Полша ще получи 44 млрд. евро от ЕС за мащабно укрепване на отбраната

26 Ноември, 2025 15:14 1 143 38

Средствата по програмата SAFE ще бъдат насочени към дронове, изкуствен интелект, инфраструктура и сигурността в Балтийско море

Полша ще получи 44 млрд. евро от ЕС за мащабно укрепване на отбраната - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша ще разполага с 44 милиарда евро от програмата SAFE на Европейския съюз за модернизиране и засилване на въоръжените си сили. Това съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Програмата SAFE предвижда до 150 милиарда евро под формата на изгодни заеми за държавите членки на ЕС, които търсят финансиране за инвестиции в отбранителните си способности.

В началото на правителствено заседание Туск обясни, че част от средствата ще бъдат използвани за закупуване на дроново оборудване за т.нар. Източен щит на ЕС, който защитава източните граници на общността с Русия и Беларус.

Финансирането ще обхване още космически проекти, разработване на изкуствен интелект за отбранителни цели, както и оборудване за армията, граничната охрана и полицията. Сред приоритетите е и програмата SAFE Baltic, уточни премиерът.

SAFE Baltic разширява възможностите на полските военноморски сили и гранична охрана за действия в стратегическия и геополитически чувствителен регион на Балтийско море.

„С помощта на програмата SAFE ще можем да финансираме също пътна и железопътна инфраструктура, пряко свързана със сигурността на полската държава“, добави Туск.

Полша е сред най-активните поддръжници на Украйна във войната ѝ срещу руската инвазия и отделя по-голям дял от своя брутен вътрешен продукт за отбрана от всяка друга държава членка на НАТО.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 24 Отговор
    Ляха на мястото на укпропа.

    Коментиран от #14

    15:15 26.11.2025

  • 2 Kaлпазанин

    24 6 Отговор
    Да разбираме ,че поляците (тъпите)ще са следващата укрия ,естествено пак подтикнати от запада .живота на шваби западащи е по ценен от източноевропейския

    Коментиран от #33

    15:16 26.11.2025

  • 3 Миролюб Войнов, аналитик

    10 6 Отговор
    Украйна га ще получи 157млрд евра ?

    15:17 26.11.2025

  • 4 Атина Палада

    5 10 Отговор
    Богат този ЕС.Аз съм се хванала като за сламка с гладните орки.

    15:20 26.11.2025

  • 5 На джендърите взе да им отбива,

    18 4 Отговор
    все война виждат, която сами ще запалят, после Русия им виновна!?

    Коментиран от #6, #8

    15:21 26.11.2025

  • 6 Мария Захарова

    8 8 Отговор

    До коментар #5 от "На джендърите взе да им отбива,":

    Нещо не върви по плана 😂😂😂

    15:22 26.11.2025

  • 7 тиквата

    16 4 Отговор
    и ние от гроб искаме някой друг милиард
    за аскера ни

    15:23 26.11.2025

  • 8 Механик

    8 13 Отговор

    До коментар #5 от "На джендърите взе да им отбива,":

    Абе и на мен ми бяха надули главата, че Русия била сила.

    Коментиран от #17, #23

    15:23 26.11.2025

  • 9 Гориил

    13 5 Отговор
    За съжаление, Полша се превръща в мишена за първи ядрен удар. Полша е дом на най-нещастните хора в Европа. Консумацията на алкохол в тази страна се увеличава всяка година.

    15:23 26.11.2025

  • 10 Един

    10 3 Отговор
    Да им пожелаем да си я ползват! БЕЗУМЦИ!

    15:24 26.11.2025

  • 11 Джо

    4 4 Отговор
    Почвайте да драскате,че НАТО е умряла работа!

    15:25 26.11.2025

  • 12 Баба Гошка

    10 2 Отговор
    Тез да много тъъппоглави, но за сметка на това упорити. Туй "безплатно" цоццане, което са им осигурили най-вероятно е свързано с врътки на орръжие за оккрадна, компенсирано с купуване на ново. Откога пък поллсските мишшкии имат ИИ?

    15:25 26.11.2025

  • 13 стоян георгиев

    5 13 Отговор
    Путин постигна обратното на всичко дето бе заявил.обратното на демилитаризацията на намаляването на нато страните около русия на загубата на европейското единство...

    15:27 26.11.2025

  • 14 Пумияр,

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    По едно да превземат Донбас.

    15:27 26.11.2025

  • 15 665

    12 3 Отговор
    Ух полските другари , какво крадене ще облажат !

    15:30 26.11.2025

  • 16 Полша

    9 2 Отговор
    се нуждае от оръжие за да може да си върне окупираните от Украйна земи

    15:30 26.11.2025

  • 17 Щом три години млати НАТО,

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    това какво е?

    Коментиран от #18, #20

    15:34 26.11.2025

  • 18 11 години обгражда Покровск

    2 9 Отговор

    До коментар #17 от "Щом три години млати НАТО,":

    Марш от тук и повече да не съм те мяркал
    .

