Украйна: Путин отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ
  Тема: Украйна

Украйна: Путин отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ

25 Ноември, 2025 13:02

Русия атакува през нощта Украйна с 22 ракети и 460 дрона, съобщи украинският президент Зеленски

Украйна: Путин отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Русия атакува през нощта Украйна с 22 ракети и 460 дрона, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Основната руска атака през нощта беше насочена срещу столицата и областта (около нея), причинявайки мащабни щети на жилищни сгради и гражданска инфраструктура в града“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

От своя страна украинският външен министър Андрий Сибига определи руските удари срещу Киев късно снощи, при които бяха убити шестима души, като „терористична реакция“ на американския план за прекратяване на войната.

„Путин отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ и на президента (Доналд) Тръмп, като изстреля залп от ракети и дронове срещу Украйна“, посочи Сибига в „Екс“.

Украинският външен министър добави, че Одеса, както и Харковска, Черниговска и Киевска област, също са били подложени на удари. Нанесени са щети на обикновени жилищни сгради и критична гражданска енергийна инфраструктура, които доведоха до прекъсвания на електричеството, водоподаването и топлодаването на фона на ниските температури в Украйна, добави той.

Сибига подчерта, че Украйна е ангажирана с усилията за мир и заяви, че е необходимо да се използват всички налични средства, за да бъде принудена Русия да спре войната.

Шестима души са пострадали, сред тях 2 деца, при нощната атака в Одеса и едноименната област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

„През нощта в Одеса и региона бяха подложени на поредното масирано нападение с дронове. Щети са нанесени на граждански и енергийни обекти. В някои места избухнаха пожари на пристанищни и енергийни инфраструктурни обекти, като оборудването беше повредено“, информира Олег Кипер. Аварийно-спасителните служби продължават да отстраняват последствията от поредния удар.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    80 10 Отговор
    украйна не трябва да съществува

    Коментиран от #28, #66, #88

    13:03 25.11.2025

  • 2 456

    81 7 Отговор
    В България един хан каза" като не искаш мира ,нати секира" . И така ...

    Коментиран от #59

    13:04 25.11.2025

  • 3 Боруна Лом

    61 8 Отговор
    ЩО РЕВЕТЕ,БЕ? БОРСУЛА И ВСИЧКОТО ГЕЙЗЕР НА ФРОНТА!

    13:05 25.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    10 60 Отговор
    " Не бива да се заблуждавате, че външната прилика на руснака с човека означава, че е човек"
    Лев Толстой - руски класик

    Коментиран от #32

    13:05 25.11.2025

  • 5 Сега по същество ❗❗❗

    51 7 Отговор
    Заместник-командирът на 3-ти корпус на украинските въоръжени сили бие тревога заради срива на фронта.

    Докато Украйна и Съединените щати се опитват да се споразумеят за условията на мирно споразумение за прекратяване на военните действия, ситуацията на фронта за украинските въоръжени сили „само се влошава“, казва М. Жорин, един от лидерите на нацисткия 3-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили (бивш „Азов“).

    „В някои райони, без спешни промени, ситуацията вече ще бъде критична.“

    „Всъщност, не съм виждал врага да напредва с такава скорост от дълго време“, пише той.

    „Проблемът не е в загубата на няколко населени места, а в значителното подобрение на оперативната позиция на руските въоръжени сили в цели райони“, добавя Жорин.

    Коментиран от #15

    13:06 25.11.2025

  • 6 име

    58 6 Отговор
    Абе вие още си преговоряйте без тези, който ви денацифицират, пък чакайте друг отговор.

    13:06 25.11.2025

  • 7 си дзън

    11 36 Отговор
    Ех Дончо, Дончо. Защо ти трябваше да се захващаш с руснаците като млад и фалирал?

    Коментиран от #19

    13:06 25.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гатанка

    42 7 Отговор
    Ако рунаците стрелят само по цивилни цели, защо бандерите нямат ПВО и на териториятапна цялата република бандеристан няма ток, вода и парно?

    13:07 25.11.2025

  • 10 Ни мъ кефи

    38 7 Отговор
    Просто това е отговор на измененията в плана. Кръчмарят тегли чертата.

