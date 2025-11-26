Новини
Как Русия подмолно атакува Армения

26 Ноември, 2025 07:01 2 148 54

  • армения-
  • русия-
  • владимир путин-
  • никол пашинян-
  • дезинформация

Русия залива Армения с дезинформация и лъжи, в които се твърди, че Западът насърчава "нетрадиционни ценности". Целта - да се подкопае прозападната ориентация на страната.

Как Русия подмолно атакува Армения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия засилва дезинформационната си кампания, за да подкопае подкрепата за прозападното правителство на Армения преди парламентарните избори през юни 2026 г. Какви методи и тактики използва Москва?

Експерти смятат, че засилената активност на Русия е част от координирана кампания срещу премиера Никол Пашинян и неговото правителство преди изборите в Армения през юни следващата година. Макар дезинформацията, свързвана с Кремъл, да не е нищо ново в Армения, с наближаването на датата за изборите мащабът и сложността на тези действия се засилват.

Целенасочени послания

„Разпространението на наративи стана по-организирано, по-бързо, а посланията вече са доста по-целенасочени“, казва пред ДВ Асмик Хамбарцумян, главна редакторка на независимата арменска платформа за проверка на фактите Fact Investigation Platform. Генерирани от изкуствен интелект снимки, аудио и фалшиви съобщения се появяват в информационното пространство на Армения за първи път, добавя тя.

„Целта изглежда е да се подкопае доверието в арменските институции, да се дискредитира западният ангажимент на Армения и да се отвори пространство за политически участници, които са по-благоприятни за Кремъл“, смятат наблюдателите Сопо Гелава и Гиви Гигиташвили от Лабораторията за цифрова криминалистика (DFRLab), която провежда изследвания със софтуер с отворен код.

Гелава и Гигиташвили обръщат внимание на появата на „враждебни наративи“, циркулиращи в руските и проруските медийни системи, изобразяващи арменското правителство като корумпирано, морално компрометирано и поддържащо тайни отношения със западното разузнаване. С тези послания се атакуват институциите на страната, а целта е да се подкопае репутацията на Армения пред Запада.

Амбарцумян добавя, че друга ключова тема на проруските послания е изобразяването на Запада като заплаха за Армения,а Москва - като единствен надежден защитник на страната. Освен проруски и свързвани с Кремъл играчи, в тази дезинформационна кампания се включват също и участници от Армения и Турция, показват наблюденията. След разпадането на Съветския съюз Армения си върна независимостта през 1991 година и оттогава е под силно руско влияние.

Южен Кавказ остава стратегически важен регион за Москва

Докато предишните правителства поддържаха тесни връзки с Москва, разривът настъпи след като националното движение, наречено Кадифена революция, през 2018 г. докара Пашинян на власт. Отношенията се влошиха допълнително, когато Армения обвини Русия, че не е изпълнила задълженията си по време на въоръжените нападения на Азербайджан в Армения през 2021 и 2022 година.

На свой ред, високопоставени арменски служители обвиняват Москва, че води хибридна война, която председателят на арменския парламент Ален Симонян очаква да се засили допълнително през 2026 г. Русия отхвърля обвиненията, че се меси във вътрешните деля на Армения. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви по-рано този месец, че Русия „винаги е уважавала и ще продължи да уважава суверенните решения на всяка нация“.

Бум на съдържанията, генерирани с изкуствен интелект

Русия използва редица тактики, за да повлияе на информационното пространство на Армения - прокремълски мрежи от ботове, групи в Телеграм и други. Една такава мрежа е Matryoshka, която преди това е участвала в акции за оказване на влияние в САЩ, Германия и в Молдова. Разследващото издание „The Insider“ отбелязва, че Matryoshka е започнала да атакува Армения и Пашинян още от юни. Според изданието това бележи „рекордно дълго време за подготовка“ на предизборната активност на бот мрежите.

От 2023 г. Matryoshka разпространява дезинформация чрез генерирани от изкуствен интелект видеоклипове и публикации, имитиращи надеждни западни медии. Ботовете са разпространявали клипове в платформите X и Bluesky, които обвиняват Пашинян в „разрушаване на културния код на Армения“ и насърчаване на „нетрадиционни ценности“.

Освен ботове Русия използва и техники на „двойници“ – създава уебсайтове, имитиращи утвърдени медии, за да разпространява изфабрикувано съдържание. „DFRLab е документирал изфабрикувани скандали и фалшиви истории за корупция, разпространявани от новосъздадени уебсайтове и социални канали, които имитират реални платформи. Много от фалшивите им копия са се появили в изумително кратък срок и работят координирано, са установили Гелава и Гигиташвили от DFRLab. Те разполагат с технически доказателства, че „тези кампании са свързани с Русия“, уточняват те пред ДВ. През юли двамата изследователи разкриха кампания, насочена към арменска аудитория, която прокарва невярното твърдение, че подкрепяни от САЩ биолаборатории провеждат тайни военни експерименти върху арменски цивилни със съгласието на арменското държавно ръководство.

Разказът е публикуван от londontimes.live - сайт, проектиран да наподобява западно издание, и според DFRLab е разпространяван от руски и неруски прокремълски играчи. Източникът на историята е Руската фондация за борба с несправедливостта - група, основана през 2021 г. с подкрепата на Евгений Пригожин, която се възприема като дезинформационен фронт, свързан с Кремъл.

Какво ще се случи с наближаването на изборите?

С наближаването на парламентарните избори през 2026 г. в Армения Москва прилага тактики, изпитани и в други постсъветски държави. Според DFRLab Русия използва в Грузия и Армения сходна стратегия: „В Грузия руските наративи бяха разпространявани от правителствени представители и от проправителствени медии, което ги прави част от собствената комуникационна стратегия на правителството. В Армения тези наративи се промотират обаче както от местни проруски гласове, така и от свързани с Кремъл външни играчи, които са насочени към арменска аудитория“, казват Гелава и Гигиташвили.

Така за Армения е избран подобен на този в Молдова подход с дирижирани от Кремъл дезинформатори. Такъв е например случаят с неправителствената организация „Евразия“ в Молдова, свързана с избягалия от страната проруски магнат Илан Шор, обвинен в опит да провали процеса на присъединяване на Молдова към ЕС. В този смисъл от DFRLab предупреждават, че някои от документираните в Молдова тактики ще зачестят и в Армения с наближаването на датата за изборите догодина.

Автор: Аршалуйс Мгдесян


Поставете оценка:
Оценка 2 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ох добре, че е DW

    43 1 Отговор
    че предните статии ми развалиха настроението.

    Коментиран от #15

    07:08 26.11.2025

  • 4 Кирил

    12 49 Отговор
    Армения е абсолютно беззащитна държава
    Русия атакува беззащитните.

    Коментиран от #32

    07:09 26.11.2025

  • 5 От рано

    51 3 Отговор
    Нас нали не ни залива с пропаганда? Обаче виждаме, че всички опасения на Русия от запада са истина, при това на собствен гръб. Вълците са на запад!!!

    07:09 26.11.2025

  • 6 пламен

    6 41 Отговор
    При нас, гаранцията е не толкова НАТО, колкото Турция
    Турция няма да позволи на русия да окупира България

    Коментиран от #9, #12

    07:11 26.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Турк

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Турците са асимилирани арменци, българи, гърци, кюрди и т.н.

    Коментиран от #10

    07:13 26.11.2025

  • 9 Сама

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "пламен":

    Сама ще го направи

    07:15 26.11.2025

  • 10 Начо

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "Турк":

    Половината са такива
    Къде на балканите има нещо чисто. Всичко е тюрлюгювеч ... вгледай се във българите

    07:16 26.11.2025

  • 11 Име

    40 5 Отговор
    Арменците, както и неблагодарните Ганчовци съществуват днес благодарение на Русия!

    07:17 26.11.2025

  • 12 Бай той Толстой

    20 3 Отговор

    До коментар #6 от "пламен":

    Друго си е да те люшка стамбулскиманаф,а?

    07:17 26.11.2025

  • 13 Тоже

    4 28 Отговор
    При нас малко ли руска пропаганда се лее. Даже 3 руски партии имаме.

    07:24 26.11.2025

  • 14 Още новини от Украйна

    26 2 Отговор
    Как факти подмолно атакува светогледа на нормалните хора.

    07:28 26.11.2025

  • 15 Правилно

    27 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ох добре, че е DW":

    Русия защитава традиционните ценности.

