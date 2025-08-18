Новини
Иран категорично е против промяна на границата с Армения

Иран категорично е против промяна на границата с Армения

18 Август, 2025 16:49 955 2

  • иран-
  • армения-
  • граница-
  • гегард мансурян

Арменските власти знаят много добре, че Иран е един от факторите за сигурността на страната им, каза депутатът

Иран категорично е против промяна на границата с Армения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутат от иранския парламент изрази несъгласие с потенциална промяната на границата на Ислямската република с Армения или цялостното премахване на общата граница между двете страни, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Представителят на арменците в южната част на Иран Гегард Мансурян изрази днес тази позиция в интервю за ИРНА, заявявайки, че „Иран твърдо отстоява сигурността и статуквото на своите граници“.

Кавказкият регион е „връзката между Иран и Армения“ и следователно границата на двете страни не бива да бъде затваряна, отбеляза Мансурян, който е и заместник-председател на парламентарната група за приятелство между Иран и Армения.

Визирайки започващото днес посещение на президента Масуд Пезешкиан в Армения, депутатът подчерта добрите отношения на Иран с тази страна, заявявайки, че арменските власти знаят много добре, че Иран е един от факторите за сигурността на страната им.

Той припомни за иранските военни учения, проведени през 2020 и 2021 г., твърдейки, че тези маневри са попречили на намеренията на някои от арменските врагове да откъснат насилствено региона Сюник от Армения.

Позовавайки се на споразумението между Ереван и Баку, постигнато с посредничеството на Съединените щати по-рано този месец относно коридора Зангезур, свързващ Нахчиван с Азербайджан, Мансурян заяви, че президентът Пезешкиан вероятно ще повдигне темата за някои от неяснотите по това споразумение и че Иран определено трябва да бъде част от този коридор.

Опасенията нарастват, във връзка с разкритието, че американски компании ще гарантират сигурността на коридора, което беше отхвърлено от арменските власти.

Мансурян също така припомни наскоро проведени телефонни разговори, в които арменските власти ясно заявяват, че са наясно с позициите на Иран няма да позволят заплахи за националните интереси и сигурността на Иран и Армения.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран е велик

    4 7 Отговор
    Великата матушка опря до иранските Шахеди!

    16:52 18.08.2025

  • 2 Предателят Пашинян

    0 0 Отговор
    предаде Армения на азери, турци, англичани, израелци и американци.

    Рибата се вмирисва от главата на Армения.

    А арменският народ е твърде пасивен, за да запази държавата си и самия себе си.

    17:57 18.08.2025

