Китайски дрон в близост до Йонагуни предизвика ответни действия на Япония

Япония обяви, че е изпратила самолети към остров Йонагуни - най-близкия японски остров до Тайван - след като засече там китайски дрон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Това се случва на фона на ново напрежение между Пекин и Токио.
„Потвърдихме, че дрон, за който се подозира, че е китайски, е прелетял вчера във въздушното пространство между остров Йонагуни и Тайван“, съобщи Министерството на отбраната на Япония в социалната мрежа „Екс“. Японските военновъздушни сили са „изпратили самолети“ в отговор.
Китай реагира остро, наричайки плановете на Япония за разполагане на ракети земя-въздух със среден обсег на югозападните острови „провокация“ и предупреждавайки, че това може да доведе до военна конфронтация.
Министърът на отбраната на Япония Шинджиро Коидзуми уточни, че тези ракети „не са предназначени за атакуване на други страни“ и не допринасят за увеличаване на регионалното напрежение.
Напрежението между двете страни се засили след изявлението на японската министър-председателка Санае Такаичи на 7 ноември, че японска военна интервенция би била оправдана в случай на операции срещу Тайван. Китай възприема Тайван като част от своята територия и смята тези изявления за провокация.
Японските Сили за самоотбрана имат база на Йонагуни от 2016 г. и планират разполагането на ракети земя-въздух със среден обсег, за да защитят острова от въздушни и ракетни атаки.
1 Варна 3
20:32 25.11.2025
2 Бъдещето
Коментиран от #4
20:35 25.11.2025
3 Сталин
Коментиран от #6, #9
20:36 25.11.2025
4 че то Косово си е
До коментар #2 от "Бъдещето":независимо от Сърбия.От доста време.Щатите там удариха едно рамо..🤣🤣🤣Даже ние от бегето им пуснахме самолетите ,с които бомбандираха Белград..Всички други,граничещи със Сърбия държави отказаха!
20:49 25.11.2025
5 МОЛНИЯ!
Само днес:
2 НПЗ.Уни.щожени! ЕДИН ОТ 2-та останали москалски Самолета --- А- 60!!
ЕДИН стратегически бомбардировач ..ТУ- 195 МС и....ОЩЕ ЕДИН ДЕСАНТЕН КОРАБ .... ФИРА!
КРАСОТА
Коментиран от #7
20:50 25.11.2025
6 Христо Христов
До коментар #3 от "Сталин":Ами отивай да ги биеш, братята ти нудълси с които сте от една кръв и една идеология, ще те посрещнат с ориз и брезови кори...
20:51 25.11.2025
7 Последния софиянец
До коментар #5 от "МОЛНИЯ!":У ДРИ баце. П едерацията приключи като СССР и Царска Русия.
За кривай
20:53 25.11.2025
8 Висящият от колесник
пак ли към лева ще се върнем
или пак ще покажем своите качества в филхармонията
към следващата валута
Коментиран от #10
20:54 25.11.2025
9 Не ма г--- ЕЙ
До коментар #3 от "Сталин":Чайниците зорлем реват за още...200 г,..под ЯПОНСКО РОБСТВО
20:55 25.11.2025
10 Копейкин Костя
До коментар #8 от "Висящият от колесник":Муахаха. Явно си младеж.
На мене още през далечната 1979-та комунистите ми набиваха в главата, че САЩ ще се разпаднат, капитализма загнива, а доларът няма да бъде световна валута!
Още чакам...
Коментиран от #11
21:44 25.11.2025
11 Гошо
До коментар #10 от "Копейкин Костя":Е аз, интересно път защо не си спомням такива неща... Да не бъркаш 79-та с 59-та ?
23:37 25.11.2025