Германия предупреди, че Русия ще бъде „имперска и агресивна“ - дори войната в Украйна да приключи

Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди днес да не се подценява опасността, която представлява Русия, дори войната в Украйна да приключи, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Дори и боевете да спрат сега, това което остава е имперска и агресивна Русия, чиито амбиции се простират далеч отвъд Украйна", заяви Вадефул на форум за външната политика в Берлин.

Той подчерта, че Русия в голяма степен е насочила икономиката и обществото към война и набира много повече войници, отколкото са ѝ необходими в момента за войната в Украйна, като броят им достига почти една допълнителна дивизия на месец.

"Дивизии, които без съмнение са насочени и към нас -Европейския съюз и НАТО", предупреди германският министър на външните работи.

Германските разузнавателни служби смятат, че Русия възнамерява да бъде готова за най-малкото "варианта за война" срещу НАТО до 2029 г.

Вадефул подчерта, че заплахата от Москва е вече реалност, като границата между война и мир остава все по-неясна заради хибридната война. Това включва прелитания с безпилотни летателни апарати, нарушения на въздушното пространство, саботажи и кампании с фалшиви новини, добави той.

Що се отнася до плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигането на мирно споразумение в Украйна, Вадефул заяви, че Вашингтон "понякога има неортодоксален подход към проблемите". Въпреки това представители на американските власти са изненадващо гъвкави и склонни да се ангажират с партньорите си в преговорите, включително Европа, допълни той.

Вадефул определи американския план, който стана обект на остри критики в Европа и Киев, като прекалено благоприятно за Русия "първоначално предложение". Европа "бива чута" и "участва" в преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна, добави той.