    13:08 25.11.2025

  • 11 Дрът русороб

    7 28 Отговор
    Ама нали путин каза, че украинци и руснаци са от едно котило?

    Коментиран от #21

    13:08 25.11.2025

  • 12 Гатанка

    42 6 Отговор
    Кой открадна парите на бандерите за ПВО, че вече втори месец нямат никаква защита?

    Коментиран от #30

    13:09 25.11.2025

  • 13 111111

    46 5 Отговор
    Зеленият защо реве???

    ПС

    Имаше Минс 1.
    И Минск 2.

    Що не ги спази?!

    И Истанбул имаше.

    Сега, какво реве!

    13:09 25.11.2025

  • 14 Оффф ца

    37 7 Отговор
    Кухаааа... Украйна нанесе масиран удар във вътрешността на Русия, с убити и ранени и това е отговора, но не и за тези, които носят мазна, мръсна и продажна душа.

    13:10 25.11.2025

  • 15 Тоя ферман

    7 20 Отговор

    До коментар #5 от "Сега по същество ❗❗❗":

    нощеска ли го драска?

    13:10 25.11.2025

  • 16 име

    41 5 Отговор
    Ако хунтата стреля по енергийни обекти в Русия, може и това не е нарушение на договорките, ама ако руснаците стрелят по енергийни обекти на хунтата, това е тероризъм, нарушение на договорките и показват че нямат желание за мир.

    13:11 25.11.2025

  • 17 не може да бъде

    29 5 Отговор
    Някои може да наричат тази атака терористична -но аз считам че това не е така това е поредна стъпка от продължаване на войната ...ами дайте да видим какви цели са атакувани!?....Но е възможно тази атака да има смисъл на предупреждение -следващата може да бъде много по-мащабна ...различни експерти и журналисти пишат че вероятно руската армия е натрупала голям резерв дронове и ракети-производството им вече е на пълни обороти а и цялата военна промишленост на Русия вече работи много сериозно!?

    13:11 25.11.2025

  • 18 стоян георгиев

    34 37 Отговор
    За да има мир, Украйна не трябва да съществува. Тя се превърна в военна и икономическа заплаха за целия свят. Единствено Русия може да реши този проблем и ще го реши.

    Коментиран от #54, #76, #93

    13:12 25.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Яко наглее тоя

    30 23 Отговор
    И какво точно прие Украйна от тези предложения....отхвърли най важните за руснаците и тогава е ясно че войната продължава

    13:12 25.11.2025

  • 21 Пенсионер 69 годишен

    23 8 Отговор

    До коментар #11 от "Дрът русороб":

    От едно котило, но дефектни. Петър Велики е интернирал на територията просяците, които досаждали на вярващите пред църквите и манастирите. Там те се смесили в мръсна смес с хазари, поляци и кочевници бродяги и решили, че са нация.

    13:12 25.11.2025

  • 22 АБВ

    30 8 Отговор
    Марчето не е пропуснала отново и многократно да отбележи наличието на 150 000 българи в Украйна. Какво общо има броят им с темата, от статията не става ясно.

    Коментиран от #39

    13:12 25.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да питам 🤣🤣🤣

    8 19 Отговор
    Абе, ма нищо не казвате как Казахстан затвори границата с Русия за руските ТИРове.. що така..нали уж бяхте обективни?

    13:14 25.11.2025

  • 26 Македонец

    3 9 Отговор
    Колко бу гаре изпукаха в Одеса?

    Коментиран от #42

    13:15 25.11.2025

  • 27 Нали Украйна

    30 4 Отговор
    не била съгласна с плана за мир на Тръмп?Нали и Европа не била съгласна със същия мирен план и било необходимо да се преработи?След като няма договорено примирие значи, че военните действия продължават.

    13:15 25.11.2025

  • 28 име

    26 7 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Ее, не така. Трябва да им оставят малко парче земя към полската граница, във вътрешността, без излаз на море, където бандерите да живеят и изплащат следващите 500 години всимки репарации и помощи. Да са близо до поляците, да служат за урок, да ги гледат как мизерстват и да си правят сметката поляците кво ги чака ако се вържат на англосаксонските интереси.