    Коментиран от #21

    15:35 26.11.2025

  • 19 Атина Палада

    11 1 Отговор
    То хубаво,но защо Полша купи танкове от Южна Корея а не натовски? Готви се за война с Германия ли ? За да няма свои чужд...

    15:36 26.11.2025

  • 20 👇👇👇👇👇👇

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "Щом три години млати НАТО,":

    За руските карикатури ли говориш?
    😂😂😂😄😄😄😄

    15:37 26.11.2025

  • 21 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "11 години обгражда Покровск":

    Украйна и Русия още 11 години ,ако трябва ще се обграждат,докато ти свалят и белите гащи :)) хубавичко да те изцоцат:)) сега чакат транша от 140 млрд..

    15:38 26.11.2025

  • 22 Гориил

    5 1 Отговор
    Полша е сама между Австрия, Чехия и Германия.Полски мотиви и наративи не се чуват в тези три страни.

    15:41 26.11.2025

  • 23 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Не, Русия не е сила, Русия е супер сила ,щом и САЩко се мъчи да се измъкне от тресавището,където отиде като Аслан,а се измъква като н асран. За европейчетата ..тях никой вече не ги брои. Вече и за дойна крава ,защото пресъхна ..

    15:41 26.11.2025

  • 24 Мутата

    4 2 Отговор
    100 килотона по полските пияници и после тишина

    15:42 26.11.2025

  • 25 Гошо

    1 0 Отговор
    Все тая....

    15:46 26.11.2025

  • 26 България

    2 2 Отговор
    също трябва да се възползва от Програмата и да се въоръжи!

    Да се възползва и от ДЕРОГАЦИЯТА върху бюджетния дефицит, ако парите се използват за въоръжаване!

    Това са пари за националната сигурност!

    И ЗАБЕЛЕЖЕТЕ КОИ РЕВАТ С КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ за дефицита - РАДЕВ И ППДБ!

    Бъдещата партия на Радев!

    15:48 26.11.2025

  • 27 Пановете

    5 2 Отговор
    ще млатят Русия като шкембе в дувар!

    Коментиран от #29

    15:50 26.11.2025

  • 28 Търновец

    3 1 Отговор
    Поляците са анти Европейци срещу Европейска конституция и срещу единни Европейски въоръжени сили. От друга страна аз съм срещал Поляци които твърдят че цяла Беларус и голяма част от Украйна са заграбени Полски земи. Поляците още платиха два милиарда долара за да дигнат Американски военен лагер. Полша има големи и зле прикрити амбиции за лидерство в ЕС

    15:54 26.11.2025

  • 29 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Пановете":

    Русите натрупаха ценен боен опит и модернизираха балистичните ракети Искандер т.ч. Американските Пейтриът вече не ги ловят. Поляците накупиха Американски и Корейски самолети и Американски танкове които нямат никаква активна защита срещу дронове и снаряди. А след ВСВ Полша взе една трета от Германия и изгони 9 милиона Немци от домовете им

    Коментиран от #30, #32

    16:07 26.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 дядото

    1 0 Отговор
    страх ги тресе в ес.ще дават пари за оръжия на украйна,на полша,на румъния.по-изгодно им е други да воюват с русия за техните луди интереси.

    16:21 26.11.2025

  • 32 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Търновец":

    Руснаците изгубиха цялата си професионална армия и почти цялата си бронирана техника и огромна част от оперативната си авиация както и целия си черноморски флот.явен руски успех.ха....хах

    Коментиран от #38

    16:26 26.11.2025

  • 33 Си ти

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Полша е в състояние да разпердушини терористична Русия за три дня. Само чака знак!

    Коментиран от #35

    16:31 26.11.2025

  • 34 604

    3 0 Отговор
    Треа се бегъ от тоя съюз че скоро щя колъпсиръ...че пари немъ! Пхахахахахя

    16:38 26.11.2025

  • 35 604

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Си ти":

    Полшъ освен дъ вие срящу лунътъ другу немъ дъ им съ получи!

    16:39 26.11.2025

  • 36 УдоМача

    2 0 Отговор
    Те дори не са член на еврозоната.. А ние какво ще получим? Кучи..

    16:44 26.11.2025

  • 37 Перо

    1 0 Отговор
    БГ вълци я яли! Ние си имаме “модерна” военна техника от 1960 г. и нямаме нужда от пари, от ЕС! Ние трябва само да даваме помощи за Украйна, без да взимаме нищо от ЕС. Даже от 6-те млрд € от плана за възстановяване и развитие са ни дали по-малко от 1 млрд. Другите са планирани за Украйна и си измислят всевъзможни причини да не ги получим!

    16:54 26.11.2025

  • 38 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Загубите на Русите са много големи - и жива сила и в бойна техника и в допълнение според Руска Московска медия на Английски Путин е продал около 233 тона злато - около 10% от Руските златни запаси но въпреки това там все още има талантливи учени и инженери и Зеленски ходи във Франция да моли за ново ПВО

    17:08 26.11.2025

