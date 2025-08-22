Новини
Защо Русия губи влияние в бившите съветски републики

Повечето от тях вече преодоляват своя „постколониален синдром“ и се дистанцират от Москва

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ръкостискането между азербайджанския президент Илхам Алиев и арменския премиер Никола Пашинян потвърди намерението да се сложи край на един десетилетен конфликт.

Двете страни се бореха години наред за контрола над размирния регион Нагорни Карабах, в който живеят основно арменци. Войната приключи през 2023 година с военната победа на Азербайджан и бягството на над 100 хиляди арменци от родните им домове.

Русия губи влияние в бившите съветски републики

В ръкостискането между Алиев и Пашинян през август тази година се включи и още един човек - американският президент Доналд Тръмп. САЩ посредничат за постигането на споразумение. Тръмп обеща, че американски компании ще гарантират инфраструктурата и сигурността на коридор, който ще даде достъп на Азербайджан до нейния анклав Нахичеван, до който се стига през територията на Армения.

Активното американско участие е ясен сигнал за намаляването на влиянието на Русия в бившите съветски републики. И това отслабващо влияние далеч не се изчерпва само с Азербайджан.

Официално Москва приветства постигането на консенсус. „Срещата на кавказките републики във Вашингтон с посредничеството на американската страна трябва да се оцени положително. Надяваме се, че това е стъпка към мира", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Но някои други влиятелни лица, които не заемат официална позиция, разкриват съвсем други настроения. „Това е ужасно унижение за Русия (…) Това е пълна загуба, тотална катастрофа за нашата политика в Южен Кавказ", написа Александър Дугин, смятан за един от идеолозите на политиката на Кремъл.

„Искаме да сме независими", казва Фариз Исмаилзаде, депутат в парламента на Азербайджан, който оценява сближаването със САЩ като нещо логично. „Не искаме да се откъснем от Русия и да станем марионетки на Запада. Сключваме нови съюзи в Централна Азия и с Турция, за да се предпазим", допълва Исмаилзаде. Баку и Анкара подписаха споразумение за стратегическо партньорство още през 2010 година.

Все по-обтегнати отношения между Москва и Баку

В същото време отношенията между Русия и Азербайджан в последните месеци са обтегнати. Повод стана падането на азербайджански самолет през декември 2024 година, след като той беше ударен от руска противовъздушна ракета на път към чеченската столица Грозни. 38 души загубиха живота си.

Москва първоначално игнорира случилото се, но впоследствие Путин се извини на президента Алиев, че свалянето е станало в руското въздушно пространство. „Русия не ни показа необходимото уважение", коментира пред ДВ азербайджанският политолог Нариман Алиев.

Последваха и дипломатически проблеми. Руската полиция задържа азербайджанци по обвинения в тероризъм. Азербайджанските сили за сигурност пък задържаха руски граждани, които бяха заподозрени, че търгуват с наркотици.

Според медийни съобщения наскоро Русия е атакувала енергийни съоръжения на азербайджанската компания SOCAR в украинския град Одеса. Азербайджанското правителство заплаши, че ще вдигне забраната за доставки на оръжие в Украйна, ако Русия продължи с бомбардировките, казва Исмаилзаде.

Войната в Украйна отвлича вниманието на Русия

Държави като Азербайджан виждат възможност във войната в Украйна, допълва депутатът. „Тя отвлича вниманието на Русия. Имаме повече свобода да укрепим дипломатическите си отношения с други страни - също и благодарение на успеха ни в Карабах."

От началото на руската агресия срещу Украйна и други бивши съветски републики са променили тона си спрямо Москва, казва Дилноза Убайдулаева, преподавателка в Австралийския държавен университет в Канбера и експертка по въпросите на Централна Азия. Президентът на Таджикистан Емомали Рахмон например още през октомври 2022 година поиска повече уважение от Путин към страната си.

„Русия се смяташе за суперсила, но Москва не успя да превземе Украйна за няколко дни, както беше планирала. И страните в региона забелязаха това", казва Убайдулаева. Освен това международните санкции изолират Москва и отслабват авторитета на руското правителство.