    07:30 26.11.2025

  • 16 Ха Ха

    26 0 Отговор
    Виж си Евровизията, пък после разправяй, че Русия лъже за нетрадиционните западни атлантически ценности

    Коментиран от #50

    07:33 26.11.2025

  • 17 чикчирик

    8 0 Отговор
    Супер ПРИМИТИВ от чатбота.

    07:34 26.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лопата Орешник

    30 1 Отговор
    Да, Евровизия и прайдовете насърчават най традиционните ценности, а братска Русия има наглостта да дезинформира, че това не е вярно!

    07:37 26.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ха Ха

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бай той Толстой":

    Ще я унищожиш, ама нанай. Немоеш и никога няма да можеш, остава ти да виеш от яд.

    Коментиран от #24

    07:39 26.11.2025

  • 23 Трол

    16 1 Отговор
    България е атакувана по абсолютно същия начин.

    07:40 26.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Наближаването на Изборите

    14 3 Отговор
    Разбира се, че арменците ще отхвърлят продажникът-атлантист Пашинян и шайката около него на следващите избори. Армения твърдо ще последва пътя на независимост следван от Грузия

    07:49 26.11.2025

  • 26 Василеску

    9 1 Отговор
    Този Мгдесян, ако иска да сключи гейбрак, да си ходи на "Запад". Там Русия няма да може да го "облъчи" с такава информация поради затъмнението в медиите за истинските ценности и да освободи истинските арменци, грузинци и изобщо православните от присъствието си.

    07:54 26.11.2025

  • 27 Трифонов

    0 16 Отговор
    Какво изобщо означава тая тъпотия... "традиционна ценност"!? Това са натрапвани от държавата и църквата стигми, които никога не са имали за цел нещо друго, освен да обслужват стремежа за власт на узурпатора й. Който чрез измами, манипуации и откровени престъпления се е докопал до държавна власт и не се интересува от каквото и да било, освен от това как да запази властта, която е узурпирал и да я разширява по всички възможни начини. Църквата винаги е била основно и мощно оръдие в ръцете на узурпатора на властта - държавата създава закони, с които да държи поданниците в подчинение през държавната принуда, а църквата чрез създаването на система от "традиционни ценности", утвърдени в полза на властта на узурпиралия е. Най-обичам, като седнат да ме плашат колко страшно щяло да стане в бъдеще, когато ИИ станел независим от човека. Нима ни харесваше света такъв, какъвто беше до сега!? Я пак помислете! Зверства... като се обърна назад виждам само това. И единици сред нас, платили с живота си за това, че са били умни, интелигентни, талантливи и... свободни.

    07:54 26.11.2025

  • 28 Ми то

    4 14 Отговор
    само като погледнеш тоя форум и виждаш че тука е същата работа, лее се руска пропаганда на кило.

    Коментиран от #52

    07:57 26.11.2025

  • 29 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Подмолно и долно е присъщо само за евеейдкото зеле

    07:59 26.11.2025

  • 30 ?????

    14 0 Отговор
    Ха ха.
    Отново Дойче Велле търси под вола теле.
    В Русия живеят толкова арменци колкото и в Армения. Около три милиона.
    Ако не е руския пазар не виждам къде Армения ще си продава кайсиите и коняците.
    В Турция, в Азърбайджан, в Иран, в Грузия?
    Или в Германия на Дойче Велле?

    08:04 26.11.2025

  • 31 Читател

    12 0 Отговор
    Зеле с поредна статия - хибридна атака срещу Русия .

    08:07 26.11.2025

  • 32 ахахаххаха

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кирил":

    Чета и вярвам ахахахха

    08:09 26.11.2025

  • 33 когато

    3 10 Отговор
    Когато Азербайджан нападна Армения руснаците подвиха опашка и избягаха позорно. Арменците си плащаха за защита, а Русия взе парите и избяга.

    Коментиран от #43

    08:12 26.11.2025

  • 34 В В.П.

    9 0 Отговор
    Истинската пропаганда е на ,западната цивилизация ,,.Майстори на лъжата ,кражбата ,грабежи и убийства...

    08:12 26.11.2025

  • 35 В В.П.

    7 0 Отговор
    Пашинян и режима от атлантици играха игри с НАТО и САЩ...Руснаците ги пуснаха по пързалката .Оправяйте се ..Само внимание ,да не стане както в Окропистан..

    08:15 26.11.2025

  • 36 Историк

    4 8 Отговор
    Империята на злото, лъжата, дезинформацията, войната и терора няма да спре,докато съществува. 100 години не й стигат и никога няма да спре,докато не бъде завръща където й е мястото- в ъгъла,изолирана. Ясно е,че няма да остави нито една съседна държава и нито една държава в нормалния свят на мира. Чудовището КГБ начело с който й да е Путин е зловещо и неуморимо в злодействата си.

    Коментиран от #42

    08:16 26.11.2025

  • 37 Пламен

    9 2 Отговор
    Няма почивен ден за антируската пропаганда.

    08:18 26.11.2025

  • 38 Фен

    6 2 Отговор
    Либералната пропаганда, част от която е и ДВ, подмолно атакува умовете и сърцата навсякъде, където не е забранена.

    08:19 26.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Каква дезинформация бе дойчовци,

    6 3 Отговор
    лично го чух по радиото, че ЕС е приел становище за еднополовите бракове, и въвежда закон, че ако такива бракове се сключан в която и да е страна в ЕС, те да важат за всички страни членнки в съюза. Утре очаквайте Евгени Минчев да се появи с мъжа си в България, много "ценности" ще ни стовари ЕС, нали затова скачахте по площадите!?

    Коментиран от #51

    08:19 26.11.2025

  • 41 Хохлорезка

    5 2 Отговор
    Че кое не е вярно нечувана пед ерас тия и джендъри кое е лъжа Дойче идиотас?

    08:19 26.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Путлер

    1 5 Отговор

    До коментар #33 от "когато":

    Многоходов съм веее

    08:23 26.11.2025

  • 44 пътник

    3 5 Отговор
    Типично подмолна практика на комунистическа Русия/и на други подобни режими/.А руснаците даже си имат и идиом за това-"под сурдинка".

    08:24 26.11.2025

  • 45 Русията

    6 4 Отговор
    Русията не може да предложи нищо смислено. На себе си и на другите. Само гняс, разруха, мизерия и смърт предлагат рушлящината.

    08:32 26.11.2025

  • 46 В В.П.

    3 2 Отговор
    Вярвайте на ,,западната пропаганда,,и ще свършите болни ,бедни и с много борчове..Нещо като Окропистан ,или България..

    08:42 26.11.2025

  • 47 В В.П.

    2 3 Отговор
    36 год по късно ,Бай Ганю все пак вдяна че ,Режимът на Бай Тошо ,не бе пак толкоз зле,и режимът на Урсул фашиста,и Кая фригидната НЕ е пак толкоз много добре ..Кой разбрал ,разбрал..

    09:05 26.11.2025

  • 48 В В.П.

    1 1 Отговор
    Понеже в римската империя ,са били много изперазчени,,сега традицията продължава ..

    09:09 26.11.2025

  • 49 В В.П.

    1 2 Отговор
    Ама вижте сега ,По добре да ви ограбим ние От Брюксел,отколкото подмолно да ви облъчат от Москва ..Нещо такова ..Айде мерси..!

    09:11 26.11.2025

  • 50 Българин в Русия

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ха Ха":

    За сега няма друг будала да доиде да живее в Русия Затова плюи всичко европеиско и тикай в Русия да живееш

    09:12 26.11.2025

  • 51 Ветеран от Протеста

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Каква дезинформация бе дойчовци,":

    Иконите на Комунизма - Парцалев и Емил Димитров да не би да не живяха в България ????Като щрауси си заравяте главите да не виждате ,че това е Биология ,а не Политология !!!!

    09:12 26.11.2025

  • 52 Крали Марко

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ми то":

    Бъка от Матрьошки в сайта !!!!

    09:15 26.11.2025

  • 53 В В.П.

    0 1 Отговор
    Сега от Брюксел се изявяват като новата римско брюкселска империя .. Урсула е като майката на народите ..Слушайте я и ще станете болни ,мизерни и НЕоблъчени...Ще бъдете освободени .без нищо ..Само с една риза на гърба ..Такава е идеята . С тези цени на Къщите .и на всичко останало..

    09:15 26.11.2025

  • 54 МАНИПУЛАЦИЯ

    0 1 Отговор
    Още една манипулативна статия. Русия че Русия. Враг номер 1 на всички либерасти и джендъризма. Всеки който търси популизъм се изхожда по темата и плюе ли плюе…

    09:21 26.11.2025