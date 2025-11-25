Украйна: Путин отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ

Русия атакува през нощта Украйна с 22 ракети и 460 дрона, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Основната руска атака през нощта беше насочена срещу столицата и областта (около нея), причинявайки мащабни щети на жилищни сгради и гражданска инфраструктура в града“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

От своя страна украинският външен министър Андрий Сибига определи руските удари срещу Киев късно снощи, при които бяха убити шестима души, като „терористична реакция“ на американския план за прекратяване на войната.

„Путин отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ и на президента (Доналд) Тръмп, като изстреля залп от ракети и дронове срещу Украйна“, посочи Сибига в „Екс“.

Украинският външен министър добави, че Одеса, както и Харковска, Черниговска и Киевска област, също са били подложени на удари. Нанесени са щети на обикновени жилищни сгради и критична гражданска енергийна инфраструктура, които доведоха до прекъсвания на електричеството, водоподаването и топлодаването на фона на ниските температури в Украйна, добави той.

Сибига подчерта, че Украйна е ангажирана с усилията за мир и заяви, че е необходимо да се използват всички налични средства, за да бъде принудена Русия да спре войната.

Шестима души са пострадали, сред тях 2 деца, при нощната атака в Одеса и едноименната област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

„През нощта в Одеса и региона бяха подложени на поредното масирано нападение с дронове. Щети са нанесени на граждански и енергийни обекти. В някои места избухнаха пожари на пристанищни и енергийни инфраструктурни обекти, като оборудването беше повредено“, информира Олег Кипер. Аварийно-спасителните служби продължават да отстраняват последствията от поредния удар.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.