Отварянето към други партньори създава възможности

И докато с помощта на някои държави като Казахстан и Киргизстан Русия успява да заобикаля санкциите и да получава определени стоки, голяма част от бившите съветски републики вече се обръщат и към други държави, подчертава политоложката.

„Китай заема все по-важно място - Русия вече е станала по-малкият партньор", казва Убайдулаева. „Китай вече не се интересува само от икономическите отношения, а и от това да бъде гарант за сигурността." Така през 2023 г. в китайския град Сиан се проведе първата среща на върха между Китай и Централна Азия с участието на държавните глави на Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан.

Всички тези усилия за независимост обаче имат своите граници, смята азербайджанският политолог Нариман Алиев. „Нашите страни дълго време бяха колонии на Москва. Затова имаме постколониален синдром", казва той. „Държавните глави на бившия Съветски съюз са израснали с идеята, че Русия е номер едно. Те се чувстват свързани с Москва. Това ще се промени най-рано при следващото поколение - след 10 или 20 години."

Автор: Лиза Луис


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НОГО ЯСНО))))

    27 30 Отговор
    Щото Сите съседни държави и поробените 140 националности/ 22 републики са яли...попарата на КОМ- ФАШИСТИТЕ узурпирали властта в кремля а Фюрера Педофил е доживотен султан в ДЖАМАХИРИЯТА

    Коментиран от #4

    12:41 22.08.2025

  • 2 Българин

    32 31 Отговор
    Русия е окупатор

    Коментиран от #8, #32, #48

    12:42 22.08.2025

  • 3 име

    29 19 Отговор
    Ох, малее, седи гледай ся как ще цъфтят рози в нагорни карабах след като някой кравар дава гаранции. Има ли поне едно място на света, където американците са стъпили и тръгнало на добре?!

    Коментиран от #9, #76

    12:42 22.08.2025

  • 4 Град Козлодуй

    22 28 Отговор

    До коментар #1 от "НОГО ЯСНО))))":

    Пу тин е престъпник масов убиец пе-дофил и фашист издирван от закона

    12:42 22.08.2025

  • 5 Свинско със зеле

    25 8 Отговор
    Защото така смятат от ДВ.

    12:42 22.08.2025

  • 6 Как защо ?

    16 10 Отговор
    Не са руснаци , не се чувстват руснаци и не мислят като руснаци !

    12:43 22.08.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    14 16 Отговор
    За сметка на това, Ганя се сближава с Маскалия!

    Коментиран от #30, #47

    12:43 22.08.2025

  • 8 име

    14 9 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Вярно, окупирали са ти главата, ама това е следствие от вакуума в нея. Ако нямаше вакуум там, нямаше как да ти я окупират.

    12:43 22.08.2025

  • 9 Виж най- богатите страни в света

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    И ще разбереш,.. нищеброд

    Коментиран от #28

    12:43 22.08.2025

  • 10 Точно обратното

    19 9 Отговор
    Защото западът плаща за влияние. Както стана в България. Те не се усещат, че тия пари са вятър работа. На нас ни трябваха над 30 години да се осъзнаем. Вижте какво става в Румъния, Молдова, Чехия, ГДР, Унгария, ...

    Коментиран от #14

    12:44 22.08.2025

  • 11 Никъде не ги искат

    20 18 Отговор
    Четете ли бе другари?
    Никъде не ги искат.Само тук изпадате в телешки възторг по путинизма и субпродуктите му.
    И Америка е същата работа .
    Европа ...там сме.

    Коментиран от #75

    12:44 22.08.2025

  • 12 Те усещат, че

    14 15 Отговор
    идва разпада на гнилата недоимперия!

    12:45 22.08.2025

  • 13 Някой

    19 7 Отговор
    Защото САЩ активно се намесиха с техния начин на действие - дебели подкупи за управляващите и заплахи.

    12:46 22.08.2025

  • 14 Иска му се

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Точно обратното":

    Какво става бе,другар?
    Ха да се присъединят към твоята Русия.