    Коментиран от #70, #92

    13:16 25.11.2025

  • 29 бай Кольо

    24 7 Отговор
    Тъпите укри явно не разбраха,че колкото повече протакат подписването толкова повече територия ще си вземе Вовата!

    Коментиран от #47

    13:16 25.11.2025

  • 30 Българин

    20 6 Отговор

    До коментар #12 от "Гатанка":

    Всичките пари отидоха за пудра захар на потника.

    13:16 25.11.2025

  • 31 Атина Палада

    25 7 Отговор
    Колко НатЮФчета гушнаха букетите от тази атака? Зеленски ще ни обади ли?

    13:18 25.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Феликса

    20 6 Отговор
    Какви мирни преговори , какви пет лева . Още не сте седнали на масата , а рИвеш .

    13:20 25.11.2025

  • 34 Пенсионер 69 годишен

    21 8 Отговор
    Всеки честен бизнесмен, придобил богатство с труд, предприемчивост или преумножил наследството на родителите си, се дразни на бюрократите, направили един регионален хуморист мултимилиардер! Това подкопава принципите на пазарната икономика и свободното предприемачество.

    13:21 25.11.2025

  • 35 Погребалните услуги в Русия

    8 22 Отговор
    скочиха 11 пъти!
    Срочно строят крематории, защото гробищата се препълниха!

    Коментиран от #45, #46

    13:21 25.11.2025

  • 36 български интелектуалец

    8 19 Отговор
    Крайно време е да се даде на Украйна модерно далекобойно съвременно оръжие.И Путин и бандата
    терористи да видят какво търпят украинците когато Кремал запуши.А украинския народ изпитва
    голяма братска любов (също като поляците) към Раша и геноцида на шайката терористи на Путин.

    Коментиран от #40

    13:21 25.11.2025

  • 37 ха ха ха ....

    12 6 Отговор

    До коментар #32 от "АБВ":

    Поредния козяшки олиго френ .

    13:21 25.11.2025

  • 38 така е

    11 4 Отговор
    Аве кво правят тези 150 000 българи в Украйна? На гости ли са отишли?

    Коментиран от #96

    13:21 25.11.2025

  • 39 Щерев

    10 7 Отговор

    До коментар #22 от "АБВ":

    Преди бяха 350 000 и сега намалят цифрата демек руснаците избиват българи,наши сънародници,от които държавата не се интересува и я боли фара за всички етнически българи по света.

    13:22 25.11.2025

  • 40 Само питам

    13 5 Отговор

    До коментар #36 от "български интелектуалец":

    Какво да бъде оръжието ? Прашка с мерник или лък ? То друго не остана.

    13:22 25.11.2025

  • 41 Мнение

    16 5 Отговор
    Мирните предложения ще станат факт, когато бъдат приети от Украйна.
    До тогава всичко продължава по старому.

    13:24 25.11.2025

  • 42 французин

    14 6 Отговор

    До коментар #26 от "Македонец":

    Не изпукаха окраинските фашисти ги изгориха живи в профсъюзния дом в Одеса но тогава нашите медии мълчаха като лапнали мамул а сега изведнъж се загрижиха.

    13:24 25.11.2025

  • 43 БСТ

    5 2 Отговор
    Да сядат на масата за преговори стига с тая война !

    13:24 25.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Павел

    2 10 Отговор

    До коментар #35 от "Погребалните услуги в Русия":

    Както си сънувах вата
    се събуждам във кревата
    уж добре се бях завил
    а не ,.гъра ми ги набил !
    Сега ми капе от а ,.нала
    доста вата и течност бяла

    Искрено ваш
    Павел

    Коментиран от #50

    13:25 25.11.2025

  • 46 Въпрос

    13 4 Отговор

    До коментар #35 от "Погребалните услуги в Русия":

    Вярваш ли си като пишеш тези простотии? Не че някой ти вярва.

