Макрон: Единствената червена линия в мирния план за Украйна е Русия

Единствено Русия стои на пътя към мира в Украйна, заяви днес френският президент Еманюел Макрон в интервю за радио Ер Те Ел, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Единствената червена линия, която имаме от три години, се нарича Русия", каза Макрон.
Пред радиото той отбеляза, че мирният план за Украйна на американския президент Доналд Тръмп на този етап върви в правилната посока, но е по-приемлив за Русия и затова се нуждае от подобрение, за да бъде приемлив и за Украйна и Европа.
"Ние желаем мир, но не и такъв, който би означавал капитулация на Украйна", уточни френският президент. Той добави, че първата отбранителна линия на Украйна след сключването на мир с Русия е обновяването на украинските сили и поради това на тях не може да се поставят ограничения.
Според френския президент само украинците могат да решават какви териториални отстъпки са готови да направят.
Еманюел Макрон заяви също, че "европейците са тези, които ще трябва да решат" как да използват замразените руски активи, които Доналд Тръмп предлага в плана си да бъдат инвестирани в американски проекти за възстановяването на Украйна, посочва Франс прес.
"Европейците са единствените, които имат думата по отношение на използването на замразените руски активи, които сега са държани от европейци, защото това е част от плана", подчерта Макрон, като призова за по-голяма решителност пред "заплахата" от Русия, която заема "все по-агресивна позиция."
1 Наблюдател
Коментиран от #4, #32
10:42 25.11.2025
2 Вашето мнение
10:42 25.11.2025
3 си дзън
която става все по-кафява.
Коментиран от #10, #19
10:42 25.11.2025
4 Палячо
До коментар #1 от "Наблюдател":А аз обичам да чета статии от автори на които само 10% от читателите вярват.
10:43 25.11.2025
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Виж одобрението към теб в собствената си страна и тогава оправяй световните проблеми.
Коментиран от #64
10:44 25.11.2025
6 Марко
Борис Джонсън се е оттеглил?
Уауууууу!
Коментиран от #67
10:44 25.11.2025
7 БАЦЕ ЕООД
Коментиран от #77
10:45 25.11.2025
8 Защо Наполеон
10:45 25.11.2025
9 Мадам Бриджит
10:45 25.11.2025
10 брех
До коментар #3 от "си дзън":днес се сцепваш от работа
10:45 25.11.2025
11 Всичко вече е решено
Тежко на изменниците на Бога.
10:45 25.11.2025
12 Да,бе
10:47 25.11.2025
13 Пенсионер 69 годишен
10:48 25.11.2025
14 Маркиз Де Бил
10:48 25.11.2025
15 Пак ли Маскалия
10:50 25.11.2025
17 стоян георгиев
10:50 25.11.2025
19 мамин той
До коментар #3 от "си дзън":как тъжи за фашистите, цял ден ривье . И ПО ТЪЖНО ЩИ СТАВА
10:52 25.11.2025
21 Баааахти тъпите слогани
10:53 25.11.2025
23 Василеску
10:55 25.11.2025
24 Каква прегръдка
10:55 25.11.2025
25 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Дайте на нас пилотите на F-16 Block 70 157млрд евро и не я мислете Русията.....😁👍
Коментиран от #72
10:55 25.11.2025
26 И ние разумните българи
Коментиран от #31, #33, #34, #45
10:57 25.11.2025
27 Борбата за парче
10:59 25.11.2025
28 смешкофци
ще видите когато сготвят
зелка с макарони
като ви изтекат мандатите
11:01 25.11.2025
29 Дедо ви...
11:01 25.11.2025
30 Истината е обаче че
11:02 25.11.2025
31 Вашето мнение
До коментар #26 от "И ние разумните българи":Веднъж ме иzzнасилиха двама турски тираджии.И при теб ли така се получи?
Коментиран от #95
11:02 25.11.2025
32 Най-обичам да чета изказвания от политиц
До коментар #1 от "Наблюдател":тиквата съм:
радвам се че ме обгрижвате с приятни коментари
когато писарките ме изтъпанчат тук с някой мой бисер
11:03 25.11.2025
34 Матрьошка си, а не българин
До коментар #26 от "И ние разумните българи":От къдя на къдя се мислиш за разумен, още по-малко приличаш на българин?!
11:04 25.11.2025
35 Ква хубава снимка
11:07 25.11.2025
36 Зеля
11:07 25.11.2025
37 Ха ХаХа
Нямаш думата.
Белгия ви тегли дългата майна.
За какви активи ти дрънкаш
11:08 25.11.2025
39 Аааа Не
11:09 25.11.2025
40 русия насилие и мизерия
11:12 25.11.2025
41 Ха ха ха ха
11:14 25.11.2025
42 Хе хей
11:16 25.11.2025
44 Мисля
11:19 25.11.2025
45 Пенсионер 69 годишен
До коментар #26 от "И ние разумните българи":НАТО не бива да бъде разпуснато! Това са американските окупационни воиски в Европа под осъвременено име. Главна задача на НАТО е възпрепятстване на фашизма и ревизионизма в Германия. Нужна е реформация на НАТО чрез присъединяване на РФ към него.