    12:47 22.08.2025

  • 15 Баце ЕООД

    12 5 Отговор
    Няма украинска пропаганда вече, явно ситуацията е яко на командно дишане.

    Коментиран от #87

    12:47 22.08.2025

  • 16 Дрът русофил

    10 14 Отговор
    Путин си помисли, че Украйна е Чечения!

    12:47 22.08.2025

  • 17 НИЕ

    5 4 Отговор
    Водини Путине!!!!!!! Напред и нагоре!

    12:49 22.08.2025

  • 18 Русия НЕ губи влияние

    14 3 Отговор
    А им даде влияние с което нищожества като Алиев злоупотребяват, включително и криминално

    12:50 22.08.2025

  • 19 Баце ЕООД

    11 6 Отговор
    Германците губят контрола над страната си, за Русия обаче яко пропаганда пишат. Доста нелепо.

    12:51 22.08.2025

  • 20 Защото

    6 8 Отговор
    Путин е слаба водка. Да бяха оставили Медведев, на него в кръвта му е абсент.

    12:53 22.08.2025

  • 21 Факт

    7 6 Отговор
    А копейките смятат Путин за велик геостратег!!!! 😂😂😂

    12:53 22.08.2025

  • 22 Дойче зеле не ви чета

    6 2 Отговор
    въобще,защото като ви видя като източник сте ми прозрачни като безцветна слюда и планински извор. Изчерпани сте от съдържание и ръсите само простотии и дълги опашати лъжи. Задминахте по всички критерии romите по лъжи.

    12:54 22.08.2025

  • 23 Дух

    1 1 Отговор
    Искам да платят на Русата Меги Огнянова тя си знае коя е ,5000 долара и да ме завърже за един стол и да ми отреже с ножицата цялата патка заедно с тестисите и след това да ми изкара главата от тялото с големия нож

    12:55 22.08.2025

  • 24 По-силният Граби повече

    8 5 Отговор
    Светът е изправен пред ядрен конфликт заради "АЛЧНОСТТА" на Западният свят да ВЗЕМЕ нещо което не му принадлежи - "Западните покрайнини на Русия" наречени уКрайна.

    Коментиран от #29, #38

    12:55 22.08.2025

  • 25 Ъхъъъъъ

    8 2 Отговор
    Алиев. „Нашите страни дълго време бяха колонии на Москва...А баща му на Алиев като генерал от КГБ и президент после какъв трябва да е бил тогава ? Или е викал: Синко прости ми? ....

    Коментиран от #37

    12:56 22.08.2025

  • 26 дядя вова педо фил

    6 5 Отговор
    защото почнаха да поумняват и разбраха че принципа разделяй и владей важи за дураци като българи македонци сърби и унгарци

    12:58 22.08.2025

  • 27 А бе Аз

    5 0 Отговор
    Ще напиша ама няма да могат хората да го прочетат, защото не съвпада с правилната "демократична" истина!

    12:59 22.08.2025

  • 28 Точно най-богатите и икономически

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Виж най- богатите страни в света":

    развити държави са на изток и Русия е една от тях,другите са независими от САЩ и си движат нещата сами или вече са членове на БРИКС. За това цъфтят и са на години напред. За западналите държави въобще не ми говори,мизерия е и воня абсолютна. В Италия преди месец край магистралите си си изхвърлят боклуците и са станали голямо сметище,в Германия ъглите миришат на пикня,в Париж боклуците сутрин са все едно си на сметище до Столипиново и да не продължавам нататък за милризливия запад.

    Коментиран от #33, #39

    13:00 22.08.2025

  • 29 Обърка Автобуса

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "По-силният Граби повече":

    Заради мераците на ка Путин да държи всички бивши републики в подчинение и да ги смуче

    13:00 22.08.2025

  • 30 Ами не....

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Ганьо не се сближава с москалията, той само вряка в нейна подкрепа, но стои надалеч от нея, знае че там вече няма келепир, и макар мъдрият Ганчо който гащите си не може да вържи но знае и вижда къде е келепира и откъде идват парите. Иначе да, умира за Путин и братушките си но само от дивана пред компа🤣.

