят турски, дори и да го учат в училище.

    17:04 25.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ?????

    3 1 Отговор
    Просто Западът сам си докара такава Русия.
    Вместо да играе с нея равностойно след краха на СССР той предпочете да налага едностранно свои правила които бяха нещо като прикрит неоколониализъм и едновременно работеше за разпадането и́.
    Да напомням ли за чеченската война и героизирането на чеченците и как обърнаха пропагандата след края на войната.
    Или за Саакашвили 2008 г. Бяха минали само няколко години след края на чеченската война.
    За Украйна може и да не споменавам.
    Такива ми ти работи.
    Забъркаха се в поредното унищожаване на Русия, а сега плачат като вдовица за ... сами си знаят.
    А Бисмрак го е написал - "Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе."
    Четете я тая история бре.

    17:08 25.11.2025

  • 55 Коя е Германия,че да...,,предупреждава"?

    4 1 Отговор
    Една страна-бита карта-отвсякъде през ВСВ...!
    И сега избиваща Хитлерови комплекси,за изгубено и мечтано величие и превъзходство,над останалите нации...!

    Коментиран от #57

    17:08 25.11.2025

  • 56 Губят

    3 0 Отговор
    почва под краката си, щото американосите ги зарязаха. Скоро и французите ще си бият шута. И пак остават сами с отбор глупаци - българи и балти.

    17:10 25.11.2025

  • 57 Е не чак

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Коя е Германия,че да...,,предупреждава"?":

    Мечтата на хер Адолф беше да "обедини Европа" под "ръководството" на арийска Германия. Тази мечта е изпълнена днес - ЕС. Но защо пак се натискат да им чупят главите руснаците е неясно. Рефлекс от миналото...

    17:13 25.11.2025

  • 58 Георгиев

    2 0 Отговор
    Всдефул казал едно неправилно изречение и Атанасова прави статия два декара. Какво разбира от военни работи и се меси на Русия? На Русия й трябват войници да си изпълнят целите и да си приберат Новорусия. И немците да не дразнят мечката, както е казал Хенри Кисинджър и то не случайно. Много интересно: Путин предлага на немците евтина газ по здравата тръба, а този го дразни и предизвиква да му отиде на крака и да му я донесе. Може и така, но тогава други ще управляват там, с не сегашните поколения на фашисти.

    17:15 25.11.2025

  • 59 Пак от същото

    2 0 Отговор
    Германците подчиниха Европа политически и пак обърнаха глави към Изтока. Луд умора няма.

    17:16 25.11.2025

  • 60 Гай Турий

    3 0 Отговор
    Ако Германия се управлява от американски мекерета като мерцето, нормално е Русия да се противопостави агресивно на неонацистите там! Мерцетата са забравили, че са причинили 27 милиона жертви, което руснаците никога няма да забравят, камо ли да простят на нацистите от цял свят!

    Коментиран от #64

    17:16 25.11.2025

  • 61 Кой каквото си търси ще си го намери

    3 0 Отговор
    едно време Напалеон каквото е търсил в Русия си го е намерил, после Хитлер пак така и така ще е и сега. "Кой каквото си търси ще си го намери". Прошки няма да има. Малките русначета още от проходилката им се говори кой е пра-пра дядо им къде е загинал геройски на фронта и те израстват закърмени с мъст и очакване на война в която да защитят прародителите си. После същото е и в училищата постоянно това им се говори до навъшване на 18 години. Надъхани са до безбожие и няма да има спасение за никой който посегне на руските интереси.

    17:20 25.11.2025

  • 62 Американците

    2 0 Отговор
    биха шута на германите. Сега вече са сами. Да ходят да си трошат пак главите. Дреме ми на шапката.

    17:21 25.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 При това!

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Гай Турий":

    Мерц,Урсула,Калас...са все внуци на отявлени фашистки нацисти,от ВСВ и избиват родови комплекси срещу Русия...!
    Но не са познали!
    Русия няма да се огъне,както не се огъна и пред нацистките им дядовци...!

    17:31 25.11.2025

  • 65 ПАК ЛИ ИЗВЪНЗЕМНИТЕ ВИ ГОВОРЯТ!!?

    1 0 Отговор
    СМЕНЕТЕ СИ ЧИПОВЕТЕ БЕ ФАШИСТКИ ИЗЧАДИЯ , ЗА ДА НЕ ВИ СМЕНИ ПУТИН !!!ТЕЯ ИЗВЪНЗЕМНИ ВИ ПОБЪРКАХА , НЕ ОТ ВЧЕРА , ТО СА ГОДИНИ ТА ГОДИНИ НАРЕД ОТ ПРЕДИ!!

    17:37 25.11.2025

  • 66 име

    0 0 Отговор
    А каква да бъде? Русия е империя и се управлява от подготвени хора, а не от роско-плиyвналиевци. Ако се управляваше от безгръбначни, щеше да е територия като България.

    17:39 25.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания