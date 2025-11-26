Полша ще получи 44 млрд. евро от ЕС за мащабно укрепване на отбраната

Полша ще разполага с 44 милиарда евро от програмата SAFE на Европейския съюз за модернизиране и засилване на въоръжените си сили. Това съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Програмата SAFE предвижда до 150 милиарда евро под формата на изгодни заеми за държавите членки на ЕС, които търсят финансиране за инвестиции в отбранителните си способности.

В началото на правителствено заседание Туск обясни, че част от средствата ще бъдат използвани за закупуване на дроново оборудване за т.нар. Източен щит на ЕС, който защитава източните граници на общността с Русия и Беларус.

Финансирането ще обхване още космически проекти, разработване на изкуствен интелект за отбранителни цели, както и оборудване за армията, граничната охрана и полицията. Сред приоритетите е и програмата SAFE Baltic, уточни премиерът.

SAFE Baltic разширява възможностите на полските военноморски сили и гранична охрана за действия в стратегическия и геополитически чувствителен регион на Балтийско море.

„С помощта на програмата SAFE ще можем да финансираме също пътна и железопътна инфраструктура, пряко свързана със сигурността на полската държава“, добави Туск.

Полша е сред най-активните поддръжници на Украйна във войната ѝ срещу руската инвазия и отделя по-голям дял от своя брутен вътрешен продукт за отбрана от всяка друга държава членка на НАТО.