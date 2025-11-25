Новини
Свят »
Япония »
Китайски дрон в близост до Йонагуни предизвика ответни действия на Япония

Китайски дрон в близост до Йонагуни предизвика ответни действия на Япония

25 Ноември, 2025 20:27 1 540 11

  • китай-
  • дрон-
  • йонагуни-
  • япония-
  • напрежение

Нараства напрежението между Токио и Пекин заради югозападните острови и Тайван

Китайски дрон в близост до Йонагуни предизвика ответни действия на Япония - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Япония обяви, че е изпратила самолети към остров Йонагуни - най-близкия японски остров до Тайван - след като засече там китайски дрон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това се случва на фона на ново напрежение между Пекин и Токио.

„Потвърдихме, че дрон, за който се подозира, че е китайски, е прелетял вчера във въздушното пространство между остров Йонагуни и Тайван“, съобщи Министерството на отбраната на Япония в социалната мрежа „Екс“. Японските военновъздушни сили са „изпратили самолети“ в отговор.

Китай реагира остро, наричайки плановете на Япония за разполагане на ракети земя-въздух със среден обсег на югозападните острови „провокация“ и предупреждавайки, че това може да доведе до военна конфронтация.

Министърът на отбраната на Япония Шинджиро Коидзуми уточни, че тези ракети „не са предназначени за атакуване на други страни“ и не допринасят за увеличаване на регионалното напрежение.

Напрежението между двете страни се засили след изявлението на японската министър-председателка Санае Такаичи на 7 ноември, че японска военна интервенция би била оправдана в случай на операции срещу Тайван. Китай възприема Тайван като част от своята територия и смята тези изявления за провокация.

Японските Сили за самоотбрана имат база на Йонагуни от 2016 г. и планират разполагането на ракети земя-въздух със среден обсег, за да защитят острова от въздушни и ракетни атаки.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    5 4 Отговор
    О не, не и отново война на Пасифика...

    20:32 25.11.2025

  • 2 Бъдещето

    6 3 Отговор
    Всяка световна суперсила като САЩ, Китай и Русия, все всяват хаос. Не знам дали Тайван е източник на дестабилизация, все едно ако остров Окинава стане независима от Япония. Или ако Косово стане независима от Сърбия.

    Коментиран от #4

    20:35 25.11.2025

  • 3 Сталин

    16 7 Отговор
    Джапанките май искат да ядат бой

    Коментиран от #6, #9

    20:36 25.11.2025

  • 4 че то Косово си е

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бъдещето":

    независимо от Сърбия.От доста време.Щатите там удариха едно рамо..🤣🤣🤣Даже ние от бегето им пуснахме самолетите ,с които бомбандираха Белград..Всички други,граничещи със Сърбия държави отказаха!

    20:49 25.11.2025

  • 5 МОЛНИЯ!

    7 10 Отговор
    ВСУ тотално е--- башат москалям!
    Само днес:
    2 НПЗ.Уни.щожени! ЕДИН ОТ 2-та останали москалски Самолета --- А- 60!!
    ЕДИН стратегически бомбардировач ..ТУ- 195 МС и....ОЩЕ ЕДИН ДЕСАНТЕН КОРАБ .... ФИРА!
    КРАСОТА

    Коментиран от #7

    20:50 25.11.2025

  • 6 Христо Христов

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Ами отивай да ги биеш, братята ти нудълси с които сте от една кръв и една идеология, ще те посрещнат с ориз и брезови кори...

    20:51 25.11.2025

  • 7 Последния софиянец

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "МОЛНИЯ!":

    У ДРИ баце. П едерацията приключи като СССР и Царска Русия.
    За кривай

    20:53 25.11.2025

  • 8 Висящият от колесник

    9 4 Отговор
    когато ес се разпадне до няколко години
    пак ли към лева ще се върнем
    или пак ще покажем своите качества в филхармонията
    към следващата валута

    Коментиран от #10

    20:54 25.11.2025

  • 9 Не ма г--- ЕЙ

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Чайниците зорлем реват за още...200 г,..под ЯПОНСКО РОБСТВО

    20:55 25.11.2025

  • 10 Копейкин Костя

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Висящият от колесник":

    Муахаха. Явно си младеж.
    На мене още през далечната 1979-та комунистите ми набиваха в главата, че САЩ ще се разпаднат, капитализма загнива, а доларът няма да бъде световна валута!
    Още чакам...

    Коментиран от #11

    21:44 25.11.2025

  • 11 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Копейкин Костя":

    Е аз, интересно път защо не си спомням такива неща... Да не бъркаш 79-та с 59-та ?

    23:37 25.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания