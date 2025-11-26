Полша ще получи 44 млрд. евро от ЕС за мащабно укрепване на отбраната

Полша ще разполага с 44 милиарда евро от програмата SAFE на Европейския съюз за модернизиране и засилване на въоръжените си сили. Това съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
Програмата SAFE предвижда до 150 милиарда евро под формата на изгодни заеми за държавите членки на ЕС, които търсят финансиране за инвестиции в отбранителните си способности.
В началото на правителствено заседание Туск обясни, че част от средствата ще бъдат използвани за закупуване на дроново оборудване за т.нар. Източен щит на ЕС, който защитава източните граници на общността с Русия и Беларус.
Финансирането ще обхване още космически проекти, разработване на изкуствен интелект за отбранителни цели, както и оборудване за армията, граничната охрана и полицията. Сред приоритетите е и програмата SAFE Baltic, уточни премиерът.
SAFE Baltic разширява възможностите на полските военноморски сили и гранична охрана за действия в стратегическия и геополитически чувствителен регион на Балтийско море.
„С помощта на програмата SAFE ще можем да финансираме също пътна и железопътна инфраструктура, пряко свързана със сигурността на полската държава“, добави Туск.
Полша е сред най-активните поддръжници на Украйна във войната ѝ срещу руската инвазия и отделя по-голям дял от своя брутен вътрешен продукт за отбрана от всяка друга държава членка на НАТО.
1 честен ционист
Коментиран от #14
15:15 26.11.2025
2 Kaлпазанин
Коментиран от #33
15:16 26.11.2025
3 Миролюб Войнов, аналитик
15:17 26.11.2025
4 Атина Палада
15:20 26.11.2025
5 На джендърите взе да им отбива,
Коментиран от #6, #8
15:21 26.11.2025
6 Мария Захарова
До коментар #5 от "На джендърите взе да им отбива,":Нещо не върви по плана 😂😂😂
15:22 26.11.2025
7 тиквата
за аскера ни
15:23 26.11.2025
8 Механик
До коментар #5 от "На джендърите взе да им отбива,":Абе и на мен ми бяха надули главата, че Русия била сила.
Коментиран от #17, #23
15:23 26.11.2025
9 Гориил
15:23 26.11.2025
10 Един
15:24 26.11.2025
11 Джо
15:25 26.11.2025
12 Баба Гошка
15:25 26.11.2025
13 стоян георгиев
15:27 26.11.2025
14 Пумияр,
До коментар #1 от "честен ционист":По едно да превземат Донбас.
15:27 26.11.2025
15 665
15:30 26.11.2025
16 Полша
15:30 26.11.2025
17 Щом три години млати НАТО,
До коментар #8 от "Механик":това какво е?
Коментиран от #18, #20
15:34 26.11.2025
18 11 години обгражда Покровск
До коментар #17 от "Щом три години млати НАТО,":Марш от тук и повече да не съм те мяркал
.
Коментиран от #21
15:35 26.11.2025
19 Атина Палада
15:36 26.11.2025
20 👇👇👇👇👇👇
До коментар #17 от "Щом три години млати НАТО,":За руските карикатури ли говориш?
😂😂😂😄😄😄😄
15:37 26.11.2025
21 Атина Палада
До коментар #18 от "11 години обгражда Покровск":Украйна и Русия още 11 години ,ако трябва ще се обграждат,докато ти свалят и белите гащи :)) хубавичко да те изцоцат:)) сега чакат транша от 140 млрд..
15:38 26.11.2025
22 Гориил
15:41 26.11.2025
23 Атина Палада
До коментар #8 от "Механик":Не, Русия не е сила, Русия е супер сила ,щом и САЩко се мъчи да се измъкне от тресавището,където отиде като Аслан,а се измъква като н асран. За европейчетата ..тях никой вече не ги брои. Вече и за дойна крава ,защото пресъхна ..
15:41 26.11.2025
24 Мутата
15:42 26.11.2025
25 Гошо
15:46 26.11.2025
26 България
Да се възползва и от ДЕРОГАЦИЯТА върху бюджетния дефицит, ако парите се използват за въоръжаване!
Това са пари за националната сигурност!
И ЗАБЕЛЕЖЕТЕ КОИ РЕВАТ С КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ за дефицита - РАДЕВ И ППДБ!
Бъдещата партия на Радев!
15:48 26.11.2025
27 Пановете
Коментиран от #29
15:50 26.11.2025
28 Търновец
15:54 26.11.2025
29 Търновец
До коментар #27 от "Пановете":Русите натрупаха ценен боен опит и модернизираха балистичните ракети Искандер т.ч. Американските Пейтриът вече не ги ловят. Поляците накупиха Американски и Корейски самолети и Американски танкове които нямат никаква активна защита срещу дронове и снаряди. А след ВСВ Полша взе една трета от Германия и изгони 9 милиона Немци от домовете им
Коментиран от #30, #32
16:07 26.11.2025
31 дядото
16:21 26.11.2025
32 стоян георгиев
До коментар #29 от "Търновец":Руснаците изгубиха цялата си професионална армия и почти цялата си бронирана техника и огромна част от оперативната си авиация както и целия си черноморски флот.явен руски успех.ха....хах
Коментиран от #38
16:26 26.11.2025
33 Си ти
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Полша е в състояние да разпердушини терористична Русия за три дня. Само чака знак!
Коментиран от #35
16:31 26.11.2025
34 604
16:38 26.11.2025
35 604
До коментар #33 от "Си ти":Полшъ освен дъ вие срящу лунътъ другу немъ дъ им съ получи!
16:39 26.11.2025
36 УдоМача
16:44 26.11.2025
37 Перо
16:54 26.11.2025
38 Търновец
До коментар #32 от "стоян георгиев":Загубите на Русите са много големи - и жива сила и в бойна техника и в допълнение според Руска Московска медия на Английски Путин е продал около 233 тона злато - около 10% от Руските златни запаси но въпреки това там все още има талантливи учени и инженери и Зеленски ходи във Франция да моли за ново ПВО
17:08 26.11.2025