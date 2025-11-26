Новини
Смъртен инцидент в Пирея спря метрото и трамваите в Атина

26 Ноември, 2025 15:33, обновена 26 Ноември, 2025 15:39 704 0

Техник загина по време на рутинна проверка, синдикатите обвиняват пропуски в безопасността

Смъртен инцидент в Пирея спря метрото и трамваите в Атина - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Движението на метрото, трамваите и електрическите влакове в Атина бе временно преустановено след фатален инцидент с работник в Пирея, съобщава изданието „Катимерини“. Прекъсването е в интервала между 12:00 и 18:00 часа, предава News.bg.

Засегнати са линия 1 на метрото по маршрута Кифисия - Пирея, както и линии 2 и 3, заедно с всички трамвайни линии.

По първоначална информация техник от подвижния състав е загинал по време на рутинна техническа инспекция в ремонтната база в Пирея. Работникът е бил смазан от тежък товар, който е паднал върху него. Пожарникари са го извадили изпод товара и са го транспортирали по спешност в болница в Пирея, където лекарите са констатирали смъртта му.

Вицепрезидентът на синдиката на работниците в атинското метро SELMA Спирос Ревитис заяви, че трагедията не е случайна, а резултат от пропуски в мерките за безопасност и системно подценяване на рисковете. Той настоя за спешни и сериозни подобрения, за да бъдат предотвратени бъдещи инциденти.

Обстоятелствата около трагичния случай се разследват.


Гърция