    13:00 22.08.2025

  • 31 Да порасъждаваме за Алиев

    1 1 Отговор
    По време на предаване по радио France Inter, френският президент Еманюел Макрон изрази подкрепата си за спиране на доставките на оръжие за Израел. Той заяви, че е от съществено значение да се даде приоритет на политическото разрешаване на конфликта в Близкия изток. Според него политиката на израелския премиер Бенямин Нетаняху е погрешна и може да застраши сигурността на страната.От гледна точка на Азербайджан, призивът на Макрон изглежда особено лицемерен, особено след като Франция активно въоръжава Армения. Това включва нападателни оръжия като самоходната гаубица „Цезар“ и бронираните машини „Бастион“. Има планове за разширяване на военното сътрудничество между двете страни в близко бъдеще.
    Повечето от оръжията се доставят на Армения или безплатно, или чрез кредити, отпуснати от Европа, което показва, че целта не е търговска, а по-скоро въоръжаване на Армения срещу Азербайджан. Това представлява заплаха за мира и стабилността в Южен Кавказ. Президентът Илхам Алиев отбеляза, че външните сили трябва „да оставят Южен Кавказ на мира, да управляват собствените си дела и да погребат кървавото си минало“.

    13:01 22.08.2025

  • 32 пешо

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    хасане сега като си под краварски ботуш по добре ли си

    Коментиран от #35, #36

    13:02 22.08.2025

  • 33 Кои развити

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Точно най-богатите и икономически":

    Държави са на изток.Япония и ЮКорея,други няма.Да не ти казвам кви мизерии има в Китай.

    Коментиран от #43, #68

    13:02 22.08.2025

  • 34 Да порасъждаваме за Алиев

    9 0 Отговор
    Макрон е странен „гълъб на мира“: той иска конфликтът в Близкия изток да се успокои, но не и в Южен Кавказ. Причината е проста: това, което интересува Франция в тези региони, не е съдбата и благополучието на населението, а гаранцията за собствените ѝ интереси и възможността да се намеси в процесите. 

    13:02 22.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 И СЕГА КО

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ъхъъъъъ":

    МАЙ АЗЕРИТЕ ША ЯДАТ ДОМАТИТЕ С КОЛЦИТЕ С ГАРНИТУРА ОТ ИЗЛИШНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ
    МОГАТ ДА ПРОБВАТ ПАЗАРА В ИНДИЯ И КИТАЙ

    Коментиран от #53

    13:05 22.08.2025

  • 38 Ами Ние

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "По-силният Граби повече":

    Какво ще правим с нашите украйнци наречени северно-македонци ???

    Коментиран от #69, #72

    13:05 22.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Баце ЕООД

    7 1 Отговор
    Свободната интерпретация на факти от западни медии е вредна за здравето на читателите..
    Цялото това есе, св базира на личната интерпретация на редакцията на гнило зеле.

    13:06 22.08.2025

  • 41 Да порасъждаваме за Алиев

    2 0 Отговор
    Мунир благодари на Азербайджан за това, че „е бил редом с народа на Пакистан“ по време на миналите напрежения с Индия. Валиев похвали „професионализма и успеха“ на пакистанските въоръжени сили в неотдавнашните военни действия с Индия. И двамата военни лидери потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на сътрудничеството в областта на отбраната между двете страни. Индия (и Китай) реагираха остро.

    13:07 22.08.2025

  • 42 Тиква

    6 0 Отговор
    Защото ръководители "президенти",поставени от нацистите,без грам образование,оксфорд и цялата еврозона със смешното образование, Германците открито казват, който иска да учи отивай в Русия, който само за хартийка европа, погледнете кой управлява бившите републики,окраина,молдова и прибалтийските територия, България само мутри,.

    13:08 22.08.2025

  • 43 😁.........

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Кои развити":

    Абе остави го, какво му обесняваш, нали усещаш че този е от скопените в главите русороби.

    13:08 22.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Да порасъждаваме за Алиев

    2 0 Отговор
    Конгресът в Нумеа събра политически фигури от Мартиника, Гваделупа, Френска Гвиана, Нова Каледония, Корсика и Френска Полинезия. Представени бяха две холандски територии: Бонайре и южната част на остров Сен Мартен (Синт Мартен).....Става дума за Международен фронт за деколонизация“

    13:12 22.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Дон Калверо

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Ами спрете да гласувате за Празчовците, щом ефектът е сближаване с Русия.
    Колкото повече празчовците оближават урсулиацията на ЕС-а,толкова населението е в другата крайност.
    Имаше нещо като на всяко действие съответства равно по сила и противоположно по посока.

    13:13 22.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Иван рилски

    5 3 Отговор
    Кой Ви пише тези статии,ако РФ спре вноса от тези държави ще заревът на умряло.Тези държави се издържат с износа в РФ те нямат голям избор за износ.

    Коментиран от #52

    13:14 22.08.2025

  • 50 така е

    6 2 Отговор
    Освен че в интернет руснаците им се подиграват, официална Москва открито мрази българските русофили, защото знае, че тези полезни идиоти ще я предадат и нев в момента в който някой друг им предложи повече пари.

    13:14 22.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 какво изнася РФ за тях

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Иван рилски":

    Зелени човечета?

    Коментиран от #70

    13:15 22.08.2025

  • 53 Азерите не могат

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "И СЕГА КО":

    да са конкурентни на пазара на въглеводороди в Китай и Индия.
    Откакто Русия загуби пазара си в цял континент, почна да продава за без пари на тези държави.

    Коментиран от #63

    13:15 22.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Росцентралбанк

    0 4 Отговор
    Приходите от водка надминаха тези от петрол !

    13:21 22.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Орк

    3 1 Отговор
    А защо Европа вече я броят за нищо?

    13:23 22.08.2025

  • 63 АМИ ТОГАЗ

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Азерите не могат":

    ЩА СИ ВРЪТ НЕФТА В ГЪ......ЗА
    БАРАБАР С ДОМАТИТЕ КАКТО КАЗАХ

    13:27 22.08.2025

  • 64 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    .....защото за огромен период от време видяха колко пари чинят....какво промито племе са,и как ако не играеш по тяхната свирка идват....и те освобождават...за това.

    13:27 22.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    С тия пожелателни анализи, накъде? 😂😂😂 единствените, които губят влияние са европа и сащ! Разчитатнна изнудване и корумпирани политици като баце и ппдб-илте

    13:28 22.08.2025

  • 67 АлиевФФ е ционистка поооодлога

    1 1 Отговор
    Диктатор като баща си и пряко свързан с международната организирана престъпност включително и наркотрафик на хероин по маршрута Афганистан -Пакистан -Азербайджан -Грузия -България .....

    Коментиран от #74

    13:28 22.08.2025

  • 68 Орк

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Кои развити":

    Ти бил ли си в Китай? Знам че не. А трябва да видиш за да разбереш къде се намира европа в момента

    13:28 22.08.2025

  • 69 Ясно какво

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ами Ние":

    Най-доброто е да ги игнорираме, да не им обръщаме внимание, да им пречим да внасят в България и най-важното да им редуцираме, вземем паспортите до броя в тяхното преброяване.

    13:29 22.08.2025

  • 70 Сол бе мозък ! Как кво

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "какво изнася РФ за тях":

    В замяна на сол, укрепленията получавали „мед, восък, овча мас, масло, татарско сирене, понякога овни, добитък и оръжия“.
    Известни са примери за откуп със сол за руски военнопленници: на 16 август 1840 г. генерал Раевски докладва на командира на корпуса генерал Головин:

    „Бившият началник на 2-ри участък на поверената ми линия, г-н генерал-майор Олшевски, представи доклад, предоставен му от военния командир на форт Навагински, в който последният съобщава, че чрез посредничеството на лоялния към нашето правителство черкезки благородник Пат Чизма е откупил петнадесет души от различни черкези, измежду пленените от черкезите при превземането на укрепления тази година, за чийто откуп са им дадени четиристотин и седемдесет пуда сол; от които са останали шестдесет и четири пуда и шест фунта…“.

