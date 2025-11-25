Украйна: Путин отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ

Русия атакува през нощта Украйна с 22 ракети и 460 дрона, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
„Основната руска атака през нощта беше насочена срещу столицата и областта (около нея), причинявайки мащабни щети на жилищни сгради и гражданска инфраструктура в града“, написа той в социалната мрежа „Екс“.
От своя страна украинският външен министър Андрий Сибига определи руските удари срещу Киев късно снощи, при които бяха убити шестима души, като „терористична реакция“ на американския план за прекратяване на войната.
„Путин отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ и на президента (Доналд) Тръмп, като изстреля залп от ракети и дронове срещу Украйна“, посочи Сибига в „Екс“.
Украинският външен министър добави, че Одеса, както и Харковска, Черниговска и Киевска област, също са били подложени на удари. Нанесени са щети на обикновени жилищни сгради и критична гражданска енергийна инфраструктура, които доведоха до прекъсвания на електричеството, водоподаването и топлодаването на фона на ниските температури в Украйна, добави той.
Сибига подчерта, че Украйна е ангажирана с усилията за мир и заяви, че е необходимо да се използват всички налични средства, за да бъде принудена Русия да спре войната.
Шестима души са пострадали, сред тях 2 деца, при нощната атака в Одеса и едноименната област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.
„През нощта в Одеса и региона бяха подложени на поредното масирано нападение с дронове. Щети са нанесени на граждански и енергийни обекти. В някои места избухнаха пожари на пристанищни и енергийни инфраструктурни обекти, като оборудването беше повредено“, информира Олег Кипер. Аварийно-спасителните служби продължават да отстраняват последствията от поредния удар.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роден в НРБ
Коментиран от #28, #66, #88
13:03 25.11.2025
2 456
Коментиран от #59
13:04 25.11.2025
3 Боруна Лом
13:05 25.11.2025
4 Ганя Путинофила
Лев Толстой - руски класик
Коментиран от #32
13:05 25.11.2025
5 Сега по същество ❗❗❗
Докато Украйна и Съединените щати се опитват да се споразумеят за условията на мирно споразумение за прекратяване на военните действия, ситуацията на фронта за украинските въоръжени сили „само се влошава“, казва М. Жорин, един от лидерите на нацисткия 3-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили (бивш „Азов“).
„В някои райони, без спешни промени, ситуацията вече ще бъде критична.“
„Всъщност, не съм виждал врага да напредва с такава скорост от дълго време“, пише той.
„Проблемът не е в загубата на няколко населени места, а в значителното подобрение на оперативната позиция на руските въоръжени сили в цели райони“, добавя Жорин.
Коментиран от #15
13:06 25.11.2025
6 име
13:06 25.11.2025
7 си дзън
Коментиран от #19
13:06 25.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гатанка
13:07 25.11.2025
10 Ни мъ кефи
13:08 25.11.2025
11 Дрът русороб
Коментиран от #21
13:08 25.11.2025
12 Гатанка
Коментиран от #30
13:09 25.11.2025
13 111111
ПС
Имаше Минс 1.
И Минск 2.
Що не ги спази?!
И Истанбул имаше.
Сега, какво реве!
13:09 25.11.2025
14 Оффф ца
13:10 25.11.2025
15 Тоя ферман
До коментар #5 от "Сега по същество ❗❗❗":нощеска ли го драска?
13:10 25.11.2025
16 име
13:11 25.11.2025
17 не може да бъде
13:11 25.11.2025
18 стоян георгиев
Коментиран от #54, #76, #93
13:12 25.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Яко наглее тоя
13:12 25.11.2025
21 Пенсионер 69 годишен
До коментар #11 от "Дрът русороб":От едно котило, но дефектни. Петър Велики е интернирал на територията просяците, които досаждали на вярващите пред църквите и манастирите. Там те се смесили в мръсна смес с хазари, поляци и кочевници бродяги и решили, че са нация.
13:12 25.11.2025
22 АБВ
Коментиран от #39
13:12 25.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да питам 🤣🤣🤣
13:14 25.11.2025
26 Македонец
Коментиран от #42
13:15 25.11.2025
27 Нали Украйна
13:15 25.11.2025
28 име
До коментар #1 от "Роден в НРБ":Ее, не така. Трябва да им оставят малко парче земя към полската граница, във вътрешността, без излаз на море, където бандерите да живеят и изплащат следващите 500 години всимки репарации и помощи. Да са близо до поляците, да служат за урок, да ги гледат как мизерстват и да си правят сметката поляците кво ги чака ако се вържат на англосаксонските интереси.
Коментиран от #70, #92
13:16 25.11.2025
29 бай Кольо
Коментиран от #47
13:16 25.11.2025
30 Българин
До коментар #12 от "Гатанка":Всичките пари отидоха за пудра захар на потника.
