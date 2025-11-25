Новини
Бразилският Върховен съд потвърди 27-годишната присъда на Жаир Болсонаро

25 Ноември, 2025 20:56 1 190 5

  • бразилия-
  • върховен съд-
  • присъда-
  • жаир болсонаро

Бившият президент губи право на обжалване и е изправен пред ефективен затвор за опит за държавен преврат

Бразилският Върховен съд потвърди 27-годишната присъда на Жаир Болсонаро - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бразилският Върховен федерален съд обяви днес, че присъдата срещу бившия президент Жаир Болсонаро за организиране на държавен преврат е окончателна и не подлежи на обжалване. Решението отваря пътя към реалното му влизане в затвора за изтърпяване на 27-годишно наказание лишаване от свобода, съобщиха агенциите, предава БТА.

Седемдесетгодишният Болсонаро бе осъден през септември за опит за организиране на преврат. Върховният съд отхвърли подадената от адвокатите му жалба и потвърди, че решението остава в сила без възможност за допълнително обжалване.

В началото на август бившият президент беше поставен под домашен арест, но в събота бе преместен в предварителен арест поради „висок риск“ от бягство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ковидарите не прощават

    1 2 Отговор
    Първи нарече кромида медийна болест. Обяви се твърдо срещу масовото вапцане. Изкарваше сведения, че кромид сиропите предизвикват много сериозни заболявания. Първо го обвиниха в корупция, като видяха, че номера не минава, го обвиниха в държавен преврат. Този човек спокойно може да бъде наречен мъченик изправил се срещу ковидарите

    21:11 25.11.2025

  • 3 Даниел

    1 0 Отговор
    Факти,без такива новини,че някой в партииния дом може удар да получи!

    21:25 25.11.2025

  • 4 Сорос

    1 2 Отговор
    В Киев направихме преврат и инсталирахме режим от 99% евреи във властта и Пуслер само гледаше "умно" като таксиджия

    21:25 25.11.2025

  • 5 тома

    3 0 Отговор
    Искаме бразилския съд да се командирова в България поне за една година

    22:17 25.11.2025

