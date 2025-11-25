Новини
Макрон: Единствената червена линия в мирния план за Украйна е Русия
Макрон: Единствената червена линия в мирния план за Украйна е Русия

25 Ноември, 2025 10:40 2 810 96

Той отбеляза, че мирният план на американския президент Доналд Тръмп на този етап върви в правилната посока, но е по-приемлив за Русия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единствено Русия стои на пътя към мира в Украйна, заяви днес френският президент Еманюел Макрон в интервю за радио Ер Те Ел, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Единствената червена линия, която имаме от три години, се нарича Русия", каза Макрон.

Пред радиото той отбеляза, че мирният план за Украйна на американския президент Доналд Тръмп на този етап върви в правилната посока, но е по-приемлив за Русия и затова се нуждае от подобрение, за да бъде приемлив и за Украйна и Европа.

"Ние желаем мир, но не и такъв, който би означавал капитулация на Украйна", уточни френският президент. Той добави, че първата отбранителна линия на Украйна след сключването на мир с Русия е обновяването на украинските сили и поради това на тях не може да се поставят ограничения.

Според френския президент само украинците могат да решават какви териториални отстъпки са готови да направят.

Еманюел Макрон заяви също, че "европейците са тези, които ще трябва да решат" как да използват замразените руски активи, които Доналд Тръмп предлага в плана си да бъдат инвестирани в американски проекти за възстановяването на Украйна, посочва Франс прес.

"Европейците са единствените, които имат думата по отношение на използването на замразените руски активи, които сега са държани от европейци, защото това е част от плана", подчерта Макрон, като призова за по-голяма решителност пред "заплахата" от Русия, която заема "все по-агресивна позиция."


  • 1 Наблюдател

    144 5 Отговор
    Най-обичам да чета изказвания от политици които имат 10% одобрение от народа си.

    Коментиран от #4, #32

    10:42 25.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    131 4 Отговор
    Макарончо яде бой от дедо си, тпъгнал на Русия да се репчи.

    10:42 25.11.2025

  • 3 си дзън

    9 91 Отговор
    Единствената червена линия в мирния план за Украйна е Русия,
    която става все по-кафява.

    Коментиран от #10, #19

    10:42 25.11.2025

  • 4 Палячо

    86 4 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    А аз обичам да чета статии от автори на които само 10% от читателите вярват.

    10:43 25.11.2025

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    110 5 Отговор
    Макароне, даже Наполеон не успя с Русия, а ти не си Наполеон, макар да имаш наполеонов комплекс...
    Виж одобрението към теб в собствената си страна и тогава оправяй световните проблеми.

    Коментиран от #64

    10:44 25.11.2025

  • 6 Марко

    99 4 Отговор
    Единствено Русия стояла на пътя на мира?
    Борис Джонсън се е оттеглил?
    Уауууууу!

    Коментиран от #67

    10:44 25.11.2025

  • 7 БАЦЕ ЕООД

    84 4 Отговор
    Що за фашизоидна реплика?! Да си гледа дядото, че за държавник не става тоя

    Коментиран от #77

    10:45 25.11.2025

  • 8 Защо Наполеон

    36 3 Отговор
    е носил червени тиранти?

    10:45 25.11.2025

  • 9 Мадам Бриджит

    64 4 Отговор
    - Еманюелъ.....пляс..... Ела тука.....пляс......говедо недоучило...... пляс..... На Мадам и омръзна..... пляс..... да те аве и да те учи.... пляс......а ти все праззз да си ходиш....... пляс , пляс , дръън......

    10:45 25.11.2025

  • 10 брех

    33 3 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    днес се сцепваш от работа

    10:45 25.11.2025

  • 11 Всичко вече е решено

    38 2 Отговор
    Колкото и да се смеят SS нещата са ясни.

    Тежко на изменниците на Бога.

    10:45 25.11.2025

  • 12 Да,бе

    65 5 Отговор
    Все Русия им е виновна,че са слаби и ядат бой от нея...При поредното поражение изпозападналият свят отново бленува победа и разграбване на руските богатства,но фактите показват обратното

    10:47 25.11.2025

  • 13 Пенсионер 69 годишен

    74 5 Отговор
    Единия прокуди в чужбина и изби половината население на Украйна, а другия фалира Франция.

    10:48 25.11.2025

  • 14 Маркиз Де Бил

    46 4 Отговор
    Да де , ама тази линия не можете да я прескочите. Ще ви счупят краченцата.