    Коментиран от #48

    13:26 25.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бла

    7 3 Отговор

    До коментар #46 от "Въпрос":

    Забелязвам, че в няколко сайта за новини, коментарите са абсолютно едни и същи. Най - вероятно са някакви тролове (ботове) не знам. Но явно им се плаща за тези тъпизми :)

    13:28 25.11.2025

  • 49 Пенсионер 69 годишен

    5 7 Отговор
    Американският окупационен корпус остана в Европа под наименованието НАТО, за да предпази света от възраждане на фашизма. Европейските неофашисти подло изместиха вектора на въздействие към съюзника на САЩ, СССР. НАТО трябва да се реформира. РФ трябва да бъде приета в НАТО, а режими с неофашисти идеологии изгонени.

    13:28 25.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Да,бе

    9 5 Отговор
    В последните 11 години няма нещо,което украинците да не са получили от руснаците съвсем заслужено...И да се благодарят,че ги имат за нещо като братя иначе щяха да са се изпарили Буквално.

    13:29 25.11.2025

  • 52 Ха-ха-ха

    9 5 Отговор
    Бреййй, те бандерите света вода ненапита. Те не стреля, те не убиват. Само знаят да реват.

    13:30 25.11.2025

  • 53 И Нацистки Израел

    7 4 Отговор
    отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ ! Да допълня картинката само чфутска

    13:32 25.11.2025

  • 54 не може да бъде

    6 16 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Това което сте написали е много ама много сериозно -това е теза!?И за съжаление считам че е много близо до истината !?Убеден съм че и във висшите кръгове на САЩ както и в управляващите кръгове на важни държави по света вече се разглежда такава или близо до тази теза!?И страшното за украинците ща бъде когато настъпи осъзнаване че тази теза е актуална и трябва да се действа...горките украинци защо ги ручаха жабетата!?..А г-жа Урсула Кая Калас Мерц Макрон Старъмър никой няма да ги пита -тяхната значимост пада със /почти/ свръхзвукова скорост ...!?

    Коментиран от #69

    13:32 25.11.2025

  • 55 Евроатлантик

    18 11 Отговор
    Бункерният, къс педофил знае, че изтичат последните дни от жалкия му животец. Ще затрие още хиляди руснаци и украинци от злоба и комплекс за малоценност.

    Коментиран от #58, #61

    13:32 25.11.2025

  • 56 Пенсионер 69 годишен

    8 8 Отговор
    Трябва да се направят списъци на неофашистите от социалните медии за следващия Народен съд.

    13:33 25.11.2025

  • 57 Запознат

    10 9 Отговор
    "Путин отговори с терористична реакция на мирните предложения на САЩ"

    Ами нали ги отхвърлихте като неприемливи мирните предложения на САЩ - щели сте да излизате със свои предложения - е Путин ви показа какво мисли за вашите предложения.

    13:34 25.11.2025

  • 58 На наркомана

    6 10 Отговор

    До коментар #55 от "Евроатлантик":

    Всичко му тече от всякъде като на евроатлантик

    13:34 25.11.2025

  • 59 123

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "456":

    Първо научи български и тогава пиши! Второ не е някой хан, а кан Крум. Титлата е кан! А хан си е някаква измишльотина за такива като теб!

    Коментиран от #64

    13:34 25.11.2025

  • 60 Я да не умуват

    9 9 Отговор
    А или капитулация или да поемат мощно залповете от ракети и дронове без да вряцат

    13:35 25.11.2025

  • 61 Читател

    7 10 Отговор

    До коментар #55 от "Евроатлантик":

    Най ми е хубаво когато чуя някое козяче да плюе злъч по Путин в безсилна злоба.

    Коментиран от #79

    13:35 25.11.2025

  • 62 Путин отговори с терористична реакция на

    8 7 Отговор
    мирните предложения на САЩ, по искане на лидерите от ЕС. Не може да се откаже на ЕС, то те така искат да бъде, да има война това е и в Женева го заявиха официално.

