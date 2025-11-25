Бразилският Върховен съд потвърди 27-годишната присъда на Жаир Болсонаро

Бразилският Върховен федерален съд обяви днес, че присъдата срещу бившия президент Жаир Болсонаро за организиране на държавен преврат е окончателна и не подлежи на обжалване. Решението отваря пътя към реалното му влизане в затвора за изтърпяване на 27-годишно наказание лишаване от свобода, съобщиха агенциите, предава БТА.
Седемдесетгодишният Болсонаро бе осъден през септември за опит за организиране на преврат. Върховният съд отхвърли подадената от адвокатите му жалба и потвърди, че решението остава в сила без възможност за допълнително обжалване.
В началото на август бившият президент беше поставен под домашен арест, но в събота бе преместен в предварителен арест поради „висок риск“ от бягство.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ковидарите не прощават
21:11 25.11.2025
3 Даниел
21:25 25.11.2025
4 Сорос
21:25 25.11.2025
5 тома
22:17 25.11.2025