    10:48 25.11.2025

  • 15 Пак ли Маскалия

    11 26 Отговор
    мъти водата в целият свят?

    10:50 25.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян георгиев

    64 3 Отговор
    Непрекъснато се цитират разни провалени политици с техните ненормални виждания, които нямат нищо общо с реалността. Човек има чувството, че света се управлява от болни и луди хора.

    10:50 25.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 мамин той

    38 3 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    как тъжи за фашистите, цял ден ривье . И ПО ТЪЖНО ЩИ СТАВА

    10:52 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Баааахти тъпите слогани

    32 4 Отговор
    Там нещо да се изцепи Макрон ... нещо да вряка и да сочи

    10:53 25.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Василеску

    42 4 Отговор
    Зеленски само е реципиент и дистрибутор на част от световната нагла корупция. Той е малкото зло. Върши си работата за това, за което му плащат. Докато на власт са Мерц, Стърмър, Макрон фон дер не Чарда фон ще има война и ще загиват славяните. А Тръмп го знае това и го използва максимално

    10:55 25.11.2025

  • 24 Каква прегръдка

    30 3 Отговор
    като на братя - наркомани на общ дилър...

    10:55 25.11.2025

  • 25 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    5 22 Отговор
    "....единственана червена линия е Русия..."

    Дайте на нас пилотите на F-16 Block 70 157млрд евро и не я мислете Русията.....😁👍

    Коментиран от #72

    10:55 25.11.2025

  • 26 И ние разумните българи

    52 5 Отговор
    желаем мир, но такъв, който би означавал пълна безусловна капитулация на нацистка Украйна ! Денацификация и демилитаризация. И за нацистки Израел впрочем ! И разпускане на терористичното престъпно НАТО.

    Коментиран от #31, #33, #34, #45

    10:57 25.11.2025

  • 27 Борбата за парче

    37 3 Отговор
    от Украйна е епична. Ще стане точно така, както стана във Виетнам.Там за Франция кранчето спря след американската намеса.

    10:59 25.11.2025

  • 28 смешкофци

    32 4 Отговор
    Единствената червена линия
    ще видите когато сготвят
    зелка с макарони
    като ви изтекат мандатите

    11:01 25.11.2025

  • 29 Дедо ви...

    34 4 Отговор
    Тоя що не върви да спи при баба си

    11:01 25.11.2025

  • 30 Истината е обаче че

    44 4 Отговор
    Единствено ЕК и НАТО стоят на пътя към мира в Украйна... Хора с обществена подкрепа впрочем между 9 и 20% в собствените си държави. И то по оптимистични данни на приятелски настроени към тях социологически компании. Какво казват подобни хора никой не би трябвало да го интересува

    11:02 25.11.2025

  • 31 Вашето мнение

    6 19 Отговор

    До коментар #26 от "И ние разумните българи":

    Веднъж ме иzzнасилиха двама турски тираджии.И при теб ли така се получи?

    Коментиран от #95

    11:02 25.11.2025

  • 32 Най-обичам да чета изказвания от политиц

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    тиквата съм:

    радвам се че ме обгрижвате с приятни коментари
    когато писарките ме изтъпанчат тук с някой мой бисер

    11:03 25.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Матрьошка си, а не българин

    4 23 Отговор

    До коментар #26 от "И ние разумните българи":

    От къдя на къдя се мислиш за разумен, още по-малко приличаш на българин?!

    11:04 25.11.2025

  • 35 Ква хубава снимка

    30 2 Отговор
    Искаме да сме щастливи, бойни и ебливии.... и да крадем милиарди ...

    11:07 25.11.2025

  • 36 Зеля

    23 3 Отговор
    Поръчах на Макрона двуметров пилон за да сменя старото дилдо, но той ми отказа. Още му трябвал на него.

    11:07 25.11.2025

  • 37 Ха ХаХа

    30 3 Отговор
    Я виж рейтингът си Микронезия и млъкни.
    Нямаш думата.
    Белгия ви тегли дългата майна.
    За какви активи ти дрънкаш

    11:08 25.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Аааа Не

    27 3 Отговор
    Как така червена? Зелю е възмутен, фен е на бялата.

    11:09 25.11.2025

  • 40 русия насилие и мизерия

    4 23 Отговор
    русия не понася съседните държави да просперират!

    11:12 25.11.2025

  • 41 Ха ха ха ха

    20 4 Отговор
    Провален политик и узурпатор, говорят за неща които не разбират. Жална гледка.