    13:36 25.11.2025

  • 63 Ощеее, още малко трябва

    7 7 Отговор
    Да се ангажират украинските нацисти с усилията за мир. Още не виждам да са се ангажирали достатъчно

    13:37 25.11.2025

  • 64 Езиковед

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "123":

    "Титлата е кан"

    Ха ха ха а Чингис хан хан ли е или кан - от къде ви намират такива обратното на остри - в различните народи според езиковите особености титлата се изговаря различно но е едно и също - хан, кан, кхан значат едно и също.

    Не било врат ами шия - иначе няма проблеми когато Иван става Ейвън или Георги когато става Джордж.

    13:41 25.11.2025

  • 65 Войната се води

    6 4 Отговор
    По причини и с цел. Ако са изпълнени спира. Елементарно е. Демилитаризация и денацификация. И вода за Крим и руското Запорожие

    13:41 25.11.2025

  • 66 Ходил ли си в Русия?

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Преди години бях там е вече не съм рукофил. Идете да видите каква свинщина е руския мир!

    Коментиран от #68, #86, #97

    13:42 25.11.2025

  • 67 Мама, мамо

    6 4 Отговор
    Бият ме и не приемат мир...а аз сто пъти ги заплаших

    13:44 25.11.2025

  • 68 Уса

    7 6 Отговор

    До коментар #66 от "Ходил ли си в Русия?":

    "Идете да видите каква свинщина е руския мир!"

    Значи не си ходил в САЩ тогава за да видиш още по-голяма свинщина.

    Коментиран от #73

    13:44 25.11.2025

  • 69 Просветител

    10 6 Отговор

    До коментар #54 от "не може да бъде":

    Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години...
    Само от дроновете на ВСУ всеки месец около 15 хиляди окупатори се прибират в Русия под формата на кайма. Отделно още толкова биват убити от стандартните боеприпаси.

    Коментиран от #75

    13:46 25.11.2025

  • 70 Да питам 🤣🤣🤣

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "име":

    Как да мизерстват..като сега руснаците в Донецк и Луганнск ли? Пак добре, че почва зимата и ще има сняг за топене, че вода в чешмите- йок.

    13:47 25.11.2025

  • 71 Украйна трябва да бъде въоръжавана

    4 6 Отговор
    Колкото и Палестинците въоръжаваха да се защитават

    13:47 25.11.2025

  • 72 Украинец

    6 4 Отговор
    "терористична реакция на мирните предложения на САЩ"

    Ами нали не ви харесваха тези предложения и не Путин ами тъкмо вие ги отхвърлихте а пък сега ревете - вие какво очаквахте да отхвърлите мирните предложения а Путин да ги изпълнява ли?

    13:49 25.11.2025

  • 73 Пешо Папура

    7 2 Отговор

    До коментар #68 от "Уса":

    ..чудно ми е само, защо над 20 млна руснака живеят в Американската свинщина, а има- няма хиляда американеца в руската..хА сега да премерим свинщините..искаш ли?

    Коментиран от #78

    13:50 25.11.2025

  • 74 доц.Мангъров

    1 6 Отговор
    Тия са егати мазохистите.

    13:54 25.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Нищо не зависи от вас русофили н@cpaни😂

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Това е проблема ви.

    Коментиран от #80

    13:55 25.11.2025

  • 77 Тома

    7 3 Отговор
    Снощи укронацистите са направили масирана атака с дронове по Ростовска и Полтавска област с цивилни жертви.А това е отговор

    13:59 25.11.2025

  • 78 Уса

    7 3 Отговор

    До коментар #73 от "Пешо Папура":

    "а има- няма хиляда американеца в руската.."

    Ами за каквото са руснаците в Америка за това са и американците в Русия - за пари главно а не къде свинщината е по-голяма. А не може да се отрече че в краварника парите са повече защото ограбват целия свят.

    Ако можеше и ние да откраднем петрола на Ирак, Либия и Сирия знаеш ли колко кравари щяха да се стичат в нашата кочина.

    13:59 25.11.2025

  • 79 Читател

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Читател":

    Най-ми е хубаво да гъделичкам копейки по гладките мозъчета.

    Коментиран от #81, #85

    14:01 25.11.2025

  • 80 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "Нищо не зависи от вас русофили н@cpaни😂":

    "Това е проблема ви"

    Що бе от козяшките тролеи да не би да зависи нещо.