    13:30 22.08.2025

  • 71 В Кавказ войните са били за сол

    0 0 Отговор
    Ще посоча само няколко епизода от борбата с турската контрабанда - на 29 април 1838 г. параходът „Колхида“ под командването на капитан-лейтенант Швенднер залавя турски контрабанден кораб (шкипер - Али-уси) след кратко преследване близо до укреплението Свети Дух (Адлер). Наградата, освен самия кораб, са 370 пуда сол, стоманени пръти, платове, кожа, донесени от турците за продажба на черкезите. Корабът е докаран в Сочи.
    На 20 май 1846 г. бригът „Паламед“ от отряда на контраадмирал Павел Степанович Нахимов залавя двумачтова „чектърма“ с контрабандни стоки на 9 мили от брега, срещу форт Лазарев. Контрабандистите, възползвайки се от спокойствието, успяват да избягат до брега с лодка. Заловеният кораб съдържа сол, едно чугунено оръдие, няколко гюлета и барут. Раевски пише: „Няма съмнение, че ако снабдяваме горците с необходимите им продукти, контрабандистите няма да издържат на търговската конкуренция.“ Особено значение се отдаваше на търговията със сол. „Когато търговията със сол премине изключително в наши ръце, горците ще бъдат напълно зависими от нас.“

    13:34 22.08.2025

  • 72 НИЩО РАЗЛИЧНО

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ами Ние":

    ОТ ТОВА КОЕТО ПРАВИМ
    ОСТАВЯМЕ ГИ ДА СЕ ПЪРЖАТ В СОБСТВЕНАТА СИ МАС
    ДАВАМЕ ПАСПОРТИ НА БЪЛГАРИТЕ
    И ГИ ЗАЩИТАВАМЕ КАТО НАШИ ГРАЖДАНИ

    13:37 22.08.2025

  • 73 В Кавказ всичко друго се прощава

    0 0 Отговор
    Но да откраднеш солницата на някой, тва значи война..
    Без сол кавказците пощуряват

    13:37 22.08.2025

  • 74 Духльо,

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "АлиевФФ е ционистка поооодлога":

    С чий самолет се пренесе кокаинът в руското посолство в Аржентина?А?

    13:39 22.08.2025

  • 75 доктор

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Никъде не ги искат":

    Русофилът е с интелект на маймуна.

    13:40 22.08.2025

  • 76 Да преброим кои са зависимите от САЩ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    и кои не са. Зависими: Цяла Америка без Куба, Венецуела и Никарагуа. Цяла Европа без Сърбия. Азия: Всички без РФ, Китай, Индия, С. Корея, Беларус, Иран. Цяла Африка без Еритрея, Зимбабве, ЦАР. Цяла Австралия без аборигените. Под робски държави не смятам всички, а тези които все пак се съобразяват със САЩ. Сигурно съм пропуснал някои, но никой не ще да живее и емигрира в горе изброените независими държави.

    13:40 22.08.2025

  • 77 Злобното Джуджи

    2 0 Отговор
    "...Русия губи..."

    От Кримската война 1853г насам това руската Съдба и мото !!! Русия губи Крим, Аляска, Финландия, Първата Световна, след това нейния правоприемник губи 27млн души, Студената война, Космическата надпревара, 1991г Русия погубва СССР, Източния блок и България. В днешни времена Русия загуби Казахстан, Армения, Грузия, Нагорни Карабах, а най-бедната, изостанала пост-съветска страна Украйна нанесе чутовни щети и поражения за Трилиони долари. КОНЕЦ 😁

    13:45 22.08.2025

  • 78 Тома

    1 1 Отговор
    Няма никакъв синдром.Просто тези които са на власт са купени от англосаксонците и си водят народите на заколение.Нагледен пример са украинците от лек живот с песни и пляски с парите на руснаците сега към два милиона убити

    13:45 22.08.2025

  • 79 ежко

    1 1 Отговор
    Ухаааа.....Средна заплата в Казан/не в Москва!/ 720 евро, средна заплата в Баку -440 евро!И какво излиза?Русия 1991г. се освободи от бедните "братовчеди", дето я цоцаха и стана по-добре икономически!Русия винаги е дотирала средноазиатските републики!не е като да е цоцала от тях, както западноевропеец от колкония!Какви ги плещи този?