    11:14 25.11.2025

  • 42 Хе хей

    20 3 Отговор
    Двамата ционисти квичат от безсилие. Да се посмеещ от сърце ха ха

    11:16 25.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Мисля

    17 4 Отговор
    И Наполеон така е мислил, но е свършил по друг начин.

    11:19 25.11.2025

  • 45 Пенсионер 69 годишен

    9 5 Отговор

    До коментар #26 от "И ние разумните българи":

    НАТО не бива да бъде разпуснато! Това са американските окупационни воиски в Европа под осъвременено име. Главна задача на НАТО е възпрепятстване на фашизма и ревизионизма в Германия. Нужна е реформация на НАТО чрез присъединяване на РФ към него.

    11:20 25.11.2025

  • 46 Орфей

    24 3 Отговор
    Зеленски да не се бави, ами да отива в Москва и да подписва пълна и безусловна капитулация! При това ще му бъде предоставен подробен план за действие, с който да спаси останалото от държавата и народа си. Ако има топки, ще го направи, ако ли не, ще продължава да изпълнява указанията на спонсорите си, воюващи срещу Русия, за които всеки ден война е печалба и не им пука за украинските войничета, жени и деца, умиращи на и около фронта.

    11:20 25.11.2025

  • 47 Еленко

    26 4 Отговор
    Имаше време за преговори и то не един път! Даже Зелю указ подписа да не се водят преговори. Сега иска преговори, късно е! При толкова жертви дадени от Русия вече нищо не може да я прекърши дори е готова за трета световна. Областите които до момента е включила в състава си не подлежат на коментар. Ако тази безумщина продължи Укра ще загуби и излаз на Черно море. Никой и нищо няма да принуди Русия да върне Укра в предишните и граници. Пък и никой не се интересува. Целта на Запада е максимално да отслаби Русия дори с цената на последния укра. Щатите пък са доволни, продават оръжие и има кой да го плаща. Колкото повече оръжия продадат толкова по-слаба Европа ще има. Това е тяхната цел. Управляващите в ЕС лягат и стават с Русия. Превъоръжаване и страшки как Русия ще окупира Европа. Ако не са тези страшки ще лъсне тяхната некадърност и ще бъдат изметени. Трябват им кризи за да останат в управлението. Което е доходоносно вероятно!

    11:21 25.11.2025

  • 48 Вертоломей първи

    20 3 Отговор
    така нареченият колективен Запад започна да култивира Украйна, само че красиво казват, че това е в интерес на украинския народ, това е красива обвивка. Всъщност всичко това е направено не в интерес на украинския народ, а за геополитическите планове на западните държави, които от древни времена се опитват и се опитват да направят всичко, за да отслабят Русия и да ѝ попречат да се развива

    11:22 25.11.2025

  • 49 Дикси

    20 3 Отговор
    Все повече и повече Европа обеднява, заради някакви имагинерни илюзий, че някой ще я напада. Бандероте са тъпи умират за нищо, сащисаните пушат пура и броят милиарди. Евала на последните.

    11:23 25.11.2025

  • 50 Тотален анализ

    24 3 Отговор
    Филмът за Украйна е дълбоко свършил - наистина - имаха пълен шанс - съгласно уговорките - НАТО не трябва да се разширява. Съвсем джентълменски се споразумяха навремето Горбачов, Рейгън, Тачър, Кол и Митеран. Какво стана - Русия имаше войски в Германия, примерно ако сега си ги държеше, какво правим - те я нападат през Украйна - тя тръгва с войските си от Германия направо - но Русия се изтегли от Германия - уж ще градим мир. Нелоялни уговорки отвсякъде - Западът е мошеник - все се измъкват.

    11:24 25.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Европейските

    27 3 Отговор
    т.нар. "лидери" нямат подкрепа от гражданите на собствените си държави, а тръгнали да оправят света. Мерц, Макрон, Стармър да си видят рейтингите, финансите на правителствата си и после да говорят.

    11:26 25.11.2025

  • 53 разбирам

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    Вие ромовете много обичате да парадирате, едни че сте българи ,други че сте турци или индийци ама си оставате австралопитеци .За съжаление това е положението и никакви никове ,знамена и паспорти не могат да го променят.

    11:27 25.11.2025

  • 54 Пенсионер 69 годишен

    17 3 Отговор
    Украинските и европейските неонацисти подлъгаха болния от деменция дядо Джо и измъкнаха от САЩ огромни суми пари и оръжие, които си разделиха със Зеленски. Време е Тръмп и НАТО да отворят втори фронт против украинския фашизъм и да се срещнат с руските войски край Лвов.