13:16 25.11.2025
31 Атина Палада
13:18 25.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Феликса
13:20 25.11.2025
34 Пенсионер 69 годишен
13:21 25.11.2025
35 Погребалните услуги в Русия
Срочно строят крематории, защото гробищата се препълниха!
Коментиран от #45, #46
13:21 25.11.2025
36 български интелектуалец
терористи да видят какво търпят украинците когато Кремал запуши.А украинския народ изпитва
голяма братска любов (също като поляците) към Раша и геноцида на шайката терористи на Путин.
Коментиран от #40
13:21 25.11.2025
37 ха ха ха ....
До коментар #32 от "АБВ":Поредния козяшки олиго френ .
13:21 25.11.2025
38 така е
Коментиран от #96
13:21 25.11.2025
39 Щерев
До коментар #22 от "АБВ":Преди бяха 350 000 и сега намалят цифрата демек руснаците избиват българи,наши сънародници,от които държавата не се интересува и я боли фара за всички етнически българи по света.
13:22 25.11.2025
40 Само питам
До коментар #36 от "български интелектуалец":Какво да бъде оръжието ? Прашка с мерник или лък ? То друго не остана.
13:22 25.11.2025
41 Мнение
До тогава всичко продължава по старому.
13:24 25.11.2025
42 французин
До коментар #26 от "Македонец":Не изпукаха окраинските фашисти ги изгориха живи в профсъюзния дом в Одеса но тогава нашите медии мълчаха като лапнали мамул а сега изведнъж се загрижиха.
13:24 25.11.2025
43 БСТ
13:24 25.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Павел
До коментар #35 от "Погребалните услуги в Русия":Както си сънувах вата
се събуждам във кревата
уж добре се бях завил
а не ,.гъра ми ги набил !
Сега ми капе от а ,.нала
доста вата и течност бяла
Искрено ваш
Павел
Коментиран от #50
13:25 25.11.2025
46 Въпрос
До коментар #35 от "Погребалните услуги в Русия":Вярваш ли си като пишеш тези простотии? Не че някой ти вярва.
Коментиран от #48
13:26 25.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Бла
До коментар #46 от "Въпрос":Забелязвам, че в няколко сайта за новини, коментарите са абсолютно едни и същи. Най - вероятно са някакви тролове (ботове) не знам. Но явно им се плаща за тези тъпизми :)
13:28 25.11.2025
49 Пенсионер 69 годишен
13:28 25.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Да,бе
13:29 25.11.2025
52 Ха-ха-ха
13:30 25.11.2025
53 И Нацистки Израел
13:32 25.11.2025
54 не може да бъде
До коментар #18 от "стоян георгиев":Това което сте написали е много ама много сериозно -това е теза!?И за съжаление считам че е много близо до истината !?Убеден съм че и във висшите кръгове на САЩ както и в управляващите кръгове на важни държави по света вече се разглежда такава или близо до тази теза!?И страшното за украинците ща бъде когато настъпи осъзнаване че тази теза е актуална и трябва да се действа...горките украинци защо ги ручаха жабетата!?..А г-жа Урсула Кая Калас Мерц Макрон Старъмър никой няма да ги пита -тяхната значимост пада със /почти/ свръхзвукова скорост ...!?
Коментиран от #69
13:32 25.11.2025
55 Евроатлантик
Коментиран от #58, #61
13:32 25.11.2025
56 Пенсионер 69 годишен
13:33 25.11.2025
57 Запознат
Ами нали ги отхвърлихте като неприемливи мирните предложения на САЩ - щели сте да излизате със свои предложения - е Путин ви показа какво мисли за вашите предложения.
13:34 25.11.2025
58 На наркомана
До коментар #55 от "Евроатлантик":Всичко му тече от всякъде като на евроатлантик
13:34 25.11.2025
59 123
До коментар #2 от "456":Първо научи български и тогава пиши! Второ не е някой хан, а кан Крум. Титлата е кан! А хан си е някаква измишльотина за такива като теб!
Коментиран от #64
13:34 25.11.2025
60 Я да не умуват
13:35 25.11.2025
61 Читател
До коментар #55 от "Евроатлантик":Най ми е хубаво когато чуя някое козяче да плюе злъч по Путин в безсилна злоба.
Коментиран от #79
13:35 25.11.2025
62 Путин отговори с терористична реакция на
13:36 25.11.2025
63 Ощеее, още малко трябва
13:37 25.11.2025
64 Езиковед
До коментар #59 от "123":"Титлата е кан"
Ха ха ха а Чингис хан хан ли е или кан - от къде ви намират такива обратното на остри - в различните народи според езиковите особености титлата се изговаря различно но е едно и също - хан, кан, кхан значат едно и също.
