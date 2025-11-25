Китайски дрон в близост до Йонагуни предизвика ответни действия на Япония

Япония обяви, че е изпратила самолети към остров Йонагуни - най-близкия японски остров до Тайван - след като засече там китайски дрон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това се случва на фона на ново напрежение между Пекин и Токио.

„Потвърдихме, че дрон, за който се подозира, че е китайски, е прелетял вчера във въздушното пространство между остров Йонагуни и Тайван“, съобщи Министерството на отбраната на Япония в социалната мрежа „Екс“. Японските военновъздушни сили са „изпратили самолети“ в отговор.

Китай реагира остро, наричайки плановете на Япония за разполагане на ракети земя-въздух със среден обсег на югозападните острови „провокация“ и предупреждавайки, че това може да доведе до военна конфронтация.

Министърът на отбраната на Япония Шинджиро Коидзуми уточни, че тези ракети „не са предназначени за атакуване на други страни“ и не допринасят за увеличаване на регионалното напрежение.

Напрежението между двете страни се засили след изявлението на японската министър-председателка Санае Такаичи на 7 ноември, че японска военна интервенция би била оправдана в случай на операции срещу Тайван. Китай възприема Тайван като част от своята територия и смята тези изявления за провокация.

Японските Сили за самоотбрана имат база на Йонагуни от 2016 г. и планират разполагането на ракети земя-въздух със среден обсег, за да защитят острова от въздушни и ракетни атаки.