    13:46 22.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Хи хи хи . Голям майтап !

    1 0 Отговор
    Вкиснатото зеле знае много добре ......защо западналия , загнил запад изтърсва милиарди за да подстрекава и призовава към нови майдани във тия републики !!!!! После ще рИвът като зеления надрусаняк и ще де се молят за премирие и временно спиране на огъня !!!!!!!!!

    Коментиран от #82

    13:47 22.08.2025

  • 82 Ми то.....

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Армения се хвана на това хоро и мисли , че танцува танго ! Дали няма да има втори геноцид .....ама тоя път от азербайджан и да ни напълнят кръчмите у нас , за да пеят оная песен дето я пяха когато ги клаха турците ?

    13:50 22.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Както е казала Ванга

    0 0 Отговор
    Русия няма да бъде победена, тя ще се разпадне. Населението на РФ е вече под 100мил руснаци, другите са 84 официално признати(общо 180 с непризнатите) народности дълги години подтискани от руснаците. Тия народности искат независимост и по-големите от тях се оправиха по времето на разпада на СССР - Прибалтиките, Украйна, Азърбейджан, Казахстан, Грузия, Армения и др. Сега това са Дагестан, Чечня, Ичкерия, Якутия, Башкирия, Бурятия, Тува и още други. Сценарият е вече проигран, както при СССР. Тук ще помогне и "братски" Китай който побърза да направи някаква икономическа организация с вече независимите без да покани Русия.

    13:57 22.08.2025

  • 87 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Баце ЕООД":

    Погледни картата на СССР и днешна Русия и не коментирай повече глупости ,
    кой е на изкуственно дишане???
    Руските " Чукчета" и "Самоеди" са единственните остатъци от Руската Комунистическа империя !
    Бившата "Европейска Русия" от Варшавския пакт я няма вече!
    Да не говорим за "стан"- Републиките???
    Почти до един са вярни на Ислям, "комунизма" стана утайка в олигархията на Путин!
    Волжка България е била, както и днес гръбнака на Русия , благодарение на която
    Русия все още съществува ,
    но много съседни държави , чакат момента да забият копието в гърба на" Руското иго"
    и това Путин много добре го осъзнава ,затова " войната в Украйна", е жестокостта с която Путин иска да плаши
    всички тези държави ,които дръзнат да бъдат независими от олигархията му!
    Но скоро и това ще свърши, всяка империя и диктатура има велико начало и тъжен край!
    Няма диктатура или империя, която с войни да се задържи за дълго в историята!

    13:58 22.08.2025

  • 88 Руснаците бяха 1/3

    0 0 Отговор
    от населението на СССР, което беше 290млн. Сега РФ е 146млн., а руснаците са не повече от 80-90млн. Другите са чеченци, дагестанци, якути, чукчи, буряти, тувинци... общо 84 автономни области. Докато всички си живеят в областите руснаците живеят навсякъде, във всички републики, области, окръзи и краища са определен процент от населението. Заемат всички управленски постове заедно с местните колаборационисти в държавната администрация, полиция, армия и други силови структури. Държат се и живеят там като господари и колонизатори, каквито са всъщност. Затова в другите републики, видяли какво е без руснаци - Казахстан, Азербейджан, Прибалтийските, Украйна и др. са нежелани и гонени. Ето това те смятат за фашизъм и национализъм и тръгват към реваншизъм. Затова и тъгуват за СССР и искат СССР2.0 да си дерибействат пак на воля. Това е пропито вече в техния национален характер - високомерни, нагли и нахални, всеки им е длъжен и трябва вечно да им е благодарен.

    13:59 22.08.2025

