Смъртен инцидент в Пирея спря метрото и трамваите в Атина

Движението на метрото, трамваите и електрическите влакове в Атина бе временно преустановено след фатален инцидент с работник в Пирея, съобщава изданието „Катимерини“. Прекъсването е в интервала между 12:00 и 18:00 часа, предава News.bg.

Засегнати са линия 1 на метрото по маршрута Кифисия - Пирея, както и линии 2 и 3, заедно с всички трамвайни линии.

По първоначална информация техник от подвижния състав е загинал по време на рутинна техническа инспекция в ремонтната база в Пирея. Работникът е бил смазан от тежък товар, който е паднал върху него. Пожарникари са го извадили изпод товара и са го транспортирали по спешност в болница в Пирея, където лекарите са констатирали смъртта му.

Вицепрезидентът на синдиката на работниците в атинското метро SELMA Спирос Ревитис заяви, че трагедията не е случайна, а резултат от пропуски в мерките за безопасност и системно подценяване на рисковете. Той настоя за спешни и сериозни подобрения, за да бъдат предотвратени бъдещи инциденти.

Обстоятелствата около трагичния случай се разследват.