    11:28 25.11.2025

  • 55 Тоа па

    16 3 Отговор
    Много знае. Русия е била Франция, Хитлер само за един следобед ги победи и тези пак искат да ги бият...

    11:28 25.11.2025

  • 56 бай Ставри

    19 3 Отговор
    Единствената линия, която Шмръкрон и Зеленски могат да начертаят е бялата линия.

    11:29 25.11.2025

  • 57 Днес "великото"

    17 3 Отговор
    Франке е едно гето от неевропейци. Тоя кво се репчи. Те днес са едно нищо. Не е известно, дали могат и Сомалия да победят. Нещастници.

    11:30 25.11.2025

  • 58 Трандуил

    19 3 Отговор
    На мен Русия не ми пречи, виж Европа и Покраина стават бреме.

    11:31 25.11.2025

  • 59 За съжаление

    23 3 Отговор
    ЕС се ръководи от безотговорни маниаци и нищо чудно да вкарат народите си в окопите по някое време. Омразата им към руснаците ги е обрекла на колективно умствено замъгление, от което няма изход. Това е култ на лудостта.

    Коментиран от #76

    11:32 25.11.2025

  • 60 Дилър

    11 3 Отговор
    Явно останалите линии са бели и си ги делкат със Зеленски. Внимавай, Микрон, да не отсесеш шамарите от мадам Брижит!

    11:35 25.11.2025

  • 61 Пенсионер 69 годишен

    15 3 Отговор
    Американците окупационни воиски в Европа бяха преименувани в НАТО. Тяхната цел беше предотвратяване на възраждането на фашизма. Постепенно неофашистите изместиха НАТО от основната му функция и го насочиха против Русия. Нужна е реформация на НАТО чрез присъединяване на РФ към него и изгонване на откровено фашистките режими.

    11:36 25.11.2025

  • 62 Ива

    19 2 Отговор
    Единствено вие стоите на пътя на мира в света !Очевидно е ,че войната ви устройва, за да имате виновник за вредното ви управление .

    11:45 25.11.2025

  • 63 Шопо с търнокопо

    20 2 Отговор
    С една дума всичкото помпане на европейските мускули е само за да може да се докопат да руските активи. Нито дума за погубените млади животи.

    11:47 25.11.2025

  • 64 Все тая

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    При Макрон комплекса по-скоро е Едипов

    11:48 25.11.2025

  • 65 Е нема лабаво... Русия е най лесна

    19 1 Отговор
    Много странни искания имат ЕС режима и Киев, победителя да не ги побеждава и да вземе да се предаде и да им изпълнява исканията, а ако не се съгласи ще викнели някой да го победи понеже те не могат, това е искане от хора с много тежки психични проблеми, а ние сме ги оставили да ни управляват.
    Не е лесно да си тъп. За първи път в световната история победените искат да диктуват правилата за мир и да искат репарации. Разбирате ли какви малоумници ни управляват.

    11:53 25.11.2025

  • 66 Психодинспансер

    12 2 Отговор
    Тия като говорят вярвят ли си! Мека китка и пристрастен към определени субстанции!Омръзнахте на нормалните хора!

    11:56 25.11.2025

  • 67 Аоо

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Марко":

    За сега не са му предложили достатъчно пари, за да се включи. Ама има време

    11:58 25.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Мдаааа дааа

    19 2 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    Коментиран от #74

    11:59 25.11.2025

  • 70 Точен

    5 2 Отговор
    Баба европа и Баба Бриджит...

    12:01 25.11.2025

  • 71 Домашен любимец

    15 2 Отговор
    През 1940 г. Хитлер ги сгъна френските контета за 10 дни! Въоръжението им не отстъпваше на това на Вермахта, подкрепяха ги англичаните ! Искат да забравят на кого дължат съществуването си в днешен вид! Те и при германското присъствие се препитаваха добре, французойките най после се видяха със свестни мъже, синеоките рицари на Райха, но след Сталинград организираха уж Съпротива, за да ги наредят сред победителите и днес още се репчат! Каква сила си ти бе, джендерюго извратена?! Ердоган те сгъна и постави на място, когато се опита да се пейдерастчиш и фамилиарничиш с него!

    12:02 25.11.2025

  • 72 Въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Ку-ку?

    12:05 25.11.2025

  • 73 Макробиолог

    11 2 Отговор
    Пари нема,действай.На парите на иначе фалиралата Русия се точите щот арабските инженери нещо не им се работи ,с ток от перки можеш си вариш чай ,не и стомана.