Не било врат ами шия - иначе няма проблеми когато Иван става Ейвън или Георги когато става Джордж.
13:41 25.11.2025
65 Войната се води
13:41 25.11.2025
66 Ходил ли си в Русия?
До коментар #1 от "Роден в НРБ":Преди години бях там е вече не съм рукофил. Идете да видите каква свинщина е руския мир!
Коментиран от #68, #86, #97
13:42 25.11.2025
67 Мама, мамо
13:44 25.11.2025
68 Уса
До коментар #66 от "Ходил ли си в Русия?":"Идете да видите каква свинщина е руския мир!"
Значи не си ходил в САЩ тогава за да видиш още по-голяма свинщина.
Коментиран от #73
13:44 25.11.2025
69 Просветител
До коментар #54 от "не може да бъде":Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години...
Само от дроновете на ВСУ всеки месец около 15 хиляди окупатори се прибират в Русия под формата на кайма. Отделно още толкова биват убити от стандартните боеприпаси.
Коментиран от #75
13:46 25.11.2025
70 Да питам 🤣🤣🤣
До коментар #28 от "име":Как да мизерстват..като сега руснаците в Донецк и Луганнск ли? Пак добре, че почва зимата и ще има сняг за топене, че вода в чешмите- йок.
13:47 25.11.2025
71 Украйна трябва да бъде въоръжавана
13:47 25.11.2025
72 Украинец
Ами нали не ви харесваха тези предложения и не Путин ами тъкмо вие ги отхвърлихте а пък сега ревете - вие какво очаквахте да отхвърлите мирните предложения а Путин да ги изпълнява ли?
13:49 25.11.2025
73 Пешо Папура
До коментар #68 от "Уса":..чудно ми е само, защо над 20 млна руснака живеят в Американската свинщина, а има- няма хиляда американеца в руската..хА сега да премерим свинщините..искаш ли?
Коментиран от #78
13:50 25.11.2025
74 доц.Мангъров
13:54 25.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Нищо не зависи от вас русофили н@cpaни😂
До коментар #18 от "стоян георгиев":Това е проблема ви.
Коментиран от #80
13:55 25.11.2025
77 Тома
13:59 25.11.2025
78 Уса
До коментар #73 от "Пешо Папура":"а има- няма хиляда американеца в руската.."
Ами за каквото са руснаците в Америка за това са и американците в Русия - за пари главно а не къде свинщината е по-голяма. А не може да се отрече че в краварника парите са повече защото ограбват целия свят.
Ако можеше и ние да откраднем петрола на Ирак, Либия и Сирия знаеш ли колко кравари щяха да се стичат в нашата кочина.
13:59 25.11.2025
79 Читател
До коментар #61 от "Читател":Най-ми е хубаво да гъделичкам копейки по гладките мозъчета.
Коментиран от #81, #85
14:01 25.11.2025
80 Антитрол
До коментар #76 от "Нищо не зависи от вас русофили н@cpaни😂":"Това е проблема ви"
Що бе от козяшките тролеи да не би да зависи нещо.
14:01 25.11.2025
81 Читател
До коментар #79 от "Читател":Като ръсиш малоумни опорки ли?
Не ти се получава.
14:04 25.11.2025
82 е ми
Коментиран от #90
14:30 25.11.2025
83 хахаха
Коментиран от #84
14:38 25.11.2025
84 мдааааа
До коментар #83 от "хахаха":Бензина по-ценен от живота на цивилни жени и деца спящи в домовете си. Точно така мурзи.
14:41 25.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Онзи
До коментар #66 от "Ходил ли си в Русия?":В Русия явно не си ходил ,но пък е време да ходиш нанай касси у ......та .
14:48 25.11.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Лука
До коментар #1 от "Роден в НРБ":Грешката с раждането е поправима по начина който предлагаш за Украйна !
15:28 25.11.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 ПИЧА-ГА
Повече никога да не се заигравате с лъжливия Запад!
15:34 25.11.2025
92 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #28 от "име":Варварите не признават дипломация ,а само правото на силния.
15:38 25.11.2025
93 Лука
До коментар #18 от "стоян георгиев":Това с не съществуването на една нация е ЧИСТ НАЦИЗЪМ !!!
15:48 25.11.2025
94 БАРС
15:49 25.11.2025
95 Зеленски
17:36 25.11.2025
96 Просто до там са били
До коментар #38 от "така е":българските земи при "Велика България" и там са си останали едно време прабългарите след орязването територията на България от войните. Тамошните българи говорят старобългарски език, не сегашния съвременен който е в България.
17:43 25.11.2025
97 Значи си съновал, че си
До коментар #66 от "Ходил ли си в Русия?":ходил там. Такъв живот е, че няма да ти се връща тук. Само ядене, пиене и тези три неща, ама много.
17:45 25.11.2025