11:20 25.11.2025
46 Орфей
11:20 25.11.2025
47 Еленко
11:21 25.11.2025
48 Вертоломей първи
11:22 25.11.2025
49 Дикси
11:23 25.11.2025
50 Тотален анализ
11:24 25.11.2025
52 Европейските
11:26 25.11.2025
53 разбирам
До коментар #33 от "Българин":Вие ромовете много обичате да парадирате, едни че сте българи ,други че сте турци или индийци ама си оставате австралопитеци .За съжаление това е положението и никакви никове ,знамена и паспорти не могат да го променят.
11:27 25.11.2025
54 Пенсионер 69 годишен
11:28 25.11.2025
55 Тоа па
11:28 25.11.2025
56 бай Ставри
11:29 25.11.2025
57 Днес "великото"
11:30 25.11.2025
58 Трандуил
11:31 25.11.2025
59 За съжаление
Коментиран от #76
11:32 25.11.2025
60 Дилър
11:35 25.11.2025
61 Пенсионер 69 годишен
11:36 25.11.2025
62 Ива
11:45 25.11.2025
63 Шопо с търнокопо
11:47 25.11.2025
64 Все тая
До коментар #5 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":При Макрон комплекса по-скоро е Едипов
11:48 25.11.2025
65 Е нема лабаво... Русия е най лесна
Не е лесно да си тъп. За първи път в световната история победените искат да диктуват правилата за мир и да искат репарации. Разбирате ли какви малоумници ни управляват.
11:53 25.11.2025
66 Психодинспансер
11:56 25.11.2025
67 Аоо
До коментар #6 от "Марко":За сега не са му предложили достатъчно пари, за да се включи. Ама има време
11:58 25.11.2025
69 Мдаааа дааа
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
Коментиран от #74
11:59 25.11.2025
70 Точен
12:01 25.11.2025
71 Домашен любимец
12:02 25.11.2025
72 Въпрос
До коментар #25 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Ку-ку?
12:05 25.11.2025
73 Макробиолог
12:05 25.11.2025
74 путин Разширител на НАТО
До коментар #69 от "Мдаааа дааа":Ама самият путин добави още 2 съседни държави НАТО...
Коментиран от #94
12:12 25.11.2025
76 русия Агресор
До коментар #59 от "За съжаление":Всички нормални бели хора по света мразят Агресора русия! Факт€
Коментиран от #86
12:16 25.11.2025
77 Загадка
До коментар #7 от "БАЦЕ ЕООД":За да стане дядо трябва да има деца и после внуци... но коя ще е майката, като жена му е м у майка !?
12:17 25.11.2025
78 А бе аланколу
12:20 25.11.2025
79 Последния Софиянец
12:21 25.11.2025
80 Хайо
12:22 25.11.2025
81 4 Километър
12:23 25.11.2025
83 Боруна Лом
Коментиран от #88
12:27 25.11.2025
84 виктория
12:30 25.11.2025
85 Пиер Карден
12:32 25.11.2025
86 виктория
До коментар #76 от "русия Агресор":русия си защитава населението ,а не като нашите анадолци-дупедавци!!!
12:33 25.11.2025
87 Чочо
12:35 25.11.2025
88 345752
До коментар #83 от "Боруна Лом":Така е! Събира ги и Факта,че и двамата-не спят с жени! Единият спи с фантазиите си след абстиненция-другият спи с баба си!
12:36 25.11.2025
89 Я пък тоя
Няма ли пари вече ЕС? По-зле ще става, заем, после заем за заема и накрая пълен фалит, ако продължавате така.
12:46 25.11.2025
90 Григор
12:51 25.11.2025
91 Историк
Коментиран от #93
13:07 25.11.2025
92 123
13:12 25.11.2025
93 КОНКРЕТНО
До коментар #91 от "Историк":ДЕБЕЛА ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ
И НАБЪБВА
АЛО ИСТЕРИКА
НАБЪБВА
КАТО ХЕМОРО.....ИДИТЕ ТИ
ОТ НАПЪВАНЕ
14:33 25.11.2025
94 КАЗВАШ РАШИРИТЕЛ
До коментар #74 от "путин Разширител на НАТО":КЪВ БЕ МУЦКА ДА НЕ Е ОТ СЕ...КСШОПА
14:36 25.11.2025
95 ЕДИНИЯ ОТ ТИРАДЖИИТЕ
До коментар #31 от "Вашето мнение":ЙОК БЕ ЧОДЖУМ
14:39 25.11.2025
96 дончичо
Генерал фон Клаус
леле мале Виетнам
15:19 25.11.2025