    12:05 25.11.2025

  • 74 путин Разширител на НАТО

    4 4 Отговор

    До коментар #69 от "Мдаааа дааа":

    Ама самият путин добави още 2 съседни държави НАТО...

    Коментиран от #94

    12:12 25.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 русия Агресор

    3 8 Отговор

    До коментар #59 от "За съжаление":

    Всички нормални бели хора по света мразят Агресора русия! Факт€

    Коментиран от #86

    12:16 25.11.2025

  • 77 Загадка

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "БАЦЕ ЕООД":

    За да стане дядо трябва да има деца и после внуци... но коя ще е майката, като жена му е м у майка !?

    12:17 25.11.2025

  • 78 А бе аланколу

    6 2 Отговор
    Каква ти е Украйна на тебе, че си толкова загрижен. Този жена му малко го бие.

    12:20 25.11.2025

  • 79 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    По-фозиономиите им личи,че пак са ударили на какък!

    12:21 25.11.2025

  • 80 Хайо

    10 1 Отговор
    Заради такива като Макрон,не само Украйна ,но и Европа накрая ще приеме капитулация .С конкурс да ги бяха подбирали по малоумност ,нямаше да успеят да ги намерят каквито са днешните европейски лидери .

    12:22 25.11.2025

  • 81 4 Километър

    3 0 Отговор
    Безумно мъдър съм.

    12:23 25.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    Събраха се! Единият всеки ден вижда бели линии- другият си мечтае за червена линия по кюлотите на Баба си!

    Коментиран от #88

    12:27 25.11.2025

  • 84 виктория

    6 1 Отговор
    нагли и тъпи до безкрайност!!!!еврогейци

    12:30 25.11.2025

  • 85 Пиер Карден

    2 0 Отговор
    И на него му са се е приискали златни 18 каратови биде+ тоалетна чиния,за да освежава дедо си.

    12:32 25.11.2025

  • 86 виктория

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "русия Агресор":

    русия си защитава населението ,а не като нашите анадолци-дупедавци!!!

    12:33 25.11.2025

  • 87 Чочо

    3 1 Отговор
    Гледай си жената-мъж и остави политиката на добрите.

    12:35 25.11.2025

  • 88 345752

    4 1 Отговор

    До коментар #83 от "Боруна Лом":

    Така е! Събира ги и Факта,че и двамата-не спят с жени! Единият спи с фантазиите си след абстиненция-другият спи с баба си!

    12:36 25.11.2025

  • 89 Я пък тоя

    3 1 Отговор
    Макрончо и той мечтае за руските активи.
    Няма ли пари вече ЕС? По-зле ще става, заем, после заем за заема и накрая пълен фалит, ако продължавате така.

    12:46 25.11.2025

  • 90 Григор

    4 1 Отговор
    Да се чуди човек как му ражда главата подобни глупости. Точно европейците са тия, които не искат тази война да свърши.

    12:51 25.11.2025

  • 91 Историк

    1 4 Отговор
    Агент Краснов е злобен,отмъстителен и жесток и няма никога да прости на Зеленски, че има достойнство и смелост да му се противопоставя. Арогантният комарджия смята,че може да изнудва всички и да рекетира и заплашва всеки,който не скача по свирката му. Двама злодеи в момента- Путин и Тръмп държат света в жестока хватка и трябва да бъдат преодоляни,ако искаме да има мир.

    Коментиран от #93

    13:07 25.11.2025

  • 92 123

    3 0 Отговор
    Тия май са двойка.

    13:12 25.11.2025

  • 93 КОНКРЕТНО

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Историк":

    ДЕБЕЛА ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ
    И НАБЪБВА
    АЛО ИСТЕРИКА
    НАБЪБВА
    КАТО ХЕМОРО.....ИДИТЕ ТИ
    ОТ НАПЪВАНЕ

    14:33 25.11.2025

  • 94 КАЗВАШ РАШИРИТЕЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "путин Разширител на НАТО":

    КЪВ БЕ МУЦКА ДА НЕ Е ОТ СЕ...КСШОПА

    14:36 25.11.2025

  • 95 ЕДИНИЯ ОТ ТИРАДЖИИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Вашето мнение":

    ЙОК БЕ ЧОДЖУМ

    14:39 25.11.2025

  • 96 дончичо

    0 0 Отговор
    ...и тези ли ни победиха...
    Генерал фон Клаус
    леле мале Виетнам

    15:19 25.11.2025