    14:01 25.11.2025

  • 81 Читател

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Читател":

    Като ръсиш малоумни опорки ли?

    Не ти се получава.

    14:04 25.11.2025

  • 82 е ми

    0 2 Отговор
    Терористи. Войната се води на фронта. Като си слаб там - биеш жени и деца докато спят. Хитлер не го е правил дори.

    Коментиран от #90

    14:30 25.11.2025

  • 83 хахаха

    6 0 Отговор
    украинците горките хич не стрелят по русия, само 249 дрона и нефтените депа сами се палят

    Коментиран от #84

    14:38 25.11.2025

  • 84 мдааааа

    0 4 Отговор

    До коментар #83 от "хахаха":

    Бензина по-ценен от живота на цивилни жени и деца спящи в домовете си. Точно така мурзи.

    14:41 25.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Онзи

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ходил ли си в Русия?":

    В Русия явно не си ходил ,но пък е време да ходиш нанай касси у ......та .

    14:48 25.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Грешката с раждането е поправима по начина който предлагаш за Украйна !

    15:28 25.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 ПИЧА-ГА

    3 1 Отговор
    Бой, докато ви омекнат кухите манерки!
    Повече никога да не се заигравате с лъжливия Запад!

    15:34 25.11.2025

  • 92 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "име":

    Варварите не признават дипломация ,а само правото на силния.

    15:38 25.11.2025

  • 93 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Това с не съществуването на една нация е ЧИСТ НАЦИЗЪМ !!!

    15:48 25.11.2025

  • 94 БАРС

    2 0 Отговор
    ЗНАЕТЕ ЛИ ,ЧЕ ЕДНО НЕ ИИХАРЕСВА НА УКРИТЕ.ЗНАЧИ ГЛЕДАМ УКРАИНСКА И РУСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.НО НИТО Един ПЪТ НЕ ЧУХ УКРИТЕ ДА ГОВОРЯТ ,ЧЕ ПРЕДИ РОСИЯ ДА ГИ УДАРИ СА ОТПРАВИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 200 ДРОНА ПО ИОСКВА КАКТО И ТАГАН РОГ РОСТОВ НА ДОНУ.ИМА З МИРНИ ЖИТЕЛИ УБИТИ И 10 РАНЕНИ И В ОДГОВОР НА ТОВА РАША ВЕДНАГА РАКЕТИ ИМ ИЗПРАЩА.ЧЕМТНО НИКОГА НЕ ПРИЗНАВАТ.И КАТО СЕ ЖАЛВАТ НА ЗАПЪД СЪЩО НЕ КАЗВАТ ИСТИНАТА ДА НЕ ГОВОРИМ ,ЧЕ При Сбит РУСКИ ДРОН И ОТЛОМКИТЕ СА ПАДНАЛИ ВЪРХУ НЯКОЙ УКРАИНСКИ БЛОК ИЛИ КЪЩА ВЕДНАГА РЕВЪТ ,ЧЕ РОСИЯ БИЕ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ.А РАШКИТЕ ВИНАГИ КАЗВАТ ИСТИНАТА ЧЕ ОТЛОМКИ НА СБИТ УКРАИНСКИ ДРОН СА ПАДНАЛИ ГА ЖИЛИЩЕН БЛОК.НО ТСТИНАТ Е СЕ УКРИТЕ КМИШЛЕННО БИЯТ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ.

    15:49 25.11.2025

  • 95 Зеленски

    0 0 Отговор
    Нашите момци ги думкат нашите.Доно се вържат и етот раз

    17:36 25.11.2025

  • 96 Просто до там са били

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "така е":

    българските земи при "Велика България" и там са си останали едно време прабългарите след орязването територията на България от войните. Тамошните българи говорят старобългарски език, не сегашния съвременен който е в България.

    17:43 25.11.2025

  • 97 Значи си съновал, че си

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ходил ли си в Русия?":

    ходил там. Такъв живот е, че няма да ти се връща тук. Само ядене, пиене и тези три неща, ама много.

    17:45 